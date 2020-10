Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 27

Malhação

Keyla confronta Deco, que afirma que não tem envolvimento com Lica. Benê sofre com sua audição prejudicada e Guto a apoia. Ellen conta a Dóris e Bóris sobre as atitudes de Malu. Luís conversa com Clara sobre pedir a guarda da filha na Justiça. Lica e Clara se entendem. Edgar libera MB e Samantha para deixarem a escola, mas Malu exige falar com o pai do menino. Edgar fica admirado ao saber que Lica estava ajudando refugiados na Alemanha. Malu se irrita com Clara, e Edgar se incomoda com a reação da mulher. Anderson insinua que Ellen está envolvida com Jota. Josefina teme que Benê se machuque no relacionamento com Guto. Lica procura Keyla.

Flor do Caribe

Ester avisa a Samuca que eles vão mudar de casa. Taís diz a Chico que Cassiano viajou com Duque. Ludmila e Carol conversam sobre Lino. Ester explica a Guiomar o motivo de estar abandonando Alberto. Carol descobre que Natália planeja uma tarde agradável com Juliano. Dionísio flagra Ester saindo da mansão. Samuel troca insultos com Dionísio. Natália e Juliano curtem a tarde em uma praia deserta. Guiomar avisa a Alberto que Ester saiu de casa com os filhos. Alberto tem um ataque de fúria. Juliano e Natália se divertem em passeio romântico. Alberto desabafa sua ira no piano. Nicole procura por Duque na obra do Flor do Caribe. Alberto aparece na casa de Samuel e diz a Ester que veio buscar os filhos.

Haja Coração

Aparício diz a Agilson que só contará a verdade a Rebeca caso ela passe a trabalhar na empresa. Teodora desconfia de que conhece Rebeca, e a contrata. Giovanni leva Camila ao Jardim Japonês para meditar. Giovanni e Camila se beijam. Apolo resgata Beto e Tancinha e afirma à noiva que se sente traído, após flagra embaraçoso. Fedora e Leozinho gravam vídeo para ‘causar’ nas redes sociais. Tancinha se irrita com as desconfianças de Apolo e o deixa falando sozinho no meio da rua.

A Força do Querer

Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Tatu acha graça da intimidade entre Biga e Nonato. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Jeiza comenta com Alan que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Ritinha pede para Marilda ir com ela até a casa de Edinalva. Abel reclama de Zeca não se empenhar em lhe dar um neto. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um Oficial de Justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.

Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. O fio de proteção de Zeca e de Ruy caem do local onde estão e os dois se assustam. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva. Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o neném. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha.

RECORD

Amor Sem Igual

Beto diz a Tobias que o que ele está pedindo para fazer é muito sério. Tobias diz que tem certeza que seu pai mandou sequestrar Peppe e roubar seu rim. Pedro pede para José Antônio segurar as pontas no box para ir com Fernanda até sua casa. Hugo vai até a casa de Oxente para ver Maria Antônia e abre um sorrisão ao vê-la. Leandro recebe a visita de Tobias em seu apartamento. Leandro envia mensagem para Poderosa não aparecer por lá, pois Tobias está em seu apartamento. Tobias pede ajuda a Leandro para se vingar de Donatella. Leandro aceita o plano. Fernanda e Pedro perguntam a Ramiro porque ele estava num hospital e não viajando como havia dito. Pedro pede a Ramiro para abrir o jogo se estiver doente. Miguel pergunta à Poderosa se ela não quer falar sobre o que contou a ele sobre Ramiro ser seu pai, mas Poderosa não quer falar. Caio pergunta à Furacão quando ela e Duplex vão se casar. Fernanda e Pedro vão a casa de Furacão para saber se Caio pode confirmar que viu Xavier saindo do hospital.

Bernardo ameaça matar Caio, caso Furacão conte alguma coisa para Fernanda que está batendo à porta. Bernardo se esconde debaixo da cama e fica com a arma apontada para o colchão. Caio está mudo e Furacão desconversa dizendo que está tudo bem. Caio revela à Fernanda que viu Ramiro saindo do hospital acompanhado de Xavier. Antônio pede Cindy em casamento e ela aceita. Bernardo vai embora da casa de Furacão. Maria Antônia volta a usar o computador e entrar em sites de conversas on-line. Miguel pede que Oxente conte para Zenaide porque deu a parte da herança para Antônio Júnior. No Mademoiselle, Leandro pergunta de Poderosa para Olympia. Poderosa se apresenta. Bernardo revela a Ramiro que Fernanda foi até a casa de Caio perguntar sobre sua saída do hospital e ele confirmou tudo. É quando Fernanda entra e não gosta de ver Bernardo ali. Maria Antônia diz a Hugo que vai ajudar Miguel a tirar Poderosa do Mademoiselle de uma vez por todas. Duplex fica inconformado ao saber que Bernardo foi até lá e Furacão pede para ele se acalmar. Tobias finge para Fernanda e diz que estava desconfiado que Ramiro não foi viajar. Beto vai ao hotel vagabundo e diz que paga o dobro ao gerente se ele revelar quem largou o Peppe no hotel.

Beto leva o gerente do hotel até o carro e lhe mostra o dinheiro. O gerente descreve os homens que deixaram Peppe no hotel. Seu Ernani diz que a Bras vai fazer um churrasco para homenagear Peppe e que Fabiana e Beto estão cuidando de tudo. Duplex vai até a agência tirar satisfação com Bernardo. Duplex parte pra cima de Bernardo que recua e aponta uma arma. Vânia é atingida por um disparo. Fonseca chega à agência e pergunta quem fez o disparo. Tobias acusa Duplex de ter acertado sua noiva com um tiro. Vania é levada pelos paramédicos. Fonseca manda Bernardo, Beto e Duplex para a delegacia. Fonseca acusa Duplex. Miguel vai à delegacia para falar com Duplex. Furacão em casa aguardando notícias de Duplex. Batidas na porta e Furacão vai abrir e dá de cara com Bernardo que força a entrada. Bernardo diz que ela vai pagar por ter dito que ele esteve lá.

Jesus

Goy é atingido por uma pedra ao tentar salvar Kesiah. Caos e pânico total, pessoas desesperadas, grande ruído da torre desabando. Goy morre e é levado pelo anjo Gabriel. Pilatos manda executar o mestre das obras. Ele o culpa pelo desabamento da torre. Caifás e Anás mandam prender Tiago Maior e Judas Tadeu. Caifás manda açoitar Tadeu e Maior. Madalena chega ao sinédrio e diz ser amiga da esposa do governador e ordena para que soltem Tiago e Tadeu. Anás e Caifás, contrariados, manda soltá-los. Tadeu fica sabendo que Helena foi enviada à Roma. Pedro pede para Shabaka ajudá-lo a comprar uma espada. Helena dentro de uma tenda simples, ouve rugidos de leões vindo de fora.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Nati, Miguel, Beto e Aline atiram contra os mutantes felinos e homens fera. Ferraz avisa a Carol que ela irá ajudá-lo no seu plano contra Nati. Rosana decide se entregar. Sabiá pega as inscrições fenícias e toca as notas no teclado. Valente avisa que este som será enviado aos pleiadianos para pedir ajuda na luta contra os reptilianos. Vavá se recupera e Tati pede desculpas. Drácula imobiliza Tarso e fica prestes a mordê-lo.

Escrava Mãe

Maria Isabel questiona Zé Leão sobre as rodas de apostas de escravo sob ordem de Almeida. Zé Leão fica surpreso. Maria Isabel promete a Zé Leão ganhar mais que qualquer aposta se ele conseguir um escravo que aceite ser incriminado por um assassinato. Teresa fica surpresa diante de Guilherme que não sabia que ele voltou do degredo. Ele quer falar com Almeida que vem de dentro e já estranha. Maria Isabel fica nervosa com a negativa de Zé Leão. Maria Isabel diz que quer ajudar Esméria e Zé Leão se recusa a ajudá-la. Genésio é empurrado pelos soldados para dentro da cela onde está Esméria que se surpreende.

Esméria garante que vai provar a inocência de Genésio. Átila escreve em sua mesa e a ama de leite coloca Jasmim no berço enquanto Petúnia dorme. Urraca está irritada com Dália que não levou Jasmim como havia ordenado. Filipa está agoniada diante de Rebeca que pede para convencer Tomás a desistir do duelo. Petúnia visita Rosalinda na pensão que já está bem. Miguel caminha por ali com o mapa na mão. Ele observa em volta, tenta encontrar algo de correspondente no mapa. Quintiliano envia um bilhete a Catarina de um convite para um jantar em sua casa. Miguel caminha pela mata e vê uma pedra parecida com o desenho que está no mapa. Ele verifica, olha o mapa, verifica novamente e sorri satisfeito. Miguel ouve uma voz se aproximando, é Zé Leão que conversa com um homem negro, maltrapilho, e comenta sobre uma proposta irrecusável. Migue se esconde.

Almeida visita Catarina para convidá-la para um jantar que responde que já recebeu um convite do Quintiliano. Urraca é recebida por Catarina com extrema cortesia, mas parece incomodada. Catarina explica a Urraca que dará uma recepção para receber uma pessoa ilustre e pede que ela participe ativamente do evento. Urraca se assusta, mas aceita. Um soldado tira Genésio e começa acorrentá-lo e Esméria grita desesperada e pede para não fazer nada com Genésio. Ela ameaça contar tudo que sabe, mas Loreto diz que não acredita nela. Ela promete contar quem é o assassino do coronel caso não faça nada com Genésio. Juliana está limpando o vestido que Maria Isabel usará no jantar. Miguel chama Juliana e ela se espanta quando vira lentamente e vê Miguel.

SBT

Chiquititas

Rui vai à casa de Leticia e questiona a namorada sobre os motivos de ela não ter respondido suas mensagens e nem atendido suas ligações. O rapaz diz ter percebido que a moça não está bem desde que voltou do hospital. Leticia revela a Rui que está com câncer, que a doença se espalhou e não tem mais cura. A moça pede segredo ao namorado, mas Rui diz que ela não pode esconder este assunto. A moça diz que precisa aproveitar ao máximo o que lhe resta de vida. O rapaz se propõe a ajudá-la e promete ficar ao seu lado. No orfanato, Carmen inspeciona cada parte do lugar e Cintia se incomoda com a demora da cunhada. Ao entrar no quarto de limpeza, Carmen se depara com seu quadro no chão e fica furiosa. A megera leva o seu retrato para casa. Armando chega ao orfanato e os dois começam a busca pelo tesouro. Na mansão da família Almeida Campos, Junior e José Ricardo chegam de viagem e são recepcionados por Carol e Carmen. Carol avisa o empresário e o noivo sobre Gabi. Carmen finge que ficou preocupada com a sobrinha e Junior pede para Carol o acompanhar até o quarto da irmã. No show, as crianças reclamam sobre a demora e não gostam da ideia de usar a camiseta e a faixa de Tomás Ferraz. Nos bastidores, Tobias fica nervoso com sua apresentação. Leticia, Rui e Dani visitam o amigo antes do show. Leticia anima o amigo e Tobias resolve deixar o nervosismo de lado.

No quarto, Junior pergunta a Carol o que houve na sua ausência. Carol conta para o noivo que foi com Valentina ao cemitério e o caixão do filho que Gabi perdeu estava vazio. Nervoso, o rapaz vai à sala e questiona o pai. O empresário fica sem reação e Junior cobra uma resposta. Enquanto isso, Tomás Ferraz abre o show da dupla Jonas e Maicon e consegue conquistar a plateia. Carmen também estranha a notícia e questiona o irmão. O empresário mente e diz a todos que entregou o bebê de Gabi para uma mulher, mas que a criança estava fraca e morreu. José Ricardo diz que não queria que a filha ficasse com o bebê. Junior e Valentina ficam inconformados com a atitude do empresário. Jose Ricardo diz que tomou a melhor decisão para Gabriela. Junior comunica ao pai que quer saber o nome desta mulher e lhe dá o prazo de um dia para contar a ele. O rapaz se descontrola e Carol tenta acalmá-lo. Junior promete investigar e descobrir o que aconteceu com o filho de Gabriela. Rui, Leticia, Dani e Clarita vão aos bastidores parabenizar Tobias pelo show. O barista fica feliz por ter conseguido cantar no palco. No orfanato, Cintia e Armando vasculham o lugar a procura do tesouro. A diretora mostra para o rapaz a planta da casa e diz que em algum lugar tem uma passagem secreta. Cintia revela que antes do lugar ser o orfanato, a casa era de seu avô. A mulher promete 30% do tesouro para Armando. As crianças chegam no orfanato e se deparam com Armando e Cintia na sala. A diretora tenta disfarçar e o rapaz vai embora. As crianças comentam sobre o show e Cris confessa estar apaixonada por Tomás Ferraz. A garota coloca a imagem do suposto cantor português em sua cama.

No dia seguinte, Carmen pergunta a José Ricardo o motivo de o irmão ter mentido para ela. O empresário se recusa em responder e pede para a irmã ficar quieta. Carmen pede desculpas e diz ao irmão que todas as brigas que acontecem é culpa de Carolina. José Ricardo concorda com a irmã e revela que a moça se meteu onde não devia. O empresário promete tomar algumas atitudes. Dani e Leticia se preparam para passear. Leticia tem a ideia de fazer uma lista de todas as coisas que ela e filha querem fazer juntas. As duas fazem uma relação de todas as brincadeiras e passeios que querem fazer. Maria Cecília lê as notícias sobre o show de Tomás Ferraz e Eduarda a interrompe. A moça se irrita ao ver que a mãe está no local. A socialite diz a filha que o cantor português é um ótimo partido. Maria Cecília pede para mãe parar de se intrometer na sua vida. Eduarda resolve tomar uma atitude e ligar para Tomás Ferraz. A ex-modelo pega o celular da filha e anota o telefone do suposto cantor português. No pátio, as chiquititas conversam sobre o show. Cris sugere que as meninas façam um blog do fã clube oficial de Tomás Ferras e todas aprovam a ideia. Cintia e Ernestina colocam diversos livros no pátio e as pequeninas pedem para ler. A diretora deixa e Mili sugere que todos façam um piquenique e leiam os livros. Ernestina pede ajuda a Cris para mexer no site de relacionamento. A pequenina lê a mensagem de Brigadeirão, que na verdade é Chico, e diz à zeladora que ele está gostando dela. No mesmo momento, Chico entra no local e usa o computador do lado. Os dois começam a conversar pelo site de relacionamento.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

