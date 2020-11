Resumo das Novelas

SÁBADO, 14

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Ester não se abate com a notícia no jornal sobre a investigação da ONG. Cassiano diz ao pai que está com medo de Ester ser presa. Candinho leva a garotada para o colégio. Alberto destrói a cabana de Ester e Cassiano. Cassiano implica com Taís por ela sair de casa de biquíni. Deprimido, Ciro diz que não vai trabalhar. Hélio culpa Donato pelo sentimento de desprezo de Bibiana e dos irmãos por ele. Donato se comove com as queixas de Hélio. Carol vai buscar Lino para ir ao desfile. Juliano fica preocupado com Donato. Ester fica apavorada ao ver sua cabana destruída. Ester distrai os filhos depois de encontrar a cabana destruída. Juliano conta a Bibiana que Hélio discutiu com Donato. Alberto leva bronca do avô por dar festinha em casa. Ester conta a Cassiano que Alberto destruiu a cabana. Ester recebe uma ordem de apreensão de Laura em favor de Alberto.

Haja Coração

Henrique concorda com Penélope e decide dar um tempo na relação dos dois. Adônis gasta o dinheiro que Nair lhe deu para pagar os estudos. Durante um passeio, Bruna ameaça falar toda a verdade para Camila, e Giovanni volta para São Paulo. Bruna diz a Camila que Giovanni a está enganando. Rebeca fica assustada quando Pedro lhe conta que doará uma grande quantia de seu patrimônio. Aparício atrapalha o jantar de Rebeca e Pedro. Carmela descobre que Adônis finge ser rico para os amigos. Carol avisa a Afonso que ele precisa ser internado. Apolo confronta Giba e lhe dar um soco.

A Força do Querer

Caio pede que Jeiza tente ajudar Rubinho. Caio alerta a Eurico de que o carro de Silvana não foi visto no aeroporto. Silvana decide falar com Caio. Bibi recebe a resposta do traficante. Ritinha decide visitar Bibi. Cláudio anuncia a Ivana que marcou a viagem dos dois e Simone fica animada. Ritinha chega à casa de Bibi e lhe ensina um de seus banhos. Zeca diz a Nazaré que não reatará com Jeiza. Silvana implora que Caio a ajude. Cibele vê Anita com Amaro, Ruy e Ritinha em um bar e fica chateada. Irene vê Joyce e Eugênio saindo para almoçar juntos. Heleninha aconselha Leila a não falar de Bibi com Caio. Jeiza fica frustrada com a ausência de Zeca e não percebe que ele a observa escondido. Rubinho vê a luta de Jeiza pela TV. Jeiza sofre um golpe, mas se recupera com o incentivo de Zeca e vence a luta. Ritinha se incomoda ao ver foto de Zeca e Jeiza. Bibi questiona Yuri sobre o local onde ele perdeu as fotos que tirou de Rubinho.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também