Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 27

Malhação

Keyla acaba se afastando de Tato. Guto ajuda Benê a selecionar músicas para Tonico. Benê agradece a Juca por sua ajuda com Julinho. Fio e Clara discutem sobre suas diferenças. Edgar afirma a Malu que discutirá as sugestões administrativas com os pais e professores do colégio. Keyla avisa aos pais de Deco sobre a festa de Tonico. Bóris apoia Ellen e Jota para a Game Jam. Anderson se anima para produzir os clipes de Tina. Samantha elogia Lica. Keyla produz o aniversário de Tonico. Jota e Ellen se desentendem. Roney se sensibiliza com o estado de Keyla, que sofre para dar conta de todas as tarefas.

Flor do Caribe

Dionísio mostra para Alberto as joias da época da guerra. Doralice não consegue conversar sobre gravidez. Os militares se preparam para invadir a pista clandestina. Alberto conta seu plano para Dionísio. A Aeronáutica destrói a pista clandestina. Ester arruma as coisas na ONG. Alberto vai até a pista clandestina. Samuca percebe a tristeza de Ester. Carol propõe para Lino tirar novas fotos. Quirino se recusa a investigar a vida de Dionísio. Alberto flagra Cassiano em sua casa. Cassiano enfrenta Alberto. Alberto agradece a ajuda do comandante da Aeronáutica. Marizé e a mãe falam de Hélio. Carol prepara Lino para a sessão de fotos. Ester descobre que Dionísio participou da Segunda Guerra Mundial. Ester promete ajudar Samuel na investigação contra Dionísio. Lino beija Carol. Ester e Cassiano se encontram no escritório de seu advogado. Carol rouba um beijo de Lino. Ester promete ajudar Cassiano.

Haja Coração

Fedora avisa que chamará a polícia para tirar Tancinha de sua casa. Adriana repreende Tamara por pegar o carro de corrida sem avisar. Apolo chega para resgatar Tancinha. Leozinho e Apolo brigam. A polícia chega à mansão dos Abdalla. Beto coloca Tancinha em seu carro sem que ninguém veja. Apolo procura Tancinha. Todos são levados para a delegacia. Camila aceita voltar a trabalhar na Peripécia. Adriana diz a Tamara que sabe que ela visita Fabinho constantemente. Agilson foge da mansão, e Aparício e Ariovaldo o observam. O carro de Beto é interceptado por dois bandidos, que exige que os dois desçam do carro.

A Força do Querer

Eugênio afirma a Caio que Irene não ameaça seu casamento com Joyce. Leila mostra os convites de seu casamento com Caio. Silvana briga com Simone por ter bloqueado seus sites de jogo. Nonato comenta que a polícia procura por um cassino clandestino. Ritinha confidencia a Marilda que trabalhará como sereia em um aquário. Zeca convida a todos para a estreia de seu ônibus de festa. Alan conta a Jeiza que há possibilidade de ela ser convidada para lutar nos Estados Unidos. Ivana afirma à psicóloga que quer ficar com Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão. Mira reconhece Otávio, pai de Caio, como a testemunha do caso Solange e avisa a Irene.

RECORD

Amor Sem Igual

Ramiro ordena que Antônio Júnior e Cindy deixem o país. Pedro desconfia do comportamento do irmão. Miguel se incomoda com dois homens ofendendo Poderosa. Eles começam a discutir. Ramiro se irrita ao perceber que foi armação de Vânia e Donatella. Ele intervém e discursa. Poderosa, irritada, revela seu nome de trabalho. Furacão defende Duplex.

Tobias droga Poderosa, que começa a se empolgar. Miguel tenta controlá-la. Ramiro fica constrangido. Poderosa desmaia no colo de Miguel. Ele a ampara. Ramiro fica irritado. Miguel diz que Poderosa pode ter sido drogada. Tobias insinua que a irmão está se drogando. Ramiro encerra a festa. Maria Antônia lê notícias sobre a festa. Ramiro diz que olhará as câmeras para descobrir quem drogou sua filha.

Jesus

Jesus cura Bartimeu. Petronius é enganado por rebeldes e acaba sendo golpeado por Barrabás, que sorri satisfeito. Livona leva comida para Dimas e Gestas na prisão. Betânia lava os pés de Jesus com nardo que seu pai deixou de herança e enxuga com seus cabelos. Jesus fica satisfeito e todos ali presentes emocionados. Menos judas. Uma multidão quer ver Lázaro e se aglomera em frente à sua casa. Caifás oferece recompensa pelo paradeiro de Jesus.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel se beijam, até que ela se afasta. Miguel pede a Juliana que não desista dele, embora não se lembre do que passaram juntos, mas pede que Juliana confie nele. Teresa está intrigada com Maria Isabel que pretende vendar Juliana. Catarina preocupada com Quintiliano que não encontra Filipa e Rebeca dá pista que Filipa tenha entrado para a trupe de teatro e Quintiliano e revela que os ensaios são feitos na pensão da jardineira. Quintiliano sai correndo. Osório transtornado invade a pensão atrás de Miguel e encontra Filipa ensaiando com Tozé, Dália, Belezinha e Violeta. Miguel vai até Juliana e diz para não entrar em conflito com Maria Isabel.

Osório pega Filipa como refém e coloca uma faca em seu pescoço. Quintiliano chega e fica horrorizado com o que vê. Átila procura Urraca e diz que gostaria de ver Jasmim e aproveita para entregar o manuscrito com sua a história de Urraca como baronesa de Barangalha. Almeida vai até Juliana e Miguel se esconde. Juliana orienta Miguel ir embora pela estrada da mata e não da vila para que ninguém o veja. Miguel caminha e Petúnia surge por trás dele, ele a reconhece. Miguel pergunta se Petúnia sabe onde Átila mora e Petúnia ensina o caminho. Zé Leão copia o mapa de Miguel à luz de vela e Esméria chega e avisa que Almeida mandou chamá-lo. Miguel encontra com Átila que pede para que ninguém saiba que está ali.

Miguel pede desculpas e diz que se lembra de algumas coisas. Osório se distrai com Rosalinda e Filipa se desvencilha dele e corre. Petúnia diz a Maria Isabel que viu Miguel. Miguel e Átila correm em direção da pensão. Miguel ouve o grito de Almeida e se volta na direção dele e se depara com Quintiliano e Zé Leão a cavalo. Juliana ouve a conversa de Petúnia e Maria Isabel sobre Jasmim e fica chocada. Quintiliano segura Miguel pelo braço e o empurra em direção da pensão. Miguel e Almeida param a briga, assustados com o grito de Quintiliano. Um tiro vem de dentro da pensão e espanta a todos. Juliana chega até o quarto de Maria Isabel e diz que a farsa acabou e que descobriu tudo. Maria Isabel se espanta.

SBT

Chiquititas

Durante o jantar, Paçoca obriga Mosca a cumprir o desafio. O pequenino se recusa, enfrenta o garoto encrenqueiro e os dois começam a brigar. Os guardas separam os dois, Paçoca culpa Mosca e o policial leva o órfão para um quarto escuro e o prendem. No orfanato, Pata fala para as meninas que o irmão está sofrendo no reformatório. Na cozinha, Rafa e Binho tentam convencer Chico que Ernestina é a culpada do roubo da carteira. O cozinheiro fica confuso, mas diz aos meninos que não acredita que a zeladora esteja envolvida. No pátio, Pata está chorando e Ernestina pede para conversar com a garota. A zeladora confessa que está magoada com todos por pensarem que ela prejudicou Mosca, mas ela afirma que jamais faria algo de ruim para os órfãos. No reformatório, Mosca é tirado do quarto escuro, mas continua sendo maltratado pelo guarda. Ao ver a situação do amigo, Juca se aproxima de Mosca. O pequenino conta as coisas que já passou na rua e sobre os encontros que já teve com Paçoca. Na sala, Mili conta a Duda sobre a situação do amigo e que precisa dar um jeito de ajudá-lo. Carol esquece que precisa pegar Dani no colégio e a garota fica chateada.

Dr. Dourado (Marcelo Góes), Shirley, Eduarda e Dr. Golias (Gilvanni Venturinni) chegam para a audiência com o juiz. No Café Boutique, Érica canta para os clientes e deixa todos encantados. Durante o julgamento, Eduarda e Shirley não se entendem. O advogado da socialite defende a cliente melhor do que o advogado da empregada. A ex-modelo conta para Shirley que tentou vender suas joias para libertá-la da cadeia, mas a doméstica não acredita. Na mansão, Junior critica Carmen por ela ter mandado Mosca para o reformatório. Durante a discussão dos dois, Duda revela que ele foi o culpado em ter colocado a carteira na cama do órfão. O mauricinho tenta se explicar e Junior fica furioso. Duda implora para que tirem Mosca do reformatório e pede para que os dois guardem segredo. No julgamento, o juiz decide que Eduarda tem a obrigação de pagar os salários para Shirley, mas diz que o valor cobrado pela doméstica está abusivo. No orfanato, as crianças reclamam do sumiço de algumas coisas e Ernestina fala do sumiço de seu apito. Por telefone, Cintia conversa com Armando e comemora a ida de Mosca para o reformatório.

A diretora avisa ao rapaz que José Ricardo aprovou a reforma do orfanato e que eles podem começar a caça ao tesouro. Ernestina escuta a conversa de Cintia. Mili reúne todos os órfãos na sala e comunica a todos que alguns pertences do orfanato estão sumindo. No mesmo momento, Carmen chega ao local e surpreende a todos com a volta de Mosca. As crianças comemoram a presença do amigo e Carmen avisa que retirou a acusação, mas mente ao dizer que ainda não descobriu quem roubou sua carteira. Na diretoria, Cintia desconfia que Ernestina escutou a sua conversa e a questiona. A zeladora confessa que escutou a diretora dizendo que está à procura de um tesouro. Cintia desconversa e pede segredo para a funcionária. No mesmo momento, Carmen entra na sala e comunica que ela retirou a acusação de Mosca.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

