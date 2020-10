Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 22

Malhação

Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares e Ellen fica temerosa. Dóris pede que todos os alunos trabalhem juntos na integração com a escola. Clara sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Marta acredita que Lica voltará diferente de sua viagem. Dóris tenta convencer Dogão a ajudar a melhorar o Cora Coralina. Edgar apresenta para Jota e Ellen o jornalista que escreverá a matéria sobre o trabalho de robótica. Benê fala para Keyla que viu um menino entrar no banheiro das meninas antes da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar. Moqueca ironiza Anderson por mandar mensagem para Tina. Malu afirma que irá retirar a bolsa de Ellen se ninguém assumir a culpa pelo sumiço dos celulares. Ellen não deixa Jota acusar MB. Jota pressiona MB para se entregar para Malu. Benê lembra quem foi o menino que entrou no banheiro. Malu chama Ellen para conversar e MB decide se entregar.

Flor do Caribe

Dionísio pede ajuda a Alberto para procurar sua medalha. Ester conta a Cassiano sobre o acordo que fez com Alberto. Cassiano promete a Ester que conseguirá reverter a situação. Donato deixa Bibiana comovida ao revelar que cumpriu pena na prisão no lugar de Hélio. Isabel constata que os documentos trazidos por Gonzalo são falsos, mas procura não demonstrar ao delegado que descobriu a armação. Juliano conversa com Mila e tenta convencê-la do amor que sente por sua mãe. Lindaura entrega a medalha de Dionísio para Doralice guardar no lugar. Gonzalo demonstra preocupação com a possibilidade de abertura de inquérito contra Cassiano. Isabel avisa a Cassiano que não será fácil tirá-lo da condição de acusado. Quirino avisa a Ester que foi Alberto quem colocou os sais no lugar dos diamantes que incriminaram Cassiano.

Haja Coração

Rebeca, Penélope e Leonora conseguem fugir do spa sem pagar. Shirlei espera por Adônis na faculdade, mas ele não chega. Adônis fica sem reação quando Nair pede o recibo da mensalidade da faculdade. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand Bazzar. Teodora oferece a conta publicitária da Grand Bazzar para Beto, caso ele convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Giovanni acusa Aparício de querer comprar seu silêncio sobre o desaparecimento de pai. Beto afirma a Henrique que conquistará Tancinha. Apolo e Tancinha se preocupam com Carol. Shirlei insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija Adônis para provocar ciúmes em Shirlei.

A Força do Querer

Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. Ritinha e Jeiza se conhecem.

Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca. Zeca vê a ex-noiva e fica perturbado. Cibele vê Shirley saindo de um bar com um homem e conta para Dantas. Ritinha sente-se mal ao chegar do banho de mar. Dita comenta com Silvana que acredita que Eurico irá procurar o relógio que foi de seu pai. Bibi decide o lugar para onde viajará com Rubinho. Jeiza consegue mais informações do esquema da facção criminosa. Heleninha e Caio recebem um cartão-postal do pai. Edinalva pede para Zeca transportar sua mudança. Eugênio decide se afastar de Irene. Jeiza e os policiais se preparam para a operação.

RECORD

Amor Sem Igual

Fernanda pede aos seguranças que leve Leandro para fora da agência. Leandro com o rosto machucado sai, mas antes diz para Fernanda que isso não vai ficar assim. Dona Sônia fala para Leandro que ele vai para a cadeia. Poderosa diz para Furacão que errou e que deveria ter levado Maria Antônia direto para a delegacia da mulher. Furacão chega no box de Miguel para o seu primeiro dia de trabalho. Leandro e Bernardo conversam sobre o transplante de Ramiro. Hugo leva Maria Antônia para um piquenique surpresa. Pedro aparece de surpresa para saber de Maria Antônia o que realmente aconteceu entre ela e Leandro. Pedro mostra o celular e pergunta se aquilo é realmente coisa de moça de família.

– Furacão faz seu primeiro dia de trabalho no Mercado Municipal. Poderosa ajuda Furacão a vender abóbora para um cliente antigo. Carmem orienta Antônio que o roubo será amanhã e precisa de todos atentos e preparados. Hugo orienta Maria Antônia sobre as fotos na internet. No hospital, o médico diz a Luiggi que o rim de Peppe foi retirado. Tobias, Leandro e Bernardo fingem estar chocados, enquanto Luiggi fica incrédulo. Luiggi e Serena são tomados pelo desespero. Pedro Antônio e Maria Antônia discutem. Maria Antônia diz que está cansada do pai, e Miguel pergunta o que pode fazer.

Oxente fica decepcionado com a postagem da Maria Antônia e parte para cima dela com o cinto na mão. Zenaide pede para que ele não perca a cabeça. Oxente vai à casa de Miguel e conta o que Maria Antônia fez. No hospital, Ramiro segue monitorado e reage revoltado com o que ouviu de Bernardo. Bernardo pergunta se Ramiro vai pagar o valor que Fonseca está pedindo. Leandro diz a Poderosa que foi expulso da agência por Fernanda. Poderosa oferece um acordo e pede para Leandro contar que Tobias mandou Bernardo matá-la. Maria Antônia aparece no café da manhã com uma mala e diz que vai sair de casa. Oxente não permite que Maria Antônia saia de casa. Maria Antônia vai para a casa de Miguel. Poderosa marca um encontro com Leandro.

Jesus

Gabriela e Yoná encorajam a mulher encurvada. Pilatos exige uma explicação de Cláudia. Joana insiste para ver Judite. Judas reclama dos romanos. Judite pede para Joana voltar em outra hora. Claudia enfrenta Pilatos. O Satanás fala ao ouvido de Judas e ele rouba um anel de Chuza. Goy é recebido por Shabaka. Petronius avisa à Madalena que Noemi está morta. Kesiah encontra os animais da mulher encurvada na estrebaria. Maria Madalena tenta apoiar Petronius. Temina conta para Caifás que Helena foi ver Jesus. Lázaro se irrita com Betânia e Marta. Jesus cura a mulher encurvada, mas é questionado por Anás.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marcelo tenta desarmar a bomba. Telê vai pegar os bebês, mas Juno envia ondas mentais e o atinge. Draco volta para o esconderijo de Júlia e sente muita dor. Samira cai baleada e entra em pânico. Gór recebe uma mensagem telepática de Juno e diz que precisa ir embora, deixando dinheiro para o exame de DNA. Bianca consegue pegar Gislaine e a morde. Ferraz se transforma em vampiro, mas os agentes não percebem.

Escrava Mãe

Juliana não se conforma ao ouvir de Tia Joaquina que Miguel está noivo de Maria Isabel. Átila sobserva Jasmim no colo de uma mulher negra, que termina de amamenta-la e a coloca na caminha improvisada enquanto Petúnia dorme. Maria Isabel surpreende Miguel com um beijo. Ele resiste um pouco, mas logo se entrega aos beijos ardentes e meio que desperta e encara Maria Isabel que não entende. Juliana fica possessa e conversa com Miguel sobre o que aconteceu e inventa uma história qualquer. Miguel parece confuso diante de Maria Isabel, que parece emocionada, sofrida.

SBT

Chiquititas

No Café Boutique, Armando entrega para Carol diversas planilhas. No mesmo momento, a moça recebe uma ligação do orfanato. Armando pega o celular de Carolina, o desliga e confisca o aparelho. O rapaz diz para sua assessora que ela não pode falar no telefone durante o trabalho. Na rua, Estefânia dirige e Mili questiona a moça onde estão indo. A garota tenta mandar uma mensagem do seu celular para Mosca. O garoto recebe um torpedo e diz a todos que Mili está entrando na rodovia do Rodoanel. Junior decide ir atrás da garota, Duda e Mosca o acompanham. No carro, Mili pede para Estefânia parar o veículo em um posto, pois precisa ir ao banheiro. A moça para o automóvel e a garota sai do carro. Enquanto isso, Junior, Mosca e Duda tentam encontrá-la. Do banheiro, Mili liga para Mosca e diz que está parada em um posto e que está trancada dentro de um banheiro. Estranhando a demora da pequenina, Estefânia entra no banheiro para procurá-la. A garota mente para a mulher e diz que está com fortes dores na barriga. Estefânia avisa Mili que irá esperá-la no carro, mas não sai do local. A órfã liga para Mosca e diz que está com medo e Estefânia a surpreende. O garoto avisa Junior e Duda que escutou um grito de Mili e se desespera.

No Café Boutique, Armando sai da sala e Carol vai à mesa do empresário pegar seu celular. A noiva de Junior liga para o orfanato e Cintia atende ao telefone. Carol pergunta à diretora se está tudo bem no local e Cintia não revela o que está acontecendo. No banheiro do posto, Estefânia pede para Mili abrir a porta. A garota revela que sabe que a moça não é sua mãe e que fugiu de um hospital psiquiátrico. Estefânia promete derrubar a porta e no mesmo momento Junior, Mosca e Duda entram no local. Mili abre a porta e é amparada por Junior. Estefânia tenta se explicar, mas Mosca afirma que ela não é a mãe de sua amiga. No Café Boutique, Armando vê o celular em cima da mesa de Carol e não gosta. O rapaz entrega mais trabalho para a moça. No posto, Estefânia sai amarrada em uma camisa de força. Os enfermeiros (Rodrigo Bestton e Reginaldo Costa) contam a Junior que moça teve uma filha, mas que o bebê nasceu morto e que até hoje ela não aceitou isso. Mili pede para que eles cuidem bem de Estefânia. No orfanato, todos ficam felizes com a volta da garota. Vivi confessa a amiga que ficou preocupada com ela. A garota aproveita o momento e pede desculpas à pequenina, as duas fazem as pazes.

Junior alerta as crianças e pede para que eles tomem cuidado ao postar vídeos ou qualquer tipo de informação pela internet. No Café Boutique, o rapaz chega à loja e conta a todos o que aconteceu no orfanato. Carol diz ao noivo que ligou para o orfanato e Cintia disse que estava tudo bem. Na mansão da família Almeida Campos, Duda conta a José Ricardo sobre o sequestro que Mili sofreu. Carmen aproveita o momento para criticar a direção de Cintia. A megera pede para o irmão que ela se torne supervisora da moça. Sem saída, o empresário aceita a sugestão. Beto fecha o primeiro show de Tomás Ferraz. Tobias fica nervoso e diz que não pode aceitar. O entregador do Café Boutique tenta convencer o amigo e diz que ele irá abrir o show da dupla Jonas e Maicon. Em sua casa, Maria Cecília procura emprego e Eduarda tenta motivar a filha. A socialite entrega para a moça as faturas dos cartões de créditos. Ao ver os valores, Maria Cecília se desespera e se preocupa em como pagar as contas. No orfanato, sozinha em sua sala, Cintia se irrita por Estefânia não ter sumido com Mili. No mesmo momento, Carol entra no lugar. A ex-garçonete questiona a diretora sobre ela não ter lhe contado sobre o sumiço de Mili.

Cintia é arrogante com Carolina e diz ela não é ninguém pra cobrar satisfações. Carol fica surpresa com a resposta da moça. Na cozinha, Vivi recusa mais uma vez a comida. Ao tentar levantar da mesa, a pequenina desmaia. Carol revela a Cintia que prometeu a Sofia que iria cuidar das crianças e por isso ela tem o direito de saber o que acontece no orfanato. A diretora diz à moça que não se importa com as promessas feitas para a ex-diretora. No mesmo momento, Ana entra na sala e avisa as duas que Vivi desmaiou na cozinha. Ao chegarem no local, Carol encontra Vivi pálida e pergunta o motivo da garota estar daquele jeito. Mili revela que a pequenina está fazendo dieta. A moça aconselha à órfã e Mili serve um prato de comida para a amiga. Ao colocar o alimento na boca, Vivi corre para o quarto e Carol vai atrás da pequenina. Cintia pensa em ajudar, mas Chico aconselha a diretora deixar Carolina cuidar da garota. No quarto, as chiquititas cuidam de Vivi e Bia conta a ex-garconete que a pequenina agora faz parte das Top 3. Carol aconselha a Vivi a parar de ter esse tipo de atitude e diz que a garota pode desenvolver uma anorexia. Tati pega o diário da irmã e lê a todos as regras das Top 3. A moça fala à pequenina que as regras de Débora e Priscila não são boas. Carol dá a ideia de elas inventarem juntas as regras da felicidade e todos amam a sugestão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

