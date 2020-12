Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 11

Malhação

Anderson passa mal, e Nena pede que Ellen se afaste. Ellen conta a Tina que Anderson recuperou a memória. Dóris orienta K2 a revelar a suposta gravidez para a mãe, e a menina fica apreensiva. Malu percebe a proximidade entre Lica e Samantha. Roney permite que Gabriel passe uma temporada em sua casa. K2 teme ser alvo de piadas na escola. Marta e Luís convencem Dóris a avaliar a campanha de seu projeto. Juca comenta com Benê que pensa em conseguir um trabalho. K2 pressiona Tato para ficar com ela. Tina decide sair de casa.

Flor do Caribe

Ester e seu filho descobrem passagem secreta. Juliano mostra alianças para Quirino. Taís encontra Isabel na praia e chama a tenente para conversar. Cassiano e Duque chegam de mãos vazias da mina. Taís recebe um telefonema de Franco. Cassiano dá força para Taís viver romance com o comandante. Ester lembra de Cassiano ao ler carta. Cassiano recebe ligação de Cristal, mas não atende o celular. Juliano está ansioso para o jantar na casa da amada. O comandante Franco leva Taís para jantar. Natália recebe Juliano e família para o jantar. Dadá sai às escondidas para dançar no Flor do Caribe. Doralice dá dicas de alimentação para Natália. Lino e Candinho vão buscar Dadá no Flor do Caribe. Juliano pede Natália em casamento. Dadá fica com medo de sua avó, mas não deixa de sonhar com encontro. Juliano pergunta a Natália se ela ficou chateada com as intromissões de Doralice. Os tenentes e Cassiano comemoram mais uma vitória contra Alberto. Dionísio ordena que Alberto leve as relíquias para fora do Brasil.

Haja Coração

Rebeca não acredita que Aparício é rico e não desiste de se casar com Pedro. Bruna engana Camila dizendo à fotógrafa que só quis protegê-la de Giovanni. Felipe e Shirlei disfarçam a atração que sentem um pelo outro. Edu fica transtornado ao saber que está com um tumor e tem pouco tempo de vida. Pedro é preso por operações ilícitas e não chega a se casar com Rebeca.

Adriana convida Apolo para morar em Miami, e ele pede um tempo para pensar. Adônis aposta dinheiro em um cassino clandestino. Leozinho promete a Agilson que convencerá Fedora a lhe dar um cargo no Grand Bazzar caso ele o deixe em paz com a esposa. Adônis sana suas dívidas com Nair e inventa que deu aulas particulares. Adriana pergunta a Apolo se ele aceitará a proposta para trabalhar no Exterior.

A Força do Querer

Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu relacionamento com Irene. Bibi se sente obrigada a ficar no baile. Silvana conta para Joyce sobre Irene, mas ela não acredita. Ivana fala para a psicóloga que passará a noite com Cláudio. Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio. Jeiza incentiva Zeca a procurar o menino que se afogou no rio com ele. Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. Joyce aceita conversar com Eugênio. Bibi fica intimidada com o ambiente do baile na comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha. Eugênio decide escrever uma carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene e encontra pertences de Eugênio.

RECORD

Amor Sem Igual

Fernanda esbraveja contra Poderosa e Ramiro. Caio diz que Duplex não precisa desmentir Poderosa. Duplex fica orgulhoso, mas diz que o certo é dizer a verdade. Olympia alerta Poderosa. Miguel avisa que vai mesmo deixar a cidade. Poderosa diz sentir a atitude de Miguel. Caio diz que Duplex irá dizer a verdade. Fernanda contrata os novos jogadores. Miguel se despede de Oxente. Alguns dias se passam. Juliano cuida do sítio.

Fernanda prepara os detalhes de seu casamento. Poderosa chama Duplex para ser seu segurança. Ramiro diz que não vai ao casamento da filha. Poderosa diz que irá no casório. Ramiro diz que o Mademoiselle olympia já é de Poderosa. Pedro, nervoso, se arruma para o casamento, mas lamenta a ausência de Antônio Júnior. Oxente diz estar orgulhoso. Na casa dos idosos, todos ficam encantados com a noiva.

Jesus

Jesus fala aos apóstolos. Os apóstolos acompanham o Filho de Deus. Antipas pede para Temina não deixá-lo só. Pilatos beija Cláudia. Helena diz que quer ser uma seguidora do Messias. Jesus prega sobre a videira. Dimas, Gestas e Barrabás não têm o sono tranquilo durante a noite. Maria Madalena fica pensativa. Judas anda pela rua atormentado, sombrio, segurando sua sacola. Caifás bebe com os seus. Jesus diz que tempos difíceis estão por vir. Ele avisa que os apóstolos O deixarão só.

Escrava Mãe

Miguel continua confuso diante do papel com o nome de Luena, entre uma lista de nomes africanos. Tia Joaquina o observa, intrigada e questiona Miguel que desconversa. Juliana e Sapião estão espantados diante de Maria Isabel e o pároco. Sapião se recusa a acompanhar o pároco e diz que não pode se casar com Juliana porque são irmãos de sangue. Teresa, Beatrice e Almeida estupefatos diante de Guilherme, que está nervoso e se adianta até Almeida, Beatrice se coloca na frente. Teresa defende Almeida e Guilherme diz a Teresa que ela deveria agradecer por ter perdido o filho que esperava dele. Teresa dá um tapa em Guilherme que promete não deixar passar batido. O pároco vai embora e Maria Isabel fica olha com ódio para Juliana e Sapião. Juliana agradece a Esméria que também vai embora. Sapião abraça Juliana. Maria Isabel briga com Esméria por não ter mentido ao pároco. Maria Isabel pede para que Esméria chame Genésio e diz que dará a recompensa prometida se contar o que descobriu sobre o tesouro do pai de Miguel.

Nestor conversa com Miguel que desconfia que seu pai foi o responsável por trazer a mãe de Juliana como escrava. Almeida agradece a Teresa por o ter defendido das acusações de Guilherme. Beatrice pede a Tito Pardo que descubra como foi feito o transporte da mercadoria no porto. Nestor se prepara para o teste diante de Tozé, Dália e Belezinha. Beatrice chega a casa de Quintiliano e encontra Filipa e pede pra entrar. Catarina procura tia Joaquina e diz que quer conversar. Quintiliano está sério diante de Beatrice e pede a Bá Teixeira que a mande embora. Maria Isabel vai até o armazém e pergunta a Irani se Miguel está. Maria Isabel simula passar mal e Irani diz que vai buscar um copo d’água. Maria Isabel aproveita e entra no quartinho de Miguel e vasculha tudo e encontra uma caixa e vê alguns documentos. Maria Isabel se assusta ao ver que acaba de chegar Juliana, esbaforida. Loreto analisa os documentos que Miguel entrega.

Miguel pergunta sobre um documento e Loreto revela que é uma dívida do pai de Almeida e que está válida. Quintiliano discute com Beatrice e diz que não quer vê-la nunca mais. Maria Isabel discute com Juliana e Irani volta com o copo de água e contorna a situação e entrega uma caixa supondo uma encomenda. Tozé finaliza sua apresentação e Tozé aplaude e Belezinha não aceita. Átila chega e entrega o manuscrito para Tozé. Almeida espantado diante de Zé Leão que revela que toda a tripulação do barco conseguiu se salvar e que havia um bebê. Almeida estranha. Tia Joaquina diz a Catarina que não pode ajuda-la e que deveria procurar Miguel que tem mais conhecimento. Almeida está irritado com Urraca e pergunta se entregou a criança no barco que afundou. Maria Isabel empurra Juliana e faz que vai castiga-la com uma tocha. Juliana enfrenta Maria Isabel e diz que a farsa dela vai acabar e que Miguel descobriu toda a verdade.

SBT

Chiquititas

Beto diz que o endereço das entregas passado pela Clarita está errado. Maria Cecília que está avaliando o desempenho dela e da Erica pergunta o que está acontecendo e acaba chamando a atenção de Clarita, que não anotou o telefone da pessoa que fez o pedido. Maria Cecília diz que a avaliação acabou e que isso resultou prejuízo pro Café. Clarita acusa Erica, que desconversa. Durante a jantar, no orfanato Raio de Luz, Dani se recusa a comer a comida de Chico e joga o prato preparado pelo cozinheiro no chão, deixando as demais chiquititas chocadas com a atitude mimada da garota. Carol encontra José Ricardo e pede para voltar a trabalhar no orfanato até o processo de adoção da Dani se finalizar. Mais tarde, no quarto das meninas, Tati surta ao ver que Dani está dormindo em sua cama novamente. Mili pede para ela ter paciência com o período de adaptação da menina. Matilde escuta a barulheira e arranca Dani da cama de Tati. Na manhã seguinte, Carol vai até a sala de Cintia e diz que José Ricardo a deixou ser a nova zeladora do orfanato.

Cintia não gosta da notícia. Carol vai acordar Dani e descobre que só tem travesseiros na cama dela. As pequeninas dizem que ela chorou a noite toda. Maria Cecília diz no Café Boutique que tomou sua decisão de quem será a nova caixa e que tanto Clarita, quanto Erica estão aptas para nova função. Erica é a escolhida e Clarita fica irritada. Todos saem em busca da Dani no orfanato. Cintia pede para Matilde ficar de olho nas crianças para tentar descobrir onde é a passagem secreta. Matilde segue parte das chiquititas e descobre onde fica a passagem. Tati encontra Dani escondida no guarda-roupas de Ernestina, que na verdade é Matilde. Tati e Dani conversam e se entendem. Tati aconselha Dani a brincar com todos. As duas se abraçam e vão para a sala. Matilde conta para Cintia que encontrou a passagem, onde talvez esteja o tesouro. Na mansão dos Almeida Campos. Carmen diz para Gabriela que apesar de ela parar de tomar os remédios, jamais ficará boa e voltará a ver Miguel. Assim que Carmen sai, num ato de fúria, Gabriela, que sofre de um grave bloqueio psicológico, destrói o quadro de Carmen.

