Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 18

Malhação

Roney se desespera com a revelação de Maria Eduarda. Samantha admira Lica no palco. Marta e Luís se empolgam com o projeto sobre a educação brasileira. K2 afirma a Valdirene que conseguirá ficar com Tato. Keyla comenta com Tato que acredita que haja um mistério em torno de Gabriel. Maria Eduarda afirma que Gabriel fez questão de conhecer Roney, e Josefina apoia o namorado. Ellen e Jota se beijam. Tina e Anderson ficam juntos. Tato se declara para Keyla. Lica e Samantha descobrem que têm afinidades. Fio e Clara se divertem. Marta conversa com Dóris. Roney se aproxima de Gabriel, e Maria Eduarda e Josefina se emocionam.

Flor do Caribe

Cassiano finge para Samuca que Alberto e ele são amigos. Isabel e Amadeu enganam Ciro e Rodrigo. Isabel e Amadeu implicam um com o outro. Cassiano apoia Ester. Ester afirma a Dionísio que não quer nada de sua família. Guiomar pede que Dionísio conviva em paz com Ester. Doralice sonha com o filho que pode ter.

Samuel não pode viajar com Cassiano. Carol suspeita que Natália esteja grávida. O médico acaba com as esperanças de Doralice. Samuel analisa as amostras do solo trazidas por Cassiano. Samuel confirma a existência da turmalina paraíba na mina desativada dos Albuquerque. Alberto ameaça machucar Ester caso ela não se afaste de Cassiano.

Haja Coração

Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o mecânico se corromperá com a fama. Ela se recusa a ajudá-lo. Jéssica segue o carro de Felipe, que está com Carmela e se irrita. Rebeca demonstra receio de perder a obra do Grand Bazzar. Giovanni observa Camila com Enéas e sente ciúmes. Felipe decide deixar Carmela em casa, e Jéssica fica furiosa. Seguindo o plano de eliminar Fedora, Leozinho avisa a Dinamite que irá para Angra dos Reis com a mulher de helicóptero. Adriana procura Apolo.

Francesca acusa Felipe de ter ironizado Shirlei, sem saber que o rapaz queria ajudá-la. Adriana comunica a Beto que Apolo acaba de ser contratado como novo piloto de sua marca e exige que o publicitário cumpra sua parte no acordo. Teodora avisa a Aparício que, caso ele peça o divórcio novamente, Rebeca será demitida. Shirlei fica arrasada ao ver Carmela e Adônis se beijando. Francesca comenta com Tancinha e Apolo que gostaria de conhecer o professor Thiers. Dinamite questiona a Leozinho se ele desistirá de tirar a vida de Fedora.

A Força do Querer

Rubinho pede perdão a Bibi. Cirilo comenta com Caio que Bibi se desentendeu com Rubinho. Silvana se desespera com a possibilidade de suas mentiras serem descobertas por Eurico. Simone conforta Ivana, que sofre com a operação de emergência de Cláudio. Edinalva teme que Ruy descubra sobre o casamento de Ritinha com Zeca. Yuri é envolvido em um perigoso jogo na internet. Bibi pergunta a Heleninha se foi ela quem denunciou Rubinho. Caio alerta Silvana que não a ajudará mais em suas falcatruas para encobrir o vício. A cirurgia de Cláudio é um sucesso. Nonato sonda Dita sobre Silvana. Ritinha e Ruy encontram Jeiza e Zeca em evento na venda de Nazaré. Cibele jura vingança contra Ruy. Bibi ateia fogo ao restaurante para destruir as provas contra Rubinho.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo é encontrado por Fonseca, mas consegue fugir com a ajuda de alguém misterioso. Poderosa apresenta Furacão à nova família. Bernardo liga para Leandro e avisa que quer descobrir que o salvou. Fernanda se mostra decepcionada com a atitude de seu pai. Duplex conta para Oxente que Antônio Júnior está se drogando. Cindy avisa que é melhor eles usarem o dinheiro para fugirem do país, mas o rapaz discorda. Fernanda se mantém firme e avisa que vai casar com Pedro. Oxente conta sobre o filho para Zenaide. Antônio Júnior dispensa o sermão dos irmãos. Poderosa é surpreendia com a visita de Miguel.

Jesus

Jesus cura um cego. Almáquio descobre que Dimas está com joias roubadas e chama os guardas. Anás tenta impedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o próprio pai. Ela se encontra com Dimas e Gestas e se esconde na carroça. Eles são surpreendidos com a chegada de soldados romanos, que dão voz de prisão aos irmãos. Judite é descoberta na carroça e finge estar sendo sequestrada. Caifás descobre que Judite iria fugir e avisa que ela morrerá apedrejada.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Bené pede para Danilo decidir se vai ou não com ele para Europa. Cléo recebe Carvalho e o apresenta como namorado. Irma e César ficam indignados ao ver que ele é o advogado que colaborou para que perdessem o direito à herança de Sócrates. Cléo defende Carvalho. César diz para Irma que ela não soube ter filhas. Marcelo, Beto, Aline, Hiromi e Toni entram no corredor das celas e procuram por Maria. Ana Luz e Mariana se revoltam contra Júlia e ela mira a arma na direção de Maria. Júlia prepara-se para atirar, quando Samira abre os olhos e grita.

Samira diz que descobriu o que é o amor e avisa que Júlia irá pagar por tudo o que fez. Júlia dispara mais um tiro contra Samira e ela cai no chão. Ela avisa que Samira irá assistir a morte da irmã e atira contra Maria. Maria desvia do tiro e avisa que seus poderes voltaram. Zaira tenta acalmar Melquior, quando vê um grupo de reptilianos surgir por trás dela. Melquior grita para Zaira, mas os reptilianos atiram e ela é atingida. Zaira cai nos braços de Melquior.

Ângela, Vavá, Tati e Clara se assustam ao saber da chegada da bomba. Érica tenta acalmá-los. Ferraz, Cláudia e Miguel trocam tiros com os vampiros. Miguel e Cláudia são cercados por um grupo de vampiros. Lino e Bianca ouvem a sirene da polícia e fogem. Tarso abraça Sandra, que chora. Gór diz a Metamorfo que sente falta de Juno e Lúcio. Ela diz que precisa ficar grávida para preencher o vazio que ficou nela. Irma diz que não aprova o namoro de Cléo, mas Carvalho avisa que pretende se casar com ela. Danilo se sente pressionado por Bené e discute com ele. Ele diz que não vai viajar, mas se arrepende.

Ferraz avisa que irá ajudar Cláudia e Miguel e atira contra os vampiros. Um dos disparos atinge Miguel e Cláudia o ampara. Cláudia manda alguém chamar uma ambulância, mas Miguel diz que não vai dar tempo. Miguel diz para Cláudia avisar a Nati que ela foi a mulher de sua vida. Miguel morre. Sandra decide vender a casa e se mudar de São Paulo. Marcelo não encontra Maria e continua procurando pelas celas. Júlia chama Samira de traidora e diz que irá acabar com ela. Ela mira a arma em Samira, mas Maria lança um raio contra Júlia, que cai. Draco e Telê tentam usar seus poderes contra Maria, mas ela é mais poderosa. Marcelo, Beto, Aline, Hiromi e Toni chegam. Marcelo e Maria se veem.

Escrava Mãe

Zé Leão se espanta diante do pedido de Almeida para que mate Miguel. Juliana pede a Tito Pardo que procure por Miguel na mata. Osório ameaça arrancar os dentes de Miguel e pergunta do tesouro. Miguel diz não saber do que se trata e Osório bate em Miguel com o alicate. Rosalinda conversa com Violeta que não confia mais em Petúnia. Juliana está deitada, mas perdida em seus pensamentos. Filipa ensina Quintiliano algumas letras que presta atenção e desenha numa folha alguns fonemas e Filipa sorri. Violeta está espantada diante de Filipa que diz que Tomás quer Jean Pierre para um desafio.

Osório caminha pela rua, um tanto receoso, numa área mais deserta, ele confere o papel que recebeu, espera um tempo e Almeida chega. Miguel está machucado, fraco, amarrado e amordaçado. Almeida diz a Osório que ele tem Miguel como cativo. Beatrice muito séria, recebe Catarina. Catarina revela que não há mais nada entre ela e Quintiliano, Beatrice fica brava e expulsa Catarina. Em seguida, Beatrice tem mais uma visita, desta vez, Urraca. Miguel consegue arrebentar a mordaça. Juliana caminha apressada pela mata, ela encontra algo no chão, é uma pulseira que Miguel usa. Juliana ouve gritos e segue na direção, até que alguém a segura, é Osório.

SBT

Chiquititas

No porão, Cris se entristece por ter perdido o show de Tomás Ferraz, Rafa tenta consolar a amiga. No quarto, Tati sente a ausência de Cris, Mosca e Binho também sentem a falta de Rafa. As meninas vão ao quarto dos garotos e imaginam que eles tenham fugido para ir ao show do cantor português. Mosca acredita que eles tenham saído pela passagem secreta. Mosca e Mili encontram os amigos no porão. Enquanto isso, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, finaliza seu primeiro show fazendo uma homenagem a Leticia. O rapaz faz com que a amiga cante para toda a plateia, o pedido de Tobias faz parte da lista de desejos que Leticia fez. No dia seguinte, ao servir o café da manhã para Carol e Dani, a moça passa mal e desmaia. Desesperada, Carol chama a ambulância. Na delegacia, Eduarda é solta, mas Shirley não teve a fiança paga e permanece no local. A socialite promete a empregada que irá resolver a situação. No quarto, as meninas se arrumam para ir à escola, mas Cris não consegue levantar da cama. Triste, a menina diz a Ernestina que não está se sentindo bem. A zeladora percebe que a órfã está com febre e permite que ela fique em casa.

No quarto dos meninos, Binho se recusa a ir para escola. Mosca diz aos amigos que Cris está doente e que Ernestina a deixou faltar na escola. Rafa vai ao quarto visitar a amiga e a garota revela ao órfão que está se sentindo culpada por não ter ido ao show de Tomás Ferraz. Eduarda volta para casa e pede para Maria Cecília tirar Shirley da prisão. A moça confessa a mãe que elas não têm o dinheiro para a fiança para a empregada. No hospital, Carol e Dani esperam noticias do médico sobre o estado de saúde de Leticia. Beto e Clarita chegam e Carol diz que a amiga está internada. Dani faz birra e diz que quer sua mãe e o rapaz a acalma. A médica (Eliana Ferraz) avisa a todos que o estado de Leticia é delicado. Junior acorda irritado e Valentina o questiona. O rapaz conta para a governanta que desmanchou o noivado com Carol. No orfanato, Binho finge que também está doente e irrita Ernestina que o obriga a ir à escola. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen dá a noticia para José Ricardo que seu filho rompeu o noivado com Carolina. O empresário fica feliz com o acontecimento e sai para o trabalho. No orfanato, Cris observa a página do fã clube que criou para o seu ídolo e se lamenta por ter faltado ao show. Duda vai ao local e vê que a garota está triste e a pequenina explica o motivo. O garoto sugere que Cris grave um vídeo, coloque na internet e que compartilhe na rede social. A pequenina aceita a ajuda do menino. Maria Cecília pensa em uma forma de ajudar a tirar Shirley da prisão e a moça sugere que a mãe venda as joias, mas a socialite não gosta da ideia. Na prisão, a empregada fica indignada e chateada com a atitude de Eduarda. No orfanato, Duda grava o vídeo de Cris para Tomás Ferraz, ao falar do ídolo a órfã se emociona.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

