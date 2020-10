Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 29

Malhação

K1 pede a Keyla para deixá-la sozinha. Lica pergunta a Jota sobre Tina. Keyla alerta K2 sobre o estado de K1. Dogão e K1 discutem na biblioteca. MB, Samantha e Felipe cobram uma atitude de Lica com relação às apostilas do colégio. Josefina se impressiona com o trabalho de Dogão na biblioteca. Dogão relata sua infância para Dóris e K1 ouve. K1 despista K2 sobre o motivo de sua tristeza. Keyla diz que não quer mais namorar Deco. Tina repreende Lica por seu encontro com Deco. K1 pede para dormir na casa de Keyla.

Flor do Caribe

Duque avisa a Taís que os tenentes foram resgatar Cassiano. O carro dos pilotos é descoberto pelos capangas de Dom Rafael. Quirino e Doralice ficam preocupados com a falta de notícia de Juliano. Natália e Juliano conseguem voltar para a Vila dos Ventos. Amadeu engana os cães farejadores de Dom Rafael. Os pilotos conseguem resgatar Cassiano. Duque desarma Dom Rafael e o obriga a distribuir os diamantes para as pessoas que estavam presas. Alberto avisa a Yvete que viajará com Samuca e Laurinha. Cassiano encontra um bilhete de Duque desejando boa viagem e dizendo que em breve irá rever o amigo. Cassiano e os tenentes voltam para o Brasil. Ester descobre que Alberto viajou com seus filhos.

Haja Coração

Camila questiona Giovanni sobre seu envolvimento com a explosão. Adônis mente para Shirlei sobre sua faculdade. Camila e Giovanni se declaram apaixonados um pelo outro. Leozinho avisa a Dinamite que pretende tirar a vida de Fedora depois de seu casamento. Bruna aconselha Francesca a gravar uma conversa com Genésio e depois denunciá-lo à polícia. Camila pede à família que não conte mais nada sobre seu passado, para que ela não volte a ser a pessoa que era. Apolo repreende Afonso e afirma que precisa reagir para cuidar dos filhos. Giovanni termina o namoro com Bruna. Apolo revela a Tancinha que desistiu de seu casamento.

A Força do Querer

Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Tatu acha graça da intimidade entre Biga e Nonato. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Jeiza comenta com Alan que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Ritinha pede para Marilda ir com ela até a casa de Edinalva. Abel reclama de Zeca não se empenhar em lhe dar um neto. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um Oficial de Justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.

RECORD

Amor Sem Igual

Tobias manda seus homens algemarem Bernardo, que ataca os capangas e faz o filho de Ramiro refém. Fernanda chama a polícia. Tobias teme as ameaças de Bernardo. Ramiro se irrita com Donatella. Bernardo foge com Tobias e eles são perseguidos pelos policiais.

Geovani acerta um tapa na cara de Ramiro. Antônio Júnior pede Vânia em noivado. Hugo não aceita acompanhar Maria Antônia até o Mademoiselle. Bernardo libera Tobias e marca um encontro com Leandro. Furacão conta para Poderosa que Bernardo está sendo acusado de matá-la.

Jesus

Goy é atingido por uma pedra ao tentar salvar Kesiah. Caos e pânico total, pessoas desesperadas, grande ruído da torre desabando. Goy morre e é levado pelo anjo Gabriel. Pilatos manda executar o mestre das obras. Ele o culpa pelo desabamento da torre. Caifás e Anás mandam prender Tiago Maior e Judas Tadeu. Caifás manda açoitar Tadeu e Maior. Madalena chega ao sinédrio e diz ser amiga da esposa do governador e ordena para que soltem Tiago e Tadeu. Anás e Caifás, contrariados, manda soltá-los. Tadeu fica sabendo que Helena foi enviada à Roma. Pedro pede para Shabaka ajudá-lo a comprar uma espada. Helena dentro de uma tenda simples, ouve rugidos de leões vindo de fora.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Júlia, Telê, Draco e Samira aterrorizam Gabriela. Ela fica sem saída e entrega a ampola. Célia convida Batista para jantar e ele aceita. Sandra se revolta e discute com ele. Meta-Novo implora para Gór entregar os bebês e diz que também quer saber quem são seus verdadeiros pais. Ela fica sensibilizada. Rudolf e Tortelli entram na cela de Nati e avisam que ela será transferida para uma cela com outras mutantes. Marcelo pergunta se Maria está grávida.

Escrava Mãe

Maria Isabel questiona Zé Leão sobre as rodas de apostas de escravo sob ordem de Almeida. Zé Leão fica surpreso. Maria Isabel promete a Zé Leão ganhar mais que qualquer aposta se ele conseguir um escravo que aceite ser incriminado por um assassinato. Teresa fica surpresa diante de Guilherme que não sabia que ele voltou do degredo. Ele quer falar com Almeida que vem de dentro e já estranha. Maria Isabel fica nervosa com a negativa de Zé Leão. Maria Isabel diz que quer ajudar Esméria e Zé Leão se recusa a ajudá-la. Genésio é empurrado pelos soldados para dentro da cela onde está Esméria que se surpreende.

Esméria garante que vai provar a inocência de Genésio. Átila escreve em sua mesa e a ama de leite coloca Jasmim no berço enquanto Petúnia dorme. Urraca está irritada com Dália que não levou Jasmim como havia ordenado. Filipa está agoniada diante de Rebeca que pede para convencer Tomás a desistir do duelo. Petúnia visita Rosalinda na pensão que já está bem. Miguel caminha por ali com o mapa na mão. Ele observa em volta, tenta encontrar algo de correspondente no mapa. Quintiliano envia um bilhete a Catarina de um convite para um jantar em sua casa. Miguel caminha pela mata e vê uma pedra parecida com o desenho que está no mapa. Ele verifica, olha o mapa, verifica novamente e sorri satisfeito. Miguel ouve uma voz se aproximando, é Zé Leão que conversa com um homem negro, maltrapilho, e comenta sobre uma proposta irrecusável. Migue se esconde.

Almeida visita Catarina para convidá-la para um jantar que responde que já recebeu um convite do Quintiliano. Urraca é recebida por Catarina com extrema cortesia, mas parece incomodada. Catarina explica a Urraca que dará uma recepção para receber uma pessoa ilustre e pede que ela participe ativamente do evento. Urraca se assusta, mas aceita. Um soldado tira Genésio e começa acorrentá-lo e Esméria grita desesperada e pede para não fazer nada com Genésio. Ela ameaça contar tudo que sabe, mas Loreto diz que não acredita nela. Ela promete contar quem é o assassino do coronel caso não faça nada com Genésio. Juliana está limpando o vestido que Maria Isabel usará no jantar. Miguel chama Juliana e ela se espanta quando vira lentamente e vê Miguel.

SBT

Chiquititas

No quarto, Tati conta a Mili que conheceu um homem na rua. A líder das meninas diz à pequenina que ela não pode conversar com estranhos. No pátio, Binho e Rafa arrumam um cenário para fazer as fotos de Vivi. A pequenina se arruma e Binho inicia a sessão de fotos. Vivi faz algumas poses estranhas para as imagens. À noite, os quatro observam o resultado das fotos. Vivi pergunta a opinião de Pata e Bia e as duas chiquititas dizem que não gostaram das fotos. A órfã diz que as amigas estão com inveja e diz que elas não são suas amigas de verdade. Na cozinha, Mosca pergunta a Chico como está o namoro virtual do cozinheiro. Chico confessa que as conversas no site de relacionamento estão lhe fazendo bem e que a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina, escreve mensagens lindas. No quarto, Ernestina pede ajuda para Cris. A zeladora diz que o Brigadeirão, que na verdade é Chico, ainda nem pediu uma foto.

Cris sugere que Ernestina tome a frente da situação, a garota orienta a mulher. Na mansão da família Almeida Campos, Junior avisa o pai que conversou com Antônia (Miriam Palma) e que desconfia que ele comprou o silêncio da moca. José Ricardo diz ao filho que ele está paranoico com essa história. Irritado, Junior diz ao pai que não irá lhe perdoar por tudo o que ele fez. O rapaz sai da sala e o empresário culpa Carol pelas descobertas do filho. Em sua casa, a moça escuta Leticia cantar para Dani dormir. Carol observa mãe e filha e vê a amiga chorando. No dia seguinte, Vivi mostra para Débora e Priscila as fotos que fez no orfanato. As patricinhas não gostam das imagens, mas mentem para a pequenina e dizem que adoraram o book. Débora pede para ficar com as fotos e Vivi permite. No Café Boutique, Junior conta para Carol sobre o que aconteceu na noite anterior. Durante a conversa, Carol fala para Junior sobre o estranho comportamento de Leticia. O rapaz a orienta conversar com a amiga, mas Carol diz que já tentou diversas vezes e que irá conversar com Rui. Na escola, Vivi estranha o sumiço das novas amigas. Ao passar pelos colegas do colégio, a menina percebe que todos estão rindo dela. A órfã encontra Mili, Pata e Bia e diz que não entende o motivo de todos estarem zombando dela. Um garoto passa e a chama de Top Brega e Mili pega da mão do menino um papel. Ao olhar a imagem, a pequenina mostra a Vivi uma folha com umas das fotos que estava em seu book.

Débora e Priscila humilham a órfã. Débora diz a Vivi que ela nunca será uma Top. Para defender a amiga Pata e Bia brigam com as patricinhas. Mili aparta a confusão e fala algumas verdades para Débora e Priscila. Todos aplaudem a chiquitita e os amigos consolam Vivi. No Café Boutique, Tobias conta para Clarita sobre o que aconteceu com Maria Cecília. O barista se preocupa com a situação financeira de sua amada. No quarto, as meninas falam sobre a lição que Mili deu em Débora e Priscila. Vivi pede desculpas para as pequeninas sobre o seu comportamento. Mili dá a ideia de fazerem um laço da amizade. Na cozinha, Mosca, Rafa e Binho reclamam das meninas e percebem que Chico está estranho. Clipe: Amigas. Binho avisa Cris e Bia que Brigadeirão e a Eterna Apaixonada querem trocar fotos. O garoto pede para as amigas impedirem a zeladora de enviar uma foto verdadeira e que ele e os meninos farão o mesmo com Chico. Tati passeia com Pipoca e Cícero, que está vendendo pipoca próximo ao orfanato, a chama para conversar. O homem oferece a menina uma pipoca e Tati recusa. A pequenina conta para o homem que Mili disse para ela não conversar com estranhos. Cícero concorda e se apresenta como Estevão. O homem dá um saco de pipoca para a filha e diz que teve ideia de vender o alimento devido ao nome da mascote do orfanato. Na cozinha, Chico mostra para os meninos as opções de fotos que ele separou para enviar para a Eterna Apaixonada. Binho, Rafa e Mosca escolhem a foto mais antiga do cozinheiro para enviar. Na sala, Bia e Cris modificam uma foto de Ernestina a deixando irreconhecível. No Café Boutique, Carol vai à sala de José Ricardo e pede desculpas ao pai de Junior. O empresário diz que a moça não precisa se meter nos problemas da família e diz que está ocupado. Carol sai da sala e no mesmo momento Armando entra no local. José Ricardo pede um favor ao rapaz. De volta a sua sala, Armando vai à mesa de Carol e mexe em seu computador. No orfanato, Chico e Ernestina enviam as fotos e ambos gostam das imagens, mas nenhuma das duas fotos dá para perceber quem realmente são.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

