Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 7

Malhação

Anderson é socorrido por uma ambulância. Das Dores passa mal e reza pelo neto. Tina briga com Mitsuko. K2 manipula Tato. Moqueca avisa a Ellen e Das Dores sobre o acidente de Anderson. Anderson é levado para o hospital onde Nena trabalha. Ellen conta para Tina sobre o acidente do irmão. Keyla, Fio, Benê e Lica vão para o hospital. Samantha sofre ao saber do acidente. Edgar, Ernesto e Bóris conversam quando Malu chega. Todos apoiam Ellen e Das Dores. Tina culpa Mitsuko pelo que aconteceu com Anderson. Nena implora que Mitsuko opere Anderson. Mitsuko anuncia que iniciará a cirurgia de Anderson.

Flor do Caribe

Cassiano e Alberto discutem. Cassiano tenta convencer Ester de que não existe nada entre ele e Cristal. Hélio e Mila se beijam. Carol confessa a Natália que gosta de Lino. Amaralina convoca Duque e Cassiano para explorar a mina. Lindaura alerta Ester. Juliano conta a Quirino que vai propor casamento para Natália. Lino beija Carol. Amaralina vai com Duque e Cassiano para a mina. Eric dá conselhos para Alberto. Samuel diz para Juliano que dará as alianças de presente para ele. Lino e Carol pensam um no outro. Cassiano recebe uma ligação de Cristal. Cristal se desculpa com Cassiano. Carol visita Veridiana. Alberto leva Laurinha até a casa de Ester. Carol mostra os vídeos para a família de Veridiana. Alberto diz que Ester pode voltar para a mansão.

Haja Coração

Giovanni tenta convencer Camila de que não quer se vingar dela. Carol conta para os irmãos que Afonso morreu e pede que eles guardem segredo até que ela atinja a maioridade. Nair aconselha Apolo a se reconciliar com Tancinha. Bruna lê o testamento deixado por Teodora. Leonora estranha o comportamento de Luciano. Dinalda ajuda Henrique a marcar um encontro com Penélope. Rebeca pergunta a Pedro se ele tem problemas com a Justiça. Enéas avisa a Camila que os seguranças vigiarão a portaria para impedir a entrada de Giovanni. Apolo se reaproxima de Tancinha. Tancinha confirma para Apolo que beijou Beto.

A Força do Querer

Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar Joyce a se entender com o marido. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho. Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la. Dantas se decepciona com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Ruy vê Zeca com Ruyzinho e se enfurece.

Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa. Caio aconselha Eugênio a contar a verdade para Joyce. Ruy observa Ritinha no aquário, sem ser visto. Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene. Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho. Edinalva decide levar o neto de volta para a casa de Ruy. Jeiza pede para Zeca não ir à venda de Nazaré. Ruy vai buscar Ritinha. Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade.

RECORD

Amor Sem Igual

O chefe de Rosa Flor fica furioso ao saber que Peppe e Bibiana descobriram o disfarce. Tobias diz que Ramiro não pode deixar Poderosa ir embora. Fernanda alerta Poderosa para o perigo de viver na casa. Entorpecido, Antônio Júnior provoca um incêndio. Furacão chama os bombeiros. Hugo diz admirar o amor de Miguel por Poderosa. Olympia dança para Maikitaison. Furacão e Duplex oferecem ajuda a Antônio Júnior. Ramiro pede para Poderosa dizer que Bernardo desmentiu a história do roubo do rim. Em troca, ele se oferece para ajudá-la a provar que Tobias tentou matá-la.

Antônio Júnior foge da casa de Furacão roubando alguns pertences. Ele vende as coisas para um traficante. Olympia visita Carmem, que avisa ter guardado pedras preciosas em seus ursos de pelúcia. Carmem então pede para Olympia pegar parte do dinheiro e ajudar os idosos com o restante. Dona Sônia demite Vânia da agência. Mauro começa a avaliação de novos jogadores. Em conversa com Furacão, Miguel avisa que precisa se afastar de Poderosa e avisa que deixará São Paulo. Poderosa recebe Olympia e Maikitaison na mansão de Ramiro. Tobias os observa.

Jesus

Caifás, irônico, pergunta se jesus também veio trazer ofertas. O Messias começa a falar sobre as ofertas dos escribas e falsos profetas. Caifás fica tenso e revoltado. Helena e Tadeu se reencontram. Judas observa as riquezas no quarto de Chuza e pede vinho. Satanás fica satisfeito. Ele dá em cima da serva. Dois dias antes da páscoa, Jesus fala com apóstolos que logo será entregue para ser crucificado. Todos ficam apreensivos.

Escrava Mãe

Beatrice está muito nervosa, Teresa também está em choque. Maria Isabel simula grande choque com a morte de tia Elza. No solar da condessa estão presentes senhoras, escravas e criadas, Catarina está desanimada e conversa com Tozé. Beatrice e Teresa olham para Maria Isabel que chora descontrolada. Miguel encontra Juliana no armazém e conversam sobre o mapa que contém pistas do tesouro. Miguel e Juliana sorriem um para o outro, felizes. Almeida confere se as mercadorias estão prontas para serem despachadas. Tomás conversa com Quintiliano e questiona se não está confiando demais em Almeida para a entrega das mercadorias. Guilherme discute com Loreto sobre uma possível intervenção na recepção da condessa na casa de Catarina.

Tozé está em pânico diante de Catarina que o questiona porque ainda não está vestido como Carlota Joaquina. Rosalinda na recepção do solar e algumas senhoras a ignoram. Urraca percebe que Rosalinda está sozinha e chega perto e discutem. Petúnia invade o local e faz um escândalo e acusa Urraca de ter sequestrado sua filha. Rosalinda tenta acalmar Petúnia. Quintiliano visita Beatrice que se compadece com o ocorrido. Almeida chega e vê Quintiliano e pede que fique com Beatrice enquanto verifica os últimos detalhes da entrega das mercadorias. Almeida ri e pergunta a Zé Leão se fez tudo como planejado. Teresa chega na hora e questiona o que Almeida planeja contra Quintiliano.

É grande a confusão na recepção da condessa. Urraca descontrolada parte para cima de Petúnia e Rosalinda está contida. Loreto e Guilherme adentram o salão e todos se espantam. Violeta está sem palavras com o pedido de namoro de Tomás. Catarina anuncia Carlota Joaquina, todos se curvam no susto. Tozé aparece caracterizado com um vestido vermelho, um turbante com um véu escuro. Maria Isabel vai até a vila do porto a procura de Jasmim. Maria Isabel pega uma criança da ama de leite e carrega nos braços. Um homem orienta as mercadorias que devem ser entregues ao Engenho do Sol e Doce Campos. Maria Isabel fica indecisa em qual deixar a criança.

SBT

Chiquititas

Cintia chega ao orfanato acompanhada de Matilde. A diretora propôs para a ex-presidiária se passar por Ernestina e maltratar todas as crianças, em troca a diretora oferece um bom salario e as melhores condições de vida. Matilde exige explicações de Cintia e ameaça a diretora a contar todo o plano, do contrário irá revelar o seu segredo para todos. Cintia revela a Matilde que está à procura de um tesouro que está escondido dentro do orfanato, por isso precisa de sua ajuda para se livrar de todos que moram no lugar. Matilde diz que ajudará a diretora com o plano, mas em troca quer 40% do tesouro. A diretora aceita e pensa em uma forma de todos acreditarem que a ex-presidiária é Ernestina. No quarto das meninas, Vivi comunica a todas as chiquititas que terá um encontro com Mathias e que precisa escolher a roupa ideal. A pequenina pede ajuda para as amigas e nenhuma das pequeninas decide acordar. No quarto dos meninos, Mosca e Rafa estranham ao perceber que Binho dormiu com luva de boxe. Ao tentar acordar o amigo, Binho da um soco em Rafa. No hospital, Junior vai ao encontro de Dr. Fernando e pede para falar com o médico. O rapaz pergunta a Fernando se ele ainda está procurando Carol. No orfanato, todas as crianças descem. Cintia comunica a Chico e aos órfãos que Ernestina voltou a trabalhar no orfanato.

No hospital, Fernando diz a Junior que não procurou mais Carol e tenta convencê-lo da verdade. O rapaz avisa ao médico que a moça deu um tempo no relacionamento dos dois. No orfanato, as crianças ficam felizes com a suposta volta de Ernestina e percebem o quanto a moça está diferente. Chico tenta se aproximar da mulher, mas Matilde é grosseira com o cozinheiro. Carol conta a Beto sobre a chantagem de José Ricardo e o rapaz fica indignado com a notícia. Em outro orfanato, Dani está se sentindo sozinha e triste. No mesmo momento, a garota vê a imagem da mãe e corre para abraçá-la, mas depois percebe que foi apenas a sua imaginação. Junior visita a menina e ela pede para que o rapaz a tire do lugar. O rapaz se preocupa com Dani, mas tenta deixá-la melhor com a sua visita. No orfanato, Cintia comemora ao perceber que todos acreditaram que Matilde é Ernestina. Na sala, as crianças estranham o comportamento da nova Ernestina, a mulher não para de ser grosseira com todos. No Café Boutique, Érica e Clarita chegam para o trabalho. A garçonete estranha que o pé da nova funcionária já esteja bom e fala à garota que sabe que ela está paquerando Beto.

Erica diz que se ela tivesse namorando o entregador, ele já teria oficializado o namoro no FrendiBuqui. Beto vai à sala do juiz Maia e exige explicações do homem. Dr. Maia chama a segurança e Beto afirma que sabe que o funcionário não tem a ficha limpa. O juiz prende Beto por desacato a autoridade. No orfanato, Matilde, se passando por Ernestina, fica surpresa com a quantidade de comida do lugar. Ao tomar café da manha, as crianças estranham o comportamento da mulher. Beto liga para Tobias e conta que está preso. O barista dá a noticia para Clarita e Érica e sai para buscar o amigo. Na sala, Mosca fala aos amigos que o comportamento de Ernestina, que na verdade é Matilde, parece de uma pessoa que saiu da prisão. Na cozinha, pensando que está falando com Ernestina, Chico pede desculpas para a mulher e Matilde percebe que o cozinheiro está apaixonado pela irmã e resolve aproveitar da situação. A nova zeladora diz a Chico que o perdoa e deixa o cozinheiro feliz pela segunda chance. Carol visita Dani e diz à menina que está fazendo de tudo para tirá-la do orfanato. A funcionária do lugar pede para Dani entrar e a garota chora por querer ficar com Carolina.

