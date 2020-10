Resumo das Novelas

SÁBADO, 3

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Flor do Caribe

Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do Flor do Caribe. Marizé conta a Donato que Hélio foi quem emprestou o dinheiro para ele comprar seu barco. Ciro surpreende Isabel com um jantar. Taís aconselha Ester a procurar saber a verdade sobre Cassiano. Amadeu e Rodrigo observam Ciro se declarar para Isabel. Alberto joga indiretas para Ester. Alberto teme que Cassiano tente tirar Samuca dele. Amadeu e Rodrigo percebem que Ciro já se apaixonou novamente. Veridiana, Lino e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Dora e Quirino conversam sobre a medalha de Dionísio que Samuel descobriu. Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano sentado à mesa com sua família.

Totalmente Demais

Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino consegue fugir. Gilda teme que Dino a procure e conta aos filhos a verdade sobre o ex-marido. Meleka pede Jojô em namoro e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e Rosângela decide deixar a igreja.

A Força do Querer

Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam. Zeca perde seu caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupera a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de pagamento. De volta ao Rio, Ruy disfarça a tensão diante de Cibele, que fica desconfiada. Bibi reabre sua matrícula na faculdade. Junqueira contrata Rubinho para dar aulas a Yuri. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compulsão por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.

RECORD

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Escrava Mãe

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

Chiquititas

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também