Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 26

Malhação

Lica convida Deco para almoçar. Bóris e Juca amparam Dóris, que mente para o marido sobre o motivo de sua queda. Dogão ameaça Juca e Keyla percebe. Samantha acompanha MB, que espera por seu pai na escola. Juca acaba contando sobre o empurrão em Dóris, e Tato e outros alunos agridem Dogão. Dóris repreende seus alunos. Felipe apoia Clara, que sofre com a hostilidade dos alunos por conta de sua mãe. Anderson lamenta com Moqueca o afastamento de Tina. Fio cobra uma conversa com Ellen. Dogão se surpreende com a atitude de Dóris. Guto e Benê decidem que são mais que amigos. Josefina insiste com Dóris para denunciar Dogão à polícia. Keyla descobre que Deco viajou com Lica.

Flor do Caribe

Ester estranha o silêncio de Cassiano. Guiomar fica confusa com reação de Ester. Juliano fala aos pais do fim do namoro com Natália. Carol fica surpresa com sucesso das fotos de Lino. Duque diz a Ester que Cassiano caiu na armadilha de Alberto. Ester, Taís e Duque decidem procurar os tenentes. Doralice dá dica para Juliano reconquistar Natália. Ester consegue a ajuda dos tenentes para tentar salvar Cassiano. Mulheres da ONG se derretem por Lino. Cassiano é levado de avião para o Caribe. Juliano beija Natália ao tentar uma reconciliação. Duque viaja com os tenentes para o Caribe. Veridiana decide exigir que Carol peça desculpas a Lino. Ester confia que os tenentes vão resgatar Cassiano. Veridiana tira satisfações das fotos de Lino com Carol. Alberto leva um tapa de Ester. Dom Rafael se preocupa com Cristal. Lino fica encantado ao saber que Carol o admira. Ester decide sair da casa de Alberto com os filhos.

Haja Coração

Enéas desmascara Camila e a ofende. Rebeca pensa que Aparício é faxineiro ao vê-lo com o uniforme do Grand Bazzar. Tancinha pede perdão a Beto por ter pensado coisas ruins a seu respeito. Carmela tenta convencer Tancinha a aceitar a ajuda de Beto. A pedido de Camila, Giovanni se propõe a ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Shirlei sugere que Giovanni se aproxime de Camila para provar sua inocência em relação à explosão do depósito. Aparício confessa a Agilson que se arrepende de ter deixado Rebeca para se casar com Teodora. Aparício se surpreende com a presença de Rebeca no Grand Bazzar. Apolo garante a Tancinha que apenas deu carona para Sandra, e a feirante pede desculpas ao namorado. Beto pede a Carmela que leve Tancinha a seu apartamento, mas tem crise de pânico ao ficar preso no elevados com a feirante.

A Força do Querer

Cibele ignora Ritinha. Joyce pede para Cibele não hostilizar Ritinha. Eugênio entrega a Ruy os filmes indicados por Irene. Ritinha chega à casa de Bibi para ficar e Aurora reprova a atitude da filha em acolher a moça. Joyce fala com Silvana sobre sua amizade com Irene. Ruy encontra um bilhete de Irene para Eugênio e questiona o pai. Silvana procura Irene. Zeca leva Marilda até a casa de Bibi. Jeiza é avisada de que um policial está investigando Rubinho. O caminhão de Zeca é fotografado pelo policial à paisana. Simone convida Cláudio para o jantar de aniversário de Silvana e não conta para Ivana. Joyce pede para Ritinha voltar para casa. Biga senta-se atrás de Nonato no show de Jane di Castro. Chega o dia do aniversário de Silvana. Ivana estranha a ansiedade de Simone. Silvana se surpreende com a chegada de Irene.

Joyce se aproxima de Irene e a apresenta para Heleninha. Caio aconselha Eugênio a se afastar de Irene. Nonato vê Biga no show e se desespera. Jeiza não gosta de saber que Zeca foi com Marilda procurar Ritinha. Abel revela a Nazaré que teme que Ritinha faça algo contra o filho. Jeiza desconversa quando Zeca pergunta sobre seus documentos. Cibele fala para Anita que fará o exame de DNA no filho de Ritinha. Irene vai atrás de Eugênio e Joyce quase flagra os dois. Dantas manda mensagens para Shirley. Nonato se esconde de Biga. Eurico flagra Ivana e Cláudio conversando em seu quarto. Shirley encontra Dantas embriagado em um bar e o leva para casa. Ritinha conta para Ruy sobre a visita de Cibele e ele fica furioso. Eugênio se reaproxima de Joyce. Biga reconhece Nonato. Rubinho volta para casa preocupado e comenta com Bibi, que culpa Jeiza. Cibele vê Dantas e Shirley dormindo no sofá. Ruy pede para falar com Cibele. Bibi discute com Rubinho na rua e Jeiza interrompe os dois.

RECORD

Amor Sem Igual

Donatella diz a Ramiro que quer dar um passo a mais em sua parceira. Ramiro pergunta à Donatella se é um pedido de casamento e ela diz que sim. Ramiro diz que não pode se casar com ela, pois Tobias e Fernanda iriam descobrir que são parceiros desde o início. Donatella chantageia Ramiro e ele cede. Ramiro diz que vai fazer um jantar em família para apresentá-la a família. Hugo visita Maria Antônia na casa de Duplex. Cindy está dormindo, Donatella tira o termômetro e se impressiona com os trinta e nove graus de febre de Cindy. Maria Antônia está com medo de ficar sozinha e não quer que Hugo vá embora. Fernanda pede perdão a Pedro Antônio. Maria Antônia prepara um jantar para Hugo. Alguém bate a porta e quando ela vai abrir, dá de cara com Leandro, ele está com a mala de Poderosa. Maria Antônia fica apavorada. Leandro, sorri.

Maria Antônia fica em choque ao ver Leandro. Hugo pergunta à Maria Antônia quem é ele. Maria Antônia fica tão perturbada que não responde. Hugo desconfia que Leandro seja o homem que fez mal a Maria Antônia e o manda embora. Leandro parte para cima de Hugo e os dois brigam. Maria Antônia grita por socorro. Oxente arruma a mala e sai de casa. José pergunta o que aconteceu e ele diz que Zenaide não gostou dele ter adiantado a parte da herança para Antônio Junior. Oxente vai para a casa de Miguel. Poderosa comenta com Olympia que a Mademoiselle deve ter faturado uma nota com o roubo às custas da Cindy, mas Olympia diz que após o assalto, Ramiro apareceu e levou todo o dinheiro. Poderosa e Olympia se juntam para se vingarem de Ramiro. No jantar realizado na casa de Ramiro, ele declara que vai se casar com Donatella. Tobias que está a mesa fica chocado.

Tobias fica furioso diante de Ramiro e Donatella. Fernanda chega e Tobias dá a notícia que Donatella será sua madrasta e Ramiro confirma. Poderosa conversa com Antônio para tentar convencer Maria Antônia voltar para casa. Tobias bebe até ficar embriagado e Vânia o consola e diz que ele pode virar o jogo e que ela está disposta a ajudá-lo. Tobias diz que foi enganado o tempo todo por Donatella e que a amava. No conjugado de Furacão, Maria Antônia prepara o café da manhã. Poderosa vai até a casa de Furacão a procura de Maria Antônia com Antônio Junior. Maria Antônia diz que ladrão não entra em sua casa e os dois discutem. Miguel e Oxente vão à casa de Maria Antônia. Ramiro pede para Ludmila chamar seus filhos para o café da manhã, pois quer a família toda reunida. Tobias ao telefone com Beto revela que seu pai Ramiro foi quem roubou o rim de Peppe e Beto fica em choque.

Jesus

Pilatos fica furioso com a informação de Caifás. O governador romano manda a filha de volta para Roma. Jesus agradece a acolhida de José de Arimatéia e avisa que irá para o Monte das Oliveiras. Chuza nota o sumiço de seu anel. Almáquio conversa com a mulher encurvada. Longinus se declara para Kesiah. Susana sugere que Shabaka peça a mão de Mirian em casamento. Chuza procura pelo anel. O Satanás fala ao ouvido de Dimas. Petronius se irrita ao ouvir a mulher encurvada falar sobre Jesus. Claudia tenta apoiar Helena. Dimas afirma que não roubou o anel de Chuza. Asisa diz que falará com seu filho sobre Jesus. Filipe repara no anel de Judas. Helena pede para ir ao jardim.

Petronius pede para Caius escoltar a filha de Pilatos até Roma. Claudia conversa com Joana sobre Helena. Pilatos lamenta a atitude da filha. Edissa ajuda uma criança carente. André implica com João. Deborah agradece a ajuda de Tiago com as crianças. Caifás pergunta sobre as obras do aqueduto. Judite ainda cogita fugir com Gestas. Helena se despede de Deborah. Sula se preocupa com os filhos. Pilatos tenta se explicar com Helena e eles se abraçam. Maria fala sobre Sula com Gabriela. Helena se despede de todos no palácio. Longinus beija Kesiah. Devido as obras do aqueduto, um forte tremor abala a cidade. A torre de Siloé começa a desabar. As pessoas entram em pânico. Goy vê uma enorme pedra indo na direção de Kesiah.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Tati reage nervosa e lança raios de energia contra Maria, mas quem acaba atingido é Vavá, que desmaia. Batista e Bram lutam. Drácula e Danilo também se enfrentam. Ferraz vira vampiro e morde Carol. Teófilo diz que Rosana precisa se entregar ao Depecom. Nadir prepara uma injeção e quando vai aplicar em Érica, ela solta Ezequiel e ele desmaia. Sandra tem um ataque de pânico e diz que precisa ver Tarso. Felipe aparece no Teatro-Escola. Magda o reconhece.

Escrava Mãe

Osório entra em seguida e fecha a porta. Ela chora, desesperada, diante da fúria de Osório. Ele desfere um tapa no rosto dela, que cai no chão. Osório já deita sobre ela e começa a tirar a própria roupa. Bá Teixeira chora, sem forças. É quando a porta se abre bruscamente e Genésio entra como fosse empurrado. É Guilherme que capturou Osório. Miguel se ajoelha diante de Maria Isabel e a pede em casamento. Juliana aceita ser esposa de Sapião, que se espanta. Juliana corre e abraça Sipião. Sapião fica frio com Juliana e ela estranha e questiona. Sapião diz que não quer mais se casar com Juliana.

SBT

Chiquititas

A médica explica para Leticia que seu câncer foi diagnosticado em uma fase avançada. A moça se desespera. No orfanato, Vivi diz a Mili que não se conforma que Mosca tenha terminado com ela e revela que não suportaria vê-lo com outra menina. No mesmo momento as meninas escutam uma batida na porta, ao abrir Mili se depara com um bilhete de Mosca a chamando para ir ao jardim. A menina vai ao encontro do amigo. Nervoso, Mosca revela a Mili que gosta dela desde a primeira vez que a viu. O garoto confessa que começou a namorar com Vivi por acreditar que ela não queria nada com ele. Mili fala que eles não podem ficar juntos, pois Vivi ainda gosta dele. Mosca pergunta a Mili se ela gosta dele. A garota mente e diz que gosta do garoto apenas como amigo. O garoto acredita que a amiga gosta de Duda. Sozinha, Mili chora no pátio. No hospital, o médico diz a Carol que Gabi está bem e que a moça precisa ficar um tempo sem as medicações. Dani e Rui encontram com Carol no hospital. Leticia aparece, Carol e Rui percebem que a moça não está bem. Leticia mente para os amigos e diz que a médica pediu para ela continuar o tratamento da fibromialgia.

Beto mostra para Clarita e Tobias o pôster, as faixas e as camisetas de Tomás Ferraz que mandou fazer para o show. O entregador do Café Boutique, diz que irá distribuir os ingressos e que convidará as crianças do orfanato. Nervoso, Tobias diz que não conseguirá cantar no show. Clarita e Beto animam o barista. Leticia chega em casa e vai direto para o banho. Triste, a moça não se contenta e chora por conta da doença que descobriu. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Carol colocam Gabi na cama. Carol pergunta para a governanta se ela não quer conversar com Junior e José Ricardo sobre o comportamento de Carmen. Valentina garante que não, pois a megera a mandaria embora. A moça comenta com a governanta que Gabi falou no hospital sobre seu bebê. Valentina conta para Carol sobre a história do parto de Gabi, ela diz que foi algo traumatizante para a moça. Carol diz à mulher que se ela quiser pode acompanhá-la no cemitério para visitar o túmulo do neto. Carmen chega à mansão e depara com Carol e Valentina. A governanta avisa a megera que Gabi teve uma overdose de remédios. Carmen tenta culpar Valentina, mas Carol interrompe dizendo que as coisas estão tranquilas e que o médico orientou a família a não dar nenhum tipo de medicamento para a moça.

Carol se despede e Valentina a agradece. Carmen ameaça a governanta. No orfanato, Mosca volta para o quarto e os amigos perguntam como foi sua declaração para Mili. O órfão conta a Binho e Rafa sobre o que a garota lhe disse. No quarto das meninas, Tati pede a Mili para contar uma história e a garota diz estar muito cansada. No dia seguinte, Cintia vai a penitenciária buscar Cícero (Ernando Tiago). Emocionado, o homem não acredita que está livre e agradece a moça por tê-lo buscado. Cintia pergunta a Cicero quando pode dar entrada aos papéis da guarda de Tati e Ana. O homem diz que precisa de um tempo para se reaproximar das filhas e para recomeçar a sua vida. De volta ao orfanato, a diretora fica irritada por não poder se livrar das órfãs. Cintia pensa na possibilidade em pegar o tesouro e fugir. No mesmo momento, Chico entra em sua sala e entrega os convites do show que Beto deixou no lugar. Carol e Valentina vão ao cemitério para visitar o túmulo da mãe de Junior e Gabi e do neto da governanta. Valentina estranha não ter na lápide o nome do filho que Gabi perdeu. Carol pensa na possibilidade da placa ter caído e sugere que perguntem para alguém.

Na cozinha, Cintia comunica aos órfãos que eles irão ao show de Jonas e Maicon. A diretora avisa Chico e Ernestina que eles também irão para acompanhar as crianças. Em sua sala, Cintia avisa a Armando que Cícero pediu um tempo para reconstruir a vida, antes de pegar a guarda das filhas. A diretora planeja com o rapaz de procurar o tesouro enquanto todos estiverem no show. Na mansão, Carmen vai ao quarto de Gabi para lhe dar o remédio. A megera percebe que a governanta esvaziou todos os potes das medicações e fica furiosa. Carol vê um funcionário do cemitério e pergunta sobre a placa do nome do bebê que deveria estar na lápide. O coveiro (Antônio Neves) afirma que conferiu o túmulo há poucos dias e que achou um caixão de uma criança, mas estava vazio. Valentina e Carol não entendem. A governanta pensa que José Ricardo pode estar escondendo algo, mas Carol acredita que não. No orfanato, os pequeninos recebem camisetas e faixas de Tomás Ferraz. No mesmo momento, Carmen chega ao local e pergunta o que está acontecendo. Chico avisa que as crianças irão para o show de Jonas e Maicon. Duda pede um ingresso e Tati avisa que Cintia cedeu uma entrada para Mili. Carmen vai à sala de Cintia e estranha a planta da casa estar em cima de sua mesa. A megera vai fazer sua inspeção e a diretora fica irritada. No pátio, Mosca avisa Duda que não irá mais ficar no caminho dele para conquistar Mili.

