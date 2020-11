Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 25

Malhação

As meninas pensam no tema da festa de aniversário de Tonico. Das Dores e Nena conversam sobre Valdemar e Ernesto. Julinho engana Josefina e joga no computador. Anderson percebe que Ellen está com ciúmes de Fio e Clara. Fio diz para Anderson que ainda gosta de Ellen. Maria Eduarda e Gabriel se despedem de Roney e Keyla. Marta convida Leide para a reunião de sua ONG. Dóris e Bóris aprovam a iniciativa de Marta. Júlia provoca Clara por causa de Fio. K1 insinua que Fio está envolvido com alguém às escondidas. Dóris e Josefina combinam regras de uso do celular com Julinho. Samantha incentiva Clara a se aproximar de Fio. Fio, Ellen, Jota e Clara se encontram.

Flor do Caribe

Natália estranha a atitude de Doralice. Cassiano e os tenentes observam Alberto. Duque compra a mina e coloca no nome de Amaralina. Amaralina mede forças com Duque. Ester agradece Guiomar mais uma vez. Os tenentes denunciam Alberto para o comandante da base aérea. Juliano comemora com Donato a gravidez de Natália. Ester e Taís conseguem o empréstimo para abrir a empresa de turismo. Duque pede que Cassiano não revele a verdade para Amaralina. Ester convida Lindaura para trabalhar com ela e Taís. Chico concorda em operar seus olhos. Alberto procura o comandante para fazer uma denúncia.

Haja Coração

Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Camila e Giovanni se encontram na Peripécia e acabam se beijando. Lucrécia e Francesca tentam evitar o assédio das outras detentas. Afonso furta dinheiro de Cris. Adriana avisa a Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e decide voltar a namorar a fotógrafa. Apolo vê Shirlei chorando por causa de Adônis e a consola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma torção no pé. Camila fica intrigada quando Giovanni pede a ela que não conte a Bruna sobre o namoro deles. Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no colo de Beto.

A Força do Querer

Eugênio tenta despistar Ruy e afirma que estava na casa de Caio. Todos torcem por Jeiza em sua luta contra Érica Paes. Dantas revela a Caio que a polícia quer interrogar Bibi por conta do incêndio no restaurante. Ruy comenta com Ivana sua desconfiança sobre Eugênio estar tendo um caso. Bibi teme que seu crime seja descoberto. Yuri mostra ao amigo o corte que fez em seu braço, a mando do suposto jogo de internet. A polícia invade o cassino, mas Silvana consegue fugir. Shirley pede a Anita para ajudar Cibele. Cibele aceita a conciliação com Ruy. Rubinho pede que Bibi lhe consiga um celular. O delegado questiona Bibi sobre a noite do incêndio.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa se arruma para sua festa e sofre com as lembranças do passado. Ela pede mais um tempo à Fernanda para descer. Poderosa autoriza a ida de Antônio Júnior e Cindy à festa. Duplex é humilhado por Tobias e deixa a mansão de Ramiro. Caio não defende o padastro e Furacão deixa o local com o namorado. Ramiro pede para Fernanda e Tobias não causarem nenhum escândalo. Fernanda repreende a atitude de Caio.

Maria Antônia pede para o irmão Pedro vigiar Hugo. Poderosa fica chateada com a confusão envolvendo Duplex. Miguel entra na mansão ao mesmo tempo em que Poderosa desce as escadas. Ela sorri para ele e Ramiro tenta fazer pose de bom pai. Poderosa constrange um dos empresários convidados pelo pai. Miguel entrega o presente para Poderosa que começa a abri-lo.

Jesus

Petronius acorda e se depara com Cassandra amarrada a um tronco. Barrabás o ameaça. Ele começa a colocar fogo nos gravetos. Satanás fica satisfeito. Uma forte chuva cai. Barrabás e Satanás bufam de raiva. O anjo Gabriel sorri, satisfeito. Barrabás é preso. Petronius diz que ele será crucificado pelo que fez.

Jesus é cercado por uma multidão e cura o homem encurvado. Bartimeu e Eloah se reencontram. Jesus, olhando para o monte das oliveiras, chama João e Tadeu. O Messias pede para eles irem até a entrada da cidade e trazerem um jumentinho que nunca foi montado. Jesus olha para o horizonte com serenidade.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel se olham nos olhos. Miguel muito fraco e machucado. Sapião incomodado com a troca de olhar entre Juliana e Miguel. Eles fogem do local antes que sejam capturados. Maria Isabel fica irritada diante de Osório por mencionar que Juliana possa saber onde Miguel esteja. Osório vai embora e Maria Isabel grita para prendê-lo, é quando Zé Leão se aproxima e tenta contê-lo e eles brigam. Almeida comenta com Urraca que Quintiliano apontou uma arma pra ele e que agora são inimigos. Quintiliano está diante de Guilherme e pede que renuncie à presidência da Câmara. Guilherme grita e diz que não irá renunciar. Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam.

Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais. Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa.

Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Clarita observa o desempenho de Érica e se irrita com a presença da garota. Carmen chega ao orfanato acompanhada de um policial (Nando Cunha) e um funcionário do juizado de menores (Daniel Ortega). A megera aponta para Mosca e diz que eles podem levá-los para o reformatório. Pata se desespera e todos os órfãos defendem o amigo, mas os dois homens levam o garoto. No Café Boutique, Clarita observa Érica e Beto conversando e se atrapalha com os pedidos. Um funcionário (Eduardo Boadstein) do colégio de Dani a leva para a casa e Carol o questiona. O rapaz diz que a garota se envolveu em uma briga na escola e Carol a chama para conversar. Enquanto a moça orienta Dani, o celular de Carol toca e sua advogada lhe dá a noticia que a visita da assistente social não deixou uma boa impressão. No Café Boutique, Beto diz a Tobias que com o sucesso de Tomás Ferraz os dois já podem parar de trabalhar na loja. O barista confessa que tem medo de se transformar em outra pessoa e perder sua personalidade. No mesmo momento, Érica se aproxima de Beto e Clarita os observa. A garçonete deixa cair café em um dos clientes e Tobias a acalma. No orfanato, as crianças tentam tranquilizar Pata e a menina afirma que seu irmão não teve culpa, que o ladrão está entre eles e que irá descobrir o verdadeiro culpado.

No reformatório, o guarda leva Mosca até o seu novo quarto. O garoto conhece Juca (Matheus Chequer), que o aconselha a não se meter em confusão e nem enfrentar um trio de meninos denominados ‘Os patrão’. Inconformada, Pata acusa os amigos de estarem envolvidos com o roubo da carteira. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen chega feliz e dá a noticia para Duda que enviou Mosca para um reformatório. As crianças acusam Ernestina de ter roubado a carteira e colocado na cama de Mosca, pois ela foi a única pessoa que pegou a bolsa de Carmen. A zeladora fica magoada em ver que todos, até Chico, estão duvidando dela. No campo de golfe, Cíntia e José Ricardo se divertem juntos. Mili liga para a diretora e avisa que Mosca foi mandado para um reformatório. José Ricardo não aprova a atitude da irmã, mas, para se ver livre das crianças, Cintia diz que concorda com a megera. No pátio, Ernestina fica furiosa com Chico por ele também ter duvidado dela. A zeladora decide terminar o namoro entre os dois. Para ver a noiva feliz, Junior sugere para Carol que os dois se casem e adotem Dani. No orfanato, Duda chega para visitar os órfãos e finge não saber o que aconteceu. O garoto percebe que todos estão tristes. Na mansão, Carmen explica os motivos de ter enviado o pequenino para o reformatório. José Ricardo não concorda com a atitude da irmã. No mesmo momento, Junior comunica à família que irá se casar com Carol e que os dois adotarão Dani.

No reformatório, o trio ‘Os patrão’ surge e Mosca percebe que o líder dos meninos é Paçoca (Rafael Miguel), que quer se vingar do menino por ter lhe enviado ao lugar. No orfanato, Cintia comunica às crianças que José Ricardo não permitiu tirar o órfão do reformatório. No local, Paçoca e Mosca discutem. O encrenqueiro ameaça o garoto e pede para Juca não fazer amizade com ele. Na mansão, Carmen fica indignada com a notícia de Junior e questiona o irmão. José Ricardo a tranquiliza e diz que já pensa uma forma de evitar que essa decisão se concretize. Carol dá a noticia para Dani que ela e Junior irão se casar e que também irão adotá-la. Clipe – Coração com Buraquinhos. No reformatório, os três garotos encrenqueiros vão ao quarto de Mosca e o desafiam. Paçoca o manda cumprir uma tarefa, dançar de cueca na hora do jantar em cima da mesa. Chico leva Pata para visitar o irmão, o garoto defende a sua inocência e pede para que os dois o tirem do lugar.

