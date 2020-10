Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 20

Malhação

A bomba de Dogão explode e Benê é atingida. Josefina cuida de Benê. Keyla desconfia do comportamento de Dogão. Malu confronta Ellen e Jota, mas MB, Samantha, Felipe e Guto despistam a orientadora. Ernesto alerta Dóris sobre Dogão. Benê teme ter perdido sua audição e Josefina, Roney e Keyla a levam para o posto médico. Dóris reúne professores e alunos para debater o uso de celulares em sala de aula. Tato e Dogão se enfrentam na aula de Ernesto. Dóris decide conversar abertamente sobre a situação do Cora Coralina e Tato e Dogão são eleitos representantes de sua turma. Marta volta de Paris e conta a Leide que Lica decidiu passar mais um tempo fora do país. Luís pede o apoio de Marta na luta pela guarda de Clara. O médico diz que Benê teve uma inflamação leve nos tímpanos. Keyla confronta Dogão. Benê se desespera ao não conseguir ouvir sua música.

Flor do Caribe

Cassiano explica a Ester que Cristal é somente uma amiga. Alberto é duro com Guiomar e a faz chorar. Juliano defende o relacionamento com Natália. Hélio não ajuda Alberto a capturar Cassiano. Hélio avisa a Taís que Gonzalo vai à procura de Cassiano. Guiomar chega à casa de Lindaura e Samuel. Cassiano resolve pular do barco para fugir de Gonzalo. Guiomar finge surpresa ao ser questionada por Samuel e Quirino. Guiomar avisa a Lindaura sobre o perigo que Samuel está correndo. Alberto tenta trocar a liberdade de Cassiano pelo vínculo com Ester. Samuel desconfia que Guiomar esteja acobertando Dionísio. Duque assiste aos ensaios de dança das meninas da ONG. Juliano pede para Doralice avisar Ester que Cassiano está bem. Alberto pergunta a Ester se ela vai desistir de Cassiano.

Haja Coração

Teodora revela que mandou divulgar informações difamando Giovanni. Rebeca, Penélope e Leonora conseguem sair do SPA sem pagar. Camila pede ajuda a Giovanni, mas ele fica confuso. Larissa (Marcella Valente) fica desapontada com o fato de Renan (Conrado Caputo) não a incentivá-la a estudar. Apolo e Beto brigam outra vez. Adônis (José Loreto) fica desconcertado quando Nair (Ana Carbatti) pede o recibo da mensalidade de sua faculdade. Teodora tenta se aliar a Beto para se livrar da família de Francesca (Marisa Orth).

A Força do Querer

Joyce se desespera com o vídeo. Ruy não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Jeiza. Rubinho deixa a Estudantina e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho.

Rubinho deixa recados no celular de Bibi. Zeca pede Jeiza em casamento. Eugênio tenta ser solidário a Joyce. Mira teme que Caio descubra a verdade sobre ela. Eugênio recebe o contrato de aluguel de Edinalva e fica furioso. Jeiza exige a presença de Alan em sua festa de noivado. Cibele questiona Dantas sobre seus sentimentos por Shirley. Silvana furta dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Simone avisa que ajudará Ivana a se arrumar para o jantar na casa de Heleninha. Edinalva recebe o pedido de desculpas de Eugênio e provoca Abel. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha e Cibele se encontram.

RECORD

Amor Sem Igual

Bernardo e os sequestradores amarram Peppe e também amarram e amordaçam a família toda. Ramiro está tenso sentado em sua cadeira à espera de informações do sequestro de Bernardo. Bibiana consegue se soltar e ajuda Luiggi a se soltar também. Luiggi liga para a polícia. Peppe é levado a um prédio abandonado. Pedro pergunta à Fernanda se ela gostou do programa deles e ela diz que gostou demais. Paulo conversa ao telefone com Bernardo que pergunta se nenhum imprevisto aconteceu no caminho do sequestro de Peppe. Leandro pega Poderosa pela mão e a leva na direção dos quartos. Miguel percebe que Maria Antônia anda muito quieta ultimamente e pergunta o que está acontecendo. Maria Antônia não aguenta e desaba a chorar. Miguel a abraça. Miguel pede para Maria Antônia confiar nele e contar o que aconteceu e promete ajudar no que for.

Maria Antônia não tem coragem de contar o que aconteceu a Miguel e pede que pergunte à Poderosa. Luiggi invade a agência e diz a Tobias que seu filho foi sequestrado. No prédio abandonado, Peppe pergunta aos sequestradores o que querem dele, mas eles permanecem em silêncio. Luiggi conta tudo a Tobias sobre seu filho e chora. Miguel visita Poderosa que está dormindo pesado. Miguel bate à porta com força pedindo que ela acorde porque precisa lhe falar. Miguel mente dizendo que não sabe de nada. Os dois discutem. Poderosa liga para Maria Antônia furiosa. Xavier comenta com Ramiro que vai dar tudo certo enquanto Ramiro diz que é sua última chance. Miguel chega tarde ao Mercado Municipal e Oxente pergunta se aconteceu alguma coisa. Miguel diz a Oxente que eles precisam conversar e que o assunto é sério demais.

Poderosa liga para Leandro e diz que precisa falar com ele pessoalmente. Jornalistas estão à frente da agência e perguntam à Fabiana quem é o jogador contratado para o clube espanhol. Fabiana responde apenas que a assinatura do contrato foi adiada por motivos de força maior. Peppe está numa clínica e pede para o soltarem e grita por socorro. Enfermeiro pede a ele que se acalme. Bernardo conversa com Dr. Afonso e diz que o centro cirúrgico está preparado. No hospital, Ramiro conversa com o médico e diz que Bernardo está informando cada passo do processo com Peppe. Seu Ernani dá a notícia a Caio e Rosa Flor que Peppe foi sequestrado. Poderosa acusa Leandro de ter estuprado Maria Antônia. Ele não se abala. Miguel vai à casa de Oxente e pede para Maria Antônia contar que foi estuprada. Maria Antônia chora e acaba convencida por Miguel a contar a verdade. Oxente fica em estado de choque. Oxente sai desorientado em direção a caminhonete e Miguel vai atrás dele. Maria Antônia chora, muito nervosa, abalada. Maria Antônia corre pelo sítio e se joga no lago. Dr. Afonso começa a cirurgia em Peppe que perde muito sangue. Dr. Afonso acha estranho e percebe que o paciente está entrando em choque.

Jesus

O governador romano manda aumentarem os tributos aos judeus. Maria ajuda as irmãs de Lázaro. Asisa diz ter ficado admirada com o milagre feito por Jesus. Simão Fariseu sofre sem Laila. Chuza avisa a Pilatos que Antipas partiu para Tiberíades. Petronius reclama por Cassandra visitar os leprosos. Em conversa com Almáquio, Dimas diz não ter notícias de Gestas. Judite teme o pior. Caifás ameaça Malco. Jesus semeia uma semente de trigo e prega. Laila se mostra preocupada com Simão Fariseu. Deborah e Helena ajudam Joana a cuidar de umas crianças órfãs. Laila procura por Simão. Cassandra reencontra Rufus na caverna dos leprosos. Petronius encontra mulher encurvada e a deixa dormir na estribaria com seus animais.

Laila encontra Simão entrando no mar e vai em sua direção. Ela pede para que ele não faça uma besteira e o abraça. Cassandra promete ajudar Rufus. Laila tenta se reaproximar de Simão Fariseu, mas ele resiste. Natanel beija Yoná. Tiago Justo toma uma decisão e vai ao encontro de Deborah. Rufus e outros leprosos decidem procurar Jesus. Caius conversa com Petronius sobre o risco da construção do aqueduto por baixo da torre de Siloé. Os leprosos encontram Jesus e clamam pela cura. Tiago Justo ajuda a cuidar das crianças órfãs. Deborah admira o jeito dele com os meninos. Simão Fariseu tenta resistir, mas Laila insiste em retomar o relacionamento. Jesus pede para que os leprosos se mostrem aos sacerdotes e eles são curados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Nil fica arrasado por causa do ataque ao Teatro-Escola. Ferraz sai correndo pela mata e voa. Nati desconfia que o homem era Ferraz. Os agentes chegam e ajudam a socorrer Miguel. Cléo e Carvalho são surpreendidos pela chegada do mutante Multi. Maria avisa que irá transformar a mansão numa Escola de Mutantes. Valente conta a sua história para o Dr. Sabiá e pede ajuda para decifrar as inscrições fenícias.

Escrava Mãe

Juliana acalma Belezinha e diz que não irá contar nada a sua senhora. Petúnia vai até a pensão de Rosalinda com Jasmim nos braços e diz que Almeida a expulsou de casa. Rosalinda e Violeta amparam Petúnia. Juliana caminha pensativa, pelo mesmo local onde encontrara a máscara de Miguel. Tozé conta a Catarina sobre a bebida que é para ela ter bebido na festa. Catarina promete se vingar. Petúnia pensa em entregar a filha em um convento ou na roda dos enjeitados e Rosalinda não deixa. Miguel fala para Maria Isabel que eles vão contar tudo que sabem ao capitão Loreto para ficar livre de uma vez por todas, Maria Isabel se espanta. Juliana visita Sapião e diz que aceita se casar com ele que fica emocionado.

Juliana conta tudo sobre o Miguel, e pede que Sapião conte tudo pra ela também inclusive sobre ele ter se machucado daquele jeito. Osório procura Catarina pois ouviu dizer que ela procura fazer negócios na vila. Átila vai até a casa de Almeida e diz que vai assumir o filha e Petúnia. Tereza está nervosa querendo saber o teor da conversa no gabinete. Juliana está indignada diante de Sapião após saber a verdade e pede para ela não contar a ninguém. Miguel anda apressado, levando Maria Isabel pelo braço. Maria Isabel entra, aos trancos, como que empurrada, assustando Loreto. Miguel entra e Loreto fica espantado.

Urraca está de um lado para o outro da casa e sente falta do choro do bebê. Miguel está muito revoltado diante de Loreto e Maria Isabel, que está muito aflita. Os soldados prendem Miguel. Loreto pressiona Maria Isabel para dizer que escrava está com a arma. Almeida discute com Teresa. Genésio diz a Tito Pardo que vai fugir para o quilombo. Urraca vai buscar a neta, mas Rosalinda impede. Irani diz a Nestor que inventou história sobre índio canibal e os dois se beijam. Juliana conta a Teresa que Almeida não é o homem que ela pensa. Urraca e Rosalinda brigam.

SBT

Chiquititas

No karaokê, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, faz sucesso com as fãs. Distante da mesa, Beto conversa com Érica (Sâmia Abreu). A moça o parabeniza pelo o que fez com a carreira do cantor português. Ao voltar para perto dos amigos, Clarita deixa claro para o namorado que não gostou de Erica. A moça sobe para cantar no palco e não para de olhar para Beto. Todos percebem a situação e Clarita fica irritada. A menina resolve cantar e sobe no palco. Beto se surpreende com a atitude da namorada e Érica não gosta de ver Clarita no palco. No orfanato, Vivi vê Mosca e Mili voltando juntos do pátio. Os dois tentam se explicar, mas a garota não os escuta. Os órfãos decidem ir para o quarto e Vivi resolve ficar na internet para procurar um namorado. Ernestina vê a pequenina e pede para que ela também vá dormir. A zeladora aproveita a ausência de todos e entra em seu perfil no site de relacionamentos. Ernestina fica feliz ao ver uma mensagem de Brigadeirão, que na verdade é Chico, e procura uma poesia para responder. No karaokê, Tobias se sente incomodada ao ver todos os amigos acompanhados. O barista sente falta de Maria Cecília. Os amigos tentam animá-lo. Carol é chamada ao palco e pede para que Junior a acompanhe. Envergonhado, o rapaz e a namorada cantam juntos. No quarto, as chiquititas questionam Mili sobre o que está sentindo agora que achou sua mãe. Vivi torce para que a pequenina vá embora do orfanato. Mili confessa que está se sentindo estranha e Pata diz que a garota precisa ter certeza que Estefânia é sua mãe. Leticia é chamada no palco e estranha. Clarita e Carol confessam que colocaram o nome da amiga na lista do karaokê. A moça se apresenta e surpreende os amigos com sua voz. Felizes, os amigos brindam a amizade. No dia seguinte, ao acordar, Chico vai direto para o computador. O cozinheiro fica feliz ao ver que a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina, respondeu sua mensagem. Chico se surpreende com a poesia e se empolga com o possível novo amor. No mesmo momento, Estefânia chega ao orfanato, a moça pede para falar com Mili. A suposta mãe pede para Chico que a deixe ir até o quarto. Desconfiado, o cozinheiro autoriza e a acompanha. Na cozinha, Binho e Rafa olham Vivi toda arrumada. A menina diz que irá ao shopping com suas novas amigas, Débora e Priscila. Os meninos oferecem pudim para a amiga e ela recusa, pois diz que está de dieta. No quarto, Estefânia conversa com Mili e diz que a garota é muito especial. Ao perceber que a menina gosta de história, confessa que também ama ler livros. A moça entrega uma roupa de presente para Mili e diz que pertenceu a ela. Eduarda vai à mansão para contar a Carmen sobre as ideias que teve para separar Carol e Junior. A socialite diz que comprou uma viagem para Búzios e que seria ideal se Maria Cecília e Junior fossem viajar juntos. Carmen diz a Eduarda que já sabe o motivo da socialite querer empurrar a filha para Junior. A vilã conta para Eduarda que Maria Cecília pediu demissão do Café Boutique. Carol vai à sala de José Ricardo e aceita a proposta de ser assistente de Armando. No orfanato, Estefânia revela para Mili que precisará voltar para a sua cidade e que gostaria a acompanhasse. Na penitenciária, Cintia visita Cícero (Ernando Tiago). A diretora se apresenta e o rapaz se surpreende ao saber que ela dirige o orfanato Raio de Luz. Confusa, Mili fala a Estefânia que precisam esperar a guarda sair para que ela vá embora. A moça diz que elas podem esperar juntas, igual uma família de verdade. As crianças dizem a Chico que não gostaram de Estefânia e confessam que Mili não está à vontade com a moca. No Café Boutique, José Ricardo fica feliz com a resposta de Carol e chama Armando para dar a noticia. O empresário conta ao rapaz que Carol aceitou a proposta. Nervosa, Eduarda chega em casa e conta a Shirley o que descobriu. A socialite vai ao quarto da filha para tirar satisfação. Na penitenciária, Cícero pergunta para Cintia como estão Vivi e Tati. O rapaz diz que pensa muito nas filhas. A diretora diz a Cicero que as meninas sentem muito a falta do pai. O homem confessa a diretora que foi um péssimo pai para as meninas. A diretora diz a Cícero que quando ele sair da prisão poderá revê-las.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

