Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 1

Malhação

Samantha e Lica são interrompidas por Felipe, que observa o painel. Anderson decide angariar dinheiro para comprar equipamentos de produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez. Mitsuko afirma que administrará o dinheiro de Tina. Dadá chega para o aniversário de Tonico. Julinho promete ajudar Telma a melhorar seu desempenho no jogo digital. Tato e Keyla se beijam e Deco vê. Lica organiza uma balada para Keyla e Tonico. K2 inventa para Tato que está grávida.

Flor do Caribe

Duque entrega endereço do hotel onde Dom Rafael está para Cassiano. Carol aceita pedido de Veridiana para procurar a filha desaparecida. Hélio invade sala ao saber que não foi convocado por Alberto para reunião. Após ser expulso de reunião, Hélio dá um fora em Yvete. Taís e Ester tentam decidir nome da empresa que estão abrindo juntas. Hélio pede ajuda a Dionísio para fechar a venda da mina. Carol sugere que família grave um vídeo fazendo apelo para achar Maria Adília. Amaralina e Duque fecham compra da mina. Cassiano revela a Ester que vai viajar para o Rio de Janeiro atrás de Dom Rafael. Dionísio repreende Amaralina e Samuca ao pegá-los saindo de seu elevador. Mantovani convida Taís para jantar. Alberto descobre por oficial de justiça que Ester continua querendo o divórcio. Chico volta a enxergar após cirurgia e emoção toma conta da família. Alberto expulsa Ester de casa.

Haja Coração

A perícia conclui que a explosão do helicóptero em que Teodora estava foi um acidente, e Agilson estranha a reação de Leozinho. Shirlei se emociona ao saber que Felipe encontrou seu sapato. Bruna ameaça contar a Camila que Giovanni foi preso por causa dela. Beto avisa aos funcionários da Peripécia que Rodrigo voltará ao trabalho. Agilson pensa em contar a Fedora que Leozinho atentou contra sua vida. Enéas avisa a Aparício que Rebeca aceitou ser readmitida. Francesca se aproxima de Rodrigo. Adriana repreende Beto por querer separar Tancinha de Apolo. Jéssica não gosta de saber que Shirlei está trabalhando na casa de Felipe. Adriana avisa a Apolo que ele terá que ir à festa com os patrocinadores sem Tancinha. Bruna conta a Enéas que Giovanni está namorando Camila.

A Força do Querer

Jeiza repara na falsa barriga de gravidez de Bibi. Bibi entrega o dinheiro da fuga de Rubinho. Edinalva comenta com Cândida sobre o interesse de Alan. Jeiza ajuda Zeca com a divulgação de seu ônibus de festa. A tentativa de fuga de Rubinho e outros presos é descoberta, e Caio questiona Bibi. Heleninha teme que Bibi aceite o convite de Caio para seu casamento. Ruy e Amaro confrontam Anita. Irene exige que Mira permaneça no escritório vigiando Eugênio. Ritinha faz sucesso como sereia e Joyce garante a Silvana que não confia na menina. Zeca e Ruy lembram de seu afogamento e das previsões do índio. Caio aconselha Rubinho, que jura não ter participação na tentativa de fuga. Rubinho garante a Bibi que ele fugirá com ela. Bibi vai ao casamento de Caio.

RECORD

Amor Sem Igual

Tobias fica insatisfeito, mas Ramiro se mantém firme. Poderosa enfrenta Donatella. Poderosa pede calma a Miguel. Dona Sônia avisa que defenderá Ernani, mas logo em seguida bisbilhota o celular dele e se surpreende. Caio se entende com Duplex. Tobias diz que Vânia pode ajudá-lo a recuperar sua imagem. Bibiana e Peppe tentam achar Bernardo. Miguel imagina seu casamento com Poderosa. Caio pede perdão à Furacão. Dona Sônia questiona os nudes recebidos por Ernani. Ele se descontrola e tenta agredi-la.

Jesus

Jesus prega sobre os falsos profetas. Nicodemos, escribas e fariseus ficam constrangidos. Uma viúva idosa enfrenta as adversidades para se encontrar com Jesus. Antipas chega com Chuza e entregam um baú de moedas. O sacerdote sorri, satisfeito. Jesus então diz que a viúva deu mais que os nobres, pois não deu o que estava sobrando, mas tudo o que tinha. Shabaka pede Mirian em casamento. Zelote visita Barrabás na prisão, tenta convence-lo a se arrepender, mas não obtém sucesso e sai penalizado. Jesus prega sobre o mal que acometerá Jerusalém e sobre a vinda do Filho do Homem.

Escrava Mãe

Miguel fica completamente atordoado diante de Almeida, que tem Juliana no colo e pede que a largue. Almeida acha graça e põe Juliana no chão. Maria Isabel tenta disfarçar ao ouvir que Tia Elza vem passar alguns dias no engenho. Petúnia segue Rosalinda depois que ela se encontra com um molecote e Rosalinda pergunta porque Petunia a está espiando.

Rosalinda ameaça Petúnia a não fazer nada contra ela, caso contrário ela se arrependerá. Catarina conversa com Urraca e pede para que ela escolha os escravos que estarão diante da condessa. Sexta 05/08: o capítulo não será exibido em virtude da transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos.

SBT

Chiquititas

Tobias vai à sala de Armando e pede para falar com o rapaz. O barista propõe a Armando que ele devolva o cargo para Maria Cecília e pare de chantageá-la, só assim não contará sobre o que viu em sua sala para José Ricardo. Armando relembra que sabe da farsa de Tomás Ferraz, mas o barista diz que não se importa de que todos saibam do cantor português. Tobias dá o prazo de um dia para o rapaz lhe dar uma resposta. No orfanato, todos almoçam na companhia de Verônica e Edgar. O casal não para de contar piadas e diverte as crianças. Mosca, Rafa, Binho e Pata prometem não rir das histórias para que o casal não tenha interesse de adotá-los. As outras crianças tentam impressioná-los. Carol e Junior vão ao juizado levar todos os documentos para a adoção de Dani. Dr. Maia (Jaime Leibovitch) avisa aos dois que Carolina não poderá adotar a criança, pois o relatório da assistente social afirma que a moça não tem condições de cuidar de Dani. Desesperada, Carol tenta convencer o juiz, mas Dr. Maia diz que a decisão já foi tomada. O homem avisa que nos próximos dias a assistente social irá buscar Dani. Desesperada, Carol pede ajuda para Junior e o rapaz a acalma. No orfanato, Veronica e Edgar preparam um show de humor especial para os órfãos. Enquanto Dani dorme, Beto e Clarita lavam a louça do almoço. A garota fala que sua mãe quer conhecê-lo e que estava pensando em sair da casa de seus pais para morar com ele e Carol, assim ajudaria a pagar o aluguel. Irritado, Beto diz que eles apenas namoram e que para morarem juntos é avançar demais na relação. Carol chega e avisa aos dois que não poderá adotar Dani.

No orfanato, Verônica e Edgar avisam que irão adotar duas crianças. Armando vai à casa de Eduarda e pede para falar com Maria Cecília. O rapaz pede para que a moça volte a trabalhar no Café Boutique e diz que não está aguentando trabalhar sozinho. A moça diz que não voltará, pois não quer ser chantageada e Armando promete não fazer mais isso. Verônica e Edgar avisam que gostariam de adotar Binho e Bia. O garoto não aceita e diz que não quer ser adotado. O casal, para convencê-lo, pede para que os dois passem um final de semana com eles e o menino aceita. Cintia diz que quando eles voltarem poderá decidir se quer ou não ser adotado. Na mansão, Junior pede ajuda ao pai para contratar um bom advogado. Enquanto Carmen discute com o sobrinho, Gabi pega o copo de suco sozinha e surpreende a todos. Valentina e Junior ficam felizes com a recuperação da moça. Na cozinha, Chico tenta se aproximar de Ernestina novamente, mas a zeladora ainda não o perdoou por ele ter duvidado dela. Os dois começam a discutir e Cintia chega ao local. Os dois pedem desculpas para a diretora e Ernestina sai da cozinha. A diretora questiona o cozinheiro e ele conta a ela tudo o que aconteceu e diz que precisa reconquistar a mulher. Cintia fala a Chico que pode conversar com a funcionária para tentar resolver a situação. No pátio, a diretora vai ao encontro da zeladora e a vê chorando. Cintia mente para a Ernestina e diz que o cozinheiro lhe disse que está pensando em sair do orfanato, pois não aguenta mais viver ao lado dela. Ernestina fica chateada. No dia seguinte, a assistente social chega à casa de Carol. A moça observa a mulher pela janela e finge que ela não está. Carol pede para Dani arrumar uma mochila com algumas roupas e a menina a obedece. No orfanato, Bia e Binho arrumam a mala para passarem o final de semana com Verônica e Edgar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

