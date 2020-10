Resumo das Novelas

SÁBADO, 17

Malhação

Flor do Caribe

Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda das crianças se ela se separar dele. A mocinha fica assustada com as ameaças. Juliano acha graça de ficar escondido no armário do quarto da casa de Natália. Ester finge acreditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve prender Cassiano. Ester, por outro lado, pede desesperada que Doralice avise para Cassiano se esconder. Alberto, hipócrita, manda que Helio fique a disposição do delegado. Ester, temendo o pior, fica nervosa ao saber que nem Zuleica e nem Doralice conseguiram avisar Cassiano. Doralice pede a Juliano que esconda Cassiano em seu barco. Ester finalmente consegue avisar Cassiano que a policia está a sua procura e o faz ficar atento. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Enquanto Carol avisa a irmã que irá fotografar, Juliano e Donato procuram por Cassiano. Escondida, Carol fotografa Lino. Alberto mostra a Ester o CD e a carta de Cristal para Cassiano. Ester, muito triste, se sente traída por Cassiano e chora.

Haja Coração

Apolo agride Beto. Adônis não reconhece Nair como sua mãe, e Larissa se irrita. Francesca, Tito e Nair ajudam a apartar a briga entre Apolo e Beto. Camila desperta do coma, mas não reconhece Lucrécia e Agilson. Aparício alerta Fedora e Teodora sobre Leozinho. Leozinho seduz Fedora. Bruna se incomoda quando Giovanni menciona Camila. Carmela se insinua para Beto, que deseja apenas saber de Tancinha. Leozinho manipula Fedora para que a menina se convença a casar com ele.

A Força do Querer

Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Dandara e Nonato conversam sobre os conflitos com seus corpos. Ivana vê Cláudio com uma moça. Eugênio avisa a Ritinha que mandará seu motorista levá-la para ver a mãe. Edinalva pede para Abel ajudá-la a comprar um carro. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Eugênio não atende o telefonema de Irene. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Cláudio pergunta por Ivana para Amaro. Heleninha discute com Caio por não querer brigar por seus direitos na empresa C.Garcia. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram.

Abel e Edinalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha faz perguntas sobre Zeca. Nazaré e Abel aconselham Zeca a se manter longe de Ritinha. Zu pede para Joyce conversar com Ivana. Simone estranha quando Dita mente para esconder Silvana. Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abalado. Heleninha discute com Junqueira. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Caio conta para Leila sobre o relacionamento que teve com Bibi. Jeiza sente ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Zeca não gosta de ver Jeiza no bar com Alan. Edinalva e Abel saem juntos para ver o carro. Cibele volta para casa.

RECORD

Amor Sem Igual

Jesus

Os Mutantes Caminhos do Coração

Escrava Mãe

SBT

Chiquititas

