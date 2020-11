Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 20

Malhação

Keyla incentiva Roney a se aproximar de Gabriel. Tina e Anderson enfrentam Mitsuko. Roney pede que Josefina o ajude com Gabriel. K1 desconfia da gravidez de K2. Noboru insiste para que Tina convide Anderson para jantar com sua família. Malu chega de viagem e se entende com Edgar. Das Dores promete ajudar Roney na lanchonete. Malu pede que Clara volte para sua casa. Gabriel e Maria Eduarda jantam com Roney, Keyla, Josefina e Benê. Josefina se preocupa com Julinho. Lica incentiva Clara a sair com Fio. Anderson chega para o jantar com Noboru e Mitsuko. Keyla descobre que tem a mesma idade de Gabriel e deduz que Roney traiu sua mãe.

Flor do Caribe

Duque não consegue revelar a Amaralina que é seu avô. Ester descobre que pode perder a ONG. Ester promete a Taís que conseguirá uma nova sede para a ONG. Duque demonstra interesse em comprar a mina de Dionísio. Cassiano leva Samuca para passear de avião. Natália confirma a gravidez para Carol. Alberto orienta Hélio a vender a mina. Cassiano percebe uma pista clandestina durante o vôo. Hélio leva mais um fora de Taís. Cassiano fala da pista clandestina aos tenentes. Olívia proíbe Amaralina de sair. Cassiano descobre que Alberto prestou queixa contra ele. Ester é intimada a testemunhar contra Cassiano.

Haja Coração

Leozinho teme pela vida de Fedora. Camila pede ajuda a Enéas para não voltar a ser a pessoa que era antes do acidente. Tancinha discute com Apolo por causa do ciúmes que sente de Adriana, e os dois são expulsos da igreja durante o curso de noivos. Adriana avisa a Beto que Apolo jamais priorizará a carreira em detrimento da noiva. Leozinho fica surpreso ao constatar que Fedora está viva e desmaia. Fedora conta a Leozinho que Teodora estava no helicóptero que explodiu e se sente culpada por não estar no lugar da mãe. Agilson avisa que Teodora pode estar viva. Oficiais da Aeronáutica vão até a mansão para dar notícias sobre Teodora.

A Força do Querer

Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, sem que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma seu emprego como manicure. Leila estranha o comportamento de Yuri. Zeca se incomoda com as atitudes de Jeiza durante seu trabalho. Leila confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. Ruy recebe uma nova intimação da Justiça, a mando de Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley para impedir a vingança de Cibele contra Ruy. Cândida insinua que Edinalva e Abel têm interesse um no outro. Nonato descobre que Silvana gosta de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio parado em frente ao prédio de Caio.

RECORD

Amor Sem Igual

Antônio Júnior fica mexido com a visita de Oxente. Poderosa encontra com Miguel no mercadão. Leandro não deixa Fonseca entrar em sua casa. O advogado alerta Bernardo. Poderosa aceita o convite de Olympia para dançar no encerramento do clube. Ela e Miguel se beijam. Donatella e Vânia armam contra Poderosa. Fonseca entra na casa de Leandro, que percebe ter sido traído por Bernardo. Fonseca acha a arma de Bernardo e Leandro nega qualquer envolvimento. O advogado é algemado. Maria Antônia fotografa Miguel jantando com Fabiana e envia a foto para Poderosa. Ramiro diz fazer questão de bancar a festa de aniversário de Poderosa. Olympia recrimina Carmem ao ouvi-la dizer que quer assaltar a casa de Ramiro no dia da festa. Fonseca aconselha Leandro a ficar do lado de Tobias.

Jesus

Jesus cura Bartimeu. Betânia lava os pés de jesus com nardo que seu pai deixou de herança e enxuga com seus cabelos. Jesus fica satisfeito e todos ali presentes emocionados. Menos judas. Caifás oferece recompensa pelo paradeiro de jesus. Petronius é enganado por rebelde e acaba golpeado por Barrabás, que sorri satisfeito.

Escrava Mãe

Juliana e Miguel se olham nos olhos. Miguel muito fraco e machucado. Sapião incomodado com a troca de olhar entre Juliana e Miguel. Eles fogem do local antes que sejam capturados. Maria Isabel fica irritada diante de Osório por mencionar que Juliana possa saber onde Miguel esteja. Osório vai embora e Maria Isabel grita para prendê-lo, é quando Zé Leão se aproxima e tenta contê-lo e eles brigam. Almeida comenta com Urraca que Quintiliano apontou uma arma pra ele e que agora são inimigos. Quintiliano está diante de Guilherme e pede que renuncie à presidência da Câmara. Guilherme grita e diz que não irá renunciar. Quintiliano dá um tapa em Guilherme e os dois brigam.

Catarina está triste com a situação dos escravos e conversa com Tozé e Rebeca e diz que mesmo libertando alguns escravos ainda é muito pouco. Juliana chega ao armazém de Nestor e conta a ele e a Belezinha que encontrou Miguel e que precisa escondê-lo. Zé Leão manda Tito Pardo prender Osório no pelourinho. Miguel é escondido na casa de Nestor. Quintiliano desabada com Tomás e Guilherme vai até a cozinha e pede a chave do quarto misterioso a Bá Teixeira que desconversa. Miguel pergunta de Juliana e diz que quer falar com ela. Sapião diz que Juliana está muito nervosa e ficou na casa de Nestor. Juliana quer ver Miguel e Belezinha pede para esperar um pouco mais. Belezinha ameaça contar tudo o que aconteceu entre ela e Miguel e Juliana fica receosa.

Juliana vai até Miguel e ele agradece por ter salvo a vida e diz que se lembra de algumas coisas. Miguel acusa Osório de ter matado seus pais. Juliana fica decepcionada por Miguel não se lembrar do romance entre eles. Juliana a pedido de Miguel conta como se conheceram. Osório continua amarrado no pelourinho, Almeida chega e estranha. Zé Leão conta a Almeida que Osório invadiu a casa e colocou as sinhás em risco. Almeida ordena que soltem Osório. Guilherme, perturbado, cavalga pelo campo e avista Teresa, desolada debaixo de uma árvore. Esméria se espanta ao encontrar Beatrice caída no chão, desacordada e uma garrafa por perto. Osório confessa a Almeida que está com Miguel.

SBT

Chiquititas

Em sua sala, Cintia conversa com Armando pelo computador. O rapaz comunica à diretora que os homens encontraram Cícero e o levaram para longe. No mesmo momento, Tati e Vivi entram na sala e avisam Cintia que não querem ser adotadas. Irritada, a diretora tenta convencê-las, mas não consegue. Na delegacia, Eduarda leva todas as suas joias para o delegado e o oficial explica que não poderá aceitar. O delegado avisa a ex-modelo que os amigos de Shirley pagaram a fiança da empregada. Eduarda volta para a casa e comunica a filha, que fica feliz com a notícia. As meninas escolhem o melhor vestido para Mili sair com Duda. A pequenina confessa estar com medo que o mauricinho tente beijá-la. Na sala, o menino chega para buscar Mili e Mosca fica enciumado. Triste, todos voltam do enterro de Leticia. Os amigos comentam como a moça fará falta no dia a dia deles. Carol avisa a todos que irá tentar entrar com os papeis da adoção de Dani, mas lembra de que Leticia não deixou nenhum testamento para que ela fique com a menina.

Na mansão, Valentina avisa José Ricardo e Carmen que Junior foi acompanhar Carol no enterro. A governanta aproveita para dizer que os dois estão voltando a se entender. No orfanato, Bia encontra o vídeo de Cris na internet e mostra para Ana. As meninas contam para a amiga que seu vídeo já chegou a 50 mil visualizações. No cinema, Duda e Mili se preparam para assistir o filme. Mosca, Rafa e Binho vão escondidos até o local para vigiarem os dois. Na mansão, Carmen e José Ricardo ficam indignados com a volta de Junior e Carol. Os dois decidem pensar em algo para separar novamente os dois. No cinema, os meninos começam a pregar peças em Duda para que ele não se aproxime de Mili. Shirley vai à casa de Eduarda e cobra satisfações da socialite. Sem saber que a ex-modelo tentou ajudá-la, a emprega fala que quer receber seus direitos e que se ela não pagar, colocará as duas na justiça. No cinema, ao fim do filme, Duda e Mili saem da sala e os meninos decidem segui-los. No orfanato, Cris se desespera com a repercussão que seu vídeo teve na internet e com os comentários maldosos. A pequenina teme que a escola inteira zombe dela. No Café Boutique, Duda leva Mili ao local. Mosca, Rafa e Binho também entram na loja para espionarem o dois. Mosca não gosta de ver o mauricinho se aproximando de Mili.

No orfanato, Cris sofre bullying virtual e Bia mostra a ela a versão funk que fizeram de seu vídeo. Eduarda conta a Maria Cecília sobre tudo o que aconteceu, a filha tenta acalmá-la. A socialite se revolta com a atitude da empregada e Maria Cecília decide vender seu carro para pagar o advogado para resolver a situação. No Café Boutique, Mosca vai à mesa de Mili e Duda e diz que eles estavam passando pelo lugar e decidiram entrar. O órfão dá a ideia de todos sentarem juntos e o mauricinho diz que ele e Mili já estavam indo embora. Mosca, Rafa e Binho tentam sair sem pagar os doces que comeram e Clarita entrega a conta. A garçonete tranquiliza os meninos e diz que pagará o valor para eles. Na mansão, Junior conta para Valentina que reatou com Carol e a governanta comemora. José Ricardo chega ao local e diz ao filho que soube da notícia sobre a volta do seu relacionamento. O empresário finge ter gostado da ideia e deixa Valentina e Junior sem reação. Carol tenta cuidar de Dani, mas a menina não para de pensar na mãe. A moça tenta acalmá-la e explica que Leticia sempre estará por perto. Clipe: Coração com Buraquinho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

