Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 26

Malhação

Josefina permite que Juca tente ajudar Julinho com seu vício em jogos. Clara se interessa por roupas do brechó, e Keyla estranha. Lica e Samantha sentem ciúme uma da outra. Malu se desespera com o novo visual de Clara. Jota e Ellen decidem criar um game sobre a vida de Tonico. Juca convence Julinho a ir para a escola, e Josefina agradece o menino. Marta inicia seu projeto sobre educação pública brasileira, e Luís comemora. Dogão afirma a Dóris que não quer deixar o Cora Coralina. Tina e Benê decidem dar o presente de aniversário de Tonico juntas. Malu e Edgar planejam corte de gastos no colégio Grupo. Guto diz que sente falta de Benê. Tato seduz Keyla.

Flor do Caribe

Mantovani desconfia de Alberto. Mantovani convoca Cassiano para uma reunião. Juliano briga com Hélio. Ester comunica para as funcionárias da ONG que elas terão a sede de volta. Ester e as meninas da ONG comemoram o retorno da sede. Guiomar deixa Alberto furioso ao informá-lo que doou a casa para a ONG. Mantovani chega à casa de Cassiano. Vanessa avisa a Ester que eles receberam uma grande encomenda de biquínis. Cassiano comenta sobre Taís com Mantovani. Ester pede para Carol fazer novas fotos de Lino. Juliano se desculpa com Bibiana e Donato. Isabel e Amadeu estranham terem que dormir na mesma cama. Alberto e Dionísio admiram as joias antigas no esconderijo da mansão.

Haja Coração

Durante o velório de Teodora, Tancinha aproveita para procurar uma foto de seu pai. Camila comenta com Enéas sua desconfiança de Leozinho. Cris contrata Shirlei como faxineira. Beto vai até a mansão dos Abdalla atrás de Tancinha. Fedora chora a morte de Teodora. André e Adriana descobrem que Tamara se destacou no treino. Penélope sugere processar o médico que deformou Leonora. Rebeca anuncia que casará com um milionário. Fedora encontra Tancinha escondida em sua casa, e as duas discutem.

A Força do Querer

Bibi tenta se explicar para o delegado, e Caio a apoia. Jeiza e Bibi se enfrentam. Yuri revela ao amigo que pediu para deixar o jogo na internet, mas foi ameaçado. Bibi exige que Heleninha confirme seu álibi para a polícia. Cândida e Aurora conversam sobre suas filhas sem saber que as duas se conhecem. Cibele anuncia a Dantas e Shirley que decidiu viajar. Incentivada por Zu, Joyce visita Eugênio em seu escritório. Joyce e Eugênio combinam de viajar juntos, e Mira avisa a Irene. Zeca prepara seu ônibus com a ajuda de Jeiza. Yuri conta para Heleninha e Caio sobre as ameaças que sofreu. Irene sabota o suco de Joyce, que sofre uma reação alérgica e desmarca sua viagem com Eugênio. Passa-se um ano.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa abre o presente e encontra uma bíblia. Ela fica um pouco frustrada. Miguel a chama para uma dança. Tobias critica Miguel e Fernanda o defende. Miguel fica constrangido entre Poderosa e Fabiana. Poderosa manda Caio embora da festa para ficar com Duplex e Furacão. Leandro fala com Fonseca sobre o plano de Tobias de ir drogando Poderosa aos poucos. Ramiro se incomoda ao ver a filha recebendo algumas convidadas.

Tobias reclama da presença de Geovani no evento. Duplex vê Caio ofendendo Furacão e dá um tapa em seu rosto. Norma apoia Poderosa. Miguel chama sua amada para dançar. Ramiro ofende o avô de Donatella. Miguel diz temer a atitude de Ramiro ao ver Antônio Júnior e Cindy em sua casa. O pai de Donatella chama o casal para o escritório. Ramiro aponta uma arma para Cindy e Antônio Júnior.

Jesus

Jesus se reúne com apóstolos e diz que irão a Jerusalém. Ele diz que lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, que o condenarão à morte. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos respiram fundo e assimilam que está próximo do fim. Lázaro visita Cláudia e leva algumas ervas. Bartimeu se despede de Marta e diz que vai atrás de Jesus. Antipas visita Cláudia e vê Lázaro e fica espantado.

Tiago pede perdão a Jesus. Tadeu fica sabendo que Helena está enferma e fica triste. Barrabás se junta a outros malfeitores e traça seu plano de vingança. Joana conversa com Gestas e Dimas na prisão. Gestas não se arrepende de nada do que fez. Bartimeu é atacado no caminho. Eloá vai até Petronius para saber do sumiço de Bartimeu. Caifás diz a Anás que espera que a aproximação com seus filhos não seja para se unir contra ele. Cláudia consola Pilatos.

Escrava Mãe

Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam. Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais.

Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa. Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Clarita observa o desempenho de Érica e se irrita com a presença da garota. Carmen chega ao orfanato acompanhada de um policial (Nando Cunha) e um funcionário do juizado de menores (Daniel Ortega). A megera aponta para Mosca e diz que eles podem levá-los para o reformatório. Pata se desespera e todos os órfãos defendem o amigo, mas os dois homens levam o garoto. No Café Boutique, Clarita observa Érica e Beto conversando e se atrapalha com os pedidos. Um funcionário (Eduardo Boadstein) do colégio de Dani a leva para a casa e Carol o questiona. O rapaz diz que a garota se envolveu em uma briga na escola e Carol a chama para conversar. Enquanto a moça orienta Dani, o celular de Carol toca e sua advogada lhe dá a noticia que a visita da assistente social não deixou uma boa impressão. No Café Boutique, Beto diz a Tobias que com o sucesso de Tomás Ferraz os dois já podem parar de trabalhar na loja. O barista confessa que tem medo de se transformar em outra pessoa e perder sua personalidade. No mesmo momento, Érica se aproxima de Beto e Clarita os observa. A garçonete deixa cair café em um dos clientes e Tobias a acalma. No orfanato, as crianças tentam tranquilizar Pata e a menina afirma que seu irmão não teve culpa, que o ladrão está entre eles e que irá descobrir o verdadeiro culpado.

No reformatório, o guarda leva Mosca até o seu novo quarto. O garoto conhece Juca (Matheus Chequer), que o aconselha a não se meter em confusão e nem enfrentar um trio de meninos denominados ‘Os patrão’. Inconformada, Pata acusa os amigos de estarem envolvidos com o roubo da carteira. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen chega feliz e dá a noticia para Duda que enviou Mosca para um reformatório. As crianças acusam Ernestina de ter roubado a carteira e colocado na cama de Mosca, pois ela foi a única pessoa que pegou a bolsa de Carmen. A zeladora fica magoada em ver que todos, até Chico, estão duvidando dela. No campo de golfe, Cíntia e José Ricardo se divertem juntos. Mili liga para a diretora e avisa que Mosca foi mandado para um reformatório. José Ricardo não aprova a atitude da irmã, mas, para se ver livre das crianças, Cintia diz que concorda com a megera. No pátio, Ernestina fica furiosa com Chico por ele também ter duvidado dela. A zeladora decide terminar o namoro entre os dois. Para ver a noiva feliz, Junior sugere para Carol que os dois se casem e adotem Dani. No orfanato, Duda chega para visitar os órfãos e finge não saber o que aconteceu. O garoto percebe que todos estão tristes. Na mansão, Carmen explica os motivos de ter enviado o pequenino para o reformatório. José Ricardo não concorda com a atitude da irmã. No mesmo momento, Junior comunica à família que irá se casar com Carol e que os dois adotarão Dani.

No reformatório, o trio ‘Os patrão’ surge e Mosca percebe que o líder dos meninos é Paçoca (Rafael Miguel), que quer se vingar do menino por ter lhe enviado ao lugar. No orfanato, Cintia comunica às crianças que José Ricardo não permitiu tirar o órfão do reformatório. No local, Paçoca e Mosca discutem. O encrenqueiro ameaça o garoto e pede para Juca não fazer amizade com ele. Na mansão, Carmen fica indignada com a notícia de Junior e questiona o irmão. José Ricardo a tranquiliza e diz que já pensa uma forma de evitar que essa decisão se concretize. Carol dá a noticia para Dani que ela e Junior irão se casar e que também irão adotá-la. Clipe – Coração com Buraquinhos. No reformatório, os três garotos encrenqueiros vão ao quarto de Mosca e o desafiam. Paçoca o manda cumprir uma tarefa, dançar de cueca na hora do jantar em cima da mesa. Chico leva Pata para visitar o irmão, o garoto defende a sua inocência e pede para que os dois o tirem do lugar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também