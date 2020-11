Resumo das Novelas

SÁBADO, 21

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Ester é intimada a depor contra Cassiano. Olívia diz a Amaralina que ela deve estudar e trabalhar. Donato promete levar os filhos para um piquenique em alto-mar. Samuca pede que Ester não prejudique Cassiano. Duque conversa com Cassiano sobre as motivações de Alberto. Duque entra no camarim das dançarinas. Guiomar se apresenta no bar Flor do Caribe. Bibiana lamenta grosseria de Hélio. Duque se oferece para ser ‘advogado’ de Cassiano. Juliano sai para levar Natália ao médico. O delegado avisa que Cassiano pode ser condenado. Olívia insiste que Amaralina vá à escola. Ester promete tentar defender Cassiano na delegacia. Ludmila desconfia da ida de Natália ao médico. Amaralina dá um perdido em Duque. Ester conta que Cassiano foi provocado por Alberto. Duque avisa a Olívia que Amaralina sumiu. Na delegacia, Alberto provoca Cassiano.

Haja Coração

Fedora e Lucrécia passam mal ao saber que deverão fazer um reconhecimento no Instituto Médico Legal. Tancinha diz a Apolo que pedirá uma foto de seu pai à família Abdala para seu convite de casamento. Pedro Bertolucci oferece flores a Rebeca. Adônis usa o dinheiro que Nair lhe deu para jogar e ganha o valor que deve a Guto. Penélope se entristece ao ser recusada em uma vaga de emprego. Adônis inventa para Nair que foi assaltado e por isso não pôde pagar as contas da casa. Tancinha decide ir à casa dos Abdala.

A Força do Querer

Ruy questiona Caio se Eugênio está tendo um caso. Caio afirma a Ruy que Cibele pode prejudicá-lo. Nonato conta para Biga o que descobriu sobre Silvana. Bibi garante que ajudará Rubinho, e Aurora se preocupa. Eugênio se desentende com Joyce. Caio conversa com Jeiza sobre seu depoimento contra Rubinho. Nonato confessa a Biga sua compaixão por Silvana. Bibi confronta Jeiza, que se irrita com Caio. Ivana apoia Cláudio em sua recuperação. Joyce desabafa com Zu. Bibi culpa Jeiza pela manutenção da prisão de Rubinho. Jeiza comemora mais um desafio de luta no MMA. Caio beija Bibi.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

