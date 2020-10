Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 6

Malhação

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera por causa da atitude de Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede para encontrar MB. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

Flor do Caribe

Cassiano diz ao pai que Samuca deve estar preparado para saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio. Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai, e ele reage de forma negativa. Yvete se aproxima de Duque para sondar informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano que vai pedir o divórcio. Alberto pergunta a Dionísio por Ester.

Totalmente Demais

Arthur oferece carona para Carolina e Gabriel. Jojô e Cida se despedem de Eliza. Arthur leva Carolina e Gabriel para o hospital. Maurice tenta atrapalhar os planos de Stelinha. Rosângela se sente culpada por mentir para os filhos. Carolina revela a Arthur que Gabriel é soropositivo. Rosângela esquece a panela no fogo e causa incêndio. Florisval e Rosângela se desesperam com incêndio. Arthur e Carolina se despedem. Leila diz a Rafael que não terá romance entre eles.

Jonatas se despede de Eliza. Rafael pede Leila em namoro. Leila não aceita o pedido de Rafael. Arthur conserta o erro de Maurice. Jonatas admite que perdeu Eliza. Débora e Charles conversam sobre Eliza e Jonatas. Jonatas encontra com Leila. Jonatas vai até a casa de Eliza para fazer uma surpresa. Dino planeja sequestrar Eliza. Jonatas fica ansioso para encontrar Eliza. Fabinho flagra beijo de Cassandra. Dino invade o quarto de Eliza e faz loucura.

A Força do Querer

Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. A policial convence Amaro a não levar o caso para a delegacia e tenta acalmar Zeca. Heleninha reclama de Junqueira ter contratado Rubinho para ser o professor de Yuri. Zeca conversa com Jeiza. Cândida avisa a Abel que uma mulher procurou por ele. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca.

Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Marilda fala com Zeca sobre Ritinha e o deixa transtornado. Eurico lembra que o cliente de Eugênio é o homem que pagou a prestação da bolsa de Silvana. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar.

RECORD

Amor Sem Igual

Olympia diz que dará uma lição em Tobias. Leandro lamenta a interdição do Mademoiselle Olympia Night Club. Pedro Antônio diz a verdade para Fernanda e conta como foi tratado por Ramiro na vez em que esteve na mansão. O milionário pressiona Beto e pede para o rapaz dar um jeito de afastar sua filha de Pedro Antônio. Oxente reclama da aproximação do filho com a moça rica. Fernanda questiona a atitude de Ramiro. Norma conversa com Geovani sobre o namoro da neta. Carmem trama algo contra Olympia. A dona do clube noturno promete se vingar de Tobias. Em conversa com Ramiro, Tobias promete afastar a irmã de Pedro Antônio. Fernanda lamenta não poder visitar mais as crianças de rua. Poderosa fracassa ao tentar fazer comida para Miguel. Maria Antônia pede conselho no Fórum dos Apaixonados. Antônio Júnior não escuta os conselhos do irmão José Antônio. Miguel pede pizza para comer com Poderosa. O agrônomo pede para Hugo ajudar Poderosa com a arrumação de casa. Maria Antônia pede para ir com o pai para o Mercadão. Luiggi e Peppe ficam ansiosos à espera de um teste na Bras Esportes Fabiana diz estar com ódio de Leandro. Tobias fala para o advogado sobre o pedido de Ramiro. O rapaz explica que o pai quer encontrar um doador compatível entre os atletas da agência esportiva. Ramiro fala com seu motorista, Xavier, sobre sua doença. Miguel se despede de Poderosa e segue para o trabalho. Os jovens atletas treinam na Bras Esportes . Seu Ernani marca um encontro com Dona Sonia. Mauro aconselha o treinador a escolher entre a secretária da agência esportiva e Yara. A cozinheira da casa de idosos tagarela na cozinha com a ajudante Marly. Donatella fica feliz ao saber que o avô está namorando com Norma. Tobias se surpreende ao ouvir sua vó dizer que Donatella é sua ex-namorada.

Tobias se irrita com o questionamento de Norma. Ele diz que já namorou Donatella. Durante a conversa, Tobias explode e diz que quer ver Ramiro morto. Poderosa tenta lavar as roupas de Miguel, mas acaba manchando algumas camisas. Furacão descobre que Poderosa mentiu para Miguel. Chang e Takashi recusam a proposta de Olavo. Bibiana pede a ajuda do irmão para desenhar um vestido. Maria Antônia se aproxima e gosta da peça de roupa. Chang e Takashi elogiam a filha de Oxente. Tobias pressiona Donatella para jantarem juntos. Fernanda recebe notícias das crianças carentes. Tobias exige que Santiago abandone o emprego na casa noturna e se dedique apenas à escolinha. O jovem tenta pedir um teste para um amigo, mas o filho de Ramiro não o escuta. Poderosa recebe a visita de Furacão. Maria Antônia fica satisfeita ao saber que Poderosa não foi para o Mercadão. Furacão chega para ajudar a amiga na faxina. Beto aconselha Pedro Antônio a se afastar de Fernanda. Ioná discute com Fabiana. Olympia diz que Tobias vai pagar. Seu Ernani chega em um restaurante com Dona Sonia e dá de cara com Tobias almoçando com Donatella. Furacão ri da comida feita pela amiga. Tobias não apresenta Donatella e Dona Sonia fica desconfiada. Yara fala com entusiasmo sobre o marido, Seu Ernani. Bibiana pede dinheiro aos pais para fazer um vestido para uma cliente. Maria Antônia pede dinheiro ao pai para comprar um vestido novo. Antônio Júnior presta atenção ao ouvir o pai falar sobre as economias da irmã. Poderosa fica impressionada ao ver que Miguel tem um diploma. Donatella esbraveja com Norma por ela ter contado tudo para Tobias. Geovani questiona a atitude da neta, que disfarça. Carmem tenta ligar para Olympia, mas ela não atende. Ramiro chega à casa noturna. Olympia conta que a batida policial foi armada por Tobias.

Ramiro diz para Olympia que dará um jeito em seu filho. Donatella se desculpa com Geovani por não ter dito nada sobre Tobias. Fernanda apresenta Dona Sonia como sua nova assessora e avisa que quer incluir os meninos de rua na escolinha. Tobias se revolta. Poderosa vai até o Mademoiselle Olympia Night Club. Ela se depara com o clube fechado, mas se apresenta a Maikitaison e troca contatos. Miguel faz as pazes com Oxente e chama Poderosa para comemorar. Geovani chama Norma para jantar. Donatella também é convidada. Tobias conversa com Leandro e fala que dará um jeito de mudar o resultado dos exames dos jovens atletas, caso algum seja compatível com Ramiro. O dono da Bras Esportes conversa com Seu Ernani e fala que quer arrumar um laboratório de confiança. Miguel fica triste ao saber que Poderosa pediu emprego no clube noturno. Donatella chega no Mercadão para comer com Geovani e Norma. José Antônio fica encantado por ela. Bernardo chama Cindy e Ioná para um programa. Tobias fica espantando ao ouvir Ramiro autorizando Fernanda a trazer os menores abandonados para treinarem na escolinha. Antônio Júnior aborda Donatella. Ela fica tensa. O rapaz fala sobre José Antônio para ela. Tobias critica o namoro da irmã com o filho de Oxente. Ioná e Cindy chegam até a casa de Leandro. Ioná se recusa a deitar com Bernardo. Miguel se abre com Poderosa e diz amá-la. Eles se beijam. Ramiro surpreende Tobias e diz já saber que o rapaz foi quem armou a batida policial no Mademoiselle Night Club.

Jesus

Maria aconselha Tiago Justo e critica os sacerdotes. Shabaka fala sobre Mirian com Nemestrino. Arimatéia descobre que Caifás quer o mal de sua família. Diana aceita se casar com o Hidrópico. Yoná e Gabriela falam sobre suas paixões. Zaqueu fica impressionado com as palavras de Jesus. Caifás fica nervoso ao ouvir Livona falando sobre traição. Zaqueu avisa que doará metade de seus bens aos pobres.

O publicano se emociona com as palavras de Jesus. Laila se sente culpado ao ser tratada carinhosamente por Simão Fariseu. Asisa conversa com Jairo. Jesus diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Zaqueu fica feliz. Abel se despede de todos no palácio. Petronius permite que o Hidrópico parta na comitiva do filho de Joana. Zaqueu dá um saco de moedas para que Adela possa comprar a liberdade de Diana.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Draco e Telê usam seus poderes e matam os traficantes. Valente e Gabriela fogem. Gór e Metamorfo se preparam para fugir com os bebês. Ari conta a Irma que Samira, irmã gêmea de Maria, está na mansão. Kídor diz que irá implantar chips de obediência em Maria e Marcelo. Tufão agarra Bianca. Cléo, Carvalho, Noé e Perpétua são surpreendidos pelo Homem-Pesadelo. Sandra e Batista namoram. De repente, Drácula e Bram invadem a casa.

Escrava Mãe

Almeida pega na mão de Teresa que abre um sorriso e Beatrice fica constrangida. Urraca pede que Átila a visite. Ela pede que Átila escreva um livro sobre ela, mas Átila não aceita por causa do título, mas quando Urraca menciona valores, ele reconsidera. Dália está exausta diante de Tozé, fazendo um passo de dança. Sapião pergunta pra Tito Pardo se ele acha que tem chance com Juliana, e Tito Pardo pede para ele não misturar as coisas e pede pra ele ter cuidado. Rosalinda serve chá a Loreto com as ervas que comprou no armazém de Nestor e com sugestão de Irani. Loreto sente um calor, e de repente uma vontade de dançar, pular, cantar. Rosalinda pega um instrumento que os músicos deixaram e toca uma melodia. Loreto começa a dançar pela pensão.

Rosalinda ri. Loreto sobre no palquinho e começa a tirar a roupa e faz um streao-tease para Rosalinda. Dália chega da rua e se assusta. Nestor está arrumando algumas coisas no depósito, quando ouve um barulho vindo de fora, ele pensa que é o índio que assombra a seu armazém. Loreto está seminu, dançando pelas ruas e gritando com um índio, subindo em bancos, derrubando vasos. O soldado surge e vai prender o arruaceiro, quando puxa, percebe que é Loreto. Petúnia se despede de tia Elza. Maria Isabel perto com o bebê. Juliana ajuda Teresa a se vestir, disposta. Juliana conversa com Teresa e diz que talvez seja o momento de dar uma chance a Sapião. Maria Isabel na carruagem com Petúnia, pede para apanhar Miguel mais a frente que a espera. Maria Isabel diz a Miguel que a felicidade os espera e pede pra ele subir. Miguel encara Maria Isabel, antes de entrar na carruagem e pergunta se ela vai o levar até Juliana.

SBT

Chiquititas

Chico encontra Rafa chorando no pátio. O cozinheiro tenta consolar o garoto e diz que Ulisses só estava tentando ensiná-lo. Rafa diz a Chico que não quer mais dançar no concurso. O cozinheiro aconselha o órfão a não desistir. No Café Boutique, Maria Cecília diz a Tobias que eles precisam repensar sobre o sucesso de Tomás Ferraz, pois o namoro deles está afundando. O barista estranha ao escutar a reclamação da amada e pede para que ela tenha paciência. Maria Cecília começa a arrumar a sua mesa de uma forma estranha, colocando tudo alinhado e correto. Tobias não entende o comportamento da namorada e diz que isso não é normal. No orfanato, Cris vai ao encontro de Rafa e pede para que ele volte para o ensaio. Triste, o garoto diz à amiga que não sabe dançar. Cris não concorda e revela ao chiquitito que ele dança melhor do que ela imagina. Rafa pergunta a Cris se ela queria dançar com Mosca. A pequenina não esconde a vontade que tinha de dançar com o namorado da Vivi, mas confessa que depois que começou a dançar com Rafa não o troca por ninguém. Os dois voltam para sala e Rafa acerta todos os passos da coreografia. Valentina serve comida para Gabriela, quando Carmen manda a governanta servi-la. Valentina é obrigada a deixar Gabriela sozinha com a megera. Carmen coloca remédio na comida da moça sem que ninguém veja.

Armando vai à sala de Maria Cecília e questiona o motivo de Tobias sempre estar no escritório da supervisora. A moça mente para Armando e diz que o barista está querendo pedir demissão. Maria Cecília tenta convencer o rapaz que ele é um ótimo funcionário e que o Café Boutique não pode perdê-lo. No orfanato, Pata tenta passar a coreografia com Bia. Vivi, Tati e Cris vão ao encontro das amigas e contam sobre a aula de dança que tiveram com Ulisses. Vivi questiona Bia sobre o seu parceiro Patrick e a menina diz que ele é um garoto ocupado. Mili continua escrevendo a sua nova história e se lembra do momento que se despediu de Duda. Na mansão da família Almeida Campos, Carol chega com Junior e são recepcionados por Carmen. A vilã reclama do horário que o rapaz trouxe sua namorada para casa. No mesmo momento, Valentina chega à sala e comunica Junior que Gabi não está passando bem. O rapaz e Carolina vão ao quarto da moça e estranham a recaída de Gabriela. Dani pergunta para Leticia se Rui não ira aparecer. A mãe questiona a filha se ela gostaria que o rapaz as visitasse mais vezes. A garota diz que não, pois não quer que ninguém atrapalhe os momentos de mãe e filha que elas têm. Beto chega em casa com Clarita. O entregador não para de fechar novos trabalhos para Tomás Ferraz e Clarita se irrita. No orfanato, Cintia pergunta para as crianças se eles gostaram da aula de Ulisses Franco. Os órfãos afirmam que adoraram e Tati pergunta se foi muito caro para contratá-lo. A nova diretora pede para que não se preocupem com isso. José Ricardo chega em casa e Carmen avisa o irmão que Gabi não está passando bem. A vilã diz que deve ser devido aos tratamentos que Carol está testando na moça. Preocupado, o empresário vai ao quarto de Gabriela.

José Ricardo chega no local e Valentina explica ao patrão o que aconteceu. O empresário pede para a governanta e Carolina que o deixe sozinho com o Junior. José Ricardo pede ao filho que não quer mais que sua namorada interfira no tratamento de Gabi. Irritado, Junior tenta explicar para o pai que o tratamento de Carol está ajudando sua irmã. Na sala, a garçonete escuta a conversa de pai e filho. Carol fica chateada e vai embora da mansão. Junior vai à sala e percebe que Carol foi embora e fica irritado com o pai. No dia seguinte, as chiquititas esperam Ernestina na escola. As Top 3 aparecem e perguntam as órfãs se elas começaram a ensaiar. Vivi dá a notícia que Cintia contratou o melhor coreógrafo que existe, Ulisses Franco. As Top 3 ficam inconformadas. Cris convida as patricinhas para irem ao orfanato para conferirem as coreografias. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Junior chegam do hospital com Gabi. O rapaz avisa Carmen e José Ricardo que sua irmã teve uma superdose de remédio. A vilã culpa Valentina pelo incidente. A governanta tenta se explicar e Junior a defende. José Ricardo diz à funcionária que Carmen pode estar certa. A megera afirma que se a culpa não é de Valentina, Carol pode ter dados os remédios errados para Gabi. Irritado, Junior defende a amada. Diante da situação, José Ricardo pede para que Carmen dê os remédios para a filha e que Valentina só cuide de Gabriela. No orfanato, Vivi, Mosca, Tati, Binho, Cris e Rafa se preparam para ensaiar. No quarto dos meninos, Pata e Bia também ensaiam.

