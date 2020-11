Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 4

Malhação

Andrezza tranquiliza K1 e garante sua segurança. Lica, Ellen, Samantha, MB e Felipe pressionam Bóris a voltar para o Grupo. Benê é aprovada para o curso de música, e Guto comemora. Clara desabafa com Malu, que chora com as palavras da filha. Lica aconselha MB a procurar K1. Benê pensa em beijar Guto novamente. Em seu depoimento, Kátia afirma a Andrezza que Roger criou K1 desde pequena. Roney aconselha Bóris a ajudar os alunos do Grupo. K1 relata a Andrezza todas as violências de Roger contra ela. Na reunião de pais e alunos, Marta pede a Edgar que as apostilas do colégio sejam avaliadas por um pedagogo. Kátia garante que não expulsará Roger de casa. Bóris chega à reunião no Colégio Grupo.

Flor do Caribe

Cristal avisa a Cassiano que chegará a Vila dos Ventos no dia seguinte, mas omite que Duque está com ela. Ciro fica triste porque Mila deixará Vila dos Ventos. Duque surpreende Cassiano ao aparecer no Flor do Caribe. Ester propõe sociedade a Taís para abrirem uma empresa. Dionísio desconfia de que Doralice tenha roubado sua medalha a mando de Quirino e decide demiti-la. Natália chega em casa com Juliano e se espanta ao ver Reinaldo.

Haja Coração

Agilson interfere na conversa entre Aparício e Camila. Henrique conta a Beto que beijou Penélope, sem citar o nome dela. Nair insiste em ajudar Francesca a colocar Genésio na cadeia. Renen se prepara para gravar um vídeo de seu novo desafio e deixa Larissa apreensiva. O capanga de Genésio anuncia que Francesca e Nair estão na delegacia. Fedora causa espanto nos convidados com seu traje de casamento. Camila interrompe o casamento de Fedora e chama Leozinho de bandido. Genésio sequestra Tancinha.

A Força do Querer

Jeiza fala para Zeca que pode tentar encontrar o menino que caiu com ele no rio. Junqueira não gosta de ser comparado a Rubinho. Cibele confirma a Dantas que Ruy é inocente. Rubinho se preocupa ao ver Jeiza entrar na gafieira. -Rubinho foge de Jeiza e pede informações sobre a policial para um comparsa. Bibi descobre que o marido foi embora de sua festa e se preocupa. Jeiza dança com Zeca e procura por Rubinho sem que o noivo perceba. Jeiza relata que viu Rubinho na Estudantina.

RECORD

Amor Sem Igual

Ela conta para Miguel sobre o encontro que terá com o pai. Ela se despede de Miguel, que fica arrasado. Pedro descobre que Poderosa é irmã de Fernanda. Diante de Ramiro, Poderosa se revela.

Jesus

Asisa pede para ser batizada por Mateus. Shabaka dá uma espada para Pedro. Mateus batiza Asisa. Jesus prega sobre a figueira. Temima conta para Cláudia que é traidora e fica dando informações de Pilatos a Caifás. Cláudia fica revoltada, mas resolve ajudá-la. Cornélius fica sabendo da morte de Goy e se emociona. Soldado que acompanhava Helena volta ao palácio e avisa a Pilatos que foram atacados por leões.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Hiromi conta que Samira está atrás dela por causa do coração de ouro e que engoliu uma jóia falsa para despistar a mutante. Gabriela lembra que Valente tem o poder de se regenerar e fica feliz com a possibilidade dele estar vivo. Felipe chama Bianca para morar no apartamento de Simone, mas ela se recusa. Érica se desespera ao saber que foi culpada pela morte de Nadir. Os agentes do Depecom interrogam Samira, mas ela não responde a nenhuma pergunta. Drácula morde Pati e ela morre.

Escrava Mãe

Juliana está surpresa diante de Miguel. O clima é tenso. Miguel mostra o mapa para Juliana que pede que ela ajuda para desvendar o símbolo que tem no mapa. Loreto diante de Esméria, que está desesperada. Maria Isabel conta a Almeida que planeja colocar um escravo qualquer para ser julgado pela morte do coronel em troca de uma boa quantia de dinheiro. Rosalinda entrega diversos bilhetes a três molecotes para distribuírem para alguns clientes. Juliana se afasta, com o vestido de Maria Isabel nas mãos. Esméria revela a Loreto que Almeida está envolvido em roda de aposta de luta de escravos. Petúnia vai pedir emprego no comércio de Nestor nega por causa de Irani. Maria Isabel tenta acalmar Miguel que ficou confuso quando falou com Juliana e foi pego por Zé Leão.

Miguel mostra o mapa para Maria Isabel que pediu para deixar guardado com ela, por segurança e ele aceita. Petúnia vai a casa de Catarina pedir emprego. Maria Isabel ainda muito abalada pelo encontro com Miguel. Maria Isabel chega furiosa, enquanto Juliana tenta limpar o vestido. Maria Isabel toma o vestido e rasga e dá um tapa em Juliana. Sapião chega a casa de Urraca ainda de muletas e Urraca diz que ele será seu lacaio. Maria Isabel acorrenta Juliana na senzala. Almeida recebe os convidados e chega Miguel. Rosalinda recebe os convidados na pensão. Dália surge no palco gritando, com um pano sobre braço e algumas feridas feitas com tinta e os homens se assustam e correm do local. Quintiliano recebe Catarina e Rebeca para o jantar.

Rosalinda fica furiosa com Dália pelo vexame que espantou os clientes. Guilherme entra para jantar e se depara com Catarina e Rebeca e se espanta e pergunta o que uma negra está fazendo em sua casa. Miguel continua falando com os homens, que escutam com atenção. Aleida fica irritado. Os outros senhores concordam em leve burburinho e Almeida explode. Maria Isabel se aproxima, irritada. Teresa e Beatrice vem logo atrás. Loreto entra na sala com dois soldados e prende Almeida e todos ficam surpresos. Juliana acorrentada na senzala tenta alcançar um pode de água. Esméria se aproxima e puxa o pote para mais longe. Esméria pega um chicote e Juliana se espanta.

SBT

Chiquititas

Clarita vê no perfil da rede social de Beto uma foto dele com Érica (Sâmia Abreu). A menina fica irritada e questiona o namorado. O entregador do Café Boutique tenta se explicar, mas Clarita diz que se ele mudasse o status de relacionamento na rede social nada disso aconteceria. Na cozinha, as crianças percebem que Chico não fez a comida como sempre faz. Cintia chega ao local e comunica aos órfãos que um casal interessado em adotar uma criança irá visitá-los. No Café Boutique, Carol avisa os amigos que foi demitida. Beto pergunta se Junior já sabe da notícia. A moça diz acreditar que o noivo concorda com o pai. Leticia resolve ir embora com Carol e os funcionários estranham o comportamento da balconista. No orfanato, Chico e Ernestina não conversam um com o outro. O cozinheiro decide quebrar o silêncio e a questiona sobre como ela foi capaz de escrever coisas tão bonitas. A zeladora diz ao cozinheiro que fingiu que estava gostando das mensagens. Os dois começam a discutir e Chico afirma que o relacionamento entre eles nunca daria certo. Sozinho na sala, José Ricardo admite que ter Carol longe é menos um problema em seu caminho.

Indignado, Junior entra na sala e questiona o pai sobre sua atitude. O empresário diz que para decidir algo sobre a empresa, não precisa consultar o filho. Junior não concorda com a demissão da noiva e diz que Carol jamais teria roubado a empresa. Seu pai tenta lhe convencer da atitude que moça teve. Na mansão, Mili ajuda Valentina a cuidar de Gabi. A governanta conta a história da moça para a órfã. Carol acompanha Leticia no hospital e conta para a amiga o que aconteceu no trabalho. A moça conta que ficou insegura com tudo o que houve e não sabe se Junior a ama de verdade para casarem. Carol estranha que o amado nunca tenha lhe falado que a ama. Cintia chega à sala e encontra as pequeninas prontas para o encontro com o casal. A diretora sente a falta de Pata, Mosca, Binho e Rafa. Paulo (Fábio Cador) e Marta (Adriana Del Claro) chegam e as chiquititas começam a fazer diversas perguntas para os dois. No hospital, Carol conhece o Dr. Fernando (Paulo Leal). o médico está vestido de palhaço e a moça estranha. No orfanato, Binho, Rafa, Mosca e Pata surgem desarrumados e são mal-educados com as visitas. Maria Cecília, Eduarda e Shirley preparam os cremes de abacate para vender. As três se empolgam com o negócio. No orfanato, Cintia estranha o comportamento dos quatro órfãos. Paulo e Marta se assustam com o comportamento de Rafa, Binho, Mosca e Pata. No hospital, Carol questiona Fernando por ele estar vestido de palhaço. O médico explica que ele também é voluntário para as crianças com câncer. Carol diz que Leticia está com essa doença e Fernando se propõe a ajudar. O médico entrega para a moça o seu cartão. Eduarda e Shirley andam pelo bairro para vender os cremes “Edushim”. No orfanato, Cintia briga com Mosca, Rafa, Binho e Pata. Bia diz que eles estão sendo mal-educados, pois não querem ser adotados. O casal acalma os órfãos. Eduarda vai à mansão e Carmen conta para a socialite que Carol foi acusada de roubo. A ex-modelo fica feliz com a notícia e diz à megera que pode contar com ela para separar os dois. Eduarda aproveita o momento e dá de presente a Carmen o creme de abacate, mas a socialite não conta que a fabricação é dela. Na cozinha, Mosca, Rafa, Binho e Pata pedem desculpas a Chico por terem mentido em relação ao site de relacionamento. O cozinheiro desculpa os órfãos, mas pede para que eles não contem mais nenhuma mentira.

No jardim, Tati brinca com Pipoca e Marta vai conversar com a pequenina. A moça mostra interesse em adotar a pequenina. Na sala, as meninas tentam chamar a atenção de Paulo. No pátio, Mosca questiona Mili o motivo de ela não estar na sala com as outras meninas. A garota diz que é velha para quererem adotá-la. Mosca e Mili reatam a amizade. Cintia pergunta para o casal se eles gostaram de alguma criança do orfanato. Marta confessa que gostou de Tati, mas a menina lhe disse que já tem um pai. A diretora mente e diz ao casal que isso é uma fantasia da garota. Ao voltar para casa com Leticia, Carol encontra Junior. O rapaz revela a moça que foi contra a sua demissão e que acredita que ela não tenha roubado o Café Boutique. Carol fica feliz ao saber que o noivo confia nela. Junior diz que desconfia de Armando e a moça pede para que eles se esqueçam desse assunto. Maria Cecília se preocupa ao perceber que Eduarda e Shirley venderam apenas três cremes. A socialite e a empregada prometem a moça que o negócio dará certo. Tati vai à sala de Cintia e diz à diretora que ela prometeu que encontraria o seu pai. A moça mente para a pequenina e diz que procurou, mas não o encontrou. Cintia diz que Tati pode começar a pensar na possibilidade de ser adotada. Triste, a menina afirma que seu pai voltará para buscá-la e sai correndo da sala da diretora. A chiquitita chora no pátio e Mili a consola.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

