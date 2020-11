Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 30

Malhação

Roney ajuda Keyla. Ellen conta para Anderson que não conseguiu entregar o jogo para a competição, e afirma que não está namorando Jota. Tina recebe o dinheiro que ganhou com a música no Japão. Keyla sofre para fazer prova. Malu apresenta as novidades administrativas do Colégio Grupo e Bóris se revolta. Keyla conta para Benê que K2 a incentivou a trapacear na prova, mas ela resistiu. Tina pensa em investir em uma produtora com Anderson. Tato admira o comportamento de Keyla. K2 insinua para K1 que está grávida. Lica e Samantha pintam um painel para o aniversário de Tonico.

Flor do Caribe

Samuel se emociona ao receber de Ester o relógio de seu pai. Dadá mostra para família o vestido que Lino fez. Cassiano e os tenentes conversam sobre Alberto. Samuel está disposto a desmascarar Dionísio. Isabel entrega a Ester o pen drive onde estão as fotos da caixa. Surpresa, Ester parece não acreditar na revelação de Guiomar. Amaralina não gosta muito do uniforme da escola. Ester conta para Cassiano que Guiomar viu as caixas no escritório de Alberto.

Doralice fica com ciúmes de Quirino ao vê-lo na praça rodeado de alunas. Doralice enciumada dá fora em Quirino. Dadá recebe carta para Dona Veridiana. Natália e Juliano conversam sobre a gravidez da amada. Mantovani avisa a Cassiano que Rafael é o dono do avião que pousou na pista clandestina. Veridiana sugere aos netos que peçam ajuda a Carol para encontrar Maria Adília. Cassiano conta para Mantovani como foi parar na masmorra de Rafael. Ester e Taís comemoram a sociedade na empresa de buggies.

Haja Coração

Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna visita Camila com a intenção de saber se ela está com Giovanni. Francesca e Lucrécia deixam a cadeia. Os restos mortais de Teodora são enterrados no jardim da mansão Abdala. Camila incentiva Aparício a recuperar o tempo perdido e ir atrás de Rebeca. Camila conta a Giovanni que Bruna foi a sua casa sondar sobre os dois. Penélope repreende Rebeca por ela vender a aliança de noivado que Pedro lhe deu. Penélope termina seu relacionamento com Henrique, deixando o rapaz arrasado. Felipe fica surpreso ao ver Shirlei trabalhando como doméstica em sua casa. Leozinho fica receoso ao descobrir que Aparício pediu uma investigação sobre a explosão do helicóptero.

A Força do Querer

Rubinho diz a Bibi que precisará de sua ajuda e Aurora repreende a filha. Sem que ninguém saiba, Ritinha comemora com Marilda sua performance como sereia. Jeiza questiona Cândida sobre Amílcar. Caio afirma a Bibi que Rubinho não será absolvido. Eurico se irrita com a ausência de Silvana, sem saber que ela está jogando. Bibi comenta com Aurora sobre o casamento de Caio e Leila. Joyce descobre que Cibele mentiu sobre sua gravidez e Eugênio e Eurico confrontam Dantas. Edinalva comenta com Marilda que Alan está interessado nela. Bibi aceita fugir com Rubinho e Dedé. Eugênio comenta com Irene que investigou o caso criminal em que Otávio se envolveu. Jeiza vê quando Bibi se prepara para entregar o dinheiro da fuga de Rubinho.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa é atacada por Tobias durante a noite. Diante dos gritos, todos pensam que ela teve um pesadelo. Ramiro desconfia do filho e de Donatella. Miguel liga para Fernanda e avisa que ficará com Poderosa. Fernanda fala a Ramiro desconfia do filho e de Donatella. Miguel liga para Fernanda e avisa que ficará com Poderosa. Fernanda fala a Ramiro sobre sua desconfiança com Tobias.

Na Brás, Ernani escolhe alguns alunos para um teste. Olympia empresta o clube para Carmem fazer a reunião de planejamento do roubo à casa de Ramiro. O milionário reúne todos na Brás e afasta Tobias da presidência. Ramiro anuncia que Fernanda é a nova presidente da agência esportiva.

Jesus

Judas questiona aos outros discípulos sobre os ensinamentos de Jesus e é reprovado. Petronius acorda e se depara com Cassandra amarrada a um tronco. Barrabás o ameaça. Ele começa a colocar fogo nos gravetos. Satanás fica satisfeito. Uma forte chuva cai. Barrabás e Satanás bufam de raiva. O anjo Gabriel sorri, satisfeito. Barrabás é preso. Petronius diz que ele será crucificado pelo que fez. Jesus é cercado por uma multidão e cura um homem encurvado. Bartimeu volta para casa. Caifás decide matar Jesus ao invés de prendê-lo.

Escrava Mãe

Maria Isabel está completamente sem ação diante de Juliana, que chora. Rosalinda está apavorada com a arma na mão. Loreto é atingido em uma das nádegas e grita de dor. Osório se afasta. Nestor aponta a espingarda para Osório que foge. Quintiliano agradece Almeida pela ajuda na busca por Filipa. Teresa comenta com Beatrice que Maria Isabel quer vender Juliana. Zé Leão e Genésio correm pela mata a procura de Osório. Zé Leão e Genésio ficam imóveis ao ouvir gritos de Osório. Almeida se irrita com o que escuta de Zé Leão sobre o Osório que foi devorado por um jacaré. Miguel vai até a câmara procurar por Guilherme que tem hematomas no rosto da surra que levou. Rosalinda cuida de Loreto. Urraca vai a casa da condessa para a aula e mostra o brasão que fez para Catarina.

Quintiliano conversa com Tomás e diz que não quer mais Guilherme envolvido nos negócios do engenho e Tomás fica incomodado ao saber que Almeida chegará para tratar de negócios com Quintililano. Na mata Genésio procura encontrar a árvore marcada, mas em vão. Quando Genésio chega na beira do rio, encontra uma roupa de Osório ensanguentada. Beatrice sugere uma nova data para o noivado entre Maria Isabel e Miguel. Juliana está em cima de uma árvore pegando frutas. Almeida olha para as pernas dela com interesse. Juliana se desequilibra e cai no colo de Almeida. Juliana tenta se desvencilhar dos braços de Almeida. Miguel chega por ali e se detém ao ver a cena. Miguel se lembra de tudo e vai pra cima de Almeida.

SBT

Chiquititas

No orfanato, as crianças conversam sobre o sumiço dos pertences do lugar. No mesmo momento, Cris percebe que seu celular também sumiu. Os órfãos acham todas as coisas na casa da Pipoca e brigam com a mascote. Na diretoria, Cintia e Carmen conversam sobre a reforma no local. A megera diz para a moça que viu o mapa da casa e percebeu que em alguns cômodos a diretora havia marcado um X, a moça desconversa. No mesmo momento, Ana e Tati entram na sala e avisam que Pipoca estava roubando várias coisas e que inclusive deve ser a culpada pelo sumiço da carteira de Carmen. Na mansão, Junior conversa com Duda e o mauricinho confessa que teve essa atitude por gostar de Mili e querer afastá-la de Mosca. Carmen chega à mansão e avisa aos dois que as crianças culparam Pipoca pelo roubo da carteira. No orfanato, Mosca conta a todos sobre tudo o que passou no reformatório. O pequenino diz que Paçoca e seus amigos estavam lá e o ameaçaram o tempo todo. Ernestina chega ao quarto e coloca todos para dormir. A zeladora avisa que um casal irá visita-los. No quarto das meninas, as chiquititas pensam em uma forma de pedir desculpas para Ernestina. No mesmo momento, a zeladora entra no local e expulsa Pipoca do quarto. Tati e Ana ficam zangadas com a atitude da funcionária.

No Café Boutique, Érica sugere que os funcionários façam um happy hour. Clarita não aceita e diz que ela e Beto já têm um compromisso. Érica convida Tobias, mas o barista diz que precisa continuar na loja trabalhando. A moça oferece ajuda, mas Tobias diz não precisar. Na sala de Armando, Cintia conta para o rapaz que Ernestina escutou a conversa sobre o tesouro. A diretora demonstra preocupação e Armando aconselha a moça mandar a funcionária embora. Cintia se prepara para ir embora e o rapaz a surpreende com um beijo. No mesmo momento, Tobias entra na sala e presencia a cena. Desesperada, a moça fala para Armando ir atrás do barista e resolver a situação. Armando ameaça Tobias e diz a ele que sabe que Tomás Ferraz é um personagem que ele faz. Tobias descobre que Armando chantageou Maria Cecília por saber de toda a verdade do suposto cantor português. Armando manda o barista guardar segredo sobre o que viu e ele nunca contará a verdade de Tomás Ferraz. No orfanato, as crianças esperam o casal que irá visitá-los.

Verônica (Marlei Cevada) e Edgar (Giovani Braz) chegam ao local e as crianças notam o bom humor dos dois. Cintia leva o casal para a sua sala e a diretora perde a paciência com as brincadeiras dos dois. O casal diz que quer adotar uma criança com um ótimo senso de humor. Ana, Bia e Cris escutam a conversa atrás da porta. Bia percebe o perfil das crianças que Verônica e Edgar querem adotar e conta para todos. Em sua casa, Maria Cecília faz as contas e percebe que não conseguirá pagar todas as dívidas do mês. Eduarda culpa a filha por não ter conseguido um emprego e as duas começam a discutir. Ao se ver sozinha, a socialite resolve ligar para Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias. A ex-modelo fala ao suposto cantor português que a situação financeira dela e da filha não está bem. Eduarda pede para o rapaz indicar Maria Cecília para algum trabalho. Ao desligar o telefone, Tobias pensa que pode ser uma forma de deixar a moça feliz.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também