Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 30

Malhação

Keyla tenta descobrir o que está preocupando K1. Nena, Das Dores e Ellen se orgulham de Anderson ter voltado a estudar. Lica sugere uma assembleia com os alunos para discutir sobre o sistema de apostilas do Colégio Grupo. Keyla comenta com K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 se aproximam. K1 pede para dormir na casa de Keyla novamente, e despista K2. Telma vê quando Anderson convida Samantha para sair. Após conversar com Ellen, Lica decide lutar para afastar Malu da escola. Guto ajuda Benê com a audição musical. Roger, o padrasto de K1, procura Roney, e Keyla desconfia. Lica propõe uma greve de alunos contra Malu. K1 se apavora ao encontrar Roger na lanchonete.

Flor do Caribe

Ester sai à procura de Alberto e das crianças. Dadá tenta convencer Lino a ir ao desfile de biquíni. Ester ameaça chamar a polícia para localizar os filhos. Alberto liga para Ester e avisa que está no iate com as crianças. Donato estranha orgulho de Hélio ao apresentá-lo. Guiomar critica Dionísio. Carol inventa uma desculpa para ficar perto de Lino. Amparo fica surpresa ao saber que Duque está em sua casa. Juliano descobre que Lino nunca esteve com uma mulher. Duque engana Dom Rafael ao dar notícia de sequestro. Duque convence Dom Rafael a viajar para o Rio de Janeiro. Cassiano liga para casa e tranquiliza a família. Cassiano retorna para Vila dos Ventos. Cassiano descobre que Alberto sumiu com Samuca.

Haja Coração

Tancinha sofre com a decisão de Apolo em romper seu noivado. Giovanni termina seu namoro com Bruna. Camila explica aos funcionários da produtora sobre sua amnésia e pede desculpas pela forma com que tratava os colegas. Rebeca conta a Aparício que seu projeto foi aprovado por Teodora e aproveita para pedir ao ex-namorado dicas sobre homens ricos. Penélope pergunta a Tamara se ela está tomando seus remédios. Henrique e Penélope se encontram novamente. Leozinho procura o Mestre, que afirma ao rapaz que precisam resolver a situação de Aparício.

A Força do Querer

Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. O fio de proteção de Zeca e de Ruy caem do local onde estão e os dois se assustam. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva. Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o neném. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha. Cibele provoca Ruy.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa diz que Tobias também deve ser punido. Donatella diz que Ramiro não deve saber do sequestro de Tobias. Bernardo encontra Leandro. Duplex é liberado da prisão. Fernanda fica aliviada ao saber que o irmão foi libertado. Bernardo ameaça Leandro e pede ajuda pra fugir. Fabiana convida Miguel para jantar. Olympia aconselha Poderosa.

Fernanda conta que Tobias foi sequestrado após acusar Bernardo pelo assassinato de Angélica. Ramiro desconfia do filho e diz que Fernanda é ingênua. Ramiro pressiona Leandro, que confirma a versão de Tobias. Duplex reencontra Furacão. Poderosa vai jantar com Miguel e Fabiana. Maria Antônia se esconde no carro de Hugo. Miguel a vê chegando no clube noturno. Leandro chega em seguida e ofende Poderosa, Fabiana e Maria Antônia.

Jesus

Goy é atingido por uma pedra ao tentar salvar Kesiah. Caos e pânico total, pessoas desesperadas, grande ruído da torre desabando. Goy morre e é levado pelo anjo Gabriel. Pilatos manda executar o mestre das obras. Ele o culpa pelo desabamento da torre. Caifás e Anás mandam prender Tiago Maior e Judas Tadeu. Caifás manda açoitar Tadeu e Maior. Madalena chega ao sinédrio e diz ser amiga da esposa do governador e ordena para que soltem Tiago e Tadeu. Anás e Caifás, contrariados, manda soltá-los. Tadeu fica sabendo que Helena foi enviada à Roma. Pedro pede para Shabaka ajudá-lo a comprar uma espada. Helena dentro de uma tenda simples, ouve rugidos de leões vindo de fora.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Ezequiel e Nadir tentam reanimar Érica, mas ela não reage. Vampirona e Nati lutam. Toni se desespera ao saber que o pai está internado. Hiromi conta para Aline e Beto que a jóia tem um segredo que pode ajudar a salvar o planeta contra o ataque dos reptilianos. Célia fica decepcionada ao saber que Batista e Sandra estão namorando. Drácula anota as senhas da conta bancária de João e manda Pati acabar com ele. Telê liga para Valente e ele diz que aceita ficar no lugar de Gabriela.

Escrava Mãe

Osório entra em seguida e fecha a porta. Ela chora, desesperada, diante da fúria de Osório. Ele desfere um tapa no rosto dela, que cai no chão. Osório já deita sobre ela e começa a tirar a própria roupa. Bá Teixeira chora, sem forças. É quando a porta se abre bruscamente e Genésio entra como fosse empurrado. É Guilherme que capturou Osório. Miguel se ajoelha diante de Maria Isabel e a pede em casamento. Juliana aceita ser esposa de Sapião, que se espanta. Juliana corre e abraça Sipião. Sapião fica frio com Juliana e ela estranha e questiona. Sapião diz que não quer mais se casar com Juliana.

SBT

Chiquititas

Na mansão da família Almeida Campos, Valentina percebe que Gabi está inquieta. Ao olhar para a parede do quarto da moça, a governanta percebe que Carmen colocou o seu retrato no local. Valentina resolve tirar o quadro e a megera a impede. No orfanato, Brigadeirão, que na verdade é Chico, convida a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina, para jantar. A zeladora aceita o convite e os dois combinam o local e o horário. Tati conta a Cícero sobre sua relação com a irmã e confessa que o acha um homem triste. Eduarda espera ansiosa Maria Cecília voltar de sua entrevista de emprego. Ao chegar em casa, a moça avisa a mãe que não conseguiu a vaga. Maria Cecília decide demitir Shirley e a socialite não permite, pois diz que a empregada é sua amiga. Shirley fica surpresa ao perceber que Eduarda a considera como uma amiga e diz que pode ficar trabalhando na casa sem receber, até que tudo se acerte. No quarto, Mili questiona Tati sobre onde a pequenina estava. A órfã confessa que estava conversando com o homem triste. Brava, Mili diz que irá contar para Cintia e a garota pede para a amiga guardar segredo. No mesmo momento, Ernestina entra no quarto acompanhada das outras chiquititas. A zeladora carrega todas as roupas que tirou do seu armário. Ansiosa com o seu encontro, Ernestina pede ajuda para as pequeninas. Bia dá a ideia de inscrever Ernestina no programa Esquadrão da Moda.

À noite, Leticia, Rui e Dani se divertem juntos e Carol chega em casa. Dani derruba suco na roupa e Leticia vai ao quarto trocar a filha. Carol aproveita o momento e pergunta para Rui o que está acontecendo com sua amiga. O rapaz tenta responder, mas Leticia os interrompe. Durante o jantar, Junior diz que sua família vive de aparência e que está cansado de seu pai e sua tia. O rapaz culpa o pai pela morte de Miguel, pela morte do sobrinho por acreditar que ele tenha morrido e pelo estado de Gabi. Preocupada, Carol pergunta a Leticia o que ela tem. Leticia decide contar à amiga que está com câncer e que a doença está avançada. Assustada, Carol diz que não pode perdê-la e que irá ajudá-la. Leticia pede para a amiga guardar segredo e que a ajude a aproveitar os seus últimos momentos. No dia seguinte, Duda rouba as flores da mansão e dá de presente a Mili. No pátio, Mosca e Rafa ajudam Chico a se exercitar e se preparar para o seu encontro. Binho chega ao local e avisa aos amigos que Duda acabou de presentear Mili. Mosca não gosta da notícia, mas decide continuar ajudando o cozinheiro. Na sala, a campainha toca e Ernestina atende. A zeladora é surpreendida com a visita de Arlindo Grund e Isabella Fiorentino, a mulher descobre que foi escolhida para participar do programa Esquadrão da Moda. As chiquititas comemoram.

Junior vai à sala de Carol convidar sua amada para almoçar. A moça conta para o noivo sobre a doença de Leticia e Junior fica surpreso. Carol pesquisa sobre tratamentos e encontra um remédio que pode ajudar na recuperação da amiga. A moça se preocupa com o preço do medicamento e Junior se propõe a comprá-lo, mas Carol não aceita e diz que irá conseguir o dinheiro. Eduarda resolve vender suas melhores bolsas com Shirley pelo bairro. A empregada diz à patroa que irá ajudá-la a ganhar dinheiro. No orfanato, Arlindo Grund e Isabella Fiorentino gravam o Esquadrão da Moda com Ernestina. Após os apresentadores jogarem suas roupas no lixo, a zeladora sai para fazer compras no shopping. Ao voltar para o orfanato, Arlindo e Isabella não concordam com a roupa que Ernestina comprou.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

