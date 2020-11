Resumo das Novelas

SÁBADO, 7

Malhação

Flor do Caribe

Cristal recusa a proposta de Alberto. Chico se emociona ao saber que a homenagem que Cassiano lhe prestou foi divulgada no jornal. Ester pergunta a Cassiano se ele confia em Cristal. Duque mostra a Cassiano o lucro do Flor do Caribe obtido com o show de Cristal. Marizé e Lipe descobrem que o pai ficou preso cumprindo pena por um crime praticado por Hélio. Cristal vai até a casa de Ester.

Haja Coração

Apolo desiste de falar sobre seu noivado com Tancinha. Carmela se irrita com Shirlei e afirma que Francesca gosta mais da irmã. Tancinha visita Beto. Adriana afirma a Apolo que há uma vaga de emprego como mecânico na equipe. Carmela decide se vingar de Shirlei e arma para que a irmã se envergonhe na frente de Adônis. Rebeca convida homens ricos para um coquetel beneficente na cobertura. Beto leva Tancinha para jantar, mas ela passa mal durante o encontro.

A Força do Querer

Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Caio vê Bibi chegando a seu escritório para falar com Eugênio. Eugênio consegue um habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza que Rubinho será libertado. Heleninha reclama do descaso de Junqueira em relação às respostas de Yuri sobre o caso de Rubinho. Zeca se enfurece com a reação de Jeiza sobre o processo de seu casamento e acaba terminando o noivado com a policial. Heleninha decide denunciar Rubinho ao ver o depoimento de Jeiza na TV. Silvana decide falar com Irene. Ivana pede para conversar com Eugênio. O habeas corpus de Rubinho é revogado e Bibi fica arrasada. Eurico quase flagra Nonato ajudando Biga a escolher as lingeries para seu desfile. Heleninha sente-se culpada pela tristeza de Bibi. Bibi garante a Aurora que a culpa de Rubinho não sair da cadeia é de Jeiza. Ritinha pensa em procurar Zeca. Zeca não aceita as alianças de Jeiza de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.

RECORD

Amor Sem Igual

Jesus

Os Mutantes Caminhos do Coração

Escrava Mãe

SBT

Chiquititas

