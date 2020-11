Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 16

Malhação

Kátia pede perdão a K1 e afirma que chamou a polícia para prender Roger. Fio sugere que Benê fale com Anderson para produzir sua nova música. Kátia pede que Dóris ajude K1 a voltar para sua casa. Benê, Samantha e Roney convocam Anderson para produzir suas músicas, e ele convida Moqueca para ajudar no trabalho. Juca repreende o comportamento competitivo de Ellen e Jota. Roney convida Maria Eduarda para sua apresentação na Balada Paz e Amor, e Josefina se incomoda. K1 se emociona com a homenagem de MB. Tina e Anderson se aproximam. Maria Eduarda e Gabriel chegam para ver a apresentação de Roney e Keyla. K2 provoca Tato, que admira Keyla no palco.

Flor do Caribe

Ester é obrigada a levar Laurinha para a casa de Alberto. Guiomar tenta amenizar o sofrimento de Ester, garantindo que cuidará da neta. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Cassiano expulsa Duque de sua casa e rompe a sociedade entre os dois. Donato se sente culpado pela mágoa de Hélio. Ester fica desesperada ao saber que advogado não pode ajudá-la a retomar a guarda da filha. Lindaura despeja em Alberto toda a sua indignação e ofende Dionísio. Ester volta para a casa de Alberto com Samuca, para ficar com Laurinha. Alberto diz para Ester que não a quer de volta.

Haja Coração

Apolo mostra a Adriana uma foto de Giba em uma festa. Giovanni diz a Bruna que se afastará de Camila. Adriana demite Giba e readmite Apolo como mecânico. Leozinho avisa a Dinamite que não conseguirá atentar contra Fedora. Rebeca descobre que ficou dopada na noite do jantar e desconfia de Aparício. Francesca se emociona quando Giovanni lhe conta que foi chamado para fazer entrevista em uma empresa de tecnologia. Teodora flagra Aparício questionando Rebeca sobre o beijo que lhe deu na noite anterior.

A Força do Querer

Yuri fica nervoso e deixa Bibi desconfiada. Joyce garante a Zu que todos se decepcionarão com Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. Irene invade a sala de Eugênio. Bibi fala para Rubinho que esteve com Sabiá. Caio fica intrigado com a mudança repentina dos bandidos da facção que ameaçava Rubinho. Ivana aceita viajar com Cláudio. Cibele marca um encontro com Amaro na frente de Anita. Eurico manda Nonato ir atrás de Silvana na delegacia. Eugênio decide se encontrar com Irene. Ritinha vai à casa de Edinalva e Abel se irrita. Bibi tenta falar com Rubinho. Zeca ignora Ritinha. Ruy discute com Ritinha por causa de Zeca. Silvana surge com um carro igual ao seu na frente de Eurico, Dita e Nonato. Eugênio e Irene se amam.

RECORD

Amor Sem Igual

Donatella sente ciúmes de Poderosa. Bernardo se entende com Leandro. Poderosa promete para Fernanda que a hora de Bernardo está chegando. Fabiana procura Peppe e avisa sobre a morte de Beto. Maria Antônia admite gostar de Hugo, que comemora. Ramiro se incomoda ao ouvir Fernanda mencionar o noivo. Disfarçado, Bernardo chega ao enterro de Beto. Em conversa com Pedro, Fernanda confessa estar desconfiada que Tobias mandou matar Poderosa. Fonseca diz acreditar que Bernardo vá até o enterro. Poderosa promete mandar um segurança para cuidar de Furacão. Peppe olha para Ramiro com ódio e parte para cima. Ele é contido. A mãe de Beto chega ao enterro e acusa Ramiro de ter chantageado seu filho.

Jesus

Jesus cura um cego. Almáquio descobre que Dimas está com joias roubadas e chama os guardas. Anás tenta impedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o próprio pai. Ela se encontra com Dimas e Gestas e se esconde na carroça. Eles são surpreendidos com a chegada de soldados romanos, que dão voz de prisão aos irmãos. Judite é descoberta na carroça e finge estar sendo sequestrada. Caifás descobre que Judite iria fugir e avisa que ela morrerá apedrejada.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Célia trata Batista com frieza e diz que não pode separá-lo de sua família. Juno ajuda Valente e os agentes do Depecom a encontrarem o cativeiro de Nati. Fabiana surge atrás de Bené e o faz de refém. Irma e César comemoram a liberdade. Maria pede para Samira não matá-la. Samira tenta conter a emoção e revela o medo de ter um filho. Ferraz diz que dará um jeito de acabar com a Mulher-Cobra. Tarso e Luna se entendem e se declaram um para o outro.

Escrava Mãe

Catarina recebe Quintiliano e diz que não quer interromper na história entre ele e Beatrice, mas não quer perder sua amizade. Juliana diz a Esméria que não deveria se meter na procura do documento e que agora Almeida desconfia dela e ameaça entregá-la caso Almeida volte a procurar. Osório encontra Genésio, que empilha sacos de açúcar e sente um pouco de dor da queimadura, mas se contém. Guilherme chega na câmara satisfeito, com uma pasta na mão. Loreto observa. Guilherme senta na cabeceira da mesa, no lugar do presidente. Belezinha vai até a fazenda procurar por Juliana e avisa do sumiço de Miguel.

Juliana não se empolga muito devido aos últimos acontecimentos. Belezinha diz a Juliana que Miguel perdeu a memória e que só lembra de coisas influenciado por Maria Isabel. Belezinha diz a Juliana que se o ama, talvez esteja na hora de lutar por Miguel. Juliana parece atordoada diante de Belezinha que pede para lutar por Miguel. Maria Isabel procura por Átila para saber do sumiço de Miguel. Dália leva Jasmim até Urraca. Almeida flagra Guilherme e Petúnia se beijando e fica triunfante. Almeida dá um soco em Guilherme que revida. Juliana conversa com Tia Joaquina e se diz que foi injusta com Miguel.

Maria Isabel fica interessada diante de Átila que diz que Osório conhecia o pai de Miguel e que também está atrás do mesmo mapa. Guilherme vai até o palacete de Catarina tirar satisfação pela vinda da princesa. Almeida diz a Petúnia que jamais a esqueceu e ela pede que Almeida largue a mulher pra viver com ela. Almeida pede ajuda a Petúnia pra derrubar Guilherme e ela recusa. Almeida conversa com Urraca que pensa em dar um sumiço em Jasmim. Átila vai até Urraca atrás de Jasmim. Osório tira o capuz de Miguel que pede um pouco de água. Osório pega um alicate e mostra pra Miguel, doentio.

SBT

Chiquititas

Na mansão, Junior pergunta ao pai se ele confia em Cintia. José Ricardo estranha a pergunta do filho e diz confiar na namorada. O rapaz confessa ao pai que acha estranho uma ex-modelo querer se tornar uma diretora de orfanato. Ernestina e Chico se preparam para sair e as crianças prometem fazer todas as tarefas e se comportarem. Junior vai novamente à delegacia para conversar com Cícero. O rapaz confessa que ficou preocupado com as acusações do homem em relação à Cintia. Cícero fala a Junior que mentiu sobre a diretora e que inventou tudo isso, pois sabe que Cintia colocou suas filhas para adoção. No orfanato, Mili divide as crianças para realizarem todas as tarefas da casa. Chico leva Ernestina para o Café Boutique. A zeladora fica encantada com a escolha do cozinheiro e o elogia. No orfanato, os órfãos cumprem as atividades. Na saída do Café Boutique, Chico se declara para Ernestina e a zeladora também revela que gosta do cozinheiro. As crianças não conseguem cumprir algumas tarefas e se desesperam. Cintia conversa com Armando pelo computador e o rapaz a comunica que a queixa de Cícero foi retirada. Armando fala a diretora que contratou dois homens para levar Cícero para longe do orfanato. O homem sai da cadeia e sem saber é colocado dentro de um carro. Carol encontra Fernando em um supermercado. O rapaz fica feliz ao ver a moça e diz que entrou em um novo projeto.

Fernando fala a Carol que os responsáveis estão precisando de uma psicóloga e como voluntária ela não precisa estar formada para ajudá-los. A moça se interessa pelo projeto e o rapaz a convida para tomar um café e assim explicar mais sobre o assunto. Ao chegarem no orfanato, Chico e Ernestina se deparam com muita confusão. A zeladora pede explicações e os órfãos não sabem como se explicar. Cícero é levado para uma rodoviária. O homem é colocado dentro de um ônibus, sem saber o destino. Cícero observa os homens que o levaram para o local e percebe que eles estão se distanciando, ele aproveita o momento para fugir. No mesmo momento, Armando liga Cintia e a comunica o sumiço de Cícero. Zangados, Ernestina e Chico brigam com a bagunça que as crianças fizeram. Cintia diz que os funcionários não podem sair e deixar as crianças sozinhas. Como castigo, a diretora proíbe todos os pequeninos de irem ao show de Tomás Ferraz. No bar, Carol e Fernando conversam sobre o novo projeto que o médico está participando e aceita fazer parte do novo projeto. Ao saírem do local, Fernando oferece para Carol uma carona e a moça aceita. Antes que Carol entre no carro o rapaz a surpreende com um beijo. No Café Boutique, Junior recebe em seu celular uma foto de Carol e Fernando se beijando.

