Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 6

Malhação

Malu confronta Edgar, que afirma que trará Bóris de volta para o Colégio Grupo. Roney fantasia sobre voltar a ser famoso, e Keyla se preocupa. Bóris e Edgar chegam a um acordo. Malu desabafa com Clara e afirma que pedirá demissão do Grupo. Tina pede que Benê reúna as quatro amigas para uma surpresa. Os alunos comemoram a volta de Bóris. Anderson e Samantha combinam um encontro. Bóris anuncia a Ellen e Jota que os dois foram convidados para uma nova competição de jogos eletrônicos. Deco se insinua para Lica e propõe que ela o acompanhe em uma nova viagem. Roney se decepciona com o retorno de seu vídeo da internet. Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem com a mensagem de Tina.

Flor do Caribe

Ester interrompe o assédio de Cristal a Cassiano. Juliano cobra de Natália o fato de ela não o ter apresentado para Reinaldo como seu namorado. Alberto convida Cristal para almoçar em sua casa. Cassiano avisa para Amaralina que Alberto deve estar armando contra ele. Guiomar comenta com Cristal e Amparo que Cassiano foi preso no Caribe por Dom Rafael. Alberto oferece sociedade a Cristal no Grupo Albuquerque, se ela conseguir seduzir e conquistar Cassiano.

Haja Coração

Genésio volta para o cativeiro com Tancinh., Apolo e Beto vão atrás de Genésio. Em uma discussão, Agilson fere Leozinho, e inventa uma desculpa ao falar sobre a isso Aparício. Beto leva um tiro de Genésio. Tancinha se livra dos bandidos. Apolo sente ciúmes de Tancinha ao vê-la preocupada com Beto. Penélope tem receio de que ela e as amigas não consigam pagar as prestações da reforma. Apolo decide reatar seu casamento com Tancinha e conta a novidade para Nair. Apolo escuta Francesca dizer que a moça vai à casa de Beto.

A Força do Querer

Bibi afirma a Aurora que a culpada pela prisão do marido é Jeiza. Ivana fica decepcionada com sua psicóloga. Simone repreende Joyce por criticar Ritinha. Rubinho nega a Dantas que tenha cometido qualquer crime. Zeca pega com Cândida os documentos de Jeiza para dar entrada nos papéis do casamento. Heleninha vê a imagem do bandido da suposta quadrilha de Rubinho e lembra da foto que viu com Yuri. Bibi enfrenta Jeiza.

Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido. Silvana tenta alertar Joyce sobre Irene. Irene liga para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Heleninha mostra a Junqueira as fotos que estavam com Yuri. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.

RECORD

Amor Sem Igual

Tobias nega as acusações de Poderosa. Ela os surpreende e diz acreditar na inocência do irmão. Tobias exige a presença de Leandro no local. Furacão vai atrás da amiga. Olympia relembra o passado de Ramiro e a mãe de Poderosa. Duplex e Furacão são barrados na portaria de Ramiro. O milionário pede para os filhos pararem de discutir.

Jesus

Diante dos soldados de Herodes e Satanás, Jesus diz que terminará seu trabalho no terceiro dia. Judeus, fariseus e comandante reagem intrigados. Jesus continua falando. Fariseus, o comandante e os soldados se retiram. Satanás bufa de raiva. Pilatos recebe um sacerdote para tentar curar Helena.

Ele pede para que ela seja levada ao tanque de Betesda. Jesus prega que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Caius e Loginus chegam ao tanque de Betesda e esvaziam o local para o ritual. Helena é levada para o tanque de Betesda, mas retorna ao palácio ainda doente. Lázaro começa a passar mal e coloca a mão no peito.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Os alunos aprovam Fabiana e ficam contra Magda. Ferraz diz para Rudolf que o plano é entrar na cela e sair atirando contra Samira e Marcelo. Sandra trata Célia com arrogância e a acusa de se insinuar para Batista. César pede Irma em casamento e lhe dá uma jóia falsa. Felipe e Bianca são surpreendidos pela chegada de um assaltante. Um grupo de reptilianos atira contra Cléo e Carvalho. Ferraz atira na direção de Samira e ela fica surpresa ao ver sangue em sua mão.

Escrava Mãe

Juliana e Tia Joaquina estão assustadas diante de Maria Isabel. Juliana implora a Maria Isabel que não castigue Tia Joaquina. Beatrice visita Urraca e Sapião pergunta se Juliana está bem. Beatrice não contém as lágrimas. Miguel está na mercearia de Nestor e Osório cehga, os dois se olham. Miguel pede ajuda a Osório para descobrir o significado do símbolo que tem no mapa. Belezinha tenta alertar Miguel. Miguel dá um soco no balcão irritado com o que Osório diz e não acredita que seu pai estava envolvido com escravos. Osório sai dali, rindo, debochado. Nestor alerta Miguel que Osório não vale nada.

Tia Joaquina no pelourinho aguarda Maria Isabel para ser castigada. Beatrice está se despedindo de Urraca quando elas ouvem um burburinho do lado de fora. Rosalinda, Violeta e florzinhas todas bonitas e bem vestidas, fazenda balbúrdia durante a manifestação. Elas batem panelas, jogam pétalas de flores pra cima. Almeida, satisfeito, troca cumprimentos com os outros senhores. Quintiliano e Guilherme aborrecidos. Maria Isabel desfere a primeira chibatada em Tia Joaquina, para espanto de todos. Esméria se aproxima de Maria Isabel e põe a mão no chicote e ameaça contar tudo que sabe. Loreto proíbe Rosalinda de continuar a passeata. Petúnia dorme e Jasmim chora no berço. Petúnia acorda irritada e nem se aproxima da criança. Teresa visita Petúnia e pergunta se a criança que está com ela é a filha de Almeida. Genésio agradece Esméria por ter conseguido fazer Maria Isabel parar de castigar Tia Joaquina.

Juliana cuida de Tia Joaquina e coloca ervas nos ferimentos dela. Teresa pega Jasmim dos braços de Petúnia e a nina, com delicadeza e Jasmim para de chorar. Petúnia oferece Jasmim a Teresa. Beatrice decide que Juliana volte a casa grande e cuide de tudo até que Tia Joaquina fique boa. Maria Isabel revela a Almeida que Esméria o entregou para livrar Genésio da prisão. Almeida vai até a cozinha, pega uma faca e coloca no pescoço de Esméria. Sapião conta a Juliana o plano de Almeida em ter Maria Isabel como primeira esposa. Maria Isabel se arruma para dormir. Almeida entra, silencioso, e a observa, Maria Isabel se assusta. Almeida conta a Maria Isabel sobre o documento que o pai dela deixou que, se Teresa não puder lhe dar filhos, é ela que teria que dar e que vai se deitar com ela por bem ou por mal.

SBT

Chiquititas

Eduarda conta a Maria Cecília sobre o que fez na mansão da família Almeida Campos. A moça briga com a mãe e diz que ela não deveria ter tido a atitude. A socialite demonstra para a filha a intenção de aproximá-la de Junior novamente. No quarto, Binho sofre com a dor de dente. Mosca e Rafa tentam acalmar o amigo. Ernestina entra no local e comunica Binho que ele irá ao dentista e o pequenino se desespera. No dia seguinte, Junior vai à casa de Carol e a moça percebe que seu noivo está estranho. O rapaz diz a amada que Carmen a viu na rua com um homem. Carol conta a Junior que conheceu um médico que se propôs a ajudá-la em relação ao tratamento de Leticia. Junior fica enciumado e Carol confessa que não faria nada que o magoasse. No orfanato, as crianças zombam de Cris pelo fanatismo da garota por Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias. Chico pergunta aos órfãos onde que Binho está. Os pequeninos ajudam o cozinheiro a procurá-lo. Mosca e Rafa acham o garoto no pátio e Binho diz que não irá ao dentista. O garoto corre pelo orfanato e todos tentam agarrá-lo. Em sua sala, Armando conversa com Cintia pelo computador. O rapaz pergunta a diretora quando eles irão continuar a procurar o tesouro. Cintia diz acreditar que o que eles procuram deve estar embaixo do orfanato. A diretora diz a Armando que precisa acabar com o orfanato e demolir o local. Cintia aproveita o momento para contar sobre Cícero e sobre a vontade de Marta em adotar Tati. Armando aconselha a moça a não criar problemas com o homem.

Chico entra na sala da diretora e conta que Binho não quer ir ao dentista. Na mansão, Mariana (Claudia Cavalheira) liga e pede para falar com Duda, mas o garoto diz a Valentina que não irá atender a mãe. No orfanato, as crianças conseguem pegar Binho e amarram o garoto. Chico avisa o pequenino que o dentista irá ate o orfanato para examiná-lo. Na rua, Tati conversa com Cícero e conta como foi seu dia na escola. Mili observa a pequenina conversando com o homem e não gosta da aproximação dos dois. Duda resolve ir até o orfanato a pé e no meio do caminho é assaltado por meninos de rua. Tati se despede de Cícero e Mili vai ao encontro do homem e o intimida. Cicero pede desculpas e diz ficar contente com a preocupação da menina com Tati. Mili diz ao homem que concorda em que ele e a amiga se encontrem, mas ela precisará estar presente. No orfanato, o dentista chega para examinar Binho. Cintia apresenta Dr. Roberto (Olivetti Herrera) para as crianças e Ernestina se encanta com médico e deixa Chico enciumado. Na rua, Duda chora e Mili encontra o menino. O mimado garoto diz à amiga que foi assaltado e Mili pergunta se esse é o motivo de ele estar chorando. Duda confessa que está cansado da ausência da mãe. Mili aconselha o amigo a conversar com Mariana, mas o garoto diz que isso não adiantaria. A menina se propõe a acompanhá-lo até em casa.

No Café Boutique, Tobias confessa a Beto e Clarita que está preocupado com Maria Cecília. A garçonete diz que o barista precisa deixar essa história de lado e viver esse momento importante na carreira de Tomás Ferraz. Leticia se aproxima dos amigos e os convida para irem a sua casa e diz que precisa conversar com todos. No orfanato, Chico avisa Vivi que Cintia quer conversar com ela. A pequenina vai à sala da diretora. Cintia revela a Vivi que Cícero a procurou e que está se aproximando de Tati. Irritada, a pequenina pede à diretora que afaste Cícero da irmã, pois seu pai é um homem violento. A diretora tranquiliza a menina e diz que ela precisa ajudá-la proibindo que Tati se aproxime do homem. Mili e Duda chegam à mansão. O garoto conta a Valentina que foi assaltado. No mesmo momento, José Ricardo chama a atenção de Duda por ter saído sem avisar e não gosta quando percebe que Mili está em sua casa. Sem motorista na mansão, Valentina sugere que o empresário leve Mili até o orfanato, sem saída José Ricardo aceita. No orfanato, Vivi pergunta a Tati sobre o homem estranho que ela está conversando e proíbe a irmã de se aproximar dele. Ao deixar Mili no orfanato, a garota pede desculpas a José Ricardo por ter ido à mansão, mas confessa gostar da família Almeida Campos. Mili diz ao empresário que tem um imenso carinho por Gabi. À noite, a pequenina conta a Tati que conheceu Estevão, que na verdade é Cícero. A órfã pede para Mili guardar segredo e não contar para Vivi.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

