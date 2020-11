Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 12

Malhação

Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a chegada de Tina. Tato garante a K2 que contará sobre sua sabotagem para Keyla, caso a menina não o faça. Josefina incentiva Roney a contratar Dogão. Anderson desabafa com Moqueca sobre Samantha e Tina. Tina conta para as amigas sobre sua experiência no Japão. Mitsuko não aprova o novo visual da filha. Tina celebra o estágio de Tato no restaurante da família. Tina e Samantha confrontam uma a outra. Dóris conversa com os alunos sobre bullying. Roney seleciona músicos para sua banda e reencontra Palito. Tato revela a Keyla que foi K2 quem estragou suas roupas. Palito faz insinuações sobre o passado de Roney. Samantha, Tina e Anderson se encontram.

Flor do Caribe

Ester comenta com Cassiano que não tem conhecimento sobre a prestação de contas da ONG. Cassiano promete a Alberto que destruirá tudo o que ele tem. Bibiana confessa a Donato que está com vergonha das atitudes de Hélio. Olívia diz a Amaralina que ela pode ficar em sua casa. Alberto afirma ao avô que Ester voltará para ele. Hélio destrata Zuleika. Cassiano ajuda Ester a levar Laurinha ao hospital.

Haja Coração

Tancinha fala para Apolo que Beto está à procura de Carmela. Carmela diz a Beto que Tancinha gostou de seu beijo. Giba não comparece a apresentação à imprensa, e Adriana (Isabel Wilker) resolve colocar Apolo como piloto.

Apolo tem um ótimo desempenho na pista, mas o público acha que foi Giba quem dirigiu. Bruna flagra Giovanni com Camila. Rebeca (Malu Mader) ganha flores de Pedro Bertolucci (Othon Bastos). Penélope (Carolina Ferraz) questiona Tamara se ela interrompeu seu tratamento. Bruna confronta Giovanni por ter sido trocada por Camila.

A Força do Querer

Bibi e Caio discutem. Yuri vai à casa de Bibi falar com Dedé e Heleninha fica furiosa. Nonato comenta com Biga suas suspeitas sobre Silvana. Caio muda de ideia e decide defender Rubinho. Bibi recebe uma ligação do marido. Joyce pede para viajar com Eugênio. Nonato descobre que Silvana perdeu seu carro. Ritinha conta para Marilda que trabalhará num aquário. Ivana reclama da psicóloga. Leila se surpreende ao saber que Caio defenderá Rubinho. Bibi decide pedir ajuda aos bandidos. Cibele segue com seu plano de manipular Amaro. Joyce insiste para sair com Ritinha. Jeiza entrega a Nazaré o convite para sua luta. Zeca tenta criar uma página na internet para divulgar o seu ônibus. Jeiza estranha que Caio seja o advogado de Rubinho. Bibi vai ao encontro do chefe da quadrilha de traficantes.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo ataca Beto e o sequestra. Luiggi é contido pelos amigos. Bernardo liga para Tobias. Poderosa visita Miguel e Maria Antônia. Antônio gasta a grana que ganhou do pai e é advertido por Cindy. Maria Antônia fica satisfeita com o plano de vingança de Poderosa. Ramiro procura Olympia e desfaz sociedade. Donatella gosta de ver Tobias tratando mal Vânia. Tobias estranha o sumiço de Beto. Bernardo entrega a localização do corpo do rapaz para o delegado Fonseca. Tobias fica chocado ao saber que o rapaz está morto. Fernanda procura por Beto. Poderosa abraça uma peça de roupa de Miguel. Ele encontra a pashmina dela e também abraça. Antônio, Cindy e seus amigos ficam completamente bêbados. Duplex chega e pergunta se eles estão se drogando.

Jesus

Claudia volta da rua frustrada por não ter encontrado Jesus e dá de cara com Pilatos procurando por ela. O governador romano fica impressionado ao saber da ressureição de Lázaro e chama Caifás. O Sumo-Sacerdote, junto de Anás, planeja matar Lázaro para duvidarem de Jesus. Satanás fica satisfeito ao ver Dimas roubando dentro do palácio.

Terencius tenta matar Lázaro, mas é impedido pelo anjo Gabriel. Jesus pede para seus seguidores ficarem vigilantes e prega sobre a parábola dos talentos. Caifás chega em casa e flagra Judite se preparando para fugir com Gestas. Bartimeu, exausto, trabalhando incessantemente para entregar a encomenda de lanças de Petronius. Algumas faíscas acabam atingindo seus olhos e ele grita.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Miguel, Cláudia e Valente defendem Felipe e avisam que é o juiz quem vai decidir sobre a guarda de Juno. Ferraz autoriza a saída de Felipe, mas avisa que em breve ele será procurado. Júlia e o comandante Kai recebem o aviso de que Melquior, Luciano e mais dois mutantes estão no subterrâneo. Gór recupera seus poderes e hipnotiza Rudolf. Marcelo diz que chegou a hora de descobrir como as crianças poderão salvar o planeta.

Escrava Mãe

Zé Leão se espanta diante do pedido de Almeida para que mate Miguel. Juliana pede a Tito Pardo que procure por Miguel na mata. Osório ameaça arrancar os dentes de Miguel e pergunta do tesouro. Miguel diz não saber do que se trata e Osório bate em Miguel com o alicate. Rosalinda conversa com Violeta que não confia mais em Petúnia. Juliana está deitada, mas perdida em seus pensamentos. Filipa ensina Quintiliano algumas letras que presta atenção e desenha numa folha alguns fonemas e Filipa sorri. Violeta está espantada diante de Filipa que diz que Tomás quer Jean Pierre para um desafio.

Osório caminha pela rua, um tanto receoso, numa área mais deserta, ele confere o papel que recebeu, espera um tempo e Almeida chega. Miguel está machucado, fraco, amarrado e amordaçado. Almeida diz a Osório que ele tem Miguel como cativo. Beatrice muito séria, recebe Catarina. Catarina revela que não há mais nada entre ela e Quintiliano, Beatrice fica brava e expulsa Catarina. Em seguida, Beatrice tem mais uma visita, desta vez, Urraca. Miguel consegue arrebentar a mordaça. Juliana caminha apressada pela mata, ela encontra algo no chão, é uma pulseira que Miguel usa. Juliana ouve gritos e segue na direção, até que alguém a segura, é Osório.

SBT

Chiquititas

Maria Cecília, Eduarda e Shirley assistem ao comercial que gravaram e gostam do resultado das imagens. As visualizações na internet chegam a mais de 20 mil acessos e as vendas do produto Edushim sobem. No orfanato, as crianças reclamam da falta de água e pensam em uma maneira de resolverem o problema. Duda chega ao local e convida os órfãos para irem à mansão da família Almeida Campos para tomarem banho e comerem. Ao chegarem, são recepcionados por Carmen e José Ricardo que não gostam da presença dos pequeninos. Duda explica o que está acontecendo no orfanato, mas o empresário e a vilã não aceitam as explicações. Junior se depara com as crianças em sua mansão e, ao contrário do pai, aprova a ideia e pede para Valentina ajudá-los com o banho e a comida. Na rua, Cintia mostra para Armando quem é Cícero.

Rui e Dani preparam um bolo para Leticia. A moça observa os dois juntos e fica preocupada. Leticia pede para que Rui se afaste dela, pois Dani está cada vez mais apegada a ele. O rapaz acalma a namorada e não concorda com as coisas que ela diz. Na mansão, Carmen se desespera com a presença das crianças e tenta colocar ordem no local. Mili leva Tati e Vivi para conhecerem o quarto de Gabi. Armando encontra com Paçoca (Rafael Miguel) na rua e faz uma proposta ao garoto. O malvado menino vai ao encontro de Cícero e coloca na mochila do homem uma carteira sem que ele perceba. Armando que está do outro lado na rua, para um carro de policia e avisa que Paçoca roubou sua carteira e que entregou para o pipoqueiro. O garoto foge e os policiais revistam o homem, acham a carteira e levam Cícero para delegacia. Já no local, Cintia visita o homem. Cícero pede ajuda à diretora e não entende o jeito cínico da moça. Cintia diz que está satisfeita em vê-lo na delegacia e confessa que ele estava atrapalhando os seus planos. Revoltado, Cícero promete desmascará-la na frente de todos e a diretora diz que ele não conseguirá, pois está preso. À noite, Leticia, Dani e Rui comem bolo e assistem filme juntos. Dani confessa que gosta quando os três estão juntos e que gostaria que Rui fosse seu pai. No mesmo momento, Leticia sai da sala chorando. Na mansão, Valentina serve o jantar para os órfãos.

No mesmo momento, Carol chega ao local para conversar com Junior. Preocupado, Rui vai ao quarto ver Leticia. A moça diz estar preocupada com a aproximação da filha com ele. Leticia pede, novamente, para o namorado se afastar. Rui diz que não quer terminar com a amada e confessa querer estar ao lado dela. Leticia pede para que o rapaz vá embora e sem saída Rui obedece a moça. Na mansão, Carol pede desculpas para Junior sobre a relação dela com Fernando. Os dois se entendem e se beijam apaixonadamente. Leticia conta a Carol sobre o término do seu relacionamento com Rui. A moça consola a amiga e promete cuidar de Dani se algo acontecer. No dia seguinte, Chico prepara o café da manhã das crianças. Ernestina chega ao local e o cozinheiro percebe que a zeladora se arrumou e a elogia. Chico serve biscoito para Ernestina e ela elogia os dotes culinários do amigo. Maria Cecília comunica a mãe e a empregada que conseguiu pagar todas as contas do mês com o dinheiro dos produtos Edushim. A socialite sugere uma comemoração no Café Boutique. Beto avisa Tobias que conseguiu fechar o primeiro show solo de Tomás Ferraz. No mesmo momento, Maria Cecília, Shirley e Eduarda chegam à loja. Tobias fica paralisado ao ver a amada no local. No orfanato, Mili avisa Vivi que Tati quer ir ao encontro de Cícero. A menina aconselha a amiga a ir junto para rever seu pai. Vivi aceita a ideia de Mili.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

