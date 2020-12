Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 2

Malhação

Tato se desespera com a falsa revelação de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla. Deco afirma a Roney que será um pai presente para Tonico. Tato questiona K2 sobre a veracidade da gravidez. Tato desabafa com Anderson e ele insinua que desconfia de K2. Ellen conta a Fio que ficou com Jota. Noboru estranha a ausência de Tato e questiona Lica e Tina. Tina afirma a Lica e Mitsuko que quer morar com Anderson. Tato pressiona K2 a refazer o teste de gravidez na sua presença.

Flor do Caribe

Sem dó nem piedade, Alberto humilha Ester e a coloca para fora de casa. Cassiano avisa a Taís que vai viajar. Ester diz ao pai que fará de tudo para acabar com Alberto. Taís pensa em desistir do encontro com Mantovani. Quirino vê que Doralice comprou revistas sobre gravidez. Bibiana convence os filhos a irem ao aniversário de Hélio.

Hélio interrompe encontro de Taís e Mantovani. Mantovani manda Hélio voltar para sua mesa. Quirino se preocupa com Doralice. Cassiano garante a Ester que conseguirá provas contra Alberto. Rodrigo segue Amaralina e ela ataca o rapaz. Taís e Mantovani se beijam. Samuca reclama da ausência de Laurinha. Carol grava o vídeo com o recado de Veridiana para Maria Adília. Vanessa conta para Ester que parecer da fiscalização foi positivo. Duque avisa a Mantovani que Cassiano foi atrás de Dom Rafael. Cassiano encontra Cristal.

Haja Coração

Bruna diz a Enéas que tem uma ideia para afastar Giovanni de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja tirar a vida de Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela instiga Tancinha a ir à boate em que Apolo está com os patrocinadores. Aparício fica arrasado ao saber que Rebeca se casará com Pedro Bertolucci. Aparício comenta com Agilson que Pedro Bertolucci está envolvido em uma investigação. Nair confessa a Larissa que não gosta de Edu. Enéas avisa a Bruna que irá desmascarar Giovanni. Fedora expulsa Aparício de casa, em respeito à última vontade de Teodora. Beto se sente vitorioso quando Tancinha decide confrontar Apolo.

A Força do Querer

Todos ficam constrangidos com a presença de Bibi no casamento de Caio e Leila. Bibi não reconhece Ivana. Cândida pede para assistir ao treino de Jeiza com Edinalva. Bibi e Caio se emocionam durante o casamento. Joyce desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora se desespera. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso, e o rapaz convida Jeiza para trabalhar com ele. Nonato comemora o show de Elis Miranda. Jeiza constata que Bibi não estava grávida.

RECORD

Amor Sem Igual

Carmem e os comparsas começam a planejar o roubo à casa de Ramiro. O alarme da casa dispara. Poderosa teme ser Bernardo. O segurança avisa que o alarme disparou sozinho. Ioná finge ser da empresa de alarme e marca uma falsa visita. Pedro e Fernanda seguem para conhecer o apartamento que era de Leandro. Poderosa se encontra com Peppe e Bibiana, e eles armam contra Bernardo. Poderosa grava um vídeo fingindo querer se encontrar com Bernardo. No apartamento que era de Leandro, Bernardo escuta vozes e se esconde. Pedro e Fernanda chegam ao local e são surpreendidos por Bernardo armado.

Ramiro pede para Donatella arrancar a confissão de Tobias. Bernardo diz a verdade para Fernanda e os deixa trancados no apartamento. Cindy deixa a casa de Antônio Júnior e avisa que deixará o país. Fernanda se encontra com Ramiro e revela sobre o encontro com Bernardo. Mauro avisa que Ernani foi demitido. Bibiana avisa a Peppe que Bernardo aceitou o falso convite de Poderosa. Carmem e sua equipe conseguem acessar o circuito de câmeras da casa de Ramiro. Duplex avisa sobre o encontro de Poderosa com Bernardo, e Miguel avisa que vai junto.

Jesus

Pilatos ergue uma taça de vinho e faz um brindo em agradecimento ao Deus dos judeus pela cura de Helena. Deborah descobre que seu filho foi localizado. Jesus prega sobre a figueira e sobre o fim que está próximo. Apóstolos se preocupam. No santuário, Caifás coloca azeite no candelabro, bem próximo as cortinas. Joana pede para Almáquio preparar um banquete para os prisioneiros. Caifás observa pessoas fazendo ofertas e sorri. Jesus e os apóstolos aparecem no pátio do templo.

Escrava Mãe

Miguel conta a Juliana a história da gravidez de Maria Isabel. Miguel segue a carroça com a tia de Maria Isabel. Genésio tem o baú nas mãos e bate com o martelo sucessivas vezes até que rompe o cadeado. Beatrice e Quintiliano se beijam. Tia Joaquina recebe Miguel e tia Elza. Tia Elza pergunta pela mucama que acompanhava Maria Isabel na capital e tia Joaquina apresenta Esméria. Tia Elza diz que a mucama que foi com Maria Isabel estava grávida e tia Joaquina estranha. Tomás procura por Violeta na pensão e tenta impedi-la de ir embora. Átila pede permissão para Filipa para cortejá-la e Filipa acha melhor esperar um pouco.

Esméria está angustiada na varanda e espera por Maria Isabel. Beatrice chega acompanhada de Tito Pardo e já se surpreende ao ver tia Elza com Almeida e Miguel. Maria Isabel chega em casa e Beatrice avisa que tia Elza chegou. Maria Isabel fica espantada e tia Elza não reconhece Maria Isabel. Petúnia diz a Urraca que quer Jasmim de volta. Guilherme invade a casa de Catarina e diz que está proibida de fazer a festa para a condessa. Maria Isabel pede um chá para Esméria e alega que a viagem foi exaustiva e tia Elza está cansada. Miguel está com Juliana escondido no mato e diz que vasculhou todo o quarto de Maria Isabel e não encontrou o mapa. Miguel vê o homem e Almeida fecharem o acordo para afundar o engenho Doces Campos.

SBT

Chiquititas

No orfanato, Bia e Binho se preparam para passar o final de semana com Verônica (Marlei Cevada) e Edgar (Giovani Braz). Carol resolve fugir com Dani para pensar sobre o que fazer com a assistente social (Maximiliana Reis). No orfanato, Ernestina vai à sala de Cintia e confessa à diretora que gosta de Chico e que resolveu fazer uma surpresa para o cozinheiro. A zeladora pede para Cintia conversar com Chico e pedir para que ele vá até o Café Boutique para encontrá-la. Na cozinha, a diretora fala ao cozinheiro que Ernestina está magoada com toda a situação e que pediu para que ele nunca mais a procure. Na sala, as chiquititas sentem falta de Bia e Binho. Duda chega ao local e fala a Mosca que está feliz por ele ter voltado para o orfanato. Mili avisa o amigo que as crianças descobriram que a culpada pelo roubo da carteira foi Pipoca e o mauricinho mente ao dizer que ele é o responsável por ter convencido Carmen a tirar o pequenino do reformatório. No hotel, Carol liga para Junior e o comunica que resolveu fugir com Dani. O rapaz não concorda com a atitude da noiva e Carmen escuta a conversa dos dois. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho conhecem o lugar e adoram as coisas estranhas que o casal possui. No Café Boutique, Beto conta a Tobias que Clarita pediu a eles para morarem juntos. O entregador fica desesperado em pensar que a namorada pensa em se casar e o barista tenta aconselhar o rapaz.

Érica (Sâmia Abreu) se aproxima dos dois e convida Beto para uma festa e o entregador aceita o convite. Maria Cecília chega ao local e Tobias fica feliz ao vê-la. No hotel, Junior chega para ver Carol e Dani. O rapaz demonstra preocupação sobre a atitude da noiva em ter fugido com a menina. Carol diz ao amado que está desesperada, mas não pode deixar a assistente social levar Dani. Junior pensa a melhor forma de resolver a situação e promete ficar ao lado da noiva. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que voltou a trabalhar na empresa da família Almeida Campos. Ao voltar para a sua sala, a supervisora se depara com Armando. O rapaz promete que não irá mais incomodá-la. Armando se sente humilhado e promete se vingar de Tobias. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho começam a se incomodar com as piadas exageradas do casal. No orfanato, as crianças sentem falta de Ernestina e questionam Chico. O cozinheiro diz não saber onde a moça está e afirma às crianças que a zeladora não está falando com ele. No Café Boutique, Ernestina espera por Chico, a zeladora estranha a demora do amado. Com o passar das horas, Clarita avisa Ernestina que a loja está fechando. Sem graça, a zeladora paga a conta e resolve voltar para o orfanato. José Ricardo aparece no hotel e surpreende Carolina.

No hotel, o empresário pede para conversar com a moça. José Ricardo diz a Carol que soube dos problemas sobre a adoção de Dani e quer ajudá-la. O empresário confessa que a adoção foi negada por um pedido que ele fez ao juiz Maia (Jaime Leibovitch). José Ricardo propõe a Carol que ela se separe de Junior e só assim terá a guarda de Dani. No orfanato, Ernestina volta ao local triste e encontra com Chico na cozinha. A zeladora não entende o motivo do amado não ter comparecido ao Café Boutique. Enquanto isso, o cozinheiro ao ver Ernestina arrumada, pensa que a moça já tem uma nova pessoa em sua vida e fica chateado. No hotel, Carol não acredita que o pai de seu noivo esteja a chantageando. José Ricardo deixa claro que a moça nunca será bem vinda à família Almeida Campos e Carol diz que não irá se separar do noivo. O empresário afirma que se ela contar sobre a conversa, ela não irá mais ver Dani. Com medo das ameaças do sogro, Carol resolve tirar a menina do hotel e levá-la para outro lugar. Na rodoviária, as duas se preparam para viajar. Carol liga para Beto e avisa ao irmão que levará Dani para a casa de D. Nina (Sônia Guedes), sua avó. A moça pede para o rapaz guardar segredo e não contar sobre o paradeiro das duas para Junior.

