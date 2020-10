Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 21

Malhação

Benê avisa a Guto que não vai à audição com o professor dele. Malu decide reter os alunos no colégio. Keyla fala para Dóris sobre sua desconfiança com Dogão. Dogão fica tenso quando Tato avisa que o culpado do atentado pode ser preso. K1 e K2 ironizam o estado de Benê. Fio vai ao colégio Grupo para alertar Ellen. Ellen e Guto fogem do colégio para ver Benê. Os celulares são encontrados. Guto fica penalizado com o estado de Benê. Malu afirma que encontrará o culpado pelo sumiço dos celulares. Keyla e Ellen se cruzam na sala de Dóris. Guto tranquiliza Benê e a ajuda a se entender com Ellen. Ellen e Keyla fazem as pazes. Felipe fala para MB assumir para Malu que é o culpado pelo sumiço dos celulares. Roney canta uma música para Josefina. Dóris se reúne com os alunos. Malu acusa Ellen e Guto de serem os culpados pelo sumiço dos celulares e mostra a imagem dos dois pulando o muro da escola.

Flor do Caribe

Ester cede à chantagem de Alberto. Cassiano pede para Taís marcar um encontro com Ciro, Rodrigo e Amadeu. Guiomar exige que Alberto a escute. Guiomar e Alberto não se entendem. Veridiana recebe Cassiano em sua casa. Doralice procura Natália para conversar sobre Juliano. Ludmila descobre que Natália está apaixonada por Juliano.

Ester avisa que a ONG perdeu patrocínio de Alberto. Natália conversa com Carol sobre Ludmila. Samuel ajuda Ester a sustentar a ONG. Duque incentiva as modelos da ONG. Carol tenta conversar com Ludmila sobre Natália e Juliano. Tenentes querem avaliar os documentos trazidos por Gonzalo. Dionísio descobre que sua medalha não está no cofre.

Haja Coração

Leozinho chega para o jantar com Fedora, e Aparício não gosta. Penélope aceita participar do plano de Rebeca e Leonora para não pagarem a conta do spa. Francesca invade a comemoração de Fedora e exige que os Abdala parem de perseguir Giovanni. Camila pede ajuda a Giovanni para recuperar a memória. Apolo pede perdão a Tancinha e os dois se reconciliam. Teodora confessa que foi ela quem difamou Giovanni na internet. Fedora comemora seu noivado com Leozinho. Giovanni fica desconcertado quando Camila lhe diz que sente que ele se importa com ela. Adônis foge de Shirlei. Rebeca, Penélope e Leonora se preparam para executar seu plano de fuga.

A Força do Querer

Cibele é irônica com Ritinha e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais monitoram a conversa de uma facção criminosa. Eurico descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e Nonato. Depois de conversar com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não atende o telefonema de Irene e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está com ciúmes de Zeca. Silvana devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa de noivado de Jeiza e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam noivos. Jeiza é chamada para trabalhar no meio da festa de noivado e Zeca se irrita.

RECORD

Amor Sem Igual

Dr. Afonso conversa com a equipe médica e consegue estancar a hemorragia em Peppe. Hugo consegue salvar Maria Antônia do afogamento. Poderosa tenta dormir, porém Caio não para de jogar videogame. Oxente vai à casa de Poderosa e implora que ela diga o nome do homem que a violentou. Poderosa revela a Oxente que foi Leandro quem a violentou. Maria Antônia pede que Miguel vá embora, que não quer mais ele em sua casa. Poderosa dá o endereço de Leandro e pede para que não faça nenhuma besteira. Na casa de idosos, Geovani revela a Bento que está com HIV. Maria Antônia revela a Zenaide que não é mais virgem e que foi violentada. Oxente chega a agência onde Leandro trabalha. Oxente aguarda impaciente com cara de poucos amigos. Ele anda de um lado para o outro. Fernanda chega ali acompanhada por Beto. Leandro disfarça o medo. Fernanda estranha, mas deixa eles a sós. Leandro pergunta do que se trata o assunto com ele e Oxente diz se tratar do estupro que ele cometeu contra a sua filha.

Leandro finge não saber do que Oxente está falando. Oxente espuma de raiva, mas se segura para não partir para agressão física. Fernanda entra na sala e diz acreditar em Maria Antônia. Oxente diz que vai denunciá-lo na delegacia. Xavier ansioso e nervoso, ajuda Bernardo, que está tranquilo. Xavier diz que a cirurgia está demorando demais. Pedro vai até a agência onde está Leandro enfurecido e o ameaça pagar por tudo que fez com sua irmã. Leandro diz a Pedro que não sabia que sua irmã era garota de programa senão teria pagado na hora. Pedro Antônio desfere um soco em Leandro, que cai sobre uma mesa, assustado com o olhar de ódio de Pedro Antônio.

Leandro se levanta do chão e diz que vai processar Pedro. Tobias percebe algo diferente na sala de Leandro e vai lá saber o que está acontecendo. Tobias vê toda a confusão e liga para a segurança. Fernanda comenta com Hugo que Pedro Antônio está demorando demais para voltar. Geovani conversa com Bento e diz que terá que falar com todas as mulheres que se relacionou para falar sobre a doença e teme morrer. Bento fica penalizado pelo amigo. Peppe está num hotel de péssima categoria, deitado no chão com a roupa suja de sangue. Uma prostituta se desespera ao vê-lo ali sangrando e chama por socorro. Uma ambulância chega ao local e leva Peppe para o hospital. A enfermeira diz a Chico que o paciente está delirando e falando um nome diferente, Pépe ou Pepê e que é jogador de futebol. Chico reconhece o rapaz e diz que é o jogador da Brás e que conhece a sogra do dono da agência, Dona Norma. Chico liga para Dona Norma e pede para que ela vá ao hospital urgente.

Jesus

Goy, Matias, Barsabás e os discípulos que Jesus enviou em duplas retornam ao encontro do Messias. Laila tenta se reaproximar de Simão, mas Satanás tenta interferir. Cassandra fala do encontro com Rufus. Longinus paquera Kesiah. Simão reata a relação com Laila. Temina se mostra arrependida. Jesus enfrenta o Satanás. Os leprosos se apresentam a Caifás dizendo que Jesus os curou. Goy e os outros discípulos escutam, felizes, as palavras de Jesus. Helena e Deborah admiram o jeito de Tiago Justo com as crianças. Curado, Rufus procura Petronius, mas é mal recebido. Satanás sorri, satisfeito, ao ver Judas roubando moedas. Kesiah fala sobre Jesus com a Mulher Encurvada. Cassandra diz que Petronius não pode ser vingativo. Cláudia diz estar orgulhosa de Helena.

Tiago Justo fala do encontro com as crianças. Shabaka elogia o sorriso de Mirian. Asisa diz ter demorado para perceber o valor de Mateus. Malco visita Marta. Pilatos manda Temina se mostrar útil. Caifás humilha Judite. Dimas trabalha com Almáquio. A Mulher Encurvada amanhece na estrebaria. Maria reencontra Tiago Justo. Chuza bebe com Judas. Pilatos cobra resultados do encarregado de obras. Jesus prega para seus seguidores. Arimatéia encontra Tadeu, Tomé e Zelote. Joana procura por Judite. Pilatos estranha a presença das crianças órfãs no palácio. Judas diz que Jesus deveria comandar um exército contra os romanos. Anás se irrita com a presença de Jesus na sinagoga. Yoná e Gabriela prometem levar a Mulher Encurvada até o Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Cris cede aos apelos de Iara e solta Felipe. Draco coloca uma bomba na mansão. Multi se multiplica e ameaça Cléo e Carvalho. Mulher-Zumbi diz que todos os zumbis morreram e pede para Melquior matá-la. Os agentes do Depecom se juntam e pressionam Ferraz. Samira mira a espada no pescoço de Valente, quando de repente vê que levou um tiro no ombro. Meta-Novo se prepara para fugir com os bebês, mas Telê se materializa na frente dele. Maria encontra a bomba.

Escrava Mãe

Catarina fala a Tozé que Osório pode ser útil. Quinitiliano desconfia de Osório. Osório discute com um homem em uma roda de escravos, quando chegam os homens do capitão. Sapião pede ajuda para Tito Pardo para voltar para a senzala. Esméria acorda e procura seu baú. Juliana conta a Teresa como descobriu que o filho de Almeida é de uma meretriz. Petúnia separa Urraca e Rosalinda. Átila se assusta ao ver Miguel na cela. Zé Leão acorda e vê que Esméria está com a arma que matou o coronel. Zé Leão entrega Esméria, junto com a arma, para Loreto, Almeida e Maria Isabel. Tomás diz a Violeta que quer um duelo com Jean Pierre. Miguel conta a Átila que é inocente e que Maria Isabel é sua noiva. Urraca pede para Dália roubar a criança e entregar a ela.

Petúnia diz que ela decidirá o destino de sua filha e Rosalinda pede para que ela não faça nenhuma besteira. Tia Joaquina fala para Juliana ir à sala e conta a Teresa que Miguel está vivo. No meio da confusão, Esméria diz que a arma estava com Juliana e Maria Isabel fala que explicará tudo. Átila diz a Petúnia que cuidará dela e da filha. Maria Isabel sai com Loreto para falar sobre a situação e Teresa conta a Juliana que Miguel está vivo. Maria Isabel diz que Esméria é culpada. Tia Joaquina tenta acalmar Juliana. Sapião conta a Tito Pardo que pediu Juliana em casamento. Maria Isabel fala a Esméria que cuidará de tudo e Loreto diz que Miguel será solto. Tia Joaquina conta a Tito Pardo o que aconteceu, Juliana sai angustiada. Juliana segura a máscara de Miguel e começa a chorar. Loreto libera Miguel da cela. Átila abriga Petúnia e sua filha em sua casa.

Maria Isabel ameaça Almeida e diz que levará Miguel para dentro da casa. Violeta conta a Dália sobre o duelo de Tomás e Jean Pierre. Rosalina passa mal e Dália chama o Dr. Pacheco. Dr. Pacheco examina Urraca e a questiona sobre práticas com escravos além do trabalho. Esméria fala a Loreto que sabe sobre rodas de escravos. Teresa pergunta a Almeida se ele teve filho com outra mulher. Maria Isabel diz que Juliana não pode sair da senzala sem autorização de Almeida e conta a Beatrice e Tia Joaquina que está noiva de Miguel. Juliana conversa com Sapião e diz que tem algo sério a contar para ele.Juliana está bastante angustiada diante de Sipião e explica que Esméria tentou jogar a culpa pela morte do coronel Custódio em cima dela. Fora isso, ela revela a Sapião que Miguel está vivo e se diz confusa e pede paciência. Maria Isabel diz a Beatrice que está noiva de Miguel. Loreto está intrigado diante de Esméria, que está dentro da cela. Rosalinda não está bem e Dália corre até a casa de Urraca para chamar o dr. Pacheco.

SBT

Chiquititas

No orfanato, Chico convida Estefânia (Adriana Alencar) para almoçar e Mili aceita a sugestão. No Café Boutique, Armando e Carol irão trabalhar na mesma sala. O rapaz trata sua nova assessora de uma forma grosseira e Carol não aceita as atitudes de Armando. Eduarda revela a Maria Cecília que já sabe que a filha pediu demissão. A socialite tenta obrigá-la a voltar para o trabalho, mas a moça diz que não irá fazer isso. Maria Cecília pede à mãe que comece a economizar e a ex-modelo se desespera. No shopping, Débora e Priscila combinam de sair com seus namorados e convidam Vivi para ir com Mosca. A órfã mente para as novas amigas e diz que terá um compromisso com o garoto. Débora avisa a pequenina que elas precisarão ir a uma festa e que precisam comprar roupas novas. Na cozinha, os órfãos fazem um interrogatório com Estefânia. Chico pergunta à moça se ela fará todos os testes para verificar se Mili é realmente sua filha, a moça afirma que sim. A mulher diz que mora em Niterói e as crianças estranham que Estefânia não tenha nenhum sotaque. Mili interrompe as perguntas e pede para que todos apreciem a comida do cozinheiro. No shopping, Débora e Priscila compram roupas novas. Vivi se assusta com os preços das peças.

No Café Boutique, Clarita conta a Carol que procurou Érica pelo FrendiBuqui. A garota demonstra preocupação com a concorrente e diz que Beto precisa mudar o status na sua rede social para namorando. No orfanato, os órfãos comentam que Estefânia tem um jeito estranho de agir. Mosca dá a ideia de todos seguirem a mulher para descobrirem tudo sobre ela. No Café Boutique, Armando encontra Cintia no elevador. A diretora diz ao rapaz que foi visitar Cícero (Ernando Tiago) na prisão e que logo estará livre de Vivi e Tati. Armando pede para que a moça não se esqueça que ele a ajudou. Cintia fala ao vilão que precisa se livrar de todos os órfãos para poder procurar o tesouro que tem escondido no orfanato. No orfanato, Estefânia se despede de Mili e diz que não vê a hora de ficar junto da filha. Ao sair do local, Mosca, Rafa, Binho, Pata e Bia seguem a mulher. Cintia conta a José Ricardo que a mãe de Mili apareceu. Assustado com a notícia, o empresário garante a namorada que Estefânia não é a mãe de Mili. Cintia estranha a reação de José Ricardo e pergunta se ele conheceu a mãe da pequenina. O homem diz que não, mas, que segundo Sofia, a mãe de Mili não se chamava Estefânia e que já faleceu. No orfanato, Mili está pensativa no pátio e Duda resolve fazer uma surpresa para a garota. A pequenina revela que está com medo de que a moça não seja sua mãe. Duda acalma a garota e diz que elas podem fazer um exame de DNA.

Mili revela que Estefânia a convidou para voltarem juntas a sua cidade, pois ela precisa ir embora. Duda tenta acalmar a amiga e pergunta se ela quer ir com sua suposta mãe. A órfã confessa que tem medo de perder a chance de ter uma família. As crianças seguem Estefânia e a observam conversando com um homem suspeito. A mulher entrega para o rapaz um envelope e a atitude intriga os pequeninos. Eles resolvem continuar seguindo a moça, quando um carro para com dois homens e Estefânia foge em um taxi. As crianças voltam para o orfanato e contam a Mili e Duda tudo o que viram. A pequenina estranha e acredita que os amigos estão julgando a mulher sem saber o que está acontecendo. Confusa, Mili resolve não falar mais sobre o assunto e sobe para o seu quarto. Preocupados, os órfãos vão à sala de Cintia e contam a diretora sobre o que viram. A mulher tenta acalmá-los e diz que irá pedir para Estefânia ir até o orfanato para conversarem. A diretora fica irritada com a descoberta dos pequeninos. Mais tarde, Estefânia chega ao local. A moça encontra com todas as crianças e Mosca a questiona sobre tudo o que viu. Surpresa, a mulher diz que o homem que eles a viram conversando é seu mecânico. Os outros dois que a seguiram, ela não sabe e por medo fugiu.

Cintia chama Estefânia para conversar em sua sala. A diretora avisa a mulher que precisa parar o processo da guarda, pois recebeu informações de que ela não pode ser a mãe de Mili. Estefânia não concorda e diz que é a mãe biológica da garota. Cintia conta que se ela quiser a guarda da filha, terá que provar que é sua mãe verdadeira. Estefânia pede para conversar com Mili e a diretora autoriza. No jardim, a moça não conta a Mili o que Cintia conversou com ela e a convida para tomar um sorvete. A pequenina aceita o convite e diz que precisa avisar Cintia, mas Estefânia diz que não será necessário, pois já avisou a diretora sobre o passeio. Ao saírem, Mili encontra com Ernestina no portão e avisa a zeladora que sairá com sua suposta mãe. No orfanato, Mosca, Rafa, Binho, Pata e Bia não se convenceram com as desculpas de Estefânia. No mesmo momento, Vivi encontra uma matéria na internet com uma foto da moça. A notícia diz que Estefânia é uma foragida de um hospital psiquiátrico e que está usando uma falsa identidade. As crianças procuram Mili por todo o orfanato e não a acham. Ernestina avisa que a garota saiu com a Estefânia e os órfãos contam para Chico e a zeladora sobre a notícia que viram. Mosca tenta ligar para o celular de Mili. Na mansão da família Almeida Campos, Junior recebe uma ligação de Chico e o rapaz comenta com Duda, os dois vão para o orfanato. Mili, que está no carro com a mulher, atende o celular e Mosca conta para a amiga o que está acontecendo. Ao desligar, a órfã tenta disfarçar e Estefânia percebe que a menina está estranha.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

