Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 4

Malhação

Anderson diz para Tina que não aguentará mais ser humilhado por Mitsuko. K2 coloca seu nome no exame de sangue de Samira. Das Dores tem um mau pressentimento com Anderson e pede que Ellen encontre o irmão. K2 mostra seu falso exame para K1, que acredita no resultado e repreende a amiga. Lica conversa com Edgar, que decide cancelar a implementação do plano administrativo de Malu no Grupo. Samantha e Juca decidem gravar um vídeo sobre amores improváveis. K2 mostra seu falso exame para Tato. Anderson sofre um grave acidente de motocicleta.

Flor do Caribe

Cassiano pede que Dom Rafael se una a ele contra Alberto. Guiomar provoca Alberto. Gonzalo procura por Dom Rafael no hotel. Hélio se incomoda com a presença dos pais em seu aniversário. Os capangas de Dom Rafael cercam Cassiano. Dom Rafael afirma a Cassiano que não tem mais envolvimento com Alberto. Natália chama Juliano para ir ao Flor do Caribe. Hélio não gosta de ver Donato conversando com executivos. Lindaura conforta Ester. Donato se desentende com Hélio. Gonzalo ameaça Cristal. Cassiano salva Cristal. Juliano discute com Natália. Donato pergunta se Bibiana ficou chateada com Hélio. Cristal agradece Cassiano por ter salvo sua vida. Dom Rafael se alia a Cassiano. Ester estranha a atitude de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester vê uma foto de Cassiano e Cristal juntos.

Haja Coração

Tamara fica indignada com a festa que Adriana promoveu para Apolo. Henrique procura Dinalda para ajudá-lo a ficar com Penélope. Camila aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e Apolo brigam. Adriana avisa a Penélope que Tamara interrompeu o tratamento e precisa de ajuda. Felipe e Shirlei demonstram sentir atração um pelo outro. Influenciado por Bruna, Enéas tenta convencer Henrique a trocar as imagens do comercial do Grand Bazzar pelas cenas da explosão, a fim de desmascarar Giovanni. Rodrigo discute com Francesca, e ela acaba magoando o dono da Peripécia. Carol vai aos hospitais à procura de Afonso. Penélope busca por Tamara. Giovanni e Camila se surpreendem ao ver o vídeo jornalístico da prisão dele, por conta da explosão do Grand Bazzar.

A Força do Querer

Silvana alerta Eugênio que Irene tem intenção de acabar com seu casamento. Ruy procura Ritinha na casa de Edinalva e afirma que romperá seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de Amílcar em sua casa. Rubinho assiste à entrevista de Caio como assessor da secretaria de segurança. Aurora não percebe que está sendo observada pela polícia. Eurico se incomoda com a demora de Silvana. Simone pede que Dita não acoberte o vício de Silvana. Edinalva revela que Ritinha trabalha no aquário e conta que Eugênio pode confirmar. Joyce questiona Eugênio sobre sua amante. Ritinha deixa a casa de Joyce com Ruyzinho.

RECORD

Amor Sem Igual

Carmem e sua equipe retornam para a casa de Ramiro. Ela tenta achar o segredo do cofre. Os funcionários começam a sentir o efeito do gás da felicidade. Na agência Brás, Ramiro percebe que foi enganado e corre para casa. Carmem consegue abrir o cofre. Ela avisa que precisam deixar o local, mas Inoá não a escuta e tenta roubar mais coisas. Ramiro chega na casa com mais seguranças. Ioná é surpreendida e tenta atirar no milionário, mas erra. Carmem ataca Ramiro.

Elas tentam fugir, mas são presas. Nino também é detido. Poderosa, Duplex e Miguel se explicam para o delegado Fonseca. Antônio Júnior se desespera com a falta de dinheiro e liga para os traficantes. Fonseca avisa a Leandro sobre a morte de Bernardo. Rosa Flor, com o distintivo da Polícia Federal, se explica para seu superior. Ele reclama e diz que ela pode ter arruinado o plano de investigação contra Ramiro e Tobias. Mas Rosa Flor avisa que não teve alternativa.

Jesus

Jesus pede para os apóstolos se prepararem para voltar à Jerusalém. Judas começa a ficar perturbado e Satanás fica satisfeito. O apóstolo é humilhado por alguns nobres. Malco diz que Caifás tem uma proposta para fazer a Judas. O Sumo-Sacerdote oferece vantagens e trinta moedas de prata para Iscariotes. Jesus prega para judeus sobre a passagem de Isaias.

O Messias pede para Pedro e João preparem um local para comerem na páscoa. Ele diz que na entrada da cidade de Jerusalém encontrarão um homem que carrega um cântaro com água. O Mestre avisa que eles devem segui-lo até a casa que o homem entrar. Tiago Justo decide seguir Jesus. Joana explica a origem da páscoa para Cláudia. Todos comem cordeiro e celebram a páscoa. Jesus chega para a santa ceia.

Escrava Mãe

Maria Isabel com a almofada na mão, observa tia Elza. Juliana está assustada diante de Miguel e Zé Leão está no chão desacordado. Juliana diz a Miguel que Genésio encontrou o baú. Violeta ameaça ir embora se Rosalinda não disser a verdade. Rosalinda na pressão diz que é avó de Violeta que fica espantada. Irani e Nestor conversam com Belezinha, que está mexendo em um enxoval. Nestor autoriza Belezinha a fazer parte da trupe de teatro desde que ele participe também. Miguel procura Maria Isabel e pede para devolver o baú. Maria Isabel pede que Miguel abra o baú para saber o que tem dentro. Miguel abre o baú e tem um papiro em branco. Zé Leão prende Juliana, Maria Isabel chega.

Petúnia entra na delegacia e denuncia que Jasmim foi sequestrada. Petúnia diz a Loreto que Urraca está com Jasmim. Loreto faz sinal para ela se retirar. Esméria se ajoelha na frente de Tia Joaquina que implora para ser levada para o encontro com a condessa. Miguel encontra Genésio e pede para que o leve até onde encontrou o baú. No solar da condessa alguns músicos tocam instrumentos e Tozé recebe os convidados. Catarina observa cada escrava. Urraca entra com Gonzalina e está vestida com seu traje exagerado. Rosalinda vem por outro lado, as duas se encontram no meio do salão. Miguel caminha com Genésio pela mata. Beatrice vai acordar tia Elza e volta nervosa e grita por socorro. Maria Isabel dissimulada pergunta o que acontece. Beatrice diz que uma tragédia aconteceu.

SBT

Chiquititas

Na casa de D. Nina, Junior fica aliviado em encontrar Carol e a moça apresenta sua avó ao noivo. No Café Boutique, Tobias fala para Beto que com a volta de Maria Cecília ele não irá sair da empresa. O barista confessa que seu maior sonho é casar com a moça e formar uma família. Clarita escuta uma conversa entre Erica e Beto, a nova funcionária fala para a namorada do rapaz sobre o convite que ela fez ao entregador. A garota fica chateada com toda a situação. No orfanato, apesar de estarem tristes com a partida de Ernestina, as crianças aproveitam para quebrar todas as regras do local. Junior fala a Carol da importância de eles voltarem para resolver a situação, mas D. Nina pede para que eles passem a noite e o rapaz aceita. Sozinhos, Carol decide contar ao noivo sobre a conversa que teve com seu pai, mas são surpreendidos pela policia. O oficial comunica que irá levar Dani para o juizado. No mesmo momento, José Ricardo liga para Carol e, ironicamente, diz que ele foi o responsável por ter comunicado a policia. O empresário a ameaça novamente e a moça fica sem saber o que fazer. No orfanato, as crianças começam uma guerra de pipoca e bagunçam todo o lugar. No dia seguinte, Carol se preocupa e pensa uma maneira de conseguir ter Dani de volta. Junior tenta consolar a amada, ele avisa a moça que seu pai conseguiu um advogado. Revoltada, Carol diz ao rapaz que não quer a ajuda de José Ricardo e briga com Junior.

No Café Boutique, Maria Cecília chega ao trabalho e vai ao encontro de Tobias. A supervisora questiona o barista como ele conseguiu convencer Armando a chamá-la de volta. Orgulhoso, Tobias conta que enfrentou o rapaz, mas Maria Cecília não acredita nele. No orfanato, as crianças limpam a casa para ajudar Chico nas tarefas. No pátio, Bia conta para Ana que Binho ainda chupa o dedo para dormir, mas pede para a garota guardar segredo. Ana não aguenta e conta para Tati. Na diretoria, Cintia faz entrevista com novas candidatas a zeladora. Na cozinha, Chico faz uma lista de compras e pede para Pata e Vivi irem juntas ao supermercado. O cozinheiro não esconde a falta que sente de Ernestina. Cintia se irrita por ter entrevistado ótimas profissionais para o cargo, mas na verdade a diretora quer alguém que maltrate os pequeninos. Rafa entra na sala e entrega algumas correspondências a Cintia. A diretora se depara com uma carta de uma penitenciaria destinada a Ernestina e descobre que ex-zeladora tem uma irmã que será solta nos próximos dias. No supermercado, Vivi reencontra Mathias (Thiago Wittner) e fica feliz ao ver o garoto. Carol recebe em sua casa José Ricardo para uma conversa. O empresário fala à moça que terá Dani de volta, mas ela precisará se afastar de Junior. Carol deixa claro que não abrirá mão do noivo e nem da menina, a moça afirma que irá lutar contra ele para conseguir a adoção de Dani. José Ricardo afirma que isso não será possível, pois o juíz Maia está do seu lado e não mudará a decisão do juizado de menores.

No supermercado, Mathias e Vivi conversam e o garoto pede o número do celular da pequenina. No Café Boutique, Tobias questiona o atraso de Érica. A moça chega à loja com o pé machucado e pede ajuda para Beto. Érica diz que não poderá ficar andando pela loja e que precisará ficar no caixa recebendo o pagamento dos clientes e passando as entregas para Beto. A atitude da moça irrita novamente Clarita. Ao sair do supermercado, Vivi vê Mathias e mostra para Pata o garoto que conheceu. A menina fica impressionada com o carro e o motorista que o menino tem. No orfanato, a notícia que Binho ainda chupa o dedo se espalha e Duda fica sabendo da novidade. Em sua casa, Carol não sabe qual decisão tomar e Junior aparece para consolar a moça. O rapaz está se esforçando para ajudá-la a conseguir a adoção de Dani e pede a Carol para que os dois se ajudem nesta situação. No orfanato, Duda se esparrama pelo sofá e Binho tira satisfação com o pequenino. O mauricinho zomba do órfão por ele ainda chupar dedo e Binho fica constrangido. Na prisão, Cintia vai ao encontro de Matilde (Carla Fioroni), irmã de Ernestina, e se apresenta como amiga da ex-zeladora. A diretora fica espantada ao notar que a moça é irmã gêmea de Ernestina.

