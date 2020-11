Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 23

Malhação

Gabriel apoia Keyla. Mitsuko confronta Anderson durante o jantar. Roney explica seu passado para Keyla e afirma que amava sua mãe. Malu retorna ao Colégio Grupo como diretora administrativa, e Bóris e os alunos desconfiam. Lica e Samantha trocam mensagens no celular. K2 observa Tato e Keyla e garante a K1 que o menino não se livrará dela. Roney percebe que Valdemar está interessado em Das Dores. Jota pressiona Ellen sobre o namoro dos dois. K1 estranha quando K2 promete atender uma cliente grávida de graça no salão. Keyla conta sobre Gabriel para as amigas. Júlia registra Clara e Fio juntos.

Flor do Caribe

Alberto provoca Cassiano. Juliano se preocupa com Natália. Cassiano denuncia ao comandante que descobriu uma pista de voo clandestina. Juliano fica nervoso com a consulta de Natália. Dionísio enlouquece quando vê as crianças da ONG em sua casa. Dionísio tenta expulsar as crianças da ONG de sua casa. Cassiano não quer o dinheiro de Dom Rafael. Guiomar tenta conseguir de Dionísio uma nova sede para a ONG. Dionísio promete comprar uma casa para Guiomar. Hélio pede os documentos de Duque para fechar o negócio da mina. Juliano conta a Doralice que Natália está grávida.

Haja Coração

Shirlei participa de uma entrevista de trabalho sem saber que se trata da casa de Felipe. Felipe pede uma sessão de fotos com Camila. Giovanni recebe seu primeiro trabalho no novo emprego: cuidar do setor de informática da Peripécia. Cris avisa a Felipe que já contratou uma faxineira. Leonora sofre com os efeitos de um procedimento estético. Tancinha se disfarça e tenta entrar na mansão dos Abdala, que preparam o velório de Teodora. Apolo diz a Francesca que Tancinha invadiu a mansão dos Abdala. Rebeca avisa a Leonora, Penélope e Dinalda que se casará com Pedro Bertolucci. Fedora flagra Tancinha em seu quarto.

A Força do Querer

Bibi se arrepende de beijar Caio. Heleninha e Junqueira se preocupam com Yuri. Ruy insinua para Joyce que há algo estranho no comportamento de Eugênio. Caio confessa a Cirilo que ainda é apaixonado por Bibi. Bibi observa Jeiza, e Aurora teme a obsessão da filha pela policial. Irene manipula Joyce. Silvana engana Eurico para apostar no jogo. Cibele garante a Joyce que levará o processo contra Ruy até o fim. Ruy pede que Caio consiga uma medida protetiva contra Cibele. Cláudio se declara para Ivana e a beija. Edinalva convida Ritinha e Ruy para assistir à luta de Jeiza. Caio questiona Bibi sobre seu comportamento com Jeiza.

RECORD

Amor Sem Igual

Maria Antônia fala sobre Poderosa e constrange Miguel e Fabiana. Fernanda fala sobre amor com Poderosa, que tenta disfarçar. Miguel acha graça da intervenção de Maria Antônia. Poderosa se irrita ao ver novamente a foto de Miguel. Fernanda diz que não deixará ninguém maltratar o avô de Donatella. Bibiana chama Rosa Flor de maria-chuteira. Ernani é intimado pela agressão à Yara. Carmem e Wesley ajudam Geovani no primeiro dia de trabalho na Brás. Leandro sugere um acordo com Tobias contra Poderosa e pede dinheiro para deixar o país.

Jesus

Petronius acorda e se depara com Cassandra amarrada a um tronco. Barrabás o ameaça. Ele começa a colocar fogo nos gravetos. Satanás fica satisfeito. Uma forte chuva cai. Barrabás e Satanás bufam de raiva. O anjo Gabriel sorri, satisfeito. Barrabás é preso. Petronius diz que ele será crucificado pelo que fez.

Jesus é cercado por uma multidão e cura o homem encurvado. Bartimeu e Eloah se reencontram. Jesus, olhando para o monte das oliveiras, chama João e Tadeu. O Messias pede para eles irem até a entrada da cidade e trazerem um jumentinho que nunca foi montado. Jesus olha para o horizonte com serenidade.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel se olham nos olhos. Miguel muito fraco e machucado. Sapião incomodado com a troca de olhar entre Juliana e Miguel. Eles fogem do local antes que sejam capturados. Maria Isabel fica irritada diante de Osório por mencionar que Juliana possa saber onde Miguel esteja. Osório vai embora e Maria Isabel grita para prendê-lo, é quando Zé Leão se aproxima e tenta contê-lo e eles brigam. Almeida comenta com Urraca que Quintiliano apontou uma arma pra ele e que agora são inimigos. Quintiliano está diante de Guilherme e pede que renuncie à presidência da Câmara. Guilherme grita e diz que não irá renunciar. Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam.

Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais. Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa.

Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.

SBT

Chiquititas

No orfanato, Mosca pede desculpas a Mili por ter atrapalhado o seu encontro, o garoto confessa que seguiu os dois até no cinema. A garota revela ao menino que gosta de Duda apenas como amigo e que não ficou com o mauricinho. Mosca comemora a noticia. No dia seguinte, ao chegar à escola, todos os alunos zombam Cris. No Café Boutique, Clarita vê o vídeo da órfã e mostra para Tobias. A garçonete aconselha o barista a fazer algo pela menina, pois revela que Cris está sendo motivo de chacota na internet. Armando desce na loja e diz aos funcionários que sente pela morte de Leticia e que está fazendo uma seleção para contratar uma nova funcionária. No orfanato, Chico lê a carta que Ernestina lhe enviou, o cozinheiro admira as coisas que a zeladora escreve. Chico vai ao pátio e entrega um buquê de flores para Ernestina. Surpresa a zeladora agradece o pedido e o cozinheiro a pede em namoro. Ernestina aceita o pedido e Chico pede para que a amada recite um dos poemas que ela escreve para ele. Como a zeladora sempre copia os textos da internet, ela fica sem jeito e pede um tempo para que ela se prepare.

Na escola, Cris sofre com as brincadeiras de mau gosto dos colegas. As chiquititas tentam acalmá-la. Rui vai à casa de Carol para conversar. O rapaz entrega para Carol alguns vídeos que Leticia fez para a filha antes de morrer. Rui se despede e Carol fica curiosa para assistir as imagens e se emociona com as mensagens que a amiga gravou para Dani. Mili, Pata, Vivi e Bia vão ao café Boutique falar com Beto e Tobias. As chiquititas contam aos dois que Cris está sofrendo bullying na escola pelo vídeo que fez e pedem o contato de Tomás Ferraz para tentarem pedir ajuda a ele. Tobias diz que o cantor português aceitaria o pedido das meninas e Beto promete ajudá-las. Maria Cecília e Eduarda tentam vender o carro, mas o vendedor oferece um valor abaixo do esperado. Mesmo com a quantia baixa, Maria Cecília aceita a proposta. A socialite e a filha voltam de ônibus para a casa e a ex-modelo não para de reclamar. Dani acorda e diz para Carol que escutou a voz da sua mãe, Carolina mostra para a garota o vídeo que Leticia deixou para ela. Ao assistir as imagens, a menina se emociona e se surpreende com a música que sua mãe fez em sua homenagem. Maria Cecília marca uma reunião com o advogado para resolverem a situação da Shirley e Eduarda se interessa pelo profissional. No orfanato, Ernestina mente e diz para Chico que fez uma poesia especialmente para ele. Ao recitar, o cozinheiro reconhece a letra do poema e desmascara a zeladora. Carol diz a Junior que está preocupada com Dani. O rapaz tenta acalmar a noiva. A moça avisa que já deu entrada para os papeis para adotar Dani e que só está esperando a visita da assistente social. Carol se preocupa que o processo da adoção não dê certo. Tomás Ferraz chega no orfanato Raio de Luz e surpreende os órfãos, principalmente Cris.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também