Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 10

Malhação

Tina não revela sobre sua vida amorosa no Japão e Ellen fica magoada. Roney tenta reunir os antigos integrantes de seu grupo musical. Keyla recruta K1 para ajudá-la a organizar as roupas de seu brechó. Ellen confirma para Fio que tem um segredo para lhe contar. K2 reclama da ausência de K1. K1 insinua que Keyla ainda gosta de Tato. Juca pede ajuda a Benê para gravar um novo vídeo de seu canal. Samantha pede que Anderson faça um clipe de sua banda que supere o de Tina. Dogão confessa a Josefina que foi ele quem colocou a bomba no banheiro da escola. Josefina incentiva Dogão a se desculpar com Dóris e Benê. K2 sofre com a reaproximação de K1 e Keyla. Ellen e Fio decidem se afastar. Tato termina o namoro com K2. Ellen revela a Anderson que Tina voltará ao Brasil. K2 sabota o brechó de Keyla.

Flor do Caribe

Alberto espera Cassiano e Ester deixarem a cabana. Guiomar se assusta com o descontrole de Alberto. Samuca conta para Cassiano que Alberto o chamou de contrabandista. Marizé não aceita o presente de Hélio. Mila conta a Reinaldo que Natália namora um homem mais novo. Cassiano tenta acalmar Samuca. Natália e Juliano fazem as pazes. Os pilotos obrigam Rodrigo a preparar o almoço. Rodrigo leva um fora de Carol. Nicole convida Guiomar para produzir o desfile da ONG. Alberto obriga Hélio a assessorá-lo no processo contra Ester. Hélio avisa a Ester que Alberto quer a sede ONG de volta.

Haja Coração

Tancinha acusa Beto de querer se aproveitar dela. Shirlei corre para pegar o ônibus e perde um pé de seu sapato. Felipe observa Shirlei, mas não consegue alcançá-la para devolver o calçado. Beto declara seu amor por Tancinha. Tancinha confessa a Francesca que ama Apolo, mas gostou do beijo de Beto. Beto repreende Tamara por ela ter pulado do teto da boate e a ameaça. Fedora e Leozinho voltam de sua lua-de-mel. Beto comenta com Henrique que talvez Tamara não esteja tomando sua medicação. Tancinha chora quando Apolo fala sobre a relação dela com Beto.

A Força do Querer

Bibi decide se aconselhar com Eugênio. Silvana convence Yuri a conversar com ela. Cândida teme pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza não conseguem se entender. Bibi vai ao batalhão onde Jeiza trabalha. Edinalva garante a Ritinha que resolverá o seu problema. Abel não se conforma com o fim do noivado de Zeca. Jeiza treina com Alan. Eugênio pensa em abandonar o caso de Rubinho. Aurora tenta acalmar Bibi. Eugênio discute com Joyce e fica abalado. Rubinho é ameaçado em sua cela. Caio afirma a Leila que não quer se envolver com o caso de Rubinho. Eugênio comunica a Bibi que não irá mais defender Rubinho e decide procurar Irene. Shirley tenta convencer Cibele a desistir de usar Amaro para se vingar de Ruy. Eugênio e Irene se beijam.

RECORD

Amor Sem Igual

Donatella adverte Ramiro. Poderosa liga para Furacão e Olympia. Ela amanhece entristecida. Miguel se preocupa com a amada. Tobias marca encontro com Beto. Fernanda chega em casa e se depara com Poderosa.

Jesus

Lázaro é sepultado. Jesus avisa aos apóstolos que irão para a Judeia. Ele diz que Lázaro está morto. O Messias diz a Marta que irá ressuscitar seu irmão. Ele chora a morte de Lázaro e chega até o sepulcro. Jesus o chama. Lázaro vem de dentro da caverna. Todos ficam impressionados com a ressureição de Lázaro. Escondida de Pilatos, Cláudia sai à procura de Jesus para tentar curar Helena. Caifás não acredita na ressureição de Lázaro e continua com a ideia de matar Jesus. Pilatos entra no quarto de Helena e não vê Cláudia. Furioso, ele quer saber onde ela está.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Érica pede ajuda para Teófilo. Ela conta que virou uma mulher-biônica e que precisa se esconder de Ezequiel. Irma e César resolvem ir disfarçados ao casamento de Maria e Marcelo. Drácula tenta beijar Nati mas ela vira o rosto. Batista confessa para Sandra que ele é apaixonado por Célia e ela fica arrasada. Pepe liga para Maria, mas Júlia pega o telefone e avisa que irá libertar Pepe se a mutante for buscá-lo sozinha.

Escrava Mãe

Teresa mostra para Beatrice seu novo calço. Juliana vasculha o escritório de Almeida a procura do documento. Maria Isabel vai até a câmara e acusa de Almeida pelo sumiço de Miguel. Almeida está furioso porque perdeu a eleição. Quintiliano, Tomás e Guilherme comemoram a vitória enquanto Filipa observa. Rosalinda enfia a torta na cara de Urraca. Maria Isabel diante de Loreto, muito nervosa, pede ajuda para encontrar Miguel que pode estar em perigo. Juliana procura pelo documento nas roupas de Almeida, que chega e a surpreende. Almeida solta o braço de Juliana que está assustada e manda ela tirar a roupa. Maria Isabel irritada diante de Loreto que exige provas para acusar Almeida pelo sumiço do Miguel. Esméria vasculha pastas e gavetas.

Almeida entra e Esméria se esconde embaixo da mesa. Alemida tira o paletó e joga sobre a mesa e Esméria consegue ver que o documento está no bolso da roupa. Rosalinda e Urraca estão sujas de torta e Sapião ajuda Urraca a se limpar. Juliana chora diante de Tia Joaquina que tenta consolá-la. Maria Isabel está inquieta, preocupada e anda de um lado para o outro. Maria Isabel pega o mapa de Miguel, ela observa o papel, intrigada. Juliana tem um pesadelo. Maria Isabel surpresa diante de Esméria que tem o documento em mãos. Almeida está nervoso diante de Teresa e pergunta sobre um documento que estava no paletó. Juliana encontra Maria Isabel e diz que assim que Almeida sair do quarto, ela vai procurar o documento. Esméria diz que não precisa mais pois já encontrou. Maria Isabel sai e Esméria encara Juliana, triunfante, antes de ir para a cozinha. Almeida vem do quarto e vê Juliana e já a pega pelo braço.

SBT

Chiquititas

Na cozinha, Ernestina confessa a Chico que não gostou da brincadeira que fizeram com ela. A zeladora entende que o cozinheiro fez isso para que ela ficasse com ciúmes de Felícia, pois ele também ficou enciumado com Dr. Roberto. Os dois começam a discutir. À noite, Carol conta a Junior sobre as crianças que conheceu no hospital. A moça fala que Fernando é voluntário no lugar. Enciumado, o rapaz diz que não está gostando dos encontros dela com o médico. Carol não entende o ciúme do noivo e os dois acabam discutindo. No orfanato, Vivi pensa nas coisas que Cintia lhe disse sobre a possível adoção de Tati. No quarto, Mili conta a Cris sobre a mudança que Duda teve. A garota revela a amiga que o menino disse que esperaria o momento certo para que ela desse seu primeiro beijo com ele. Carol fala a Junior que o ama e que jamais trairia ele. O rapaz duvida da moça e a deixa irritada. Carolina aproveita o momento e pergunta ao noivo o motivo de ele nunca ter falado a ela que a ama. Junior não consegue dizer “eu te amo” para a amada e Carol diz que ele só está com ela para enfrentar José Ricardo. O rapaz vai embora enfurecido. No Café Boutique, Beto, Clarita e Tobias ficam tristes com a notícia que tiveram sobre a doença de Leticia. Ao ver os amigos chorando, o barista tem a ideia de aproveitarem todos os momentos ao lado da amiga.

Junior chega à mansão e Duda o questiona sobre as mulheres. O rapaz fala ao garoto que não dá para confiar em nenhuma delas. Junior vai ao quarto de Gabi e deita ao lado da irmã. O rapaz, mesmo sabendo que sua irmã sofre um transtorno psicológico, desabafa com a moça. Valentina vê a cena e Junior conta que ele e Carol não param de brigar. Em sua casa, a moça conta a Leticia sobre a discussão que teve com o rapaz e a desconfiança que ele tem de Fernando. Leticia fala à amiga que o médico está interessado nela. Junior fala a Valentina que Carol ficou chateada por ele nunca ter dito que a ama e a governanta fica surpresa. O rapaz diz que demonstra o seu amor de uma outra forma. Valentina aconselha Junior. Clarita, Beto e Tobias vão à casa de Leticia e levam doces e jogos para passarem a noite juntos se divertindo. No dia seguinte, Tati vai ao encontro de Estevão, que na verdade é Cicero, com a companhia de Mili. O homem fica feliz ao ver a filha e serve pipoca às meninas. No pátio, as crianças fazem trabalho da escola. Vivi questiona os amigos onde sua irmã está e eles avisam que Tati foi passear com Pipoca. Maria Cecília orienta Shirley e Eduarda para as vendas do creme Edushim. A empregada e a socialite afirmam que as vendas ficariam fáceis se o produto fosse divulgado em um comercial. Shirley sugere para gravarem um vídeo e colocarem na internet.

Tati e Mili voltam para o orfanato. Vivi questiona a irmã sobre onde ela estava e descobre que Tati foi se encontrar com Cícero. Mili conta que a acompanhou e que o homem é uma boa pessoa. Irritada, a pequenina leva a irmã para o quarto para conversarem. Vivi fala a Tati que Marta quer adotá-la e que a moça pode ser uma boa mãe. Tati diz que já falou a Cintia que sem a irmã ela não irá sair do orfanato, além de ela já ter um pai. Vivi diz que o pai dela não irá voltar e que Marta será uma ótima família para ela. A menina revela a irmã que a mulher não quer adota-la, mas que Tati precisa ir com Marta. Sem saber mais o que falar, Vivi conta a verdadeira história de Cícero a irmã e revela o quanto o homem era alcoólatra e violento. Vivi diz que Cícero batia em sua mãe e que a maltratava. Chorando, Tati sai do quarto correndo. Maria Cecília grava o vídeo do comercial do Edushim e se diverte com a mãe e a empregada. No pátio, as crianças brincam com a tinta que estavam usando no trabalho da escola e Ernestina fica zangada com os órfãos. No hospital, Carol espera Leticia quando é surpreendida por Fernando. O médico convida a moça para ir com ele até as crianças, mas ela recusa. Fernando a convence e Carol o acompanha. No pátio, Tati desabafa com Pipoca. A garota revela que não acredita nas coisas que sua irmã disse e que não quer ser adotada. Tati tem a ideia de sair do orfanato e se esconder. No banheiro, Ana quebra a torneira do chuveiro e ao tentar ajudar, Cris esbarra no vidro de xampu. As meninas deixam o local com muita espuma e ao ver a situação do banheiro Ernestina se desespera. Na rua, Tati encontra com Cícero. O homem estranha que a garota esteja com uma mochila nas costas. A pequenina revela que irá se esconder e que precisa da ajuda dele. No hospital, Carol ajuda Fernando a distrair as crianças e Junior aparece no local com o buquê de rosas. O rapaz não gosta de ver a amada do lado do médico.

