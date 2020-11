Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 5

Malhação

Bóris discursa sobre a história do Colégio Grupo e afirma que o novo sistema de ensino contraria o legado da escola. Andrezza se surpreende com o comportamento de Kátia e questiona se algum parente de K1 pode acolher a menina. A tia de K1 chega para resgatá-la. Edgar convida Bóris a retornar ao Grupo, e Malu se sente humilhada. Malu não permite que Edgar entre em casa. K1 volta para a escola. Dogão e Juca se aplicam para a vaga de Tato na Chapa do Romano. Dóris incentiva Bóris a aceitar o convite de Edgar. MB apoia K1 e se apresenta a Dogão como seu namorado. Julinho divulga o clipe de Roney na internet e o ex-cantor aprova. Bóris vai ao encontro de Edgar, e Malu flagra os dois.

Flor do Caribe

Reinaldo trata Natália como se os dois ainda fossem casados. Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a foto que havia sumido e se vê forçado a pedir desculpas a Doralice. Cristal beija Cassiano sem saber que ele está com Ester. Guiomar descobre que Doralice roubou a foto de Dionísio e alerta a funcionária sobre o perigo de o sogro descobrir que está sendo investigado. Reinaldo se recusa a sair da casa de Natália mesmo sabendo que a ex-mulher está em um novo relacionamento. Alberto convida Guiomar para ir à inauguração do Flor do Caribe para ver Cristal. Alberto tenta convencer Cristal de que o caso entre Cassiano e Ester não vai durar. Durante seu show, Cristal oferece uma flor do Caribe para Cassiano.

Haja Coração

Apolo não encontra Tancinha. Fedora briga com Camila por acreditar que a prima está armando contra seu casamento. Carmela e Beto tramam para afastar Tancinha de Apolo. Francesca conta a Apolo e Giovanni sobre Genésio. Teodora expulsa Camila de sua casa. Beto descobre que Tancinha despareceu. Genésio avisa a Francesca que está com Tancinha e deixa a feirante desesperada. Leozinho ameaça Agilson depois de se casar com Fedora. Tancinha tenta fugir dos bandidos, mas é pega por Genésio. Ele a ameaça com uma arma.

A Força do Querer

Heleninha encontra, no caderno de Yuri, a foto de Rubinho colada junto a um cartaz de procurado. Ivana reclama de seu corpo para Simone. Biga se identifica com Nonato. Cibele não dá atenção para os conselhos de Shirley sobre sua vingança contra Ruy. Mira conta para Irene que Silvana falou com Caio sobre Eugênio e a vilã decide mandar uma foto da colega em situação suspeita para Eurico. Ritinha critica Joyce. Zeca se recusa a ver o filho de Ritinha. Bibi estranha o comportamento de Yuri e comenta com Rubinho. Heleninha tenta conversar com o filho. Ruy e Cibele se enfrentam. Heleninha sugere que Leila esqueça o antigo namoro entre Caio e Bibi. Rubinho é preso. – Bibi se desespera com a prisão de Rubinho, e Heleninha e Leila tentam tranquilizá-la. Rubinho é interrogado na delegacia. Heleninha pede para Junqueira ajudar o marido de Bibi e ele avisa a Dantas. Rubinho vê Jeiza na delegacia. Aurora recebe a notícia da prisão do genro e desconfia. Eurico mostra a foto que recebeu para Silvana. Caio pede para Dantas não mencionar seu nome no caso de Rubinho.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa ofende Ramiro e revela a verdade para Donatella. Furacão pensa na amiga. Ramiro tenta se explicar para a filha bastarda. Furacão conversa com Duplex e se diz grata à Poderosa. Angélica exige morar na mansão de Ramiro. Donatella diz que Tobias está a caminho. Leandro descobre que Poderosa já está com Ramiro. Miguel conversa com Oxente sobre a história do profeta Oseias. Tobias se surpreende ao se deparar com Poderosa em sua casa.

Jesus

Soldado que acompanhava comitiva de Helena, conta que foram atacados por leões, mas que não sabe o que houve com ela. Pilatos enfurecido, crava uma espada no peito do soldado e o mata. Antipas vai até a casa de Caifás, que começa a semear intrigas, falando mal de Jesus. O Messias prega. Cláudia descobre que Helena foi atacada por leões e coloca a culpa em Pilatos. Cornélius pede a mão de Sara a Pedro, que nega.

Marta rompe o namoro com Malco. Cornélius encontra Helena e cuida dela. Petronius avisa a Pilatos e Cláudia que Helena foi encontrada. Todos se emocionam ao revê-la. Jesus e apóstolos rumo a Galileia. Helena muito abatida e debilitada, é examinada por médico que faz sinal negativo com a cabeça. Jesus pregando sobre salvação. Judas grita: Mestre! Jesus olha na direção e vê Satanás, comandante de Herodes, soldados e fariseus. Jesus sério, encarando Satanás, que sorri.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marcelo questiona Samira, quando de repente ela se solta e o faz de refém. Drácula diz para Nati se entregar a ele, mas ela avisa que gosta de outro homem. Cléo e Carvalho chegam ao laboratório e escutam a conversa de Kai com a chefia oculta. Juno se comunica com Gór e avisa que a nave-mãe dos reptilianos está chegando a São Paulo. Valente leva o doutor Sabiá para a mansão e diz que ele é a melhor pessoa para decifrar o segredo do coração de ouro.

Escrava Mãe

Almeida fica pasmo com a determinação de Loreto. Almeida se irrita com Teresa que tenta ajuda-lo e é empurrada pelo marido. Guilherme não se desculpa por chamar Catarina de negra e se recusa a jantar na mesa com eles e se retira. Dália conversa com Tozé que Rosalinda pretende fazer uma marcha atestando a saúde das florzinhas e que é o momento para eles se apresentarem com a trupe. Esméria ainda tem o chicote nas mãos, mas está balançada pelas palavras de Juliana. Teresa fica furiosa diante de Maria Isabel e Miguel. Beatrice tenta conter a filha. Teresa entra pela senzala correndo e chorando e pergunta por Juliana que se espanta ao vê-la acorrentada.

Catarina acorda e pisa levemente quando Bá Teixeira prepara o café da manhã e se surpreende ao vê-la. Catarina diz que ela não a viu ali e pede que Bá Teixeira arrume alguém para leva-la de volta pra casa. Alguém bate na porta e Catarina abre e dá de cara com Beatrice. Filipa abraça Genésio e fica feliz em vê-lo de volta. Filipa desafia Genésio a jogar capoeira. Rosalinda, Violeta e as florzinhas estão prontas para a pesseata. Cartazes, pétals de flores para serem jogadas e panelas para fazerem barulho, todas bem vestidas com os corpos a mostra. Maria Isabel vai até a senzala e vê Juliana solta. Maria Isabel diz a Juliana que por causa de sua desobediência quem vai para o castigo será Tia Joaquina que se assusta.

SBT

Chiquititas

Leticia e Dani comem sorvete juntas. A menina entrega para a mãe um desenho que fez na escola com elas dentro de um coração. Ao ver a imagem, Leticia fica inconsolável e sai do quarto. Carol observa a cena e acalma Dani, que fica sem entender. A noiva de Junior resolve ligar para Dr. Fernando (Paulo Leal) e marca um encontro para conversar sobre a amiga que está com câncer. No orfanato, Tati mostra a Vivi um desenho que também fez na escola. A órfã desenha seu pai e Vivi fica irritada. Mili questiona a amiga sobre o motivo de ela ter ficado zangada quando viu o pai na imagem. Vivi revela que não tem boas lembranças de Cícero. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen fala ao irmão que sabe que ele fez uma armadilha para Carol. José Ricardo não confessa, mas diz que tem seus truques e que com certeza conseguiu abalar o relacionamento do filho. Carol se encontra com Dr. Fernando. O médico elogia a moça, mas Carolina não permite. A moça pede conselhos sobre Leticia para Fernando. No orfanato, Marta (Adriana Del Claro) visita Tati. Mosca a avisa que a órfã foi passear com Pipoca. Os meninos percebem o interesse da mulher em adotar a pequenina. Na rua, Tati vai ao encontro de Cícero, acreditando que o homem se chama Estevão, e desabafa sobre as coisas que Vivi lhe disse.

Fernando aconselha Carol a não perder a esperança sobre o tratamento de Leticia. A moça se conforta com as palavras do médico e percebe que Leticia precisa viver todos os momentos de sua vida, sem pensar no amanhã. Tati diz a Cícero sobre a vontade que tem em conhecer seu pai, o homem conforta a menina. No mesmo momento, Marta chega e encontra os dois. A moça pede para a pequenina voltar com ela para o orfanato e demonstra a Cícero que não gostou de vê-lo perto da pequenina. Para alegrar Carol, Fernando a presenteia com um nariz de palhaço e a moça de diverte com o simpático médico. Na rua, Eduarda e Shirley conversam sobre as vendas do creme “Edushim”, quando a socialite observa Carol e Fernando saindo junto de um restaurante. A ex-modelo diz que não perderá a chance e contará para Carmen que a futura mulher de Junior está ficando com outro homem. Sem perceber que esta sendo observada, Carol agradece o apoio de Fernando e se despede do rapaz. Eduarda aproveita que o médico está sozinho e o chama para conversar. A socialite se apresenta para Fernando e consegue descobrir o nome do doutor. No orfanato, Marta pergunta a Tati o motivo de ela gostar de conversar com o pipoqueiro. A menina confessa que Estevão, que na verdade é Cicero, é seu amigo e não, um estranho.

Para se aproximar da pequenina, Marta dá a ela uma corrente para colocar em Pipoca. Tati fica surpresa com o presente e agradece. A moça conta a Cintia que viu a órfã conversando com o pipoqueiro e confessa ter ficado preocupada. A diretora promete que irá conversar com Tati, mas estranha a noticia sobre o homem. Cintia vai à rua do orfanato e vê que o pipoqueiro na verdade é Cícero. A moça se aproxima do homem e o questiona sobre os seus encontros com Tati. Cícero explica seus motivos e a diretora revela ao pai das meninas que existe um casal interessado em adotar Tati e Vivi. Irritado, o homem diz que não ira permitir e promete que as órfãs ficarão com ele. Na mansão, Eduarda chega na hora do jantar sem ser convidada e surpreende a família Almeida Campos. A socialite fala a Junior que viu Carol com um rapaz e percebe que o herdeiro de José Ricardo não sabia do encontro. Surpreso, Junior diz que não precisa ficar controlando a noiva e vai para o quarto. Em casa, Leticia observa a lista de coisas que quer fazer antes de morrer. Carol aconselha a amiga a contar para os amigos sobre sua doença. Leticia aceita a falar sobre o assunto com Tobias, Leticia e Beto. No orfanato, Ernestina dá a notícia que Binho está com cárie.

