Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 13

Malhação

Tato e Roney comentam sobre o fraco movimento da lanchonete no período de férias e sentem falta de Keyla e Tonico. Guto visita Benê e diz que está fazendo terapia. Benê aceita se consultar com Renata. Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando das sessões com Renata. Das Dores e Nena exigem que Anderson se esforce para se recuperar da tristeza pela viagem de Tina. Fio começa a trabalhar no salão de K2. K1 conta para K2 sobre a viagem com MB. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. A mãe de Juca conta a Bóris que o filho mudará de escola. Dóris convida Bóris para substituir uma professora no Cora. Clara marca um encontro com Felipe. Guto convida Benê para uma viagem de apresentação musical.

Flor do Caribe

Ester aceita esperar Alberto voltar da viagem para falar sobre divórcio. Márcia diz a Donato que a febre de Lipe tem origem emocional. Cassiano reúne os pilotos para contar seu plano para localizar Dom Rafael. Alberto diz a Dionísio que vai sair de viagem. Alberto garante que a viagem irá ajudá-lo a recuperar o amor de Ester. Duque contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe. Juliano pergunta a Natália se ela pretende voltar para o ex-marido.

Duque explica que pretende fazer com que as atendentes também dancem em seu bar. Samuel conta a Quirino que foi flagrado por Alberto no quarto de Dionísio. Quirino traduz a inscrição em hebraico que Samuel achou no relógio de Dionísio. Guiomar ameaça Dionísio. Taís se preocupa com Hélio que não atende o telefone e vai atrás dele. Hélio pede à Zuleika que descubra do que se trata a viagem de Alberto. Taís percebe que Hélio estava com outra mulher em seu apartamento. Ludmila tenta consolar Taís, que ignora ligações de Hélio. Cassiano surpreende Ester no trabalho. Alberto se encontra com Dom Rafael.

Haja Coração

Camila é acusada por Giovanni de ter armado contra ele. Após invadir a festa de Fedora e acusar Aparício de ter matado seu pai, Tancinha é levada para a delegacia. Beto fica interessado em Tancinha. Na tentativa de defender a noiva, Apolo acaba preso por desacato à autoridade. Leonora, Rebeca e Penélope se hospedam no mesmo quarto de um spa.

Ao ver que Camila está em poder de bandidos, Giovanni tenta ajudar a moça. Enéas revela a Aparício que gosta de Camila. Beto e Henrique fazem aposta. Graças a Leozinho, Fedora desiste de se jogar de uma ponte. Camila sofre acidente, mas Giovanni consegue tirá-la do carro antes de explosão. Beto usa sua influência para tirar Tancinha da cadeia.

A Força do Querer

Joyce tenta contatar Eugênio, que vai se encontrar com Irene. Ruy avisa que Ritinha e Marilda ficarão em sua casa. Joyce mente para Cibele sobre Ruy e Ritinha. Simone convence Ivana a procurar a psicóloga. Marilda chega ao Rio de Janeiro. Caio tenta convencer Joyce a aceitar o casamento de Ruy e Ritinha. Irene convida Eugênio para viajar. Eurico exige que Dantas compre a parte de Caio na empresa. Caio conta para Cibele que Ruy e Ritinha estão juntos. Ivana conversa com a psicóloga. Silvana faz apostas pelo computador. Cibele afirma que se vingará de Ruy e Ritinha. Zeca não gosta de ver Allan sair com Jeiza. Cândida e Nazaré cobram de Edinalva o dinheiro que ela está devendo. Jeiza perde a concentração durante o treino por causa de Zeca. Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Caio afirma a Junqueira que não venderá sua parte na C.Garcia. Nonato implora que Jane di Castro finja que não o conhece. Ritinha fica apreensiva quando Eugênio pergunta sobre seus documentos.

Ritinha passa seus dados para Eugênio. Ivana tenta confortar Joyce. Eugênio obriga Ruy a se desculpar com Dantas. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Nonato ajuda Jane a se arrumar em seu camarim. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Cândida confirma que Jeiza está gostando de Zeca. Edinalva se insinua para o namorado de Aurora. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Caio reata com Leila. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Caio comenta com Silvana sobre a aproximação de Irene e Joyce. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Silvana ganha dinheiro jogando pôquer. Ivana pede a ajuda de Joyce. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.

RECORD

Amor Sem Igual

Rodrigo fica surpreso com a atitude de Luciana. A menina, Ivan e Nivaldo conduzem Fernanda para dentro da agência. Mauro e Tatiana veem Fernanda sendo ameaçada. Olympia pede para ficar a sós com Carmem. A dona do clube noturno a chama pelo verdadeiro nome. Elas conversam e relembram um roubo que fizeram no passado. Carmem propõe uma nova parceira. A polícia chega na Bras Esportes. Ramiro é avisado sobre o ataque dos jovens carentes. Tobias descobre que a irmã está sendo feita refém. Em conversa com Olympia, Carmem fala sobre seu plano de assaltar um hotel luxuoso. Ramiro e os policias tentam negociar com Luciana. Ramiro pede para matarem todos os jovens sequestradores. Oxente reencontra o filho e não lhe poupa de seus ensinamentos. Olympia fica pensando na proposta feita por Carmem. Tobias ordena que Bernardo mate os infratores e salve Fernanda. Ivan se recusa a se entregar. Ramiro reclama da demora dos policiais. Bernardo e dois seguranças entram na agência esportiva. Norma fica aflita ao ver as notícias pela televisão. Bernardo invade o local e desarma Ivan. Fernanda é conduzida para fora da Bras Esportes. Ramiro abraça a filha. Fernanda procura por Luciana, mas não tem notícias da menina. Bernardo chega e avisa que precisou matar a menina em legítima defesa. Fernanda fica indignada e culpa Tobias. Pedro Antônio apoia Fernanda, que culpa o irmão pela morte da menina. Bernardo explica como armou para culpar os menores. Tobias encontra a irmã dormindo no sofá com o namorado. Ele manda o rapaz ir embora e o ameaça falando sobre a morte de Luciana. Fernanda se levanta e pergunta se foi mesmo o irmão quem mandou matar a menina.

Tobias nega a acusação de Fernanda. Pedro Antônio apoia a namorada. Ramiro elogia a atitude de Tobias. Sem saber que se trata de Hugo, Maria Antônia marca um encontro com o amigo virtual. Oxente trabalha no Mercadão com o filho. Hugo arma um plano com Juliano. Serena envergonha Peppe ao aparecer durante o treino com alimento para o filho. Poderosa encomenda um vestido para Bibiana. Rosa Flor tenta conter Serena. Bento retorna para a casa dos idosos. Luiggi conta para a esposa que Bibiana esteve com Poderosa. Eles ficam preocupados. Peppe pede Rosa Flor em namoro. Bernardo tranquiliza Tobias e diz que o delegado acobertará a morte de Luciana. Norma consola Fernanda. Pedro Antônio e Donatella falam sobre Tobias. Olympia é surpreendia com a chegada de Antônio Júnior no clube noturno. Oxente estranha ao ver Maria Antônia chegando no Mercadão toda arrumada. Antônio Júnior pede novamente um emprego para Olympia, mas ela recusa. Disfarçado, Hugo observa Maria Antônia . Duplex pede Furacão em noivado. Pedro Antônio procura Miguel e fala sobre Bernardo. Ele conta que o chefe da segurança da Bras Esportes seguiu a ordem de Tobias e executou Luciana desarmada. Miguel então cogita a hipótese de Tobias ter mandado Bernardo matar Poderosa.

Miguel diz que vai investigar Tobias. Furacão convida Poderosa para comemorar o noivado com Duplex. Hugo pede para Juliano fingir ser o amigo virtual de Maria Antônia e diz que ela não pode gostar do encontro. Juliano o surpreende e começa a abrir seu coração para filha de Oxente. Miguel implica com Poderosa. Maria Antônia se diverte com Juliano. Ela vê Oxente e deixa o local. Hugo tira satisfação com Juliano, que diz também estar apaixonado por Maria Antônia . Antônio Júnior se desculpa com todos na casa Dia Feliz. Fernanda recebe o carinho de Norma. Tobias chama Vânia para um drinque. Miguel e Poderosa vão até um shopping para presentear Furacão, mas acabam se envolvendo em uma confusão. Caio não concorda com o noivado da mãe. Poderosa diz não ser quem Miguel merece. Duplex e Furacão convencem Caio. Pedro Antônio leva Fernanda para jantar em sua casa. Miguel e Poderosa visitam Furacão. Bibiana tem dificuldade para fazer um vestido. Poderosa diz que precisará da ajuda de Duplex durante a reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Miguel surpreende Tobias e o aborda mostrando a foto de Poderosa.

Jesus

Judite nega a gravidez, mas Caifás fica desconfiado. Caius leva a pior na briga com Goy. Maria agradece a proteção do rapaz. Madalena fala sobre Jesus com Antipas. Zelote beija Betânia. Lázaro fica ansioso à espera da resposta de Susana. Jesus diz para Pedro não imitar as atitudes dos fariseus. Na cozinha do palácio, Diana fala sobre a briga.

Antipas pergunta sobre Jesus para Maria Madalena. Caifás descobre que Judite está grávida. Goy denuncia Caius para Petronius. Kesiah escapa das investidas de Longinus. Madalena explica mais sobre o Messias para Antipas. Caifás ameaça Judite com uma adaga. Petronius castiga Caius. Lázaro pergunta se Susana aceita se casar com ele. Anás pede para Caifás se acalmar.

Judite se desespera, temendo ser apedrejada. Susana aceita o pedido de Lázaro. Judite pede o perdão de Caifás, mas ele fica furioso. Madalena e Petronius pensam um no outro. Antipas tem alucinações e vê o rosto de Herodíade em Temina. Helena e Tadeu se perdem nas lembranças. Caifás conversa com Anás e ofende Judite. Livona tenta acalmar a patroa. Jesus interrompe o ritual dos sacerdotes e Caifás fica furioso.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Miguel e Nati vão à mansão. Samira os recebe e os agentes avisam que têm uma ordem de busca. João se transforma em vampiro. Melquior e Luciano são cercados por um grupo de reptilianos. A Liga do Bem é surpreendida pela chegada da Mulher-Zumbi. Gór e Metamorfo vão para um novo esconderijo. Felipe fica nervoso ao saber que o Depecom está indo para clínica. Sansão invade o quarto de Irma e ameaça ela e César. Irma pega um revólver e aponta para Sansão.

Escrava Mãe

Maria Isabel vê Miguel por perto e eles conversam. Ela diz a ele que não pode aparecer de qualquer jeito. Miguel questiona porque ela o ajuda e ela diz que faz por amor, eles se beijam. Miguel imprensa Maria Isabel contra a pedra e beija seu pescoço, seu corpo e retira seu vestido. Juliana serve chá a Beatrice. Beatrice libera Juliana para o baile, Maria Isabel chega com a roupa molhada e vê Juliana. Urraca está pronta para a festa e coloca o pozinho dentro de um pingente num cordão. Almeida chega bem vestido e Urraca manda Petúnia se esconder. Almeida experimenta a máscara e ouve um choro. Urraca disfarça. Osório combina com Genésio mais uma luta, Bá Teixieira ouve tudo escondida. Tozé recebe os convidado do baile. Rosalinda recebe alguns homesn mal vestidos. Violeta está deslumbrante. Dália chega ao baile vestida de galinha, Tozé se assusta. Homens renidos na clareira da luta dos escravos.

Osório chegando ali com Genésio já pronto pra lutar. Zé Leão cehga com Sapião pelo braço. Rosalinda está na pensão e dispensa Loreto. Átila chega e Rosalinda também o dispensa. Átila fica surpreso com o que vê. Rosalinda olha pra trás e vê Petúnia chegando com o bebê nos braços e fica pasma. Petúnia entrega o bebê a Átila e abraça Rosalinda, emocionadas. Maria Isabel está furiosa diante de Esméria que não encontrou a arma. Juliana chega ao baile num lindo vestido e máscara. Maria Isabel e Emséria reviram o quarto de Zé Leão e encontram o baú com a arma. Maria Isabel sorri, satisfeita, com a arma na mão. Tozé anuncia a entrada da condessa. Quando todas as atenções estão voltadas para o salão, Miguel entra no recinto bem vestido com uma máscara sem que ninguém o veja. Ele avista Juliana sem que ela o veja. Miguel parece hipnotizado ao vê-la.

SBT

Chiquititas

Bia e Pata invadem o quarto dos meninos. As órfãs procuram uma roupa para Pata poder usar no concurso de dança. No banheiro, a menina experimenta as roupas e são surpreendidas por Ana. Bia tenta despistar a menina. Ana convida a amiga para brincar, mas Bia diz que está ocupada. A órfã fica triste. No pátio, Mosca ajuda Mili a ensaiar. Duda chega ao orfanato e fica inconformado ao ver os dois dançando juntos. Mili explica para Duda que Mosca estava apenas ajudando. Os dois se desentendem e a menina apazigua a situação. No quarto das meninas, Ana está triste e Tati tenta consolar a amiga. Bia entra no quarto e Ana diz que a órfã não gosta mais dela. A encrenqueira confessa a menina que ela é sua melhor amiga e que gosta muito da pequenina. No pátio, Duda tenta beijar Mili à força, mas a garota o empurra e sai correndo. Na sala, Vivi briga com Mosca pela demora do garoto. No mesmo momento, Mili passa chorando e corre para o quarto. Ao ver a amiga subindo as escadas, Mosca deixa Vivi sozinha na sala e vai atrás de Mili para saber o que aconteceu. A garota chega em seu quarto e suas amigas questionam o motivo da amiga estar daquele jeito. Mili revela as chiquititas que Duda tentou beijá-la à força. Inconformado, Mosca vai tirar satisfação com o garoto. As chiquititas decidem ir atrás do órfão. No pátio, Mosca empurra Duda e diz que ele não sabe respeitar uma menina. Para evitar briga, Mili pede para que o garoto vá embora.

Em sua casa, Carol fica preocupada com o jantar que Junior decidiu fazer. Leticia tranquiliza a amiga e diz que dará tudo certo. Na mansão da família Almeida Campos, todos se preparam para o jantar. O celular de Duda toca e o garoto atende. Mili fala ao garoto que não gostou do que ele fez com ela. Duda se faz de desentendido e a pequenina insiste no assunto. A menina confessa que não quer que eles fiquem brigados. Duda diz que por ele está tudo bem e que dançará no concurso conforme o combinado. Junior chega à mansão com Carolina e Carmen se incomoda com a presença da garota. No Café Boutique, Armando vai à sala de Maria Cecília. O rapaz conta para a supervisora que viu o comercial de desodorante de Tomás Ferraz. Armando pergunta se o cantor português e Tobias são a mesma pessoa. Na mansão da família Almeida Campos, todos se reúnem para o jantar. José Ricardo pergunta ao filho se a ocasião é para comemorarem algo. Junior da à notícia que ele e Carol ficaram noivos. Em sua casa, Leticia passa mal novamente e toma seu remédio. Rui chega na casa da namorada e percebe que Leticia não está bem. A moça confessa ao rapaz que está sentindo muita dor e desmaia. Todos parabenizam o casal, menos Carmen e José Ricardo. No Café Boutique, Armando ameaça contar para todos da empresa que a supervisora namora com o barista da loja. O rapaz a chantageia e pede para que Maria Cecília converse com José Ricardo e lhe dê uma promoção. Armando ainda diz que se alguém souber deste acordo, ele contará para todo mundo que Tobias é Tomás Ferraz. Rui cuida de Leticia e diz estar preocupado com a saúde da namorada. O rapaz pergunta a Leticia se ela já foi a outro médico confirmar se ela tem fibromialgia. A moça afirma que não, mas diz que confia muito em seu médico.

Rui diz à namorada que tem um amigo médico e que gostaria de levá-la para ter uma segunda opinião. Leticia aceita e o rapaz diz que marcará uma consulta. Na mansão da família Almeida Campos, José Ricardo pede para conhecer os pais de Carolina. A garçonete diz que poderá marcar um jantar para que eles os conheçam. A garçonete fala que o encontro precisa ser marcado com antecedência, pois seus pais moram em um sítio no Sul e precisariam de mais tempo para ir à cidade. Discretamente, Carmen sussurra para José Ricardo e chama os pais de Carol de roceiros. No dia seguinte, as crianças acordam animadas para o concurso de dança. Cintia distribui os figurinos e os órfãos se surpreendem com as roupas. Na mansão, Carmen pede para conversar com José Ricardo. A megera diz ao irmão que não concorda com o noivado e que Carol está interessada na herança. No orfanato, as meninas decidem ensaiar e Mili se preocupa por não saber que horas Duda irá chegar. Na mansão, Valentina avisa o garoto que ele está atrasado para o concurso de dança. Duda recebe uma mensagem de Mili e responde para a garota que irá encontrá-la direto no concurso. Eduarda e Shirley tomam café da manhã e estranham a demora de Maria Cecília. A moça acorda e diz para a mãe que não teve uma noite boa e sai para o trabalho. A mãe e a empregada estranham o comportamento de Maria Cecília.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

