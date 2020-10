Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 19

Malhação

Keyla confronta Dogão e os alunos a apoiam. Benê e Fio afirmam que não deixarão Juca sozinho na nova escola. Samantha faz uma proposta a Anderson. Keyla convida Benê para ver Tonico e as duas conversam sobre a briga entre as amigas. Ellen diz a Jota que não quer encontrar Keyla. Keyla conta a Benê que sua avó a aconselhou a abrir um brechó. MB convence Ellen a ajudá-lo em uma armação contra Malu. MB e K1 falam sobre sua viagem para Felipe e K2, respectivamente. Dóris conversa com Bóris sobre sua preocupação com Dogão. Dogão finge pedir desculpas a Keyla. Dóris conversa com Dogão. Jota ajuda Ellen. Malu se desespera com a armação na escola. Dogão instala uma bomba caseira no colégio.

Flor do Caribe

Ester diz a Alberto que ele não conseguirá afastá-la de Cassiano. Dom Rafael exige segurança para Cristal durante sua turnê pelo Brasil. Cassiano vai atrás de Ester na casa de Alberto. Ludmila percebe o nervosismo de Carol e Natália ao falar de Juliano. Yvete dá um aparelho de espionagem para Alberto monitorar Ester. Cassiano avisa que vai tirar tudo de Alberto. Yvete instala a câmera-escondida no óculos de Ester. Hélio pede uma nova chance para Taís. Lindaura convida Guiomar para um chá em sua casa. Cristal descobre que Amparo viajará com ela ao Brasil. Ester pergunta a Cassiano sobre Cristal.

Haja Coração

Após descobrir que Giovanni (Jayme Matarazzo) foi ao hospital enquanto estava em coma, Camila (Agatha Moreira) decide procurá-lo. Teodora (Grace Gianoukas) promove jantar de noivado para Fedora (Tatá Werneck) e Leozinho (Gabriel Godoy). Tancinha (Mariana Ximenes) pede perdão a Apolo (Malvino Salvador). Penélope (Carolina Ferraz), Leonora (Ellen Rocche) e Rebeca (Malu Mader) planejam fugir do SPA sem pagar a conta. Beto (João Baldasserini) recorre a Fedora para descobrir pistas sobre o paradeiro do pai de Tancinha. Apolo faz uma surpresa para a feirante.

A Força do Querer

Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. Joyce marca um encontro com Irene e Eugênio fica tenso. Ivana pensa em Cláudio. Joyce humilha Ritinha. Cibele se recusa a contar seu plano para Shirley. Abel indica um carro valioso para Edinalva. Shirley conta para Cibele que Ruy pretende lhe pagar uma pensão. Eurico demonstra seu preconceito com Nonato. Silvana leva suas joias para serem avaliadas. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Jeiza se prepara para uma grande operação policial fora do Rio de Janeiro. Joyce e Eugênio se surpreendem com Edinalva. Silvana leva o relógio do pai de Eurico para ser penhorado com suas joias. Ivana fica abalada quando Anita elogia a nova namorada de Cláudio. Simone conversa com Cláudio sobre a prima. Caio avisa que fará sua cerimônia de casamento na casa de Heleninha. Silvana consegue pagar sua dívida. Joyce afirma a Ivana que irá ajudá-la. Um mês se passa. Ritinha e Ruy passeiam juntos.

Joyce exige que Ruy não se afaste de Cibele. Cibele fala com um amigo e decide sair de casa novamente. Rubinho tenta disfarçar a tensão quando Bibi afirma que viajará com ele. Jeiza se prepara para sua operação policial. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê. Cibele faz um ensaio fotográfico. Irene fica satisfeita quando Miraceli é chamada para uma entrevista no escritório de advocacia. Ritinha confessa a Marilda que quer que Zeca continue gostando dela. Jeiza avisa a Cândida que não quer Ritinha em sua casa. Dantas ameaça desmascarar Cibele. Biga compra um ingresso para o show de Jane di Castro e Nonato tenta conseguir uma entrada com ela. Ruy se surpreende com o vídeo que Cibele divulga na internet.

RECORD

Amor Sem Igual

Leandro pasmo diante de Poderosa, já sem máscara e com um sorriso provocante. Poderosa pergunta a Leandro porque Bernardo mandou matá-la. Poderosa provoca Leandro e sussurra em seu ouvido, e os dois se beijam. Leandro comenta com Bernardo sobre a noite que teve com Poderosa. Miguel dá carona para Poderosa e diz que estava com saudade. Poderosa se surpreende e se emociona um pouco, Miguel repara. Seu Ernani pede uma nova chance a Sonia que pede um tempo para pensar. Fernanda recebe um pacote de Pedro Antonio, nele tem um colar. Tobias pergunta a Fernanda quem lhe deu o colar. Tobias pede a irmã que dê tempo ao tempo. O empresário Hernandez cumprimenta Ramiro e diz que fez uma excelente escolha pelo jogador.

Seu Ernani fala com Peppe e diz para ele ir no dia seguinte na agência para assinar o contrato. Na escolinha de futebol, todos comemoram com Peppe e ele se emociona. Pedro tenta terminar o relacionamento com Fernanda no Mercado. Ela diz para ele não desistir e para os dois conversarem. No meio da discussão, Pedro volta a falar do beijo no Beto. Fernanda insiste e se declara a Pedro. Os dois se olham. Ele também diz que a ama e se beijam. No Mademoiselle, Olympia diz à Carmen que não pode fazer o roubo sozinha e pede que a Cindy a acompanhe. Olympia se assusta por achar que Cindy seja muito inocente. Peppe comemora no Mercado ao lado de seus pais e amigos. Maria Antônia vai até o apartamento de Poderosa para irem juntas ao ginecologista. Ela se impressiona com o local em que Poderosa mora por ser muito pequeno. Poderosa insiste para Maria Antônia contar para toda a família o que Leandro fez com ela. Maria Antônia diz que se seu pai e seus irmãos souberem uma tragédia pode acontecer. Fernanda lê o contrato de Peppe e pede que Leandro faça algumas mudanças com relação a comissão de Tobias. Na agência, Tobias fala para Leandro que seu pai quer roubar o rim do Peppe e Leandro se espanta. Cindy chega no Mademoiselle e Olympia a aborda. Olympia diz que está organizando um roubo em um hotel de luxo e pergunta se Cindy quer fazer parte. Cindy se assusta.

Ioná escuta tudo atrás da porta, escondida, e de repente surge dizendo à Mademoiselle que aceita participar do roubo. Cindy, Olympia e Maikitaison se voltam para Ioná, surpresos. Cindy interfere e diz que a proposta foi feita a ela. Fernanda pergunta se Tobias e Leandro já discutiram a cláusula do contrato. Miguel chega em casa e se surpreende ao encontrar Poderosa, e se assusta. Eles combinam de fazer um jantar. Maria Antônia pesquisa em seu computador o termo “Fui estuprada, e agora?”. Zenaide abre a porta e entra para chamá-la para jantar, mas Zenaide recusa e diz que comeu na rua. Poderosa conta seu plano de vingança a Miguel que não dá ouvidos. Poderosa devolve o dinheiro para Miguel e ele fica decepcionado e não aceita. Os dois discutem e Poderosa joga o envelope em Miguel. Poderosa pede um táxi e chora, magoada. Pedro busca Fernanda para levá-la a um lugar diferente. Miguel oferece emprego à Furacão. Poderosa deseja boa sorte à Furacão e sai batendo a porta. Bernardo combina com os capangas sobre o sequestro de Peppe. Bibiana está com Peppe tomando um chá acompanhado por Serena. Campainha toca e Luiggi vai abrir quando é surpreendido por Bernardo, Paulo, Caíque e Vinícius que invadem o apartamento, armados e mascarados.

Jesus

Diana agradece o apoio de Helena e Cláudia. Ela se despede e avisa que deixará o palácio. Pilatos avisa que iniciará uma obra subterrânea para a construção do aqueduto. Diana se despede de Almáquio. Anás ameaça Caifás. Jairo pede a ajuda de Sara. Cassandra incentiva Noemi a conquistar Petronius. Sara se preocupa com o que possa ter acontecido à Laila. Antes de partir, Diana tenta ajudar a mulher encurvada. Cláudia permite que Helena saia do palácio com Joana. Antipas dá sinais de loucura. Diana se despede de Livona.

Jairo agradece a ajuda de Cornelius. Judite sente pena de Livona. Marta se irrita com os irmãos. Maria aconselha Shabaka. Jesus fala aos seus discípulos. Cassandra leva Noemi até Petronius. Pedro reflete diante das palavras do Messias. Caifás humilha Livona. Goy e Matias encontram uma mulher endemoniada em uma caverna. Noemi se declara para Petronius. Goy cura a mulher endemoniada. Barrabás cobra providências de Petronius sobre o assassinato de Adela. Diana se recorda de sua mãe. Tadeu se encontra com Helena. Temina passa novas informações para Barrabás, que decide queimar o registro das dívidas dos judeus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Maria e Marcelo saem levando Kídor como refém. Curupira pega o porrete e avança contra Melquior. O Rei levanta o cetro do poder e derruba o porrete no chão. Samira leva Clara para o esconderijo de Juli. Samira consegue captar o local onde Gór e Metamorfo estão escondidos com os bebês. Luna diz para Gaspaz que ama Tarso e ele decide ir embora. Maria e Marcelo ordenam que Kídor diga onde estão os bebês.

Escrava Mãe

Tomás e Átila boquiabertos olhando para Rebeca. Ela percebe os olhares e sorri. Átila e Tomás acenam ao mesmo tempo, respeitosos. Almeida se retira da festa e no caminho se depara com Petúnia e o bebê. Almeida fica estático, sem reação. Petúnia o observa, tensa. Almeida se aproxima e ela recua, assustada, protegendo a criança. Almeida a encara, sério. Urraca leva uma taça de vinho para um local mais vazio do salão e, discretamente, despeja o conteúdo do pingente dentro da taça. Almeida tira o bebê dos braços de Petúnia que teme que ele faça algum mal. O bebê chora e Almeida acha que está com fome. Ele coloca o dedo mínimo na boca do bebê que para de chorar e ele sorri. Miguel tira Juliana para dançar. Eles rodopiam pelo salão como se não existisse mais nada em volta. A música acaba e eles se olham, encantados.

Miguel aproxima sua mão do rosto de Juliana e retira a máscara dela, devagar. Sapião leva um golpe do oponente e tem sua perna quebrada. Sapião cai no chão, urrando de dor. Osório comemora, enquanto Zé Leão se aproxima e chuta Sapião, que continua desacordado. Miguel retira a máscara de Juliana e Urraca vê Juliana e faz um escândalo. Loreto chega e Miguel sai sem ser notado. Catarina questiona Urraca sobre a sua convidada. Juliana sai pelo mesmo caminho que Miguel. Urraca pede desculpas a Catarina e oferece a taça de vinho. Catarina ignora e se dirige a Loreto. Na confusão entre as taças de vinho, Loreto, Catarina e Urraca bebem da taça sem saber qual está com o pó. Petúnia senta ao lado de Almeida e o acaricia com os pés. Almeida e Petúnia se beijam calorosamente. Beatrice bêbada revela a Maria Isabel e Teresa que ama Quintiliano, elas ficam chocadas.

SBT

Chiquititas

Ao notar o comportamento de Vivi, Tati fica triste – Clipe: Mentirinhas. Os órfãos chegam da escola e encontram Duda na sala. Mosca não gosta de ver o garoto no orfanato e todos percebem a irritação do órfão. No Café Boutique, Maria Cecília vai à sala de José Ricardo e pede demissão. O empresário se espanta com o pedido da funcionária. Em sua casa, Eduarda conversa com Shirley sobre o estranho comportamento da filha. A socialite vê na internet uma promoção de viagem para Búzios. Eduarda decide comprar a viagem no cartão de crédito da filha. José Ricardo questiona Maria Cecília e pergunta se ela tem certeza da sua decisão. A supervisora segura às lágrimas perante aos elogios do empresário, mas não muda de ideia. As chiquititas mostram para Ernestina o seu perfil no site de relacionamento, cada está cadastrada como Eterna Apaixonada. No shopping, as Top 3 levam Vivi para almoçar. As patricinhas só falam mal dos outros e Débora e Priscila destratam Michelle. No pátio, Duda grava o vídeo de Mili e Mosca observa os dois de longe. Na sala, os meninos e Pata mostram a Chico o seu perfil no site de relacionamento, que está cadastrado como Brigadeirão. Em sua sala, Maria Cecília arruma as suas coisas. Armando entra e garante a moça que o seu segredo estará bem guardado. Falso, o rapaz vai à sala de José Ricardo lamentar a decisão de Maria Cecília e se oferece para o cargo de supervisor. O empresário não aceita. Armando tenta convencê-lo e José Ricardo cede ao pedido do funcionário, mas avisa ao rapaz que será algo temporário até achar alguém com mais experiência.

No shopping, Débora diz a Vivi que as patricinhas a querem no grupo, mas para que ela entre terá que cumprir um desafio. As Top 3 pedem a órfã que vá falar com um garoto que está no local e peça o seu FrendiBuqui. Vivi vai ao encontro do garoto que se apresenta como Matias (Thiago Wittner) e consegue o contato do menino. As Top 3 a parabenizam, mas dizem que ainda falta mais um coisa para que ela consiga entrar no grupo. No orfanato, Duda posta na internet o vídeo de Mili. A garota chama as chiquititas para assistirem a gravação. No pátio, Mosca fala aos amigos que Duda não desgruda de Mili. Rafa e Binho acreditam que a garota gosta dele. Rafa pergunta ao amigo se ele gosta mais de Mili do que de Vivi. Mosca confessa que está cansado da namorada. No shopping, Michelle compra um lanche e Débora pede para que a menina jogue a comida fora. Vivi não gosta das atitudes das meninas, mas concorda para não ficar de fora do grupo. Débora aproveita a ausência de Michelle e confessa a Vivi que querem tirar a menina do grupo das Top 3. A patricinha revela que Vivi é a garota ideal para substituí-la, mas se quiser entrar para o grupo terá que expulsá-la. No Café Boutique, Clarita vê Maria Cecília saindo da loja com algumas caixas e avisa Tobias. O barista corre para ver o que está acontecendo com a amada. Tobias a questiona e ela revela que não trabalhará mais no Café. Maria Cecília mente para Tobias e diz que teve uma proposta de trabalho melhor. Triste, o barista não entende e a moça vai embora. Junior vai à sala de José Ricardo e recebe a noticia que Maria Cecília pediu demissão. O rapaz estranha a decisão da moça e sai da sala. Cintia, que está no local, sugere ao empresário colocar Carol na vaga de Maria Cecília. José Ricardo não concorda e diz que a garçonete não tem preparo para este tipo de cargo. No orfanato, Vivi pensa se deve expulsar Michelle das Top 3. A garota sabe que se tomar essa atitude irá magoá-la. Mosca vai ao encontra da namorada e pergunta o motivo de ter ignorado todas as mensagens que ele enviou para ela. O garoto diz que está preocupado com as atitudes de Vivi.

