Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 14

Malhação

Benê aceita o convite de Guto e avisa a Josefina que vai para o Rio de Janeiro. Julinho alerta a mãe sobre a viagem de Benê. K2 convida Tato para viajar. Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. Renata aconselha Josefina a permitir a viagem de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que conseguirá dinheiro para suas férias com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson decide retomar os estudos e Dóris comemora. Clara e Felipe relembram sua época de namoro. Roney se acidenta e conta para Josefina que possui uma placa metálica na cabeça. K1 vai com MB a Campos do Jordão. K2 furta o dinheiro do salão da tia e compra passagens para suas férias com Tato. Malu e Edgar apresentam a investidores as mudanças na estratégia do Colégio Grupo. Benê parte para o Rio de Janeiro com Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e Guto se dão as mãos durante a viagem.

Flor do Caribe

Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano de seu caminho. Alberto pede a Dom Rafael um dossiê contra Cassiano. Hélio para o carro de Taís para conversar com ela. Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Cassiano percebe que Taís não está bem por causa de Hélio. Donato se veste de palhaço para animar Lipe e fazê-lo feliz. De forma ameaçadora, Cassiano avisa a Hélio para não fazer Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um falsário. Amparo pede para Alberto levar uma carta para Cristal. Dom Rafael recebe o delegado durante o jantar. Guiomar pendura foto com o marido na parede da casa de Dionísio. Dom Rafael consegue um mandado de busca e prisão imediata para Cassiano. Hélio demonstra ressentimento por Donato.

Haja Coração

Beto se oferece para ajudar Tancinha. Desconfiada das intenções do publicitário, ela diz ao delegado que prefere continuar na cadeia. Leozinho surpreende Fedora e fala que conseguiu controlar os comentários negativos sobre sua festa nas redes sociais. Francesca consegue convencer Tancinha a voltar para casa. Apolo fica com a pulga atrás da orelha ao saber que um homem importante ajudou a liberar Tancinha da prisão. Leozinho vibra com o fato de Fedora ter acreditado que ele é um herdeiro saudita. O médico fala para a família que Camila está em coma. Apolo bate seu caminhão contra o carro de Beto e eles se desentendem.

A Força do Querer

Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no restaurante onde Rubinho trabalha. Irene chantageia Silvana.

Nonato compra assessórios femininos com o dinheiro que recebe de Eurico. Joyce leva Ritinha ao shopping. Nonato se veste como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa. Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.

RECORD

Amor Sem Igual

Leandro desconfia que o delegado Fonseca foi quem abordou Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia.

Duplex pergunta se Furacão vai sair com Bernardo. Olympia aceita fazer parte do plano de Carmem, mas avisa que não fará nenhum sequestro. Duplex fica arrasado ao ver sua amada saindo com Bernardo. Maikitaison elogia Olympia. Donatella sai com José Antônio. Ela vê Carmem chegando. Norma fala em casamento e assusta Geovani. Carmem inventa uma desculpa e pede para Donatella não dizer para ninguém que a viu chegando a esta hora. Tobias conta para Ramiro sobre sua reaproximação com Fernanda. Pedro Antônio recusa a proposta de Fernanda de morar em um local alugado por ela. Miguel aconselha Hugo a dizer a verdade para Maria Antônia. Juliano pede a mão da filha de Oxente em namoro. Furacão volta do programa com Bernardo e vê uma carta escrita por Duplex. Ela descobre que o noivo ficou magoado por não poder bancá-la e fugiu. Tobias é cínico com a irmã. Fonseca investiga Bernardo sem ele saber. Miguel diz ter alguém para mostrar à Poderosa. Hugo revela a verdade para Maria Antônia sobre o verdadeiro amigo virtual dela. Poderosa se surpreende ao ver Duplex. Miguel explica que já sabe quem mandou Bernardo matá-la.

Miguel revela que Tobias pode ter sido o mandante. Ele avisa do perigo que Poderosa correrá trabalhando no Mademoiselle Olympia Night Club. Ela fica irritada e pensa que Miguel está dando um jeito de afastá-la da casa noturna. Maria Antôniase irrita com a revelação de Hugo. Furacão encoraja o filho Caio. Poderosa consola o menino e a amiga. Bernardo diz que ele e Leandro não deveriam ter mentido sobre a irmã de Tobias. Poderosa conta para Furacão sobre a descoberta de Miguel. O casal Antonio e Sophia está em São Paulo para um compromisso de trabalho da herdeira do Grupo Alencar. Eles decidem dar uma volta no Mercadão. Poderosa faz um pedido para Furacão. No Mercadão, Antonio e Sophia conhecem Oxente e seus filhos. Poderosa diz que dará um jeito de livrar Furacão e Caio das garras de Bernardo. Querendo logo entrar para a Bras Esportes , Peppe fica ansioso com o resultado do exame. Na agência, os atletas se preparam para a chegada de um famoso técnico de futebol. Yara enche os ouvidos de Marly. Donatella incentiva o avô a casar com Norma. Furacão se entende com Duplex. Vanderlei Luxemburgo dá uma palestra para os alunos da escolinha. Tobias arma uma festa de luxo para que o namorado da irmã se sinta humilhado. O vilão pede para Leandro seduzir Maria Antônia para que Pedro Antônio os flagre. Hugo e Juliano discutem pela moça, mas a filha de Oxente dispensa os dois rapazes. Poderosa procura Miguel e avisa que deixará sua casa.

Jesus

Caifás ordena a prisão de Jesus, mas é interrompido por Nicodemos. Desesperada, Judite pensa em fugir com Gestas. Barrabás e Matias procuram por Jesus. Caifás bufa de ódio do Messias. Edissa sente orgulho de Deborah. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Livona procura por Gestas. Sara conversa com Sula. Mirian mostra respeito à Laila. Diana diz que Dimas precisa de um tempo para ganhar a confiança das pessoas. Pilatos fala de seu plano de construir aquedutos subterrâneos. José de Arimatéia elogia o caráter de Tiago Justo.

Adela procura por Gestas na casa de Judite. Dimas reclama da desconfiança de Almáquio. Adela tenta aconselhar Gestas, mas ele diz amar Judite. Antipas fica perturbado com as lembranças. Joana fala sobre o Messias. Caifás flagra Adela e Gestas em sua casa. Claudia pergunta sobre a mãe de Diana. Gestas confessa que é o pai da criança. Furioso, Caifás segura uma adaga e parte para cima dele. Adela se coloca na frente e acaba sendo atingida na barriga. Arimatéia recebe Jesus e os apóstolos em sua casa. Caius se aproxima, maliciosamente, de Noemi. Adela morre e sua alma é levada pelo anjo Gabriel.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Felipe tenta fugir da clínica, mas dá de cara com Hiromi. Hiromi reconhece Felipe e conta que ele é o pai de Juno. Gór recebe uma mensagem de Juno. O bebê avisa que Metamorfo está pensando em trair a confiança de Gór. Samira hipnotiza Nati e Miguel. A Liga do Bem luta contra a Mulher-Zumbi e os zumbis. Melquior e Luciano chegam ao laboratório. Kídor e as tropas reptilianas se aproximam. Telê chega a mansão. Samira faz um carinho em Telê e eles se beijam.

Escrava Mãe

Miguel continua olhando para Juliana, que não percebe. Ela espera a entrada da condessa. Juliana parece perceber estar sendo observada e se vira para Miguel. Algumas pessoas entram na frente e Miguel se afasta. Tozé apresenta Rebeca que é sobrinha da condessa. A condessa Catarina surge na entrada iluminada, ela segura um enorme leque branco escondendo seu rosto. Átila com o bebê no colo e Rosalinda e Petúnia felizes. Maria Isabel pede que Esméria deixe a arma no mesmo local que encontrou, pois já tem o culpado. Esméria aconselha Maria Isabel a não incriminar Zé Leão, ela nega e diz que não irá acusar ninguém, quem fará isso é ela. Esméria se espanta. Catarina discursa a seus convidados, mesmo com o leque no rosto. Catarina revela seu rosto para espanto de todos e surpresa de Juliana que se encanta.

Urraca se afasta rapidamente. Catarina olha em volta e vê que todos ainda estão estarrecidos. Zé Leão incentiva as apostas em Sapião, enquanto Osório incentiva as apostas em Genésio. Bá Teixeira sai do esconderijo e grita para eles pararem. Osório reage, furioso e pega Bá Teixeira pelo braço e lhe dá um tapa e ela cai no chão. O baile continua e Almeida bajula Catarina. Quintiliano e Tomás se aproximam. Tomás encantado por Rebeca. Por trás deles, Miguel passa discretamente, sem ser notado por nenhum deles. Urraca come um quitute enquanto segura seu pingente com o pó de ervas.

Rosalinda e Átila tentam convencer Petúnia a ficar na pensão, depois volta atrás e diz que lá não é um lugar apropriado para o bebê crescer. Catarina se aproxima de Juliana e pede que ela aproveite o baile. Juliana se surpreende e agradece estar ali em nome de Beatrice. Catarina pergunta se Juliana é filha de Beatrice e Juliana diz que é mucama da filha. Catarina fica séria ao questionar se Juliana é uma escrava que foi à festa no lugar de sua sinhá. Juliana se espanta. Juliana constrangida avisa a Catarina que ela pode se retirar do baile caso queira. Catarina interrompe e diz que nunca imaginou que uma convidada pudesse abrir mão do convite e enviar uma escrava no lugar. Catarina pede a Juliana que prometa não deixar que ninguém a trate diferente, caso ocorra que seja avisada e Juliana sorri e promete.

SBT

Chiquititas

No orfanato, todos se preparam para ir ao concurso de dança. Ao chegarem no teatro os órfãos ficam encantados com o palco e a decoração. Os pequeninos são surpreendidos por Carol e Junior que os esperam no local. A garçonete elogia o figurino de todos e acalma os ânimos dos pequeninos. Bia aconselha Pata aproveitar a distração dos amigos para se vestir de menino. No mesmo momento, as Top 3 surgem e Débora questiona Bia sobre o seu par. As chiquititas ficam encantadas com os figurinos das patricinhas. Preocupada, Mili pergunta para Junior se ele sabe onde Duda está. O rapaz liga para o garoto para questionar sua demora. Mili fala com Duda e o menino diz que está saindo da mansão e logo estará no local. Ao desligar o telefone, o menino afirma que Mili terá o susto que merece. No Café Boutique, Leticia e Clarita aconselham Tobias e Beto a pararem de aceitar os trabalhos para Tomás Ferraz. As amigas afirmam que o barista corre o risco de ser reconhecido. Beto sonha com o sucesso do fictício cantor português. Na sala de José Ricardo, Maria Cecília conversa com o empresário sobre a possibilidade de Armando ter uma promoção. José Ricardo estranha os elogios vindos da supervisora e a questiona. Irritado o empresário diz que quem deve fazer as escolhas da empresa é ele.

Nos bastidores do concurso, todos esperam ansiosamente para se apresentarem. A apresentadora (Carla Braga) da competição dá início ao 6º Concurso Dance Dance. Na plateia, Carol, Junior e Cintia esperam as pequeninas. A diretora aparenta estar com pressa e o casal estranha o comportamento de Cintia. Chico e Ernestina são os primeiros a se apresentarem. Os funcionários do orfanato acertam todos os passos da coreografia e ficam felizes com a participação. Nos bastidores, Pata se veste de menino e Bia tenta escondê-la. Débora, Priscila e Michele ao perceberem que a encrenqueira está acompanhada se aproximam. As patricinhas pedem para que Bia apresente Patrick, que na verdade é Pata, mas Bia dá um jeito de despistar as Top 3. Tati e Binho se apresentam, ao saírem do palco todos os parabenizam. A pequenina pergunta para a irmã sobre o que ela achou de sua apresentação. Vivi diz que não viu a coreografia, pois estava ensaiando a sua. Tati fica triste com o descaso da irmã. Débora se apresenta com seu par, dançando o mesmo ritmo de Cris e Rafa, ao espiarem os órfãos percebem que a patricinha está dançando a mesma coreografia que o coreógrafo Ulisses Franco (Fernando Rocha) os ensinou. Cris diz a Rafa que quer desistir, pois Débora roubou a coreografia deles. Irritado, o garoto vai tirar satisfações com a patricinha. Débora se faz de desentendida e finge não saber o que os pequeninos estão dizendo.

Nos bastidores, Vivi ensaia o tempo todo quando torce o seu pé. Chico tenta ajudá-la, mas percebe que a menina está com dor e que seu tornozelo está inchado. O cozinheiro dá a noticia para a pequenina, que fica chateada e irritada por não poder mais participar do concurso. Chateada, Cris não sabe se irá dançar e Rafa tenta consolar a amiga. Débora chama Priscila para conversar e lembra a amiga para que faça o que combinaram. A patricinha é chamada no palco para a sua apresentação. Carol resolve ver como estão as crianças nos bastidores. Ao chegar no local, Cris desabafa com a garçonete. Carol tenta tranquilizar os pequeninos e os aconselha a não desistirem e participarem do concurso. Cris e Rafa escutam a moça e decidem dançar. Ao terminar sua apresentação, Priscila joga óleo no palco. A apresentadora chama Cris e Rafa para se apresentarem. Durante a competição, Cris escorrega no óleo e quase cai, mas Rafa consegue pegar a garota e reverter toda a situação. A dupla é aplaudida pela plateia. Débora e Priscila ficam irritadas pelo plano ter falhado. Mili se preocupa cada vez mais com a demora de Duda e Mosca observa a garota.

