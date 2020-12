Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 8

Malhação

Todos rezam por Anderson no hospital. Mitsuko avisa que Anderson está fora de perigo e Nena agradece. Noboru enaltece a atitude de Mitsuko como médica. Tato desabafa com Fio e insinua que reatará o relacionamento com K2. K2 cobra que Tato revele a Keyla que será pai. Samantha apoia Tina e afirma que Anderson a ama. K1 pede que MB reforce seus cuidados no trânsito. Nena, Das Dores, Ellen e Tina se unem pela recuperação de Anderson. Mitsuko anuncia que Anderson pode perder o movimento das pernas. K2 mente para Keyla que está grávida. No hospital, um policial questiona a origem do dinheiro encontrado com Anderson na hora do acidente.

Flor do Caribe

Ester diz a Alberto que não desistirá do divórcio. Lino agradece por Carol estar ajudando a procurar sua mãe. Hélio diz a Quirino que quer contratá-lo para que o ensine a jogar xadrez. Samuca pede que Alberto deixe Laurinha dormir com ele. Duque avisa a Cassiano que a próxima atração de Flor do Caribe será Elba Ramalho. Carol alerta Mila para tomar cuidado com Hélio. Mila propõe que ela e Ciro apenas fiquem sem compromisso. Duque aconselha Cassiano a reconquistar Ester. Amadeu pergunta para Isabel por que eles ainda não estão namorando. Ester diz para a mãe que vai procurar o advogado para saber sobre a proposta de Alberto. Cassiano reconstrói a cabana para Ester.

Haja Coração

Apolo se sente traído ao ouvir de Tancinha que Beto a beijou e cancela o casamento. Carmela grava a discussão entre Tancinha e Apolo e envia para Beto. Henrique convence Penélope de que está realmente apaixonado por ela. Jéssica arma para que Shirlei decida pedir demissão da casa de Felipe.

Aparício manda Enéas retirar o quadro de Teodora do Grand Bazzar e comenta que precisa dar um jeito de impedir o casamento de Rebeca. Leozinho manda Dinamite assustar Camila, a fim de intimidar Agilson. Camila se apavora ao receber em sua casa um explosivo com um cronômetro. Preocupada com a chegada de Márcia, Carol avisa aos irmãos que eles precisam manter segredo sobre a morte do pai. Apolo invade a Peripécia para tirar satisfações com Beto.

A Força do Querer

Ritinha aceita reatar com Ruy. Zeca e Jeiza namoram. Ruy exige que Ritinha não deixe o filho perto de Zeca. Edinalva chega à casa de Joyce com Ruyzinho. Eugênio volta para casa e Zu insiste para que ele converse com a esposa. Dantas desconfia de que Bibi foi a culpada pelo incêndio no restaurante. Bibi vai até a comunidade. Joyce não aceita conversar com Eugênio. Ruy decide procurar Irene. Eugênio tenta se afastar da amante. Ivana desabafa com Zu. Ritinha reclama de Joyce. Bibi confronta o comparsa de Rubinho. Silvana avisa a Dita que irá a outro cassino e engana Eurico. Irene pensa em falar para Joyce que viu Eugênio no aquário. Jeiza vê Bibi numa rua próxima à comunidade. Ruy chega à casa de Irene e Eugênio se esconde.

RECORD

Amor Sem Igual

Tobias se irrita ao saber que Olympia foi amante de seu pai. Miguel fala com Oxente sobre seu plano de se afastar. Drogado, Antônio Júnior é furtado nas ruas. Furacão fala para José e Pedro sobre o ocorrido com Antônio Júnior. Fernanda fica impressionada com a qualidade dos novos jogadores. Ramiro concorda com o pedido de Poderosa de comprar o clube noturno de Olympia. Fernanda recebe o comparsa de Bernardo e confirma que seu pai ordenou o roubo do rim de Peppe. Poderosa diz para a imprensa que Ramiro é inocente. Furacão avisa à Poderosa sobre a partida de Miguel. Pedro sugere que Fernanda peça a ajuda de Duplex para conseguirem provar a culpa de Ramiro. Miguel se despede de Hugo e Maria Antônia. Poderosa vai ao encontro dele.

Jesus

Jesus pede para os apóstolos se prepararem para voltar à Jerusalém. Judas começa a ficar perturbado e Satanás fica satisfeito. O apóstolo é humilhado por alguns nobres. Malco diz que Caifás tem uma proposta para fazer a Judas. O Sumo-Sacerdote oferece vantagens e trinta moedas de prata para Iscariotes. Jesus prega para judeus sobre a passagem de Isaias.

O Messias pede para Pedro e João preparem um local para comerem na páscoa. Ele diz que na entrada da cidade de Jerusalém encontrarão um homem que carrega um cântaro com água. O Mestre avisa que eles devem segui-lo até a casa que o homem entrar. Tiago Justo decide seguir Jesus. Joana explica a origem da páscoa para Cláudia. Todos comem cordeiro e celebram a páscoa. Jesus chega para a santa ceia.

Escrava Mãe

Maria Isabel continua tensa com o bebê no colo. Guilherme e Loreto estão no solar da condessa. Tozé caracterizado de Carlota Joaquina. Guilherme e Tozé cumprimentam a condessa que pede para que se retirem do local. Maria Isabel coloca a criança numa caixa e observa um trabalhador que leva as mercadorias. Acontece o velório da tia Elza e Maria Isabel chega perturbada e se surpreende ao ver o que está acontecendo e dentro de casa reclama. Beatrice repreende Maria Isabel e diz que não deveria ter ficado fora de casa no momento difícil. Beatrice mostra um papel para Maria Isabel e diz que é o testamento que tia Elza deixou para a família. Almeida se aproxima e pergunta sobre o que se trata. Beatrice revela que tia Elza deixou Maria Isabel como única herdeira.

Belezinha implora para que Miguel convenca Nestor de desistir da trupe de teatro. Belezinha comenta com Miguel que tia Elza morreu e ele fica em choque. Petúnia se esconde na pensão com a ajuda de Dália e Violeta descobre e se espanta. Átila surge no solar da condessa e diz que gostaria de ter uma conferência com ela. Miguel vai até a casa de Beatrice, oferece condolências à família pela morte de tia Elza e pergunta por Maria Isabel. Tozé não atende Átila e se retira. Ao entrar no quarto, já sem peruca, vê Filipa e Rebeca que estão juntas conversando. Tozé suplica para que Filipa não comente nada do que viu. Maria Isabel tem um pesadelo com tia Elza e Custódio. Juliana está deitada na cama, chove muito. Alguém entra no quarto sorrateiramente, Juliana se vira e vê Miguel completamente encharcado. Juliana se assusta e pergunta por que ele está ali. Miguel diz que é porque a ama.

SBT

Chiquititas

Cintia chega ao orfanato acompanhada de Matilde. A diretora propôs para a ex-presidiária se passar por Ernestina e maltratar todas as crianças, em troca a diretora oferece um bom salario e as melhores condições de vida. Matilde exige explicações de Cintia e ameaça a diretora a contar todo o plano, do contrário irá revelar o seu segredo para todos. Cintia revela a Matilde que está à procura de um tesouro que está escondido dentro do orfanato, por isso precisa de sua ajuda para se livrar de todos que moram no lugar. Matilde diz que ajudará a diretora com o plano, mas em troca quer 40% do tesouro. A diretora aceita e pensa em uma forma de todos acreditarem que a ex-presidiária é Ernestina. No quarto das meninas, Vivi comunica a todas as chiquititas que terá um encontro com Mathias e que precisa escolher a roupa ideal. A pequenina pede ajuda para as amigas e nenhuma das pequeninas decide acordar. No quarto dos meninos, Mosca e Rafa estranham ao perceber que Binho dormiu com luva de boxe. Ao tentar acordar o amigo, Binho da um soco em Rafa. No hospital, Junior vai ao encontro de Dr. Fernando e pede para falar com o médico. O rapaz pergunta a Fernando se ele ainda está procurando Carol. No orfanato, todas as crianças descem. Cintia comunica a Chico e aos órfãos que Ernestina voltou a trabalhar no orfanato.

No hospital, Fernando diz a Junior que não procurou mais Carol e tenta convencê-lo da verdade. O rapaz avisa ao médico que a moça deu um tempo no relacionamento dos dois. No orfanato, as crianças ficam felizes com a suposta volta de Ernestina e percebem o quanto a moça está diferente. Chico tenta se aproximar da mulher, mas Matilde é grosseira com o cozinheiro. Carol conta a Beto sobre a chantagem de José Ricardo e o rapaz fica indignado com a notícia. Em outro orfanato, Dani está se sentindo sozinha e triste. No mesmo momento, a garota vê a imagem da mãe e corre para abraçá-la, mas depois percebe que foi apenas a sua imaginação. Junior visita a menina e ela pede para que o rapaz a tire do lugar. O rapaz se preocupa com Dani, mas tenta deixá-la melhor com a sua visita. No orfanato, Cintia comemora ao perceber que todos acreditaram que Matilde é Ernestina. Na sala, as crianças estranham o comportamento da nova Ernestina, a mulher não para de ser grosseira com todos. No Café Boutique, Érica e Clarita chegam para o trabalho. A garçonete estranha que o pé da nova funcionária já esteja bom e fala à garota que sabe que ela está paquerando Beto.

Erica diz que se ela tivesse namorando o entregador, ele já teria oficializado o namoro no FrendiBuqui. Beto vai à sala do juiz Maia e exige explicações do homem. Dr. Maia chama a segurança e Beto afirma que sabe que o funcionário não tem a ficha limpa. O juiz prende Beto por desacato a autoridade. No orfanato, Matilde, se passando por Ernestina, fica surpresa com a quantidade de comida do lugar. Ao tomar café da manha, as crianças estranham o comportamento da mulher. Beto liga para Tobias e conta que está preso. O barista dá a noticia para Clarita e Érica e sai para buscar o amigo. Na sala, Mosca fala aos amigos que o comportamento de Ernestina, que na verdade é Matilde, parece de uma pessoa que saiu da prisão. Na cozinha, pensando que está falando com Ernestina, Chico pede desculpas para a mulher e Matilde percebe que o cozinheiro está apaixonado pela irmã e resolve aproveitar da situação. A nova zeladora diz a Chico que o perdoa e deixa o cozinheiro feliz pela segunda chance. Carol visita Dani e diz à menina que está fazendo de tudo para tirá-la do orfanato. A funcionária do lugar pede para Dani entrar e a garota chora por querer ficar com Carolina.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

