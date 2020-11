Resumo das Novelas

SÁBADO, 28

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Ester conta a Cassiano que está procurando provas contra Dionísio. Donato e Bibiana decidem preparar uma surpresa para Hélio. Lino pensa em Carol e é repreendido por Veridiana. Ester sente um enjoo ao ver Dionísio. Ester desabafa com Guiomar. Rodrigo se irrita com Amaralina. Juliano decide fazer um jantar para reunir sua família e a de Natália. Ester encontra o relógio de seu avô no quarto de Dionísio. Mantovani fica encantado com Taís. Juliano comenta com Natália sobre o jantar que deseja fazer. Hélio pede desculpas a Juliano. Quirino se preocupa com Doralice. Hélio questiona Juliano sobre Mila e Carol. Ester devolve o relógio de seu avô para Samuel. Mantovani convida Taís para um passeio.

Haja Coração

Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Camila e Giovanni se encontram na Peripécia e acabam se beijando. Afonso furta dinheiro de Cris. Adriana avisa a Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e decide voltar a namorar a fotógrafa. Apolo vê Shirlei chorando por causa de Adônis e a consola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma torção no pé. Camila fica intrigada quando Giovanni pede a ela que não conte a Bruna sobre o namoro deles. Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no colo de Beto.

A Força do Querer

Irene pede que Mira tente descobrir mais sobre Otávio com Heleninha. Jeiza se emociona com o ônibus de Zeca, que leva seu nome. Ritinha inventa para Joyce que fará um curso de gastronomia. Bibi e Rubinho se amam na prisão, e Aurora se preocupa com a filha. Jeiza se incomoda ao ver Cândida conversar com um homem. Nonato comemora o show de Elis Miranda com Biga. Bibi é flagrada pela polícia em sua visita fora de hora com Rubinho. Caio confronta Bibi e Rubinho. Jeiza conhece Amílcar, novo namorado de Cândida. Mira sonda Heleninha sobre Otávio, e Silvana desconfia. Eurico se preocupa com um possível retorno de Otávio. Rubinho anuncia a Bibi que decidiu fugir da prisão.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

