Resumo das Novelas

Tina e Anderson ficam constrangidos um na frente do outro, e Samantha interrompe os dois. Tina sugere que Roney faça um clipe com sua música nova, e Palito aprova. Juca tem a ideia de fazer um novo aplicativo para a Balada Paz e Amor, e Jota e Ellen aceitam o desafio. K1 incentiva K2 a esquecer Tato. Felipe conta a Lica que se envolveu com uma menina de outro Estado. Max insinua que pode promover Tina. Lica comenta com MB sobre a paixão de Felipe. Marta convoca Luís para seu projeto sobre a educação no Brasil. As meninas ensaiam a nova música de Benê. Felipe conversa com Guto sobre sua relação com Benê. Samantha confessa a Juca que gosta de Anderson. O aplicativo revela a sintonia entre Ellen e Jota. Kátia procura por K1.

Ester tranquiliza a família sobre o estado de saúde de Laurinha. Amaralina diz a Duque que prefere não ter laços de família. Doralice avisa a Guiomar que Laurinha foi internada. Taís ministra aula de tai chi chuan para as crianças. Guiomar repreende Alberto por não dar atenção a Laurinha. Dionísio choca Guiomar ao falar sobre Samuca. Reinaldo questiona Natália sobre o namorado. Lipe e Marizé não dão atenção a Hélio. Cassiano mostra matéria sobre investigação da ONG para Ester. Diretor se recusa a gravar o clipe para a ONG. Guiomar convence diretor a produzir o vídeo da ONG. Rodrigo se interessa por Amaralina. Samuel afirma que Alberto não se importa com Laurinha. Alberto deseja ver Ester ser punida por seus atos.

Bruna fala a Giovanni que não acredita na mudança de Camila. Apolo garante a Giba (Jeronimo Martins)que dirigiu o carro a mando de Adriana. Francesca aconselha Tancinha a pensar bastante antes de assumir compromisso com Apolo. Para se aproximar de Giovanni, Bruna finge para Camila que é sua amiga. Apolo é demitido por Adriana. Aparício faz planos para estragar o jantar de Rebeca e Pedro. Giovanni revela a Bruna que está apaixonado por Camila. Apolo descobre que Giba foi a uma festa na noite anterior à apresentação para a imprensa.

Eugênio atende um telefonema de Irene. Caio discute o caso de Rubinho com Eugênio. Bibi fica tensa ao falar com o chefe dos traficantes. Heleninha tenta convencer Yuri da culpa de Rubinho. Ritinha vai ao aquário, assim que Joyce deixa o shopping. Ivana fala para Ruy que suspeita de que Eugênio tenha uma amante. Bibi volta para casa e exige que Aurora não conte a ninguém o que ela fez. Silvana conta para Eurico que roubaram seu carro no estacionamento do aeroporto. Shirley critica Cibele por enganar Anita. Heleninha flagra Yuri falando com Bibi e se desespera. Jeiza e Zeca se enfrentam e Abel acha graça. Caio recebe Jeiza em seu escritório.

Duplex questiona Antônio e Cindy. Tobias fica assustado com a morte de Beto. Duplex se decepciona com Antônio e Cindy. Oxente e Zenaide se reconciliam. Fernanda chora a morte de Beto. Willian chega com o pedido de soltura de Leandro. Bernardo se esconde no apartamento de Leandro. Tobias fica aliviado com a posição de Poderosa em relação à morte de Beto. A mãe de Hugo pede para Miguel recebê-lo em sua casa. Leandro é surpreendido por Bernardo em sua casa.

Jesus cura um cego. Almáquio descobre que Dimas está com joias roubadas e chama os guardas. Anás tenta impedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o próprio pai. Ela se encontra com Dimas e Gestas e se esconde na carroça. Eles são surpreendidos com a chegada de soldados romanos, que dão voz de prisão aos irmãos. Judite é descoberta na carroça e finge estar sendo sequestrada. Caifás descobre que Judite iria fugir e avisa que ela morrerá apedrejada.

Irma e Gór são presas e encaminhadas para a cela. Leonor diz para Felipe ir até a mansão, pois Clara poderá curá-lo. Samira se cansa do discurso de Maria e aponta uma arma para a cabeça dela. Tarso diz que se Batista ficar com Célia, pode esquecer que tem um filho. Gór recupera seus poderes, hipnotiza Rudolf e ordena que ele abra a cela. Lino pega Nati pelo cabelo e diz que irá ficar com ela. Valente diz que precisa impedir a explosão das bombas e que Juno e Lúcio poderão ajudá-lo.

Teresa mostra para Beatrice seu novo calço. Juliana vasculha o escritório de Almeida a procura do documento. Maria Isabel vai até a câmara e acusa de Almeida pelo sumiço de Miguel. Almeida está furioso porque perdeu a eleição. Quintiliano, Tomás e Guilherme comemoram a vitória enquanto Filipa observa. Rosalinda enfia a torta na cara de Urraca. Maria Isabel diante de Loreto, muito nervosa, pede ajuda para encontrar Miguel que pode estar em perigo. Juliana procura pelo documento nas roupas de Almeida, que chega e a surpreende. Almeida solta o braço de Juliana que está assustada e manda ela tirar a roupa. Maria Isabel irritada diante de Loreto que exige provas para acusar Almeida pelo sumiço do Miguel.

Esméria vasculha pastas e gavetas. Almeida entra e Esméria se esconde embaixo da mesa. Alemida tira o paletó e joga sobre a mesa e Esméria consegue ver que o documento está no bolso da roupa. Rosalinda e Urraca estão sujas de torta e Sapião ajuda Urraca a se limpar. Juliana chora diante de Tia Joaquina que tenta consolá-la. Maria Isabel está inquieta, preocupada e anda de um lado para o outro. Maria Isabel pega o mapa de Miguel, ela observa o papel, intrigada. Juliana tem um pesadelo. Maria Isabel surpresa diante de Esméria que tem o documento em mãos. Almeida está nervoso diante de Teresa e pergunta sobre um documento que estava no paletó. Juliana encontra Maria Isabel e diz que assim que Almeida sair do quarto, ela vai procurar o documento. Esméria diz que não precisa mais pois já encontrou. Maria Isabel sai e Esméria encara Juliana, triunfante, antes de ir para a cozinha. Almeida vem do quarto e vê Juliana e já a pega pelo braço.

Ernestina vai à cozinha e encontra Chico. Os dois dizem o quanto ficaram felizes com as cartas. Leticia acorda e se depara com um café da manhã especial com a presença de seus amigos. Beto, Clarita, Carol, Tobias e Dani dizem à moça que preparam um dia de muitas surpresas para ela. Os amigos começam a realizar todos os desejos da moça. O primeiro desejo de Leticia que os amigos realizam é andar de moto em uma estrada. À noite, Carol e Dani realizam o segundo desejo da moça, dormir sob um céu estrelado. No dia seguinte, Leticia e Dani plantam uma árvore e realizam o terceiro desejo. Os amigos a levam para uma balada e se divertem até o fim da noite, realizando o seu quarto desejo. No dia seguinte, a levam para o orfanato e dizem que tem uma surpresa para ela. No pátio, as crianças montam para a moça uma festa com a temática de circo. Ao observar o local, Leticia se emociona e agradece a todos pelo carinho. Dani diz à mãe que tem mais uma surpresa para ela e mostra para a moça uma piscina de bolinha e uma cama elástica.

Leticia se diverte com os brinquedos, realizando mais um de seus desejos. Na mansão, Carmen se desespera ao perceber que sua pele está manchada. A megera culpa o creme que Eduarda lhe presenteou e promete tomar providências. Em sua casa, a socialite, Maria Cecília e Shirley não param de receber ligações com reclamações sobre o produto Edushim. Eduarda pergunta a Shirley o que ela colocou no creme e a empregada confessa que colocou limão na receita do produto. No orfanato, Tati e Ana tentam se aproximar de Dani, mas a garota é grossa com as pequeninas. Durante a festa, Cris confessa a Tobias que e fã de Tomas Ferraz. O barista fica sem jeito e Beto diz que poderá dar de presente para as crianças os ingressos para o primeiro show do cantor português. Tati entrega para Leticia um doce e Dani pede para a garota sair de perto de sua mãe. As crianças preparam um espetáculo para Leticia. Carol avisa a amiga que uma surpresa a espera do lado de fora do orfanato. Ao chegar no local, Leticia se depara com Rui e o rapaz entrega para a amada um buquê de flores. Rui revela o quanto Leticia é importante para ele, os dois se beijam e se reconciliam. No mesmo momento, começa a chover e todos decidem tomar banho de chuva com a amiga, pois também é um item de sua lista de desejos.

No dia seguinte, as meninas acordam cansadas devido à festa. Tati fala às amigas que não gostou de Dani. Cris entra no quarto e diz que os convites para o show de Tomás Ferraz chegaram e que Cintia já autorizou a saída delas. Leticia agradece pelos momentos que todos lhe proporcionaram. A moça diz que as crianças do orfanato lhe fizeram muito bem. Beto diz que tem certeza que Leticia irá se curar, Dani escuta e questiona a mãe e Carol sobre o que Beto falou. Leticia conta para a filha que está doente e fazendo um tratamento, mas que irá ficar bem. A menina fica preocupada e a mãe a consola. Na cozinha, Chico convida Ernestina para sair e a zeladora aceita. Mosca, Rafa e Binho avisam às meninas que Chico e Ernestina querem marcar um encontro, mas que não poderão sair devido ao show de Tomás Ferraz. As crianças descem e falam aos funcionários que eles não precisam de companhia para o show e que podem sair sozinhos, após tanta insistência os funcionários aceitam. Cintia vai falar com Cícero na delegacia. O homem se irrita ao ver a diretora, mas ela diz que poderá ajudá-lo a sair da prisão. Em troca, Cintia pede para que Cícero desminta toda a história que contou para Junior, pede para que o homem desapareça e desista da ideia de se aproximar de Tati e Vivi.

