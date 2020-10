Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 2

Malhação

Mitsuko exige que Anderson saia, e o rapaz afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen acabará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem por causa de Lica. Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. Anderson conversa com Tina. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Ellen conta a Lica o racismo sofrido por Fio em sua festa. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o Colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla recusa um encontro com as amigas e diz estar exausta por causa de Tonico.

Flor do Caribe

Cassiano se emociona ao conversar com Samuca. Juliano presta contas a Donato. Duque sugere que Cassiano entre na justiça para provar que é pai de Samuca. Duque finge ser um investidor e ajuda Cassiano. Alberto quer que Yvete descubra vida de Duque. Yvete desconversa sobre relacionamento de Ester e Cassiano. Juliano convida Natália para passeio de barco. Donato surpreende Bibiana com dinheiro. Natália fica sem graça diante dos olhares de Juliano. Cassiano e Ester se emocionam ao conversarem sobre Samuca. Cassiano não conta a Samuca que é seu pai. Natália fica com ciúme da aproximação entre filhas e Juliano. Duque sugere que Cassiano faça teste de DNA de Samuca. Yvete não encontra informações de Duque. Juliano se declara para Natália e eles se beijam. Cristal assina contrato para cantar no Brasil. Dadá e Lino temem pela saúde de Veridiana. Cassiano descobre que Cristal virá para o Brasil.

Totalmente Demais

Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinheiro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina consegue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranquiliza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.

A Força do Querer

Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce tem vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua e fica constrangida. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.

RECORD

Amor Sem Igual

Caio pede para Poderosa não enfrentar Bernardo. Contrariado, Tobias aceita dividir a direção da empresa com Fernanda. Poderosa vê Bernardo e fica em choque. Ela deixa o local e passa mal. Miguel é avisado que Poderosa foi levada para o hospital. Bernardo pede a atenção da fisioterapeuta Tatiana. Bernardo pergunta sobre Furacão para Caio. Wesley dá aula de dança para os idosos. Yara conversa com a ajudante Marly. Olympia chama a atenção de Donatella e avisa que ela não pode namorar nenhum cliente. Miguel volta para casa com Poderosa e estranha o comportamento dela. Ela se lembra do passado com sua mãe. Maria Antônia se irrita com os conselhos recebidos nas redes sociais. Oxente exige que os filhos se sentem à mesa. Maria Antônia surpreende os irmãos ao se preocupar com Poderosa. Ramiro se irrita ao ouvir Xavier falando sobre seu problema de saúde. Fernanda conversa com Norma sobre seu novo emprego. Tobias orienta Leandro e Bernardo sobre como agirem com Fernanda na empresa. Caio conta para Furacão que Poderosa esteve na escolinha atrás de Bernardo. Poderosa fica tocada com as palavras de Miguel e eles acabam se beijando. Logo em seguida, ela se mostra arrependida e arredia. Antônio Júnior chega na casa de Miguel. Poderosa avisa que um beijo não significa nada. No calor da raiva, ela beija o filho de Oxente. Antônio Júnior e Miguel ficam chocados.

Miguel e Antônio Júnior ficam surpresos com a atitude de Poderosa. Ela liga para algum lugar e marca um embarque imediato. Caio exige que Furacão fale com Poderosa. Angélica deixa a casa de Miguel. Ramiro recebe Pedro Antônio em sua casa e tenta fazer o rapaz desistir de sua filha. Norma fala com a neta sobre o novo namorado. Bento tenta se unir a Carmem para separar Norma e Geovani. Poderosa volta a trabalhar nas ruas. Furacão a encontra e tira satisfação sobre a ida dela a Bras Esportes . Elas brigam e saem no tapa. Tobias diz querer Donatella só para ele. Ela o humilha. O filho de Ramiro deixa a casa noturna irritado. Pedro encontra com Poderosa no posto de gasolina. Ela conta que beijou Antônio Júnior. Hugo estranha o comportamento de Miguel. Pedro fala com Antônio Júnior sobre o beijo em Poderosa. Escondida, Maria Antônia escuta a conversa. Ela conta para Oxente e Zenaide que o irmão foi beijado pela Poderosa. Oxente fica inconformado e vai tirar satisfação com Miguel. Poderosa discute com Caio na frente de Furacão. Oxente tenta alertar Miguel sobre quem ele está colocando dentro de casa. Eles se surpreendem ao verem Poderosa chegando para trabalhar no Mercadão.

Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não dormiu com Antônio Júnior, conta a verdade e volta ao trabalho. Maria Antônia diz acreditar que Poderosa esteja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que Poderosa também beijou Miguel. Ramiro manda Tobias entrar logo na linha. Fernanda marca um encontro com Pedro. Na Bras Esportes , Vânia dá em cima de Tobias. O filho de Ramiro é surpreendido com a chegada de Ioná. Fernanda se abre com Beto. Ioná diz que quer fazer uma proposta a Tobias para dar uma lição em Doutorzinha. Donatella vai ao Mercadão com Yara e compra na barraca de Poderosa. Pedro Antônio a admira. Donatella escuta Poderosa chamando Berenice de Furacão. Tobias fecha um acordo com Ioná. A prostituta deixa a Bras Esportes e provoca Leandro na frente de Fabiana. Poderosa apresenta Pedro a Donatella. Luiggi e Serena pressionam Bibiana e dizem que ela precisa arrumar um emprego. A menina se revolta com os pais. Chang e Takashi descobrem que Duplex não é cafetão de Poderosa. Geovani manda flores para Norma e Bento finge ter sido ele quem mandou. Tobias arma com Bernardo e convida Ramiro para ir ao clube noturno. Chegam novas flores na casa de idosos e Carmem pensa ter recebido de Geovani. Ioná avisa à Olympia que não irá trabalhar essa noite.Leandro reclama com Olympia sobre a ida de Ioná até a agência Bras Esporte . Tobias avisa que Donatella não irá dormir com Ramiro. Logo em seguida, a polícia chega à casa noturna.

Jesus

Jesus fala da importância de se desprenderem dos bens materiais. Judas Iscariotes trata Maria Madalena com grosseria. Barrabás se abre com Zelote e confessa que ia matar Jesus. Pilatos diz que Antipas está louco. Gestas acaba discutindo com Adela. Simão Zelote tenta convencer Barrabás que Jesus é o Messias. Dimas fica surpreso ao ver o Hidrópico curado. Claudia diz que Jesus deve ser protegido. Pedro pede permissão para batizar o Hidrópico. Depois de ser rejeitado, Judas Iscariotes fala mal de Maria Madalena. Joana desconfia que Judite esteja grávida. Mirian discute com Asisa. Sara e Cornélius trocam juras de amor. Zebedeu implica com Sula. Abel se mostra decepcionado depois de ouvir as palavras de Jesus.

Caifás questiona Arimatéia sobre o banquete que deu para Jesus. Helena desabafa com Deborah. Pedro batiza o Hidrópico e lhe chama de Rafael. Jesus é recebido por Shabaka na hospedaria. Zaqueu diz que não está satisfeito com sua função. Caifás se mostra irritado com a família de José de Arimatéia. Abel diz que deixará Jerusalém e se despede de Joana. Claudia aconselha Antipas a chamar o Hidrópico para ser seu servo. Nicodemos tenta acalmar Caifás e Anás. Arrependido, Barrabás procura Adela e confessa que ia matar Jesus. Caifás pressiona Tiago Justo sobre o término do noivado com Deborah. Diante da multidão, Zaqueu sobe em uma árvore para tentar ver Jesus. Ele fica surpreso ao ouvir o Messias o chamando.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Hiromi cai e Toni resolve ajudá-la. Maria, Marcelo e Aquiles lutam e trocam tiros com os reptilianos. Cléo, Carvalho, Perpétua e Noé dão de cara com um dragão. Metamorfo ameaça contar o plano de Gór para Juli. Antônia e Drácula se beijam. Bram tenta seduzir Nati e avisa que o ataque começa à meia noite. Marcelo se desespera com o sumiço de Tati.

Escrava Mãe

Maria Isabel continua firme diante de Miguel. Ela aconselha Miguel a traçar a uma estratégia. Almeida está empolgado, ao lado de Zé Leão, observando uma luta entre dois escravos. Almeida empurra Sapião pra dentro da roda de luta. Filipa lê a carta de Guilherme que diz que em breve pode ser dispensado do serviço militar e obter o perdão do príncipe regente. Violeta tenta convencer Átila a escrever um livro sobre sobre Rosalinda. Urraca e Rosalinda tramam em como atrapalhar o baile. Almeida e Zé Leão estão muito satisfeitos em ver Sapião finalizando a luta com o outro escravo. Teresa diz a Beatrice que não quer que ela se aproxime de Quintiliano. Sapião conta a Tito Pardo que Almeida o obrigou a entrar na luta.

Dalia pede a Toze que a ensine a dançar. Violeta agradece a Tomás por ter salvo ela na pensão. Beatrice visita Urraca. Questionada sobre como foi a cerimônia na capital, Urraca disfarça e diz que foi tudo maravilhoso. Juliana diz a Sapião que o que sente por ele é amor de irmão e que ele está confundindo as coisas. Sapião diz a Juliana que a ama mais que tudo. Nestor arruma uns produtos na venda, chega Osório e bate no balcão. Zé Leão chega depois e conversa com Osório sobre a luta entre escravos. Eles discutem e Zé Leão quebra a garrafa na mesa e ameaça Osório com o caco de vidro. Quintiliano na mesa com Filipa e Tomás, terminam o jantar e discutem sobre o Almeida. Almeida diz a Teresa e Beatrice que vai promover alguns jantares, pois acaba de se lançar a presidência da Câmara Municipal.

SBT

Chiquititas

Rafa é o único garoto que resta para fazer par com alguma menina. Pata, Cris e Bia disputam um teste para saber quem dançará com ele. Cris ganha a votação para dançar com o comilão. Eduarda vê uma entrevista de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, em uma revista e sonha em ver a filha, Maria Cecília, ao lado do namorado na mídia. Tobias conta para Maria Cecília que irá fazer um comercial. A supervisora diz que ele não pode participar da propaganda, pois podem descobrir que Tomás Ferraz não existe. Tobias avisa que Beto já aceitou a proposta. Maria Cecília pede para que o barista recuse o comercial. No orfanato, as crianças chamam Cintia para sortear o ritmo que cada casal irá dançar. Carol se prepara para jantar com Junior. Leticia aprova o look da amiga. O rapaz chega à casa da amada. No orfanato, Bia e Pata ficam tristes por não terem par. No restaurante, Carol se assusta com os preços. Junior diz para ela não se preocupar com isso. No orfanato, Ernestina não perde tempo e ensaia com uma vassoura. Chico observa a cena e ri bastante. Ernestina fica irritada. Os dois ensaiam juntos e são surpreendidos por Tati e Ana, que zombam deles. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta convencer José Ricardo que as intenções de Carol em relação a Junior não são das melhores, pois ela está fazendo a cabeça de Junior e Valentina para Gabi se recuperar do trauma.

No restaurante, Junior agradece a Carol por tudo o que fez na vida dele e confessa que é mais feliz depois que a conheceu. O crítico Rui Salgado (Daniel Mozoretti) e Leticia assistem um filme juntos enquanto namoram. Dani atrapalha o casal, diz à mãe que não está com sono e pede para ficar com eles na sala. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen estranha que Gabi ainda esteja acordada. Valentina diz que não irá dormir enquanto Gabi estiver acordada. Carmen se irrita e sai do quarto. No dia seguinte, Carol e Junior levam Gabi ao orfanato. A mulher faz carinho na mascote Pipoca e Chico diz que as visitas de Gabi estão fazendo muito bem para todos. Na escola, Vivi reclama que não tem ninguém para dançar com ela no concurso de dança. As meninas zombam da amiga e ela fica irritada. Vivi tem uma ideia para participar do concurso. Na cozinha, Chico mostra a Gabi como fazer biscoito. O cozinheiro entrega uma forma para a Gabi, que reage ao colocar massa no objeto. Todos se surpreendem com a reação de Gabi. Na escola, as Top 3 encontram as chiquititas. As patricinhas perguntam quais são os casais que participarão do concurso. Débora (Isabella Moreira) avisa que elas sempre participam e ganham o concurso. As Top 3 avisam às órfãs que elas não terão chance de vencer.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

