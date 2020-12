Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 9

Malhação

Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o questionamento do policial. Nena afirma que o dinheiro não era de Anderson. Keyla explica para K2 como cuidar da gravidez. Bóris e Dóris apoiam Ellen, que sofre com a possibilidade de Anderson ficar com sequelas. Keyla conversa com Tato sobre a suposta gravidez de K2 e afirma que sempre estará ao lado do amigo. Malu confronta Clara e Lica, que a enfrenta. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com Benê sobre sua raiva de K2 e Tato. Tina insiste para que Anderson lembre do dia do acidente e Mitsuko se desespera.

Flor do Caribe

Quirino e Samuel fazem as pazes. Taís sente ciúmes ao ver Mantovani com Isabel. Hélio evita Alberto. Samuel teme que Alberto faça mal a Ester. Paçoquinha vibra por trabalhar ao lado de Marinalva. Olívia percebe que Taís sofreu uma desilusão amorosa. Samuel conta para Cassiano que voltou para a mansão de Alberto. Cassiano deixa a casa de Samuel decepcionado.

Taís conta para a Olívia que viu Mantovani com Isabel. Lipe sofre bullying na escola. Lindaura liga para mansão e Alberto ameaça Ester. Marizé defende Lipe na escola. Ciro estranha a apatia de Rodrigo. Cassiano fica furioso por não encontrar Ester na mansão. Lipe mente para Marizé. Samuca percebe que está perto da cabana de Ester e Cassiano. Marizé esconde de Bibiana o que aconteceu com Lipe. Cassiano questiona Ester sobre seu retorno para a mansão. Taís não atende as ligações de Mantovani. Cassiano pede para Ester não voltar para a mansão.

Haja Coração

Apolo agride Beto na presença de clientes e funcionários da Peripécia. Camila e Lucrécia conseguem sair ilesas da explosão planejada por Leozinho. Tancinha pede que Beto se afaste para que ela consiga reconquistar Apolo. Jéssica tenta se desculpar quando Felipe a repreende por ter deixado Shirlei trabalhar sem se alimentar. Márcia desconfia da desculpa de Carol sobre Afonso. Lucrécia e Agilson suspeitam de que foi Giovanni quem enviou os explosivos a Camila.

Estelinha lidera uma campanha contra Fedora nas redes sociais. Penélope sugere que Tamara peça desculpas a Fabinho e converse com ele sobre o dia do acidente. Francesca se assusta ao ver Giovanni ser abordado por um policial para comparecer à delegacia. Leozinho revela a Agilson que o explosivo na casa de Camila foi ideia dele. Beto pede a Adriana que a Mercúrio promova um intercâmbio para enviar Apolo para fora do Brasil.

A Força do Querer

Edinalva reage com despeito ao ver Abel dançar com uma bailarina. Jeiza questiona Bibi sobre sua gravidez. Nonato obriga Biga a ligar para a casa de Eurico para saber notícias de Silvana. Aurora e Bibi estranham por Jeiza e Heleninha falarem sobre a suposta gravidez de Bibi. Eugênio tenta conversar com Joyce. Irene teme que Otávio apareça no escritório de Eugênio. Bibi procura Caio. Ruy vê Shirley com Eugênio e arma um escândalo ao supor que ela é a amante de seu pai. Eurico expulsa Edinalva de sua empresa. Ritinha garante a Ruy que Shirley não é a amante de Eugênio. Dantas invade a sala de Eugênio e discute com ele por causa de Ruy. Irene vê o vídeo na internet com o escândalo de Ruy com Shirley e fica eufórica. Joyce fica furiosa com Eugênio. Bibi acusa Caio de querer prejudicar sua vida.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa pede para Miguel não deixar a cidade, mas ele se mostra decidido. Irritado, Ernani se descontrola e ameaça Yara. Poderosa se lamenta com Furacão. Donatella reclama por Ramiro ter comprado o clube para Poderosa. Mas ela para de reclamar ao receber mais dinheiro dele. Furacão aconselha Poderosa. Peppe se irrita ao ver a declaração de Poderosa inocentando Ramiro. Vânia aconselha Tobias a oferecer um contrato para Caio na intenção de convencer Duplex a desmentir Poderosa. Fernanda fica chocada com a declaração de Poderosa.

Jesus

Jesus senta na posição central da mesa e diz que desejou muito comer com os apóstolos antes de partir. O Messias lava os pés dos apóstolos. Todos comem o pão, enquanto Jesus ergue a taça de vinho. Judas sempre sem graça. O Messias, entristecido, diz que um deles irá traí-Lo. O Filho de Deus diz que será aquele a quem ele der um bocado molhado. E molhando o bocado, entrega a Judas, sentado a sua esquerda.

Satanás surge ao lado de Iscariotes. Judas levanta assustado e sai com a bolsa. O Filho de Deus pede para que os apóstolos amem uns aos outros. Livona leva comida para Dimas e Gestas na prisão. Ela conta para Dimas que Adela morreu protegendo Gestas, assassinada por Caifás. Dimas e Barrabás ficam chocados. Jesus canta o salmo 121 ao som da harpa da esposa da Eliaquim.

Escrava Mãe

Juliana fica feliz em ver Miguel. Ela pega uma toalha e pede que ele tire a camisa encharcada. Beatrice está chocada com diante de Maria Isabel que revela ter se entregado a Miguel. Juliana está feliz, ao sentir os carinhos de Miguel. Tia Joaquina conversa com Tito Pardo que Maria Isabel não vai deixar Miguel e Juliana em paz. Guilherme conversa com Dr. Pacheco e diz que teme por Catarina e a condessa de tramarem uma tomada de poder. Zé Leão procura por Petúnia na pensão da jardineira. Petúnia está escondida no quarto de Violeta. Catarina está pensativa e dá um longo suspiro de tristeza. Tozé conversa com Catarina sobre os soldados que estão do lado de fora sob forte chuva e aguardam pela saída da condessa.

Catarina não dá atenção a Tozé e se concentra numa outra forma de continuar as buscas pela irmã. Almeida encontra Esméria e manda todos saírem da senzala e acorrenta Esméria. Tito pardo encontra Esméria encolhida num canto que chora sozinha e pergunta o que aconteceu e pede para limpar os pulsos feridos. Miguel está na cama abraçado com Juliana e diz que abrirá uma gráfica com o professor Átila. Juliana conversa com tia Joaquina que reprova o encontro dela com Miguel. Rosalinda está furiosa diante de Dália, Violeta que permitiram que Petúnia se escondesse na pensão. Urraca chega cedo ao velório de tia Elza e Maria Isabel estranha.

Filipa conversa com Átila sobre um documento que Rebeca leu sobre os mesmos direitos entre homens e mulheres. Átila reprova e Filipa se decepciona. Miguel caminha pelo porto e contra um pequeno barco e confere com uma numeração. Miguel encontra um homem que conheceu seu pai. Esméria arruma um buquê de flores e Juliana pede pra ajudar. Esméria conta que o buquê é do casamento de Maria Isabel. Juliana se espanta e diz que esse casamento não pode acontecer. Maria Isabel surge por trás. Almeida está com Teresa, Urraca e Beatrice, todos vestidos para o enterro. É quando Quintiliano invade a casa, descontrolado e aponta uma arma para Almeida.

SBT

Chiquititas

Junior pede ao pai que consiga a transferência da Dani para o Orfanato Raio de Luz. José Ricardo diz que fará o possível. No orfanato, Vivi se arruma para o encontro com Mathias. Na mansão dos Almeida Campos, Duda e Mathias falam sobre Mili e Vivi. Mili vai até a mansão e pede desculpa por ter contado pro Mosca os assuntos familiares de Duda. O garoto diz que ficou triste, mas que aceita a desculpa. Carol liga para José Ricardo e diz que está na porta do orfanato. Carol garante que não irá sossegar enquanto ele não cumprir sua promessa. José Ricardo aceita descer para falar com ela. Carol se depara com Junior na frente do Café Boutique e o despista. No orfanato, Cintia entrega uma relação de nomes para Matilde poder se passar pela irmã gêmea, Ernestina. Matilde diz que fará linha dura com as crianças, pois na cadeia não tinha moleza com ela. Cintia diz que ela quer que as chiquititas sofram para irem embora do orfanato. José Ricardo ameaça Carol e diz que foi fácil fazer ela perder a possibilidade de adoção de Dani. O empresário diz ainda que se ela não parar de ameaçar contar o que ele fez para Junior, ele sequer irá transferir Dani para o orfanato Raio de Luz. Carol fica triste e diz que ele é pior do que ela imaginava.

José Ricardo vai embora sorrindo. Maria Cecília vai à sala de Junior conversar, seguindo o conselho de sua mãe, Eduarda, que quer que ela se aproxime dele. No shopping, Vivi continua tentando esconder de Mathias que mora no orfanato. Anoitece e todas as crianças estranham o comportamento de Ernestina, que na verdade é a irmã gêmea dela, Matilde. Na manhã seguinte, Matilde destrata as crianças e começa a estipular tempo para as atividades, que andem em filas e que fiquem em silêncio. Matilde ameaça deixar sem café da manhã quem não obedecer. “Eu não estou aqui para cuidar de criancinha mimada não”, garante a ex-presidiária e irmã gêmea de Ernestina. Matilde diz que todos possuem apenas 2 minutos para tomar café e ir para a van. Fernando vai até a casa de Carol e diz que Junior foi atrás dele tirar satisfação. O doutor pergunta se ela terminou o namoro por conta dele. Muito incomodada com a presença e perguntas de Fernando, Carol convida o doutor a se retirar de sua casa. A porta está aberta e Junior entra. O empresário fica chocado ao ver Fernando com ela e vai embora. Carol vai atrás de Junior, que fica inconformado.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também