Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 24

Malhação

Fio e Clara se aproximam. Com a proximidade do aniversário de Tonico, Benê, Tina, Keyla, Lica e Ellen relembram o dia em que se conheceram. Josefina conversa com Dóris e Roney sobre sua preocupação com o vício de Julinho em jogos digitais. Tina e Ellen falam com as amigas sobre suas paixões por Anderson e Jota. Ernesto flerta com Nena. K1 e K2 estranham a felicidade de Fio. As amigas repassam os acontecimentos de suas vidas no último ano. Tonico aprende a andar e todos se emocionam.

Flor do Caribe

Doralice se sensibiliza com a notícia da gravidez de Natália. Os tenentes chamam Cassiano para investigar a pista clandestina. Dionísio tenta comprar uma casa para Guiomar. Dionísio pede que Alberto lhe ceda a casa da ONG. Guiomar consegue que Alberto passe para seu nome a casa que era da ONG. Natália conta a Reinaldo que está grávida. Rodrigo e Ciro descobrem que Amadeu e Isabel estão juntos. Chico perde a visão gradativamente. Olívia conta para Cassiano que Chico pode perder a visão. Chico abre o coração para Cassiano. Rodrigo e Ciro avisam a Amadeu e Isabel que eles ocuparão o mesmo quarto a partir de agora. Cassiano e os tenentes descobrem que Alberto tem envolvimento com pista de voo clandestina.

Haja Coração

Tamara dirige em alta velocidade na pista de corrida para impressionar Adriana. Rebeca denuncia o veterinário que aplicou toxina no rosto de Leonora. Durante o velório de Teodora, Apolo, Francesca e Adônis chegam à mansão dos Abdala para resgatar Tancinha. Beto consegue tirar Tancinha da mansão sem que Apolo veja. As famílias discutem, a polícia é acionada, e Agilson manda Leozinho fugir para que não descubram sua verdadeira identidade. O carro de Beto é interceptado por dois bandidos. Após uma discussão na delegacia, Francesca e Lucrécia são presas. Adriana diz a Tamara que sabe que ela visita Fabinho constantemente. Camila aceita voltar a trabalhar na Peripécia. Um dos bandidos manda Tancinha e Beto descerem do carro.

A Força do Querer

Caio orienta Bibi a se afastar de Jeiza. Jeiza se irrita com Edinalva por ter convidado Ruy e Ritinha para sua luta. Yuri desabafa com uma pessoa na internet, sem saber de que se trata de um criminoso. Heleninha comenta com Silvana sobre seu constrangimento com Bibi. Dedé sofre com as afirmações sobre seu pai, e Aurora aconselha Bibi. Mira desconfia de que Irene esteja realmente envolvida com Eugênio. Ivana sofre com as expectativas de Cláudio sobre seu comportamento. Dantas comenta com Eurico que a polícia acredita que a responsável pelo incêndio no restaurante seja uma mulher. Ritinha se incomoda por não poder ir à luta de Jeiza. Cibele recebe a notificação do juiz para se manter longe de Ruy. Ruy flagra Eugênio deixando o apartamento de Irene.

RECORD

Amor Sem Igual

Tobias arma com Leandro contra Poderosa. Vânia é ofendida pela filha bastarda de Ramiro. Miguel promete fazer surpresa no aniversário de sua amada. Pedro e José planejam abrir uma loja para eles. Zenaide pede para falar com Cindy. Tobias discute com Fernanda ao saber que Geovani tem AIDS. Zenaide pede para Cindy não deixar seu filho entrar no pior caminho. Tobias tenta humilhar o avô de Donatella. Vânia e Donatella armam contra Poderosa.

Fernanda alerta Fabiana para o verdadeiro sentimento de Miguel. Tobias encomenda uma droga para usar contra Poderosa. Poderosa dá carta branca para Fabiana investir em Miguel. Antônio Júnior faz ainda mais gastos. Peppe se revolta com Rosa Flor ao saber que ela não o quer mais. Poderosa se arruma para sua festa. Jornalistas falam direto da frente da mansão de Ramiro. Arrumado, Miguel vem com um embrulho nas mãos e avisa que é uma surpresa para Poderosa.

Jesus

Jesus cura Bartimeu. Betânia lava os pés de jesus com nardo que seu pai deixou de herança e enxuga com seus cabelos. Jesus fica satisfeito e todos ali presentes emocionados. Menos judas. Caifás oferece recompensa pelo paradeiro de jesus. Petronius é enganado por rebelde e acaba golpeado por Barrabás, que sorri satisfeito.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel se olham nos olhos. Miguel muito fraco e machucado. Sapião incomodado com a troca de olhar entre Juliana e Miguel. Eles fogem do local antes que sejam capturados. Maria Isabel fica irritada diante de Osório por mencionar que Juliana possa saber onde Miguel esteja. Osório vai embora e Maria Isabel grita para prendê-lo, é quando Zé Leão se aproxima e tenta contê-lo e eles brigam. Almeida comenta com Urraca que Quintiliano apontou uma arma pra ele e que agora são inimigos. Quintiliano está diante de Guilherme e pede que renuncie à presidência da Câmara. Guilherme grita e diz que não irá renunciar. Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam.

Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais. Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa.

Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.

SBT

Chiquititas

No orfanato, Cris agarra o suposto cantor português e Tomás Ferraz conta que viu o vídeo da pequenina na internet. As chiquititas levam Tomás Ferraz para conhecer o orfanato. No pátio, Chico briga por Ernestina ter mentido para ele sobre os textos que ela enviava. A zeladora tenta se explicar e diz ao cozinheiro que quis impressioná-lo, mas Chico não a perdoa. Cris fica feliz com a presença de seu ídolo e pede para que ele autografe suas coisas. A pequenina dá a ideia de tirarem uma foto com ele para postar em seu blog e ele aceita. Na cozinha, Mosca, Rafa e Binho percebem a irritação de Chico e o questionam. O cozinheiro conta para os meninos que a zeladora copiava todas as poesias que mandava para ele. No pátio, Ernestina fica triste com a reação do namorado e pede conselhos para Cintia que passa no local. Sem muita paciência, a diretora orienta a funcionária que ela deveria escrever uma carta com suas próprias palavras pedindo desculpas. Na sala, Tomás Ferraz pede para conversar com Cris. O suposto cantor português sugere que os dois gravem um clipe para postar na internet e fazer com que todos parem de zombar dela.

No dia seguinte, na escola, todos assistem ao vídeo da órfã e ninguém mais faz brincadeiras com a pequenina. Na cozinha, Chico encontra um envelope com uma carta. Ao ler, o cozinheiro vê que a mensagem é sincera e aceita as desculpas de Ernestina. Os dois decidem contar a Cintia sobre o relacionamento para que a diretora os autorize. Chico comunica à moça que ele e a zeladora estão namorando. A diretora pede para que os dois sejam discretos e autoriza o relacionamento deles no orfanato. Carol tenta convencer Dani a ir para a escola, mas a garota se recusa a ir. Carol serve o café da manhã para Dani, mas a menina faz birra com a moça. Maria Cecília e Eduarda recebem o advogado Golias (Gilvanni Venturinni) e as duas se surpreendem com o tamanho do profissional e Eduarda fica desiludida. Na mansão, Matias pergunta a Duda se ele conseguiu beijar Mili. O mauricinho confessa que não e diz ao amigo que acha que Mili gosta de Mosca. Duda tenta pensar em um plano para afastar o órfão da pequenina. O advogado Golias, aconselha Maria Cecília e Eduarda a como lidarem com o caso da Shirley e a socialite não gosta da ideia de ter que pagar à empregada.

Na cozinha, as crianças percebem a felicidade de Chico e o cozinheiro confessa que fez as pazes com Ernestina. Sem que Carmen perceba, Duda se esconde no banco de trás do carro da megera e a acompanha até o orfanato. Ao sair da mansão, a vilã freia o carro e sua carteira cai de sua bolsa. Duda tem a ideia de pegar a carteira e guardar com ele. No café Boutique, Tobias e Clarita não dão conta do movimento da loja e cobram uma funcionária a mais para Armando. O rapaz revela que já contratou a nova pessoa. Ao chegar no orfanato, Carmen pega a sua bolsa e não percebe que Duda está no carro. A megera entra no orfanato e o menino consegue escapar do automóvel sem ser notado. O mauricinho entra no orfanato e sobe para os quartos dos meninos. No Café Boutique, Érica (Sâmia Abreu) a garota que gosta de Beto, entra na loja. Ela comunica a Tobias e Clarita que será a nova funcionária. Duda entra no quarto dos meninos e coloca embaixo do travesseiro de Mosca a carteira de Carmen.

