Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 3

Malhação

K2 consegue despistar Tato. Keyla afirma a Lica e Tina que aconteceu algo com Tato. Mitsuko comenta com Noboru sobre os planos de Anderson e Tina. Tato não conta para Keyla sobre a suposta gravidez de K2. Lica e Samantha estranham o comportamento de Ernesto e desconfiam de Malu. Ernesto pressiona Bóris para resolver a situação dos professores. K1 deixa escapar para Keyla a possibilidade de K2 estar grávida de Tato. Anderson anuncia que conseguiu o dinheiro para os equipamentos de produção. Clara confidencia a Lica que ouviu Malu falar sobre demissão de professores. K2 pega novos exames com Samira. Mitsuko oferece dinheiro a Anderson para que o menino se afaste de Tina.

Flor do Caribe

Cassiano diz a Cristal que não confia mais nela. Taís e Ester inauguram a empresa de buggy. Alberto pede a Gonzalo que afaste Dom Rafael de seu caminho. Ester apresenta a equipe de sua empresa de buggy. Amaralina fica com ciúmes da ligação que Duque recebe de Guiomar. Cassiano pergunta a Cristal onde Dom Rafael está escondido. Guiomar e Duque curtem encontro na praia. Os tenentes armam plano para a hora do encontro entre Cassiano e Rafael. Bibiana, Donato e os filhos se arrumam para o aniversário de Hélio. Cristal orienta Cassiano sobre encontro com Dom Rafael. Hélio fica constrangido com a presença de sua família. Hélio não disfarça o mal-estar ao ver a família. Alberto se irrita com o choro de Laurinha. Alberto não permite que Ester veja Laurinha. Cassiano e Dom Rafael se reencontram.

Haja Coração

Tancinha é humilhada na festa da Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo. Aparício se nega a sair da mansão. Beto instiga Tancinha a acreditar que Apolo mentiu para ela e que o piloto mudará com a fama. Jéssica finge para Felipe que gostou de Shirlei. Carol pede ajuda à família de Francesca para encontrar Afonso. Carmela mostra a Adônis a foto de Tancinha com Beto divulgada na mídia, insinuando que eles são um casal. A chegada de Rodrigo à Peripécia desagrada Beto. Adônis conta a Apolo que Tancinha saiu com o amante, mostrando a foto da feirante com Beto. Tancinha mostra a Apolo a foto do noivo com as modelos e ambos reagem com surpresa ao se verem com outros pares.

A Força do Querer

Eugênio diz a Ritinha que não revelará que a viu no aquário, mas teme que a menina conte sobre Irene. Eurico comenta com Dantas sobre a tendência de Silvana a jogar. Nonato é agredido por dois homens e Biga se desespera. Aurora vai ao encontro de Bibi e Rubinho. Aurora repreende Bibi por ficar ao lado de Rubinho e avisa que Caio deixou o caso. Eurico decide arcar com o tratamento médico de Nonato. Dantas estranha ao saber da suposta viagem de Bibi. Jeiza não gosta de ver Amílcar com Cândida. Abel desabafa com Nazaré sobre a mãe de Zeca. Zeca mostra a foto de sua mãe para Jeiza. Caio conta para Eugênio que assumirá um cargo na secretaria de segurança. Silvana confronta Eugênio sobre Irene. Ruy descobre que Ritinha mentiu sobre o curso de gastronomia.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo atira no celular de Poderosa. Ele exige que ela fale apenas com ele. Bernardo estende o celular para que Poderosa comece a gravá-lo. Ela pede que ele comece falando sobre o roubo do rim de Peppe. Miguel decide se aproximar. Rosa Flor tem Poderosa e Bernardo em sua mira. Logo ela também coloca Miguel na mira. Poderosa pede para Miguel se afastar e Bernardo fica furioso. Duplex também se aproxima. Miguel salta para cima de Bernardo e eles rolam pelo chão, mas o vilão consegue pegar a arma e os ameaçam. Um tiro é disparado e Bernardo cai morto.

Jesus

Caifás, irônico, pergunta se jesus também veio trazer ofertas. O Messias começa a falar sobre as ofertas dos escribas e falsos profetas. Caifás fica tenso e revoltado. Helena e Tadeu se reencontram. Judas observa as riquezas no quarto de Chuza e pede vinho. Satanás fica satisfeito. Ele dá em cima da serva. Dois dias antes da páscoa, Jesus fala com apóstolos que logo será entregue para ser crucificado. Todos ficam apreensivos.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel observam Almeida, que conversa com o homem. Miguel diz a Juliana que vai juntar dinheiro e comprar sua liberdade. Urraca manda Petúnia embora e Petúnia insiste em ver a filha. Belezinha recebe muitos pretendentes no armazém e Dália diz que colocou no anúncio o dote de um engenho de açúcar. Nestor chega e fica nervoso com o que vê e expulsa todos do local. Beatrice pede a Juliana que ajude Teresa desistir de se separar do Almeida. Miguel conversa com Átila e sugere montar um jornal na cidade. Nestor revela a Irani que já fez parte de uma trupe de teatro, por esse motivo que não quer ver Belezinha na companhia. Petúnia vai até a casa de Maria Isabel e encontra com Zé Leão na entrada que não deixa ela entrar. Petúnia ameaça fazer um escândalo.

Genésio conversa com Esméria que está aflita e mostra o baú. Zé Leão interrompe o jantar e chama Maria Isabel que vai até Petúnia. Maria Isabel está furiosa com uma faca na mão. Petúnia exige uma boa quantia de dinheiro e Maria Isabel toma a faca de Petúnia e a ameaça. Almeida está desconfiado de Maria Isabel. Juliana encontra Esméria e Genésio juntos e desconfia e pede o baú. Esméria se descontrola e parte para cima de Juliana. Beatrice está espantada diante de tia Elza, que está sonolenta. Tia Elza diz que a mucama de Maria Isabel a trancou no quarto e a obrigou a tomar um chá para relaxar. Juliana briga com Esméria quando Zé Leão entra com Maria Isabel.

Maria Isabel pede o baú e Esméria entrega. Genésio vai embora e Maria Isabel olha para Juliana com raiva e manda prendê-la na senzala. Almeida sai de casa e deixa Teresa sozinha. Almeida caminha pela rua e encontra Petúnia. Juliana está prestes a ser acorrentada por Zé Leão quando recebe um golpe por trás e desmaia. Juliana se alivia quando vê que é Miguel. Maria Isabel entra no quarto com o baú e observa tia Elza, que parece delirar e percebe que ela fala dormindo. Maria Isabel pega uma almofada e se aproxima de tia Elza.

SBT

Chiquititas

No quarto, as crianças sentem falta das broncas de Ernestina e estranham o sumiço da zeladora. Na sala, com uma mala na mão, Ernestina se despede do local e afirma para si mesma que não conseguirá viver no orfanato sendo rejeitada por Chico e sem o amor das crianças. No quarto, as chiquititas confessam a Mili que estão sentindo falta das histórias da pequenina. A órfã diz que não está inspirada e que outro dia contará uma nova história. No dia seguinte, Carol e Dani chegam à casa de D. Nina. No orfanato, as órfãs acordam e estranham que Ernestina não tenha aparecido. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho escutam uma conversa estranha do casal. Os dois aparecem na sala e comunica aos pequeninos que decidiram em não adotá-los. Aliviados, Bia e Binho confessam que não se divertiram e que não gostaram dos dois. De volta para o orfanato, os pequeninos contam tudo o que passaram na casa do casal. Na diretoria, Cintia se irrita pelos órfãos terem voltado. A diretora encontra uma carta de Ernestina em sua mesa e descobre que a zeladora foi embora do lugar. Cintia fica feliz ao terminar de ler a mensagem e rasga o papel. José Ricardo confessa a Maria Cecília que está feliz em ter a funcionária de volta à empresa.

Na loja, Érica se aproxima de Beto e lembra o rapaz da festa. O entregador fica em dúvida se realmente deve aceitar o convite. No mesmo momento, Junior questiona Beto sobre o paradeiro de Carol e o rapaz não segue os conselhos da irmã e comunica ao chefe onde sua irmã está. Na sala, Cintia comunica aos órfãos e a Chico que Ernestina foi embora do orfanato. Surpresos com a notícia, o funcionário e os órfãos questionam a diretora. Cintia mente e diz que a moça não estava feliz e que teve um proposta melhor de trabalho. Carol conta para D. Nina sobre tudo o que aconteceu e as coisas que a levaram de volta para a casa da avó. Junior cancela todas as suas reuniões para ir ao encontro de Carol. José Ricardo questiona o filho e percebe que ele está agitado. O empresário diz ao filho que tem um bom advogado que pode ajudar no caso da adoção de Dani. José Ricardo fica preocupado e pensa na possibilidade de Carol falar ao filho sobre a conversa que ele teve com a nora. Na cozinha, Chico fica triste com a notícia de Ernestina e Mosca tenta consolar o cozinheiro. Eduarda confessa a Maria Cecília que falou com Tomás Ferraz para que ela voltasse a trabalhar no Café Boutique. A moça fica surpresa com a notícia. Junior chega à casa de D. Nina e surpreende Carolina.

