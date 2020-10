Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 5

Malhação

Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá ao Japão, e Malu apoia a mãe da menina. Lica sugere a Tina que a amiga fuja com Anderson. Yoko conforta Tina. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.

Flor do Caribe

Alberto fica incomodado, diante da relação cada vez mais próxima entre Cassiano e as crianças. Cassiano avisa que já providenciou o exame de DNA para comprovar que Samuca é seu filho. Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Veridiana ameaça contar sobre o passado de Dionísio, caso ele destrate Candinho novamente. Ester leva Samuca para ver Chico e Olivia, e encontra Cassiano.

Totalmente Demais

Florisval e Rosângela se casam. Gilda promove uma festa de despedida para Eliza no Flor do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos dormirão com ela na casa de Hugo. Maurice aposta Stelinha em um jogo de azar. Arthur vê Carolina preocupada com Gabriel e oferece ajuda à ex-amante.

A Força do Querer

Zeca conta para Nazaré como perdeu seu caminhão e fica incomodado com a presença de Jeiza. Ruy se enfurece por não conseguir falar com Marilda. Ruy não resiste a Ritinha. Abel repreende Zeca por pensar em se vingar de Ruy. Dantas convence Cibele a se instalar na sala do noivo como sua assessora.

Ruy se desespera ao saber que Edinalva deixou Parazinho. Caio provoca Bibi na frente de Rubinho. Simone critica Ivana por querer esconder seu corpo. Zeca sai de casa e reage ao ver Jeiza. Eugênio repreende Ruy por seu comportamento na empresa. Joyce chega para o coquetel com sua bolsa e Silvana percebe o olhar de Eurico. Zeca agride Ruy.

RECORD

Amor Sem Igual

Donatella fica furiosa com a atitude de Tobias. Olympia é questionada pelo delegado, mas mantém a pose. Ramiro tenta deixar a casa noturna, mas é impedido por Fonseca. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Leandro liga para Bernardo e descobre que a batida policial foi armada por Tobias. O filho de Ramiro chantageia Donatella. O delegado segue para fazer uma inspeção nos quartos. Donatella fica horrorizada ao ver Tobias dando dinheiro para o delegado. Olympia entrega um alvará vencido para os policiais. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Oxente e Zenaide falam sobre os filhos. Os jornalistas cercam o clube noturno. Ramiro fica indignado. Tobias se encontra com Bernardo. Duplex cuida de Caio. Miguel fica contente com a postura de Poderosa. Fernanda estranha o comportamento de Pedro. Dona Sonia procura Fernanda e diz achar que Tobias esteja roubando a Bras Esportes . Na delegacia, Fonseca tenta controlar o ânimo dos detidos. Donatella chega em casa chorando e Geovani fica entristecido. Em conversa com Dona Sonia, Fernanda diz que vai investigar o irmão. Tobias chega até a delegacia e libera Ramiro e Leandro. Eles reconhecem Santiago. Oxente recebe uma ligação e descobre que o filho foi detido.

Ao saber que Santiago trabalha durante a noite, Ramiro reclama com Tobias e Leandro. Antônio Júnior se desespera ao saber que ligaram para Oxente. Pedro acompanha o pai até a delegacia. Maria Antônia conversa com Miguel e fica magoada ao ouvi-lo dizer que beijou Poderosa. Carmem vê as notícias da batida policial no clube noturno e reconhece Olympia. Oxente chega na delegacia e esbraveja com Antônio Júnior. Ele descobre que Olavo e Santiago também foram detidos. Oxente discute com Olympia. Maria Antônia conversa com os amigos virtuais. Norma apoia Donatella. Ramiro discute com Tobias e começa a passar mal. Ele sente uma forte dor no peito e pede para o filho chamar a ambulância. Tobias se lembra de momentos desagradáveis com o pai e decide não chamar socorro. Fernanda encontra Ramiro caído no chão de casa. Fabiana encontra com Leandro e diz ter visto as notícias da batida policial. Leandro confessa ter ido ao clube noturno e ela fica revoltada. Oxente chega com o filho em casa. Ramiro é atendido no hospital. Ele explica para o médico que não quer dizer aos filhos que procurou a filha bastarda somente para ver se ela era compatível. Poderosa se propõe a ajudar Maria Antônia a seduzir Miguel. Oxente obriga Antônio Júnior a voltar a trabalhar no Mercadão. Olympia diz desconfiar de Donatella e Ioná. Donatella mede a glicose de Geovani e percebe que está altíssima. Furacão conta para Poderosa sobre a batida policial no clube de Olympia. Um fiscal bate no clube noturno e avisa que vai confiscar o local devido ao alvará estar vencido. Ramiro conversa com Tobias e diz que irá morrer.

Ramiro conta a verdade para Tobias. O milionário diz que precisa de um transplante de rim e por isso procurou a filha bastarda. Tobias tenta disfarçar sua satisfação. Ramiro avisa que fará de tudo para conseguir um novo órgão. Ele diz que algum aluno da Bras Esportes pode ser compatível. O clube noturno de Olympia é interditado por falta de alvará. Ioná envenena a proprietária do prostíbulo contra Donatella. Geovani confessa que foi ele quem mandou as flores para Norma. A avó de Tobias descobre que ele pagou as despesas do avô de Donatella no hospital. O filho de Ramiro debocha de Doutorzinha. Luiggi pede para Santiago indicar Peppe para a agência esportiva. Poderosa descobre que Bernardo trabalha para Ramiro. Oxente manda Miguel escolher entre Poderosa e a amizade deles. Maria Antônia decide dar um tempo para Miguel. Leandro e Vânia se beijam. Fabiana chama Bernardo de machista. Fernanda diz estar preocupada com a saúde de Ramiro. Norma questiona Donatella, que mente e diz já ter namorado Tobias. Escondido, Seu Ernani fala ao telefone com Yara. Oxente fala sobre o desentendimento com Miguel. O agrônomo desabafa com Poderosa. Maria Antônia fala que irá se valorizar e não vai mais na casa de Miguel. Olympia avisa que o clube terá que fechar por um tempo, até conseguir um novo alvará. Ela manda Maikitaison buscar Donatella. Miguel, depois de não ser atendido por Oxente, questiona a ausência de Maria Antônia e ela avisa que não irá mais trabalhar na casa dele. Poderosa liga para Furacão e chama a amiga para fazer uma faxina na casa de Miguel. Furacão aceita o convite, mas Poderosa mente para Miguel e diz que ela mesmo ficará em casa para arrumar o local. Olympia pressiona Donatella, que acaba confessando que a batida policial foi armada por Tobias.

Jesus

Zaqueu diz que será um prazer receber Jesus em sua casa. Simão Zelote diz não confiar no publicano. Caifás pressiona Tiago Justo, mas o rapaz não revela o motivo que o fez desistir de se casar com Deborah. Em conversa com Adela, Barrabás diz que agiu a mando de Caifás. Pilatos critica a sugestão de Claudia para Antipas. Petronius reencontra Maira Madalena.

Barrabás avisa a Caifás que não irá matar Jesus e ameaça o Sumo-Sacerdote. Zaqueu convida todos os seus amigos e nobres para o banquete que oferecerá para Jesus. O publicano fica decepcionado ao saber que ninguém aceitou o convite. Susana desabafa com Maria Madalena. Noemi nota a tristeza de Petronius. Abel se despede de Chuza e Joana. Jesus e os apóstolos são recebidos por Zaqueu. O Hidrópico fala de sua vontade de rever a família e Cláudia e avisa que ele será um rapaz livre.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O corpo de Adamastor é colocado num barco e levado pelas águas da Praia da Serenidade. Sibila entrega o cedro do poder a Melquior e o nomeia como o novo rei de Agarta.

Escrava Mãe

Almeida pega na mão de Teresa que abre um sorriso e Beatrice fica constrangida. Urraca pede que Átila a visite. Ela pede que Átila escreva um livro sobre ela, mas Átila não aceita por causa do título, mas quando Urraca menciona valores, ele reconsidera. Dália está exausta diante de Tozé, fazendo um passo de dança. Sapião pergunta pra Tito Pardo se ele acha que tem chance com Juliana, e Tito Pardo pede para ele não misturar as coisas e pede pra ele ter cuidado. Rosalinda serve chá a Loreto com as ervas que comprou no armazém de Nestor e com sugestão de Irani. Loreto sente um calor, e de repente uma vontade de dançar, pular, cantar. Rosalinda pega um instrumento que os músicos deixaram e toca uma melodia. Loreto começa a dançar pela pensão.

Rosalinda ri. Loreto sobre no palquinho e começa a tirar a roupa e faz um streao-tease para Rosalinda. Dália chega da rua e se assusta. Nestor está arrumando algumas coisas no depósito, quando ouve um barulho vindo de fora, ele pensa que é o índio que assombra a seu armazém. Loreto está seminu, dançando pelas ruas e gritando com um índio, subindo em bancos, derrubando vasos. O soldado surge e vai prender o arruaceiro, quando puxa, percebe que é Loreto. Petúnia se despede de tia Elza. Maria Isabel perto com o bebê. Juliana ajuda Teresa a se vestir, disposta. Juliana conversa com Teresa e diz que talvez seja o momento de dar uma chance a Sapião. Maria Isabel na carruagem com Petúnia, pede para apanhar Miguel mais a frente que a espera. Maria Isabel diz a Miguel que a felicidade os espera e pede pra ele subir. Miguel encara Maria Isabel, antes de entrar na carruagem e pergunta se ela vai o levar até Juliana.

SBT

Chiquititas

Na cozinha, os órfãos encontram Gabi e ficam felizes com a presença da moça. Carol e Junior dão a noticia que a moça está avançando nos tratamentos e as crianças ficam contentes. Bia avisa Cintia que irá participar do concurso de dança, pois arrumou um par. A diretora pergunta se é algum colega de escola e Bia afirma que sim. As crianças pedem ajuda a Carolina para os ensaios das danças. A garçonete fica feliz com o convite e aceita, mas Cintia diz que a ajuda da moça não será preciso. A nova diretora avisa as crianças que contratou um profissional para ensiná-las. Tobias se prepara para encarnar Tomás Ferraz para um comercial de desodorante. O diretor (Daniel Cavalheiro) auxilia o suposto cantor e diz o que será necessário fazer. O diretor avisa Tobias que ao passar o desodorante, varias mulheres começaram a aparecer. Ao começarem a gravar, o comercial é interrompido, pois o celular de Tobias não para de tocar. Ao olhar que é o barista percebe que Maria Cecília não para de ligar e desliga o aparelho. No orfanato, Vivi questiona Bia e pergunta quem será o seu par. A encrenqueira fala que o seu par é um menino chamado Patrick e que ela não o conhece. O coreógrafo Ulisses Franco (Fernando Rocha) chega para a aula de dança e todos se preparam para o ensaio.

No Café Boutique, Clarita e Leticia se preocupam com a demora de Tobias e Beto. Carol chega para o trabalho pensativa e Leticia a tranquiliza. A garçonete confessa para as amigas que sua noite anterior com Junior foi ótima, mas estranha o fato do amado nunca falar que a ama. Junior leva Gabi para a casa e fala para Valentina que está feliz com a melhora de Gabi e conta que ela sorriu quando esteve no orfanato. Carmen escuta a conversa e se incomoda em saber sobre a melhora da sobrinha. No orfanato, o coreógrafo avalia os competidores do concurso. Cintia agradece a presença e a ajuda de Ulisses. A diretora o apresenta para as crianças e funcionários. Pela segunda vez, Tomás Ferraz tenta gravar o comercial. Ao ver as mulheres entrando, Tobias se desconcentra e erra a fala. O diretor começa a se irritar com as falhas do suposto cantor. No orfanato, Ulisses começa a sua aula de dança. Bia e Pata correm para o pátio para aproveitarem o tempo livre para ensaiar. Pata tenta ensinar alguns passos que conhece de hip hop, mas Bia não consegue entender. Enquanto isso, na sala, Ulisses mostra o seu desempenho para todos. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina canta para Gabi. A governanta fica feliz ao perceber que a moca está com uma aparência mais leve.

Valentina fala a Gabriela, que sua melhora se deve a Carolina. Carmen vê as duas do lado de fora do quarto, pega o seu celular e liga para a mansão. Valentina escuta o telefone tocar e sai para atender. A vilã entra no quarto de Gabi e troca o remédio que a governanta precisa dar para a moça. Valentina volta para o quarto e dá o comprimido errado para Gabriela. No orfanato, enquanto os casais estão tendo aula de dança, Mili estranha a ausência de Bia e Pata. A garota vai ao encontro das amigas e as encontra no jardim. Mili escuta a conversa de Bia e Pata, que estão discutindo. A garota acalma as meninas e Pata conta para Mili que ela e Bia irão participar do concurso juntas. A líder das meninas se dispõe a ajudá-las a montar uma coreografia. Na sala, o coreógrafo se desespera ao perceber que as crianças não sabem as coreografias. No Café Boutique, Armando desce na loja e Leticia, Clarita e Carol se preocupam. O rapaz questiona a ausência de Tobias e no mesmo momento o barista e Beto chegam para o trabalho. Armando não aceita as desculpas dos funcionários e fica furioso pelo atraso dos dois. Leticia avisa Tobias que Maria Cecília está o chamando em sua sala. Furiosa, Maria Cecília questiona o amado onde ele estava. O barista não conta para a supervisora que foi gravar o comercial. No orfanato, Ulisses chama a atenção de Rafa, pois o garoto não consegue acompanhar o ritmo de Cris. O órfão fica triste e sai correndo da sala. Chico vai ao encontro do garoto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

