Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 8

Malhação

Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla para voltar às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco e seu futuro com os dois. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

Flor do Caribe

Cassiano diz a Ester que vai conseguir fazer com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede a Cassiano para não abandoná-la. Bibiana desconfia de que Juliano está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a conquistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está de volta, e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.

Totalmente Demais

Rosângela visita Jonatas. Arthur fica sem saber o que pensar após ver declaração de Eliza. Jonatas acorda da cirurgia e Rosângela revela que Eliza salvou sua vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha leva lembranças da praia para Paris. Jonatas agradece Eliza pela doação de órgão. Gilda visita Dino na cadeia. Gilda enfrenta Dino. Leila visita Jonatas no hospital. Rafael e Carolina são condenados na justiça. Carolina e Rafael começam a cumprir o serviço comunitário imposto pela justiça. Lorena faz uma visita para Carolina e se dá mal. Eliza mostra cicatriz para Arthur. Leila resolve aceitar o pedido de namoro de Rafael. Rafael aceita decisão de Leila.

Lu sente ciúme da amizade de Jamaica e Max. Arthur lembra de Eliza. Eliza faz as malas e se despede de Cassandra e Débora. Hugo pede Gilda em casamento. Leila e Rafael se preparam para a viagem. Leila e Rafael se encontram com Lili e Germano. Rafael conta a Lili que está namorando Leila. Lili e Germano se despedem de Eliza. Rafael e Leila chegam ao aeroporto. Eliza visita Jonatas no hospital e se despede. Arthur pergunta a Cida se ela o acha uma pessoa boa. Eliza vai embora do bairro de Fátima. Jonatas chega em casa de volta do hospital. Eliza aguarda Arthur no aeroporto. Arthur visita Jonatas.

A Força do Querer

Ruy se desespera com a notícia e tenta convencer Ritinha a interromper sua gravidez. Cândida convida Abel e Nazaré para a festa de aniversário de Vitor. Ritinha garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discute com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as passagens compradas por ele de Belém para o Rio de Janeiro. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.

RECORD

Amor Sem Igual

Olympia gosta de Poderosa, mas propõe um teste de dança nos tecidos. Em sua casa, Miguel ora diante da Bíblia. Poderosa não se sai bem no tecido e Olympia a dispensa. Oxente e Zenaide mal conseguem dormir sem notícias do filho. Antônio Júnior tenta trabalhar estacionando carros nas ruas, mas apanha de um flanelinha. Poderosa caminha com tristeza e se lembra do passado. Miguel pensa em sua amada. Tobias discursa para os alunos da escolinha. Fernanda procura pelo irmão na agência. Em conversa com Furacão, Poderosa lamenta a recusa de Olympia. Miguel trabalha entristecido. Olympia se prepara para a reinauguração da casa noturna. Maikitaison liga para Poderosa e diz ter uma vaga para ela como garçonete. Fernanda se irrita ao saber que Tobias foi sozinho para a escolinha. Acompanhado do empresário europeu, Tobias inicia o teste com os alunos. Peppe marca um gol na partida e chama a atenção do empresário. Tobias estranha a presença do menino no jogo. Rosa Flor leva uma bolada durante a partida. Tobias barra a presença da irmã no local. O empresário gosta do desempenho dos jovens atletas e pede para comer em um lugar diferente. Tobias o convida para o Mercadão. José Antônio espera por Donatella. Fernanda vê Tobias saindo com o empresário e os seguem. Maria Antônia usa Hugo para treinar as dicas dadas por Poderosa. No Mercadão, José Antônio fica animado com a presença de Donatella. Peppe pergunta a Seu Ernani se passou no teste. Tobias flagra Donatella no boxe de queijos conversando com José Antônio.

Bernardo tenta negar as acusações de Miguel, mas o agrônomo se mostra decidido a descobrir o motivo do chefe da segurança da Bras Esportes ter espancado Poderosa. Norma vê Antônio Júnior pedindo moradia para Donatella e autoriza que ele fique na casa de idosos. Bento avisa a Geovani que Norma entrou no quarto com um rapaz. O avô de Donatella questiona Norma. Miguel diz desconfiar que tem alguém muito poderoso por trás de Bernardo. Furacão liga para Poderosa e avisa que Miguel procurou Bernardo. Maikitaison fala sobre Poderosa com Olympia. Oxente fica furioso ao saber que o filho fugiu de casa. Poderosa fica radiante ao receber uma ligação de Maikitaison marcando um teste para o dia seguinte. Geovani volta a se desculpar com Norma. Poderosa questiona Miguel sobre o encontro dele com Bernardo. Leandro diz que ele e o chefe da segurança precisam culpar alguém pelo espancamento de Poderosa. Ioná chega e diz que veio se desculpar com Bernardo. Pedro Antônio procura Miguel e pede ajuda para controlar Oxente. O rapaz diz que o pai foi procurar pelo filho caçula no clube noturno. Ioná implora para Leandro e Bernardo ajudarem ela a voltar para o clube de Olympia. Bernardo pede uma apresentação exclusiva para ele. Fernanda estranha ao ouvir Ramiro e Tobias falarem sobre Donatella. Olympia é surpreendida com a chegada de Oxente, furioso, em seu clube.

Olympia avisa que Antônio Júnior não está no clube e permite que Oxente procure pelo local. Miguel e José Antônio chegam ao Mademoiselle Olympia e pedem para Poderosa esperar do lado de fora. Ela se assusta ao ver Bernardo chegando com Ioná. Oxente não acha o filho na casa noturna. Miguel entra no clube com José Antônio. Bernardo entra com Ioná e encontra Miguel. Maria Antônia se preocupa com a ida de Miguel ao clube. Bernardo discute com Miguel. Oxente e os filhos também se metem na briga. Olympia controla os ânimos de todos. Poderosa confirma que vai trabalhar no Mademoiselle. Olympia impede que Ioná faça show particular para Bernardo. Oxente consegue falar com o filho, mas Antônio Júnior diz que não quer voltar. O rapaz desabafa com Donatella. Fernanda procura o irmão e fala que já sabe sobre Donatella. Norma diz que Geovani é um homem especial. Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu sentimento por Donatella. Ramiro conversa com o motorista Xavier sobre os exames que os alunos da escolinha farão. Carmem dispensa Bento. Yara se declara para o marido Ernani. Dona Sonia pensa no treinador. Duplex pergunta para Caio se ele acha que a mãe casaria novamente. Miguel reclama da atitude de Poderosa em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e José falam sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide diz a verdade para Oxente e conta que foi ela quem expulsou o rapaz de casa.

Jesus

Laila implora para Asisa ajuda-la. Nicodemos avisa que ela será levada até Jesus. Zaqueu manda seu servo convidar os necessitados para um banquete. Judite entra em pânico ao ver que Laila poderá ser apedrejada por traição. O Satanás aparece ao lado de Caifás, que questiona o Messias. As pessoas começam a pegar pedras para tacar em Laila. Desesperada, Asisa pede para Mateus levá-la para outro lugar. O Sumo-Sacerdote pergunta o que farão com a adúltera. Jesus então diz para atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Simão Fariseu e outras pessoas se recordam de seus pecados. O Satanás tenta influenciar Simão. Caifás diz que Laila não merece piedade. Em conversa com Petronius, Noemi avisa que esteve com Maria Madalena. Simão Fariseu e as outras pessoas desistem de apedrejar Laila.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Valente e Gabriela chegam ao hotel onde estão hospedados. Sandra ouve a sirene da polícia e grita por socorro. Drácula e Bram fogem. Juli avisa a Kídor que Gór e Metamorfo fugiram com os bebês. Ari liga para Simone e conta sobre Samira. Melquior olha o cetro do poder e vê a imagem de Marcelo e Maria presos pelos reptilianos. Sandra conta para Tarso sobre o ataque dos vampiros. Miguel se declara a Nati. Gabriela inicia mais uma sessão de hipnose com Valente.

Escrava Mãe

Teresa chora e é amparada por Juliana. Tozé está agitado comandando diversos criados na arrumação final do palacete. Rosalinda está terminando os preparativos para a festa quando chega Loreto. Ele puxa Rosalinda para um canto vazio e fala baixo com ela, sobre o episódio ocorrido depois do chá. Loreto reprova e Rosalinda diz pra Loreto ficar despreocupado e que nada irá acontecer. Beatrice muito séria diante de Esméria que nega ter colocado sal no bolo. Beatrice decide vendê-la.

SBT

Chiquititas

Na cozinha, Ernestina e Chico tentam ensaiar, mas os dois esquecem os passos da coreografia. Tati e Binho procuram um lugar para dançar, mas não encontram. Os dois pedem para Mili deixar que eles ensaiem no quarto das meninas. A líder das órfãs autoriza e sai para estudar no jardim. No Café Boutique, Carol arruma as mesas da loja quando Junior chega. O rapaz pede desculpas para a amada sobre tudo o que aconteceu em sua casa na noite anterior. Junior pede para que ela suba em sua sala para conversarem melhor. Na mansão da família Almeida Campos, Carmen se prepara para dar os remédios errados para Gabriela. Valentina entra no quarto e diz à vilã que sabe que ela é a culpada pela recaída da moça. Junior explica para Carolina o que sua irmã teve. O rapaz diz que todos em sua casa estão culpando Valentina e que agora a responsável por dar os comprimidos para Gabi é Carmen. Carol acha estranho o que aconteceu. Junior pede desculpas sobre as coisas que José Ricardo falou sobre ela. A garçonete afirma que não ajudará mais Gabi, pois não quer mais interferir nos assuntos da família. Carmen tenta despistar Valentina, mas a governanta afirma que sabe que foi ela. A megera chama a funcionária de maluca e diz que Valentina não tem provas contra ela. No orfanato, Mili observa todos os casais formados para o concurso de dança ensaiando. A menina vai ao jardim e confessa que gostaria de participar do concurso também. No mesmo momento, a garota é surpreendida por Duda e não esconde a sua felicidade.

No Café Boutique, Maria Cecília vai à loja e Tobias pede para conversar com a amada. A supervisora o trata friamente e como apenas um funcionário. O barista não entende o comportamento de Maria Cecília e vai atrás da supervisora. Tobias questiona o motivo do sumiço da amada. Armando observa os dois conversando. No orfanato, Duda comunica a Mili que voltou da Bélgica e que agora irá morar definitivamente no Brasil. O garoto revela que queria fazer uma surpresa para a órfã, por isso não respondeu seus e-mails. Na mansão da família Almeida Campos, Mariana (Claudia Cavalheira) chega de viagem e avisa Carmen que ela precisará deixar Duda morando no Brasil. A vilã não gosta da ideia e diz que o garoto não poderá ficar em sua casa. Mariana comunica que já conversou com José Ricardo e ele autorizou a estadia do filho em sua casa. Carolina diz a Junior que precisa se afastar da Gabi e de sua família, ela não quer ter problemas com ninguém. Junior entende a situação e fica triste com tudo o que está acontecendo. No orfanato, Duda vê as crianças ensaiando e questiona o motivo. Rafa diz que eles participarão de um concurso de dança. Cris dá a ideia de o garoto participar com Mili. Os dois aceitam. Na sala, Vivi e Mosca discutem, pois o garoto a chamou de gorda. No mesmo momento, Duda e Mili entram no local e surpreendem o casal. Mili da à notícia que eles também irão participar do concurso. Mosca não gosta da notícia.

As “top 3” chegam no orfanato para olharem as coreografias das meninas. No Café Boutique, Tobias está triste, pois Maria Cecília está o evitando. Clarita diz que o amigo e o namorado se empolgaram com o sucesso se Tomás Ferraz. Carol conta para Letícia sobre a decisão que tomou sobre a família de Junior. A garçonete completa dizendo que ama o namorado, mas que não sabe se é recíproco. Letícia aconselha a amiga a falar com José Ricardo e esclarecer tudo o que houve. Débora (Isabella Moreira) pergunta para Vivi se o coreógrafo não irá aparecer. Vivi diz que Ulisses jaz passou todos os passos da coreografia e que não irá no orfanato. Michele (Giovana Boscolo) pede para ver a coreografia de Mosca e Vivi, mas o menino se recusa a dançar para as Top 3. Duda zomba de Mosca. Vivi convida as patricinhas a conhecerem o orfanato. Priscila (Giovanna Vargas) vai ao pátio e encontra Cris e Rafa. A esnobe garota aproveita para gravar a coreografia dos dois pelo celular. Enquanto isso Vivi leva Michelle e Débora para conhecerem os quartos. As patricinhas reclamam do lugar o tempo todo. Na sala, Mosca e Duda não param de se encarar. Os dois não se entendem e são interrompidos por Priscila. A patricinha pergunta se Duda e Mili namoram. O garoto diz que não, que por enquanto são apenas amigos. Mosca observa a cena. Na sala, Duda e Priscila conversam e ao ver a cena Mili fica enciumada. Cintia chega ao local e surpreende as Top 3. Débora, Priscila e Michele conhecem a carreira de modelo da diretora e não acreditam que ela seja funcionária do orfanato. No Café Boutique, Carol vai à sala de José Ricardo e pede para conversar com o empresário. A garçonete explica para o pai do amado sobre as atividades que vem fazendo com Gabriela e que não quis prejudicá-la. José Ricardo apenas escuta Carol e pede para que o deixe trabalhar. Na mansão, Carmen tenta dar novamente os remédios errados para Gabi, mas Valentina chega ao local e se recusa deixar a moça sozinha com a tia. No orfanato, as meninas falam para Mili que Duda deve ter voltado para o Brasil por causa dela. A garota acredita que não.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também