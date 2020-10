Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 15

Malhação

Guto admira Benê. Malu convence Clara a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 disfarça. Décio estranha o jeito de Benê e questiona Guto sobre a capacidade da menina. Tato livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.

Flor do Caribe

Alberto combina a viagem ao Brasil para prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela sabe quem é seu pai. Ester permite que Taís pegue Samuca para passar a tarde com Cassiano. Cassiano brinca com Samuca. Guiomar procura Veridiana. Veridiana conversa com Guiomar. Guiomar promete ajudar Veridiana a encontrar Maria Adília. Marizé revela a Donato que o ama e sentiu sua falta. Ester vê Samuca e Cassiano brincando. Ester se une a Samuca e Cassiano na brincadeira. Mila demonstra não gostar da aproximação de Juliano. Alberto telefona para Ester, e Cassiano atende.

Haja Coração

Beto se propõe a ajudar Tancinha, que desconfia do rapaz.Leozinho engana Fedora e mostra que conseguiu controlar a repercussão negativa sobre sua festa nas redes sociais. Tancinhase despede de Apolo, afirmando que em breve o amado deixará a prisão. Giovanni retira Camila do carro, e Bruna pede que o rapaz se afaste da moça. Enéas visita Camila no hospital, e Lucrécia teme que a filha não sobreviva. Francesca pede queTancinha participe do jantar para Beto. Apolo é libertado e sonda Adônis sobre Beto. Leozinho comemora o fato de Fedorater acreditado que ele é um herdeiro saudita. Adônis choca seu caminhão contra o carro de Beto. Adônis e Beto se enfrentam.

A Força do Querer

Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Eugênio conduz Ritinha até Ruy. Heleninha é solidária ao desespero de Joyce. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Cláudio. Eugênio pede para Caio se entender com Eurico. Leila questiona Silvana sobre Irene e estranha sua ausência no casamento. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Ritinha e Ruy dançam o carimbó na festa de casamento e Joyce se desespera. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Bibi reclama do namorado de Aurora. Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Edinalva vai com três seguranças à empresa C.Garcia. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele.

Ruy esconde de Ritinha o envelope que recebeu de Cibele. Edinalva desconfia quando Biga insiste para que ela entre na empresa. Eurico exige que Silvana pague as outras prestações da bolsa que ela supostamente comprou. A secretária de Eugênio estranha a documentação de Ritinha. Caio reclama da postura de Eugênio no escritório. Edinalva conversa com Eugênio. Jeiza comanda uma operação policial e avisa a Zeca. Ruy pede para Amaro confirmar a gravidez de Cibele. Joyce manda Zu descartar as roupas de Ritinha. Edinalva mostra a foto do casamento de Ritinha para Cândida, Nazaré e Abel. Eugênio questiona Marilda sobre a paternidade de Ritinha. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre Eugênio. Um dos motoqueiros cobra dinheiro de Edinalva. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.

RECORD

Amor Sem Igual

Dona Sônia e Yara vão até a escolinha de futebol tirar satisfação com seu Ernani e fazem um escândalo. Ramiro é recapturado. Seu Ernani confessa à Dona Sônia que teve um caso com Yara. Dona Sônia fica decepcionada. Yara avança em seu Ernani e lhe dê dá um soco, ele revida e derruba Yara no chão. Poderosa agradece a Duplex que estão sentados à mesa tomando um café. Ela diz que se não fosse ele, Santiago e Olavo, não teria conseguido se apresentar no Mademoiselle. Miguel visita o conjugado e Poderosa corre para abraçá-lo. Miguel devolve a pashimina de Poderosa. Maikitaison liga para Poderosa e diz que o leião está um sucesso, e todos querem a mascarada, e que os lances não param de subir. Miguel fica incrédulo com o que ouve e os dois discutem. Maria Antonia está abatida e Hugo pede que ela se abra com ele. Tobias recebe uma ligação anônima do suposto sequestrador de Ramiro.

Tobias nega ao delegado que tenha sequestrado seu próprio pai para obter vantagem financeira. Furacão mostra um lindo vestido à Furacão. Yara agradece à Donatella por conceder um cantinho de seu quarto para cuidar dos seus hematomas. Vânia pergunta a Bernardo se ele acha que o namorado de Fernanda tem alguma coisa a ver com o sequestro de Ramiro. Bernardo disfarça e diz que não pode descartar nenhuma possibilidade e que todos são considerados suspeitos. Furacão está preocupada com Poderosa sobre os lances do leilão e teme que Bernardo dê o lance mais caro. Na delegacia, Xavier está machucado, sentado em uma cadeira. Fonseca dispensa Xavier e ameaça matá-lo caso ele diga a alguém que foi torturado. Começa o leilão e Bernardo e Leandro entram na disputa por Poderosa.

Leandro grita que conseguiu o leilão de Poderosa. Bernardo contrariado, grita por duzentos mil reais. Poderosa encara Bernardo com um olhar de vingança. Bernardo se ajoelha e beija a mão de Poderosa. No quarto, Bernardo pede que Poderosa tire a máscara e ela pede para fazer um pouquinho mais de suspense. Poderosa, na cama, retira a máscara para grande susto de Bernardo. Bernardo pega Poderosa pelos ombros com agressividade. Os dois discutem, e Bernardo pede para ela desaparecer definitivamente. Na mansão de Ramiro, Tobias cobra uma resposta sobre o que deve fazer. Ernani diz que é assinar uma sentença de morte de Ramiro, fazer o contrário do que os sequestradores exigem.

Jesus

Caifás ordena a prisão de Jesus, mas é interrompido por Nicodemos. Desesperada, Judite pensa em fugir com Gestas. Barrabás e Matias procuram por Jesus. Caifás bufa de ódio do Messias. Edissa sente orgulho de Deborah. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Livona procura por Gestas. Sara conversa com Sula. Mirian mostra respeito à Laila. Diana diz que Dimas precisa de um tempo para ganhar a confiança das pessoas. Pilatos fala de seu plano de construir aquedutos subterrâneos. José de Arimatéia elogia o caráter de Tiago Justo.

Adela procura por Gestas na casa de Judite. Dimas reclama da desconfiança de Almáquio. Adela tenta aconselhar Gestas, mas ele diz amar Judite. Antipas fica perturbado com as lembranças. Joana fala sobre o Messias. Caifás flagra Adela e Gestas em sua casa. Claudia pergunta sobre a mãe de Diana. Gestas confessa que é o pai da criança. Furioso, Caifás segura uma adaga e parte para cima dele. Adela se coloca na frente e acaba sendo atingida na barriga. Arimatéia recebe Jesus e os apóstolos em sua casa. Caius se aproxima, maliciosamente, de Noemi. Adela morre e sua alma é levada pelo anjo Gabriel.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Tarso faz um carinho em Ísis dizendo que quer esquecer Luna. Os dois se beijam. Samira se irrita com Telê por ele não ter conseguido satisfazê-la. De repente, Sansão invade a mansão. Melquior e Luciano lutam contra os reptilianos. Carvalho pensa que está delirando ao ver Curupira. Juli se sente mal e começa a envelhecer. A Liga do Bem entra numa casa abandonada e encontra uniformes do Depecom.

Escrava Mãe

Miguel continua olhando para Juliana, que não percebe. Ela espera a entrada da condessa. Juliana parece perceber estar sendo observada e se vira para Miguel. Algumas pessoas entram na frente e Miguel se afasta. Tozé apresenta Rebeca que é sobrinha da condessa. A condessa Catarina surge na entrada iluminada, ela segura um enorme leque branco escondendo seu rosto. Átila com o bebê no colo e Rosalinda e Petúnia felizes. Maria Isabel pede que Esméria deixe a arma no mesmo local que encontrou, pois já tem o culpado. Esméria aconselha Maria Isabel a não incriminar Zé Leão, ela nega e diz que não irá acusar ninguém, quem fará isso é ela. Esméria se espanta. Catarina discursa a seus convidados, mesmo com o leque no rosto. Catarina revela seu rosto para espanto de todos e surpresa de Juliana que se encanta.

Urraca se afasta rapidamente. Catarina olha em volta e vê que todos ainda estão estarrecidos. Zé Leão incentiva as apostas em Sapião, enquanto Osório incentiva as apostas em Genésio. Bá Teixeira sai do esconderijo e grita para eles pararem. Osório reage, furioso e pega Bá Teixeira pelo braço e lhe dá um tapa e ela cai no chão. O baile continua e Almeida bajula Catarina. Quintiliano e Tomás se aproximam. Tomás encantado por Rebeca. Por trás deles, Miguel passa discretamente, sem ser notado por nenhum deles. Urraca come um quitute enquanto segura seu pingente com o pó de ervas.

Rosalinda e Átila tentam convencer Petúnia a ficar na pensão, depois volta atrás e diz que lá não é um lugar apropriado para o bebê crescer. Catarina se aproxima de Juliana e pede que ela aproveite o baile. Juliana se surpreende e agradece estar ali em nome de Beatrice. Catarina pergunta se Juliana é filha de Beatrice e Juliana diz que é mucama da filha. Catarina fica séria ao questionar se Juliana é uma escrava que foi à festa no lugar de sua sinhá. Juliana se espanta. Juliana constrangida avisa a Catarina que ela pode se retirar do baile caso queira. Catarina interrompe e diz que nunca imaginou que uma convidada pudesse abrir mão do convite e enviar uma escrava no lugar. Catarina pede a Juliana que prometa não deixar que ninguém a trate diferente, caso ocorra que seja avisada e Juliana sorri e promete.

SBT

Chiquititas

Pata e Bia se preparam para a apresentação. Pata reclama que seu boné esta fazendo sua cabeça coçar. Bia fala para a pequenina tirá-lo enquanto ela vigia se alguém aparece. No mesmo momento, Michele flagra as duas meninas e descobre que Patrick é, na verdade, Pata disfarçada. Bia pede para que a patricinha guarde segredo e as duas órfãs são chamadas para o palco. Durante a apresentação, preocupada que todos descubram a verdade, Pata resolve tirar seu boné e revelar que é ela quem está dançando com Bia. Irritadas, Débora, Priscila e Michele ameaçam as chiquititas por terem quebrado a regra do concurso. A apresentadora chama no palco Mili para dançar e a garota se desespera. A órfã tenta falar com Duda, mas não consegue. Mosca, que agora está sem parceira, da a ideia de dançar com Mili. A chiquitita aceita a sugestão e os órfãos iniciam a apresentação. Na coxia, Vivi não gosta de ver o namorado dançar com a amiga. Na plateia, Duda chega atrasado e observa Mili e Mosca dançando juntos. O concurso chega ao fim e os jurados decidem a dupla vencedora do concurso. Na plateia, Junior e Carol estão ansiosos para saber o resultado, enquanto Cintia esta incomodada por estar no local. A apresentadora anuncia o segundo lugar para Mosca e Mili. Em primeiro lugar ficam Cris e Rafa. Os órfãos comemoraram e as Top 3 ficam inconformadas com o resultado. Ao se preparem para voltar ao orfanato, Junior e Chico decidem levar Vivi para o hospital.

Mili encontra com Duda e questiona a demora do garoto. Duda tenta reverter a situação e chama a órfã de falsa. O garoto inventa diversas mentiras e faz com que Mili se culpe por ter dançando com Mosca. No orfanato, Rafa e Cris ficam espantados por terem ganhado o primeiro lugar. Falsa, Cintia parabeniza as crianças e os funcionários pela apresentação. Chateada, Mili vai à cozinha e Mosca decide ver o que está acontecendo. A pequenina fala ao órfão que discutiu com Duda, pois o menino ficou chateado ao vê-la dançando com o amigo. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana pergunta ao filho sobre o concurso de dança. Irritado, Duda destrata a mãe. Em seu quarto, Maria Cecília arruma o seu guarda-roupa. A moça separa suas roupas por cores e faz com que todas fiquem alinhadas. No mesmo momento, Eduarda entra no local e avisa a filha que alguém a espera na sala. Ao chegar, se surpreende com Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Maria Cecília questiona o que o fictício cantor está fazendo em sua casa. A supervisora leva o rapaz para o seu quarto para que conversem sem a presença de Eduarda. Chateado, Tobias pede desculpas por aparecer sem avisar. O rapaz confessa que não está suportando o descaso da amada. Maria Cecília diz que está tudo muito complicado e que ela está sendo pressionada. A moca diz que não pode compartilhar o assunto com o namorado e deixa Tobias preocupado.

Sem saber o que falar, Maria Cecília pede um tempo para o namorado. O barista confessa para a namorada que não acredita em tempo em um relacionamento. Maria Cecília decide terminar o namoro com Tobias. No orfanato, prestes a dormir Mili se lembra do momento em que dançou com Mosca no concurso de dança. O garoto também pensa na amiga. No dia seguinte, Vivi está com a perna imobilizada e Mili vai ajudar a amiga para descer para o almoço. A garota a empurra e recusa a ajuda. Na cozinha, Mosca pergunta a Vivi se ela vai ficar sem falar com ele. A menina diz ao namorado que não parece que ele se preocupa com ela. Vivi demonstra para todos que não gostou de ver Mosca dançando com Mili no concurso. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana se prepara para ir embora. A mãe pergunta a Duda como foi o seu primeiro dia de aula na escola nova. O mimado garoto diz que não gostou e que agora quer voltar para Bélgica junto com sua mãe. Mariana não entende a decisão do filho e diz que agora ele terá que ficar no Brasil. No Café Boutique, Leticia, Clarita e Carol estranham a demora de Tobias e Beto. No mesmo momento o entregador chega sem o uniforme e diz às funcionárias que agora ele se tornou um empresário. Armando entra na sala de Maria Cecília e cobra uma resposta sobre a sua promoção. A supervisora diz que José Ricardo não aceitou dar um novo cargo para o rapaz e diz que não tem a vaga que lhe interessa. Inconformado, Armando diz que existe um novo cargo para ele. O rapaz diz a Maria Cecília que o cargo da supervisora interessa para ele. José Ricardo e Cintia descem na loja e Carol os atende. O empresário trata friamente a nora. José Ricardo fala à namorada que não está aceitando que seu filho se case com a garçonete do seu café. O empresário demonstra preocupação com a escolha do filho. Maria Cecília afirma para Armando que não irá pedir demissão, para que ele ocupe o seu lugar. O rapaz a ameaça e diz que irá contar que seu namorado é o barista do Café Boutique. No orfanato, Cris mostra para as chiquititas todas as fotos do concurso que estão na internet. Mili aproveita o momento para tentar fazer as pazes com Vivi. A órfã não aceita as desculpas e diz que Mili está tentando roubar o seu namorado.

