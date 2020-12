Resumo das Novelas

SÁBADO, 12

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Ester decide vasculhar a mansão e encontra fotos, joias e objetos roubados. Ester sai de casa escondida e marca encontro com tenentes. Samuel fica chocado com revelação de Ester. Ester avisa a Samuel que Dionísio planeja esconder provas contra ele. Doralice pensa em Juliano e Natália. Alberto percebe que Ester não está em casa. Os tenentes planejam ação para desmascarar Dionísio. Lipe diz que não se sente bem para ir à aula. Alberto provoca Ester. Dom Rafael avisa a Cassiano que avião de Alberto transportará carga contrabandeada. Cristal conta a Ester que recebeu proposta de Alberto. Amaralina pede dinheiro a Duque. Ester expulsa Cristal da ONG. Amaralina planeja se associar a Ester e Taís. Lindaura incentiva Ester a se entender com Cassiano. Isabel entra na casa de Dionísio com um mandado de busca.

Haja Coração

Apolo diz a Adriana que aceita viajar para os Estados Unidos. Rodrigo defende Francesca das ofensas de Elias, que o agride. Rebeca surge no Grand Bazzar para esclarecer se Aparício é mesmo rico. Rodrigo desabafa com Francesca. Shirlei convence Francesca a dar aulas de dança de salão para Rodrigo melhorar seu estado de ansiedade. Aparício diz a Enéas que não quer que Rebeca fique com ele por causa de seu dinheiro. Fedora convida pessoa em situação de rua para ir até sua mansão. Beto e Rodrigo chegam à boate em que Henrique está com Penélope.

A Força do Querer

Joyce vê os recados de Eugênio para Irene. Ritinha avisa a Zu que vai para Niterói. Eugênio chega para o almoço com Joyce. Marilda conta para Ritinha que a mãe de Zeca está viva. Joyce se enfurece ao ver Eugênio e o expulsa de sua casa. Irene gosta de ver o estado em que Joyce deixou seu apartamento. Silvana se esconde de Eurico. Heleninha recebe uma carta misteriosa de Otávio. Ritinha leva o filho para ver Jeiza e Zeca fica irritado. Bibi entrega a Aurora o dinheiro que recebeu do traficante. Heleninha fala com Caio sobre Otávio e Mira se apavora. Joyce conversa com Ivana. Ruy descobre quem é a amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará dela. Irene tenta convencer Eugênio que não mentiu para Joyce. Abel dança com Edinalva em sua festa. Ruy atira seu carro contra Irene.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

