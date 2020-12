Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 10

Malhação

Tina confronta Mitsuko, que exige que a filha se afaste para a recuperação de Anderson. Ellen se preocupa com as finanças da família. K2 afirma a K1 que será uma ótima mãe. Roney descobre sobre a suposta gravidez de K2 e repreende Tato. Gabriel pede para passar uma temporada morando com Roney. Ellen alerta Keyla para a possibilidade de K2 ter falsificado os exames. Ellen e Tina lamentam a ausência nas aulas. Dóris se surpreende ao saber por Josefina da suposta gravidez de K2. Moqueca tenta identificar a última entrega de Anderson, mas Mitsuko desliga o telefone. Lica conversa com Clara sobre o avô das duas. Clara confronta Malu sobre os planos de corte de gastos no Colégio Grupo. Ellen descobre que foi Mitsuko quem pediu a última entrega de Anderson antes do acidente. Anderson recupera a memória.

Flor do Caribe

Cassiano pensa na conversa que teve com Ester. Lipe não revela para Donato que sofreu bullying na escola. Ludmila se insinua para Ciro, que não resiste. Clima de romance! Amaralina diz a Rodrigo que é neta de Duque. Isabel vai até a mansão dos Albuquerque com um mandado de busca e apreensão. Isabel localiza as obras de arte roubadas por Dionísio. Cassiano fala sobre o relacionamento de Taís e Mantovani. As obras de arte de Dionísio são confiscadas por Isabel. Ester fica chocada em saber a verdade. Ester conta para Samuel sobre os quadros de Dionísio confiscados. Dionísio ameaça Guiomar. Bibiana e Donato se animam com a notícia do show de Elba Ramalho. Paçoquinha e Marinalva comemoram a aprovação no teste. Carol e Lino quase se beijam. Samuca mostra para Ester a chave que leva para um cômodo secreto da mansão.

Haja Coração

Adriana alerta Beto, dizendo que ele pode prejudicar Tancinha. Francesca decide acompanhar Giovanni até a delegacia. Giovanni não entende quando Enéas o chama de assassino. Camila é acusada por Francesca de querer prejudicar a vida de seu filho. Tamara se emociona ao receber o perdão de Fabinho. Fedora se irrita com a campanha de Estelinha para tirá-la das redes sociais. Aparício diz a Camila que não acredita que Giovanni seja um bandido. Tancinha pede ajuda a Nair para que Apolo aceite conversar com ela. Camila tenta convencer Aparício de que ele deve confessar para Rebeca que é milionário. Penélope decide levar Henrique ao casamento de Rebeca. Camila pergunta a Bruna por que ela mentiu quando lhe disse que não conhecia Giovanni. Aparício implora para que Rebeca não entre na igreja e declara seu amor pela arquiteta.

A Força do Querer

Caio discute com Bibi. Joyce decide expulsar Eugênio de casa. Bibi afirma a Aurora que o dinheiro que conseguiu é do trabalho de Rubinho. Zeca pensa em fazer uma festa para Abel e pede a ajuda de Jeiza. Dantas lamenta o desentendimento com Eugênio. Eugênio repreende Ruy e o obriga a se desculpar com Shirley e Dantas. Ritinha é simpática com Nonato. Nazaré convida Edinalva para a festa de Abel. Joyce conta para Irene o que fez contra Eugênio e a vilã a elogia. Dedé vê Bibi na entrada da comunidade e questiona a mãe. Zeca fica contrariado com o convite que Nazaré faz a Edinalva. Bibi entrega o dinheiro para Sabiá e ele a convida para ficar no baile da comunidade. Silvana garante a Dita que a amante de seu cunhado não é Shirley.

RECORD

Amor Sem Igual

Luiggi exige que Miguel desminta Poderosa. Rosa Flor é instruída a se aproximar de Poderosa para saber o motivo dela estar defendendo Ramiro. Fernanda diz estar decepcionada com Poderosa. Tobias oferece um contrato na Europa para Caio. Em troca o vilão pede que o garoto convença Duplex a desmentir a declaração de Poderosa. Miguel vai até a delegacia e diz que Poderosa mentiu. Caio pede para Duplex desmentir Poderosa, pois recebeu uma proposta de jogar na Europa. Fernanda acusa Poderosa de ter mentido e a compara a Ramiro.

Jesus

Jesus fala aos apóstolos. Os apóstolos acompanham o Filho de Deus. Antipas pede para Temina não deixá-lo só. Pilatos beija Cláudia. Helena diz que quer ser uma seguidora do Messias. Jesus prega sobre a videira. Dimas, Gestas e Barrabás não têm o sono tranquilo durante a noite. Maria Madalena fica pensativa. Judas anda pela rua atormentado, sombrio, segurando sua sacola. Caifás bebe com os seus. Jesus diz que tempos difíceis estão por vir. Ele avisa que os apóstolos O deixarão só.

Escrava Mãe

Quintiliano está decontrolado com a arma apontada para Almeida. Urraca se coloca ente Almeida e Quintiliano para protege-lo. Quintiliano se distrai com a entrada de Tomás e Genésio e Almeida toma a arma de Quintiliano. Juliana está tensa diante de Maria Isabel. O homem entrega alguns documentos a Miguel que fica atordoado com a caixa cheia de documentos. Juliana desafia Maria Isabel que deveria evitar o constrangimento de ser negada por Miguel diante de toda família e deixa Maria Isabel furiosa. Quintiliano acusa Almeida de sabotar o barco com a mercadoria. Maria Isabel chega para ver o que acontece e reage alamarda com o que ouve. Maria Isabel fica completamente atordoada, Teresa entra no quarto e estranha. Teresa diz que no barco que afundou também tinha pessoas e Maria Isabel grita com Teresa para que cale a boca e se descontrola. Juliana comenta com Tia Joaquina que viu Esméria machucada e Teresa perguntou se tinha visto o Almeida na noite passada.

Beatrice tenta consolar Quintiliano que a chama de traiçoeira e sai atordoado. Beatrice exige a Almeida que conte a verdade. Loreto e Guilherme precoupados com a partida da princesa na calada da noite. Almeida está no gabinete e Urraca chega. Urraca discute com Almeida e diz que foi enganada. Almeida pergunta se Urraca ficou orgulhosa e ela dá um tapa no rosto de Almeida. Átila está arrumando uns livros e de repente Miguel chega com uma caixa de documentos e pede para Átila ajuda-lo a decifrar tudo. Juliana tenta ir até Miguel para avisá-lo da pretensão de Maria Isabel, mas tia Joaquina não deixa. Quintiliano chega em casa arrasado e é consolodo por Tomás e Filipa. Rosalinda vai até a casa de Urraca e elas discutem por causa de Jasmim. Urraca está arrasada por causa de Almeida e começa a chorar. Rosalinda se compadece e ampara Urraca.

Tia Joaquina procura por Miguel e avisa sobre Juliana que está apaixonada por ele e que não será fácil se desvencilhar de Maria Isabel. Miguel garante a tia Joaquina que não fará mal a Juliana. Almeida está na mesa com Teresa e Beatrice ouve eles conversarem e se aproxima e começam a discutir. Almeida se irrita e de repente Guilherme chega e discutem. Juliana conversa com Sapião e pede desculpas por ter dado esperanças e se abraçam. Maria Isabel chega com o buquê na mão e o pároco ao lado dela. Maria Isabel diz aos dois que o casamento dela com Miguel não vai acontecer, mas o dela com Sapião vai e joga o buquê pra Juliana. Miguel vasculha os documentos diante de tia Joaquina e encontra uma lista de nomes africanos e encontra o nome da mãe de Juliana e ficam chocados.

SBT

Chiquititas

Matilde se sentiu desafiada e ordena que todas as Chiquititas façam 100 flexões. Carmen diz para José Ricardo o que viu no orfanato, mas ele não quer aceitar a verdade. Maria Cecília diz pra Eduarda que Junior está realmente solteiro. Ernestina corta a luz do orfanato ao anoitecer e diz que não quer ouvir a voz das crianças. Clarita segue Beto com a ajuda de Tobias. Ela vai até a balada e quer ver o que Érica quer com Beto. Os dois são barrados na entrada da balada e Clarita tem a ideia de Tobias se vestir de Thomas Ferraz para entrarem no local. Tobias consegue entrar na balada, disfarçado. Clarita fica do lado de fora e manda o amigo filmar tudo e não deixar Érica se aproximar de Beto. Érica beija Beto. O rapaz vê Tobias e vai falar com ele. Beto implora que o amigo não conte nada para Clarita. Enquanto isso, no orfanato, as chiquititas se unem e colocam em prática um plano contra Ernestina (Matilde). Elas colocam ratoeiras dentro do chinelo da zeladora.

Amanhece e Chico encontra Ernestina, que na verdade é Matilde, desmaiada no chão. As chiquititas ficam preocupadas. Ernestina acorda e diz que as crianças colocaram ratoeiras em seu chinelo. Clarita tira satisfação com Beto, que não revela sobre o beijo e enrola a namorada. Érica chega atrasada e Clarita chama sua atenção. As chiquititas conversam sobre a diferença no comportamento de Ernestina. Mosca diz que acha que ela pode ser um clone da antiga Ernestina. Para saber se ela é ou não clone, resolvem testar os hábitos da zeladora. José Ricardo vai até a casa de Carol falar sobre a Dani. Junior bate na porta. José Ricardo se esconde e Junior entra. Junior diz que ama Carol e que não consegue viver sem ela. Carol chora e abraça o rapaz, nessa hora José Ricardo aparece rapidamente ao fundo, sem que Junior veja. Carol diz pra Junior que não tem o que explicar e pede para que ela vá embora. O rapaz vai embora chorando muito. Em seguida, Carol expulsa José Ricardo de sua casa. No jantar, as chiquititas estranham a falta de percepção de Ernestina e ainda mais quando ela fala que odeia lasanha, que sempre foi seu prato predileto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

