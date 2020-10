Resumo das Novelas

SÁBADO, 24

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Cassiano pega pedra da cabra de Candinho emprestada. Ludmila termina o namoro com Ciro. Ciro pede conselho a Amadeu e Rodrigo. Samuel lembra que foi Dionísio quem entregou sua família aos nazistas. Quirino e Lindaura pedem calma para Samuel. Nervosa com a situação do pai, Ester discute com Alberto. Duque falsifica passaportes. Bibiana pressiona Hélio a contar a verdade sobre acidente. Cassiano pergunta a Duque se ele pretende ir embora. Hélio diz a Taís que não vai desistir dela. Zuleika pergunta com quem Hélio estava. Ester pergunta o que aconteceu com o pai. Alberto previne Gonzalo sobre falhas em seu plano. Cassiano recebe mensagem falsa e acha que Ester quer encontrá-lo. Lindaura se mostra preocupada com a saúde do marido. Ester confirma a Alberto que não verá mais Cassiano. Quirino pede a Doralice a foto de Dionísio jovem. Ester está ao telefone com Cassiano quando ele é surpreendido em emboscada.

Haja Coração

Carmela se oferece para ajudar Beto a conquistar Tancinha, em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Penélope acusa Henrique de ladrão. Genésio ameaça Francesca. Francesca revela a Nair que está sendo extorquida por Genésio. Teodora passa seus bens para o nome de Fedora. Penélope comenta com as amigas sobre a acusação errônea que fez a Henrique. Rebeca comemora seu emprego no Grand Bazzar. Como parte do plano para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca e Carmela chegam ao local.

A Força do Querer

Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o que constatou sobre Silvana. Eugênio tenta se afastar de Irene. Cibele provoca Ruy. Ivana pede a ajuda de Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga da filha. Zeca afirma a Jeiza que não sente mais nada por Ritinha. Rubinho mostra para Bibi a foto de Jeiza. Ritinha briga com Joyce e Ruy se preocupa. Alan ajuda Jeiza a se preparar para sua luta de MMA. Rubinho comenta que tem um novo esquema. Eugênio pede que Joyce se afaste de Irene.

Ivana e Ruy acreditam que Irene chantageia Eugênio. Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. Chega o dia da luta de Jeiza. Zeca reclama de Cândida ter convidado Edinalva e Marilda. Jeiza vence a luta. Jeiza fala para Alan sobre seus sentimentos por Zeca. Ruy pede para ser avisado quando Cibele for embora da empresa. Mira passa, intencionalmente, uma ligação de Irene para Eugênio. Ruy reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o marido. Biga se surpreende com a reação de Eurico ao saber que ela vai ao show de Jane di Castro. Cibele vai à casa de Ruy.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também