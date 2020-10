Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 9

Malhação

Benê afirma a Keyla que não quer falar sobre a volta de seu pai. Benê mostra sua nova música para as amigas e conta como a compôs. Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê e Julinho falam sobre suas memórias do pai. Lica se comporta de forma alterada. Cícero pede o divórcio a Josefina e conta que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê. Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

Flor do Caribe

Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para ajudar Cassiano a denunciar Dom Rafael. Yvete conta a Duque que a mina de tungstênio do Grupo Albuquerque está à venda. Duque tenta convencer Cassiano a esquecer tudo o que aconteceu no Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar para Alberto que Duque mostrou interesse em comprar a mina. Guiomar se sente magoada com o desprezo de Alberto.

Totalmente Demais

Arthur pede para conversar com Jonatas antes da viagem. Jeniffer e Bola cantam no churrasco de Maristela. Eliza se preocupa com atraso de Arthur. Jonatas surpreende Eliza no aeroporto. Jonatas viaja para Paris com Eliza. Arthur e Natasha conversam sobre o namoro de Jojô. Eliza faz sessão de fotos em Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a família. Lili e Germano vão ao médico. Carolina leva um susto na praia. Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se emociona com exposição de Jamaica em sua homenagem.

Cassandra reverte mico e posa para fotos. Charles convida Débora para curtir a pista de dança. Max pede a ajuda de Fernando para superar trauma. Carolina e Arthur decidem recomeçar. Arthur e Carolina conversam sobre o futuro juntos. Eliza e Jonatas fazem passeio em Paris. Montanha faz discurso em formatura dos alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-nascido. Fedora pede para ser capa da revista Totalmente Demais. Eliza e Jonatas conhecem a cantora Gabrielle Aplin.

A Força do Querer

Zu se oferece para ajudar Ruy. Junqueira mente para Edinalva. Eugênio tem uma conversa séria com Ruy sobre a empresa. Edinalva fala para Abel e Nazaré que Ritinha se casou. Zeca se sensibiliza com a notícia do casamento de Ritinha. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de Irene e afirma que deixará de jogar. Ivana conversa com Zu sobre sua sexualidade e decide ligar para Cláudio. Jeiza indica uma advogada para Zeca anular seu casamento com Ritinha. Shirley pede para Dantas esquecer a suposta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. Cibele ouve ligação de Ritinha para Amaro e o questiona sobre a moça.

RECORD

Amor Sem Igual

Oxente fica decepcionado com Zenaide. Maria Antônia pede conselhos aos amigos virtuais. Poderosa tenta controlar o sentimento por Miguel. Furacão agradece a proteção de Duplex. Miguel se recusa a levar Poderosa para a entrevista de emprego no clube noturno. Zenaide se recusa a dizer a verdade para os filhos. Norma aconselha Antônio Júnior a falar com seu pai. Fernanda pede para o pai e o irmão não brigarem durante a refeição. Poderosa chama a atenção dos homens nas ruas. Ela chega até o Mademoiselle Olympia, mas é surpreendida por Oxente. Miguel descobre que o amigo brigou com Zenaide. Poderosa fica com pena de Oxente e decide ajudá-lo a procurar por Antônio Júnior. Olympia gosta da atitude dela. Oxente questiona Santiago e Olavo sobre o paradeiro do filho, mas os rapazes dizem não saber onde Antônio Júnior está. Maria Antônia e Bibiana ficam surpresas com a destreza de Peppe na costura. Oxente agradece a ajuda de Poderosa. Leandro diz que Norma acabará descobrindo que a neta de Geovani é prostituta. Donatella conta para José Antônio que seu irmão está no asilo. Antônio Júnior se surpreende ao encontrar com o irmão na casa de idosos.

Antônio Júnior não se entende com José Antônio e eles brigam. Durante a confusão, eles acabam derrubando Bento, que bate com a cabeça e tem uma parada cardíaca. Poderosa conversa com Zenaide. Bento é levado para o hospital. Oxente conta a verdade para Miguel sobre a briga com Zenaide. Antônio Júnior anda desnorteado pelas ruas. José Antônio e Donatella saem para procurar Antônio Júnior. Norma é avisada sobre o estado de saúde de Bento. Carmem finge estar interessada em conhecer um hotel luxuoso para avaliar melhor o local. Fernanda pede para incluir a foto das crianças do abrigo no quadro de atletas da Bras Esporte , mas Tobias discorda. Carmem finge interesse no hotel apenas para conhecer melhor a estrutura do local. Um empresário europeu chega à agência esportiva de Ramiro e se depara com a discussão entre Tobias e Fernanda. Seu Ernani pede cortesias do clube noturno para Santiago em troca de admitir Peppe na escolinha. O empresário propõe uma competição entre as agências esportivas para escolher um jogador que jogará na Europa. Oxente se reconcilia com Zenaide. Poderosa dá dicas para Maria Antônia tentar conquistar Miguel. José Antônio conta para Oxente que encontrou Antônio Júnior. Carmem se mostra invencível com a internação de Bento. José Antônio não consegue falar com Antônio Júnior. Ramiro humilha Tobias. Poderosa chega no clube noturno e conhece Olympia.

Olympia gosta de Poderosa, mas propõe um teste de dança nos tecidos. Em sua casa, Miguel ora diante da Bíblia. Poderosa não se sai bem no tecido e Olympia a dispensa. Oxente e Zenaide mal conseguem dormir sem notícias do filho. Antônio Júnior tenta trabalhar estacionando carros nas ruas, mas apanha de um flanelinha. Poderosa caminha com tristeza e se lembra do passado. Miguel pensa em sua amada. Tobias discursa para os alunos da escolinha. Fernanda procura pelo irmão na agência. Em conversa com Furacão, Poderosa lamenta a recusa de Olympia. Miguel trabalha entristecido. Olympia se prepara para a reinauguração da casa noturna. Maikitaison liga para Poderosa e diz ter uma vaga para ela como garçonete. Fernanda se irrita ao saber que Tobias foi sozinho para a escolinha. Acompanhado do empresário europeu, Tobias inicia o teste com os alunos. Peppe marca um gol na partida e chama a atenção do empresário. Tobias estranha a presença do menino no jogo. Rosa Flor leva uma bolada durante a partida. Tobias barra a presença da irmã no local. O empresário gosta do desempenho dos jovens atletas e pede para comer em um lugar diferente. Tobias o convida para o Mercadão. José Antônio espera por Donatella. Fernanda vê Tobias saindo com o empresário e os seguem. Maria Antônia usa Hugo para treinar as dicas dadas por Poderosa. No Mercadão, José Antônio fica animado com a presença de Donatella. Peppe pergunta a Seu Ernani se passou no teste. Tobias flagra Donatella no boxe de queijos conversando com José Antônio.

Jesus

Caifás bufa de raiva. Laila agradece a Jesus. Judite descobre que Laila não foi apedrejada. Tiago Justo avisa a Arimatéia sobre a atitude de Jesus. Maria reencontra Petronius, que pede para falar com Madalena. Asisa descobre que Laila está viva. Em conversa com Tiago Justo, Deborah avisa que desistiu de procurar seu filho. Os necessitados se alimentam no banquete dado por Zaqueu. Barrabás reclama por não ter sido convidado. Pilatos reclama da preocupação de Cláudia com o povo judeu. Zaqueu diz que Barrabás é bem-vindo em seu banquete. Simão Zelote conversa com Lázaro e pede a mão de Betânia em casamento. Caifás fica furioso com a presença de Jesus na festa do tabernáculo. Laila reencontra Simão Fariseu. Petronius pede Maria Madalena em casamento. Caifás enfrenta Jesus e pergunta pelo Pai do Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Valente conta que seus pais o educaram para lutar sempre contra os reptilianos. Noé e Perpétua libertam-se do pesadelo. Melquior e Luciano se deparam com Curupira. Marcelo avisa a Kídor que Maria está morrendo e precisa ser socorrida urgentemente. Maria desperta, mas finge que está desmaiada para enganar Kídor. Juli ordena que Samira tire Clara da mansão e a leve para seu esconderijo. Maria levanta rapidamente, tira a arma de Kídor e a aponta para cabeça do comandante.

Escrava Mãe

Tia Joaquina avisa Juliana que Maria Teresa voltou e entrega uma lista de coisas para comprar e preparar um banquete de boas vindas. Miguel sai do seu esconderijo devagar e olha tudo ao redor. Zé Leão chega por trás de Miguel, ele vê Miguel e se estranha. Miguel surpreende Zé Leão com um soco que cai no chão desacordado. Urraca fica furiosa com Petúnia. Urraca pergunta se Petúnia quer dinheiro, e ela pede apenas que aceite a neta. Urraca diz a Petúnia que ela pode ficar na hospedaria e que paga tudo, mas Petúnia quer o solar. Petúnia oferece a neta a Urraca que se afasta cheia de aversão. Maria Isabel conversa com Esméria e pede a arma que pediu pra ela guardar, pra provar a inocência do Miguel.

Esméria diz a Maria Isabel que Miguel morreu e Maria Isabel diz que ela está enganada e que ele está vivo e que voltou com ela pra vila. Belezinha prepara um máscara e um vestido para Juliana usar no baile. Quintiliano está bravo com Tomás por querer libertar os escravos. Almeida está irritado diante de Zé Leão. Maria Isabel chega e pergunta o que está acontecendo. Zé Leão responde que era Miguel. Maria Isabel diz que seria impossível pois Miguel está morto e Zé Leão garante que ele está mais vivo do que nunca. Juliana experimenta o vestido e Belezinha diz que está perfeita. Nestor chega na hora e fica deslumbrado com Juliana. Esméria procura a arma que escondeu, porém não encontra e fica em pânico. Loreto encontra Almeida que reclama de ouvir sobre um homem parecido com Miguel rondando a fazenda. Loreto diz que reforçará a segurança.

SBT

Chiquititas

Na cozinha, Ernestina e Chico tentam ensaiar, mas os dois esquecem os passos da coreografia. Tati e Binho procuram um lugar para dançar, mas não encontram. Os dois pedem para Mili deixar que eles ensaiem no quarto das meninas. A líder das órfãs autoriza e sai para estudar no jardim. No Café Boutique, Carol arruma as mesas da loja quando Junior chega. O rapaz pede desculpas para a amada sobre tudo o que aconteceu em sua casa na noite anterior. Junior pede para que ela suba em sua sala para conversarem melhor. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen se prepara para dar os remédios errados para Gabriela. Valentina entra no quarto e diz à vilã que sabe que ela é a culpada pela recaída da moça. Junior explica para Carolina o que sua irmã teve. O rapaz diz que todos em sua casa estão culpando Valentina e que agora a responsável por dar os comprimidos para Gabi é Carmen. Carol acha estranho o que aconteceu. Junior pede desculpas sobre as coisas que José Ricardo falou sobre ela. A garçonete afirma que não ajudará mais Gabi, pois não quer mais interferir nos assuntos da família. Carmen tenta despistar Valentina, mas a governanta afirma que sabe que foi ela. A megera chama a funcionária de maluca e diz que Valentina não tem provas contra ela. No orfanato, Mili observa todos os casais formados para o concurso de dança ensaiando. A menina vai ao jardim e confessa que gostaria de participar do concurso também.

No mesmo momento, a garota é surpreendida por Duda e não esconde a sua felicidade. No Café Boutique, Maria Cecília vai à loja e Tobias pede para conversar com a amada. A supervisora o trata friamente e como apenas um funcionário. O barista não entende o comportamento de Maria Cecília e vai atrás da supervisora. Tobias questiona o motivo do sumiço da amada. Armando observa os dois conversando. No orfanato, Duda comunica a Mili que voltou da Bélgica e que agora irá morar definitivamente no Brasil. O garoto revela que queria fazer uma surpresa para a órfã, por isso não respondeu seus e-mails. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana (Claudia Cavalheira) chega de viagem e avisa Carmen que ela precisará deixar Duda morando no Brasil. A vilã não gosta da ideia e diz que o garoto não poderá ficar em sua casa. Mariana comunica que já conversou com José Ricardo e ele autorizou a estadia do filho em sua casa. Carolina diz a Junior que precisa se afastar da Gabi e de sua família, ela não quer ter problemas com ninguém. Junior entende a situação e fica triste com tudo o que está acontecendo. No orfanato, Duda vê as crianças ensaiando e questiona o motivo. Rafa diz que eles participarão de um concurso de dança. Cris da à ideia de o garoto participar com Mili. Os dois aceitam. Na sala, Vivi e Mosca discutem, pois o garoto a chamou de gorda. No mesmo momento, Duda e Mili entram no local e surpreendem o casal. Mili da à notícia que eles também irão participar do concurso. Mosca não gosta da notícia. As top 3 chegam no orfanato para olharem as coreografias das meninas.

No Café Boutique, Tobias está triste, pois Maria Cecília está o evitando. Clarita diz que o amigo e o namorado se empolgaram com o sucesso se Tomás Ferraz. Carol conta para Leticia sobre a decisão que tomou sobre a família de Junior. A garçonete completa dizendo que ama o namorado, mas que não sabe se e recíproco. Leticia aconselha a amiga a falar com José Ricardo e esclarecer tudo o que houve. Débora (Isabella Moreira) pergunta para Vivi se o coreógrafo não irá aparecer. Vivi diz que Ulisses já passou todos os passos da coreografia e que não irá ao orfanato. Michele (Giovana Boscolo) pede para ver a coreografia de Mosca e Vivi, mas o menino se recusa a dançar para as Top 3. Duda zomba de Mosca. Vivi convida as patricinhas a conhecerem o orfanato. Priscila (Giovanna Vargas) vai ao pátio e encontra Cris e Rafa. A esnobe garota aproveita para gravar a coreografia dos dois pelo celular. Enquanto isso Vivi leva Michelle e Débora para conhecerem os quartos. As patricinhas reclamam do lugar o tempo todo. Na sala, Mosca e Duda não param de se encarar. Os dois não se entendem e são interrompidos por Priscila. A patricinha pergunta se Duda e Mili namoram. O garoto diz que não, que por enquanto são apenas amigos. Mosca observa a cena. Na sala, Duda e Priscila conversam e ao ver a cena Mili fica enciumada. Cintia chega ao local e surpreende as Top 3. Débora, Priscila e Michele conhecem a carreira de modelo da diretora e não acreditam que ela seja funcionária do orfanato. No Café Boutique, Carol vai à sala de José Ricardo e pede para conversar com o empresário. A garçonete explica para o pai do amado sobre as atividades que vem fazendo com Gabriela e que não quis prejudicá-la. José Ricardo apenas escuta Carol e pede para que o deixe trabalhar. Na mansão, Carmen tenta dar novamente os remédios errados para Gabi, mas Valentina chega ao local e se recusa deixar a moça sozinha com a tia. No orfanato, as meninas falam para Mili que Duda deve ter voltado para o Brasil por causa dela. A garota acredita que não.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

