Resumo das Novelas

SÁBADO, 5

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Cassiano e os tenentes comemoram a volta para casa. Guiomar aceita o convite de Duque para cantar. Ester pensa que Cassiano e Cristal têm um caso. Mantovani vai à casa de Alberto. Mantovani investiga a coleção de obras de arte de Dionísio. Guiomar escolhe vestido para o show. Samuel vê Lindaura trabalhando e morre de ciúmes. Samuel tem ataque de ciúmes por Lindaura. Amadeu descobre que Isabel pinta os cabelos. Mila e Hélio saem juntos. Amaralina diz a Duque que Guiomar gosta dele. Mila e Hélio tomam champagne em um restaurante. Guiomar conta a Dionísio que vai cantar no Flor do Caribe. Ester enfrenta Alberto e deseja boa sorte a Guiomar no show. Duque e Guiomar se beijam. Alberto provoca Ester contra seu amado.

Haja Coração

Camila se desespera com as acusações de Enéas contra Giovanni. Giovanni e Enéas brigam. Rodrigo desabafa com Francesca sobre sua ex-esposa. Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Camila conta a Ariovaldo que foi enganada por Giovanni. Carol encontra Afonso no hospital. Carol segue a orientação de Afonso e o deixa no hospital para ser enterrado como indigente. Penélope constata que Tamara interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita Fabinho. Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que Fabinho melhorar. Giovanni implora para que Camila o escute.

A Força do Querer

Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e não percebe que Ritinha foi embora com o filho. Zeca cuida de Ruyzinho e lembra da previsão feita pelo índio em sua infância. Edinalva exige que Ritinha volte para a casa do marido. Jeiza não atende o telefonema de Zeca. Eugênio evita conversar com Joyce e Ivana tenta falar com o pai. Ruy fica desconcertado com a confirmação de que a esposa trabalha no aquário. Ivana fala com Caio sobre os problemas em casa. Mira avisa a Irene da briga de Eugênio e Joyce. Ruy afirma que acabará com o relacionamento extraconjugal de Eugênio. Caio vai à casa de Edinalva falar com Ritinha e Cândida o reconhece. Zeca e Jeiza se entendem. Irene influencia Joyce a se manter afastada de Eugênio. Cândida conta para Jeiza sobre Caio. Rubinho é preso novamente.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também