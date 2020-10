Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 1

Malhação

Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Tonico chora sem parar, e Keyla fica nervosa. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou do beijo. Anderson localiza Fio, que revela sobre o racismo que sofreu dos seguranças do prédio de Lica e dos policiais. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Anderson garante a Nena que não tem envolvimento com drogas. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação do ex-marido. Dóris propõe que Fio denuncie o racismo que sofreu. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.

Flor do Caribe

Cassiano recebe Alberto. Cassiano diz a Duque que ele será seu aliado para destruir Alberto. Ester encomenda peças de renda de Dadá e Lino. Donato surge com o barco repleto de peixes. Hélio se aproxima de Taís. Doralice diz a Natália para ficar longe de Juliano. Cassiano questiona Ester sobre Samuca. Cassiano é frio com Ester. Hélio se aproveita de Zuleika para obter informações de Dionísio. Samuel revela a Cassiano que Samuca é seu filho. Dionísio ameaça retirar Alberto da presidência do Grupo Albuquerque. Alberto avisa a Ester que Cassiano não vai tirar Samuca dele. Taís e Cassiano discutem durante o jantar. Samuel avisa a Lindaura que reunirá provas contra Dionísio. Cassiano vai à escola de Samuca.

Totalmente Demais

Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Hugo diz a Gilda que pode lhe conseguir o dinheiro para afastar de vez Dino de sua vida. Gilda perde perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza que deseja terminar seu namoro com ela.

A Força do Querer

Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Zu aconselha Ruy a tomar cuidado com seu casamento. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Zeca se reconciliam e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Vitor se muda para a casa de Jeiza. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Neide convence Abel a ir ao casamento do filho. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa agradece a proteção de Miguel. Fernanda se despede de Pedro Antônio. Tobias explica para Leandro que Fernanda guarda o dinheiro na conta de Ramiro. O milionário diz que não vai autorizar a compra do sítio. Em conversa com José Antônio, Júnior confessa que vendeu o carro. Maria Antônia fala de seus amigos virtuais e Hugo os critica. Carmem se abre com Furacão. Fernanda fica preocupada ao ver que Ramiro ainda não transferiu o dinheiro para a compra do sítio. Beto fala com o milionário sobre o dinheiro que recebe para impedir que Fernanda siga com o trabalho voluntário. Norma fica indignada ao saber que a neta não recebeu o repasse do pai. Beto atende Fernanda no viva voz e Ramiro descobre que Norma está a caminho. Poderosa convida os amigos para comer uma pizza com seu primeiro salário pago por Miguel. Luiggi e Serena reclamam de terem que receber Poderosa no restaurante. Furacão chega no mercadão com Caio e Duplex. Poderosa recebe de Miguel e pede para ele não se iludir com ela. Beto finge não saber de nada e consola Fernanda. Ele revela que os pais faliram e que não tem mais dinheiro. Norma chega até a casa de Ramiro e ele a faz esperar. Beto diz que precisará trabalhar e pede para Fernando ajuda-lo a entrar na Bras Esportes. Serena e Luiggi se preocupam com a presença de Poderosa no estabelecimento deles. Peppe os atende e ela pede pizza para seus convidados. Norma vai até o quarto de Ramiro e o acusa de ladrão.

Ramiro discute com Norma e a expulsa de casa. No Mercadão, Chang e Takashi se assustam com Duplex. Miguel fica sentido ao ouvir Poderosa dizer que quer ir embora. Norma escuta o motorista Xavier dizer que Ramiro não tem muito tempo. Maria Antônia faz uma ligação de vídeo para Miguel e se enfurece ao ver que ele está na companhia de Poderosa. Irritada e enciumada, ela convida Hugo para jantar. Antônio Júnior tenta tranquilizar Oxente sobre seu novo emprego. Beto se oferece para acompanhar Fernanda até a casa de Ramiro. Bernardo aborda Furacão. Duplex avisa que ela está acompanhada. O chefe da segurança da Bras Esportes avisa que voltará outra hora. Caio se sente humilhado. Acompanhada de Miguel, Poderosa leva pizza para algumas garotas de programa. Norma fala com Geovani sobre Ramiro. Carmem tenta ouvir a conversa. Antônio Júnior vê Bernardo maltratando Cindy e acaba brigando com o chefe de segurança da Bras Esportes. Olympia lembra do passado. Fernanda espera por Ramiro. Agradecida, Poderosa leva pizza para a família de Oxente. Ramiro diz que pode empregar Beto, mas impõe uma condição a Fernanda. Embriagado, Tobias chega ao Mademoiselle Olympia Night Club e chama Donatella. Ramiro diz que só emprega Beto na Bras Esportes caso Fernanda também trabalhe na agência.

Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes . Olympia obriga Donatella a ir para o quarto com Tobias. Antônio Júnior fica com pena de Cindy. Pedro conversa com Oxente sobre Fernanda. Maria Antônia recebe conselhos em suas redes sociais. Miguel fala de amor com Poderosa e ela se irrita. Geovani e Bento trocam provocações. Carmem começa a se entender com Norma. Tobias lamenta seu desempenho com Donatella e ela o humilha. Miguel apresenta seu novo funcionário, Juliano (Raphael Montagner). Poderosa estranha a maneira gentil como Maria Antônia está lhe tratando. Oxente se preocupa com Antônio Júnior ao vê-lo dormindo até tarde. Carmem se recusa a emprestar dinheiro para Norma ajudar Fernanda. Nivaldo e Luciana aceitam seguir com o conselheiro tutelar. Beto chega na agência de Ramiro. Fernanda se lembra de sua mãe. Tobias não consegue acordar com o despertador. Fernanda diz estar desanimada para começar o novo trabalho. Leandro não gosta de saber que a filha do patrão vai trabalhar na Bras Esportes. Furacão se encontra com Poderosa e avisa que foi importunada por Bernardo novamente. Angélica avisa que precisa ir ao dentista e Miguel fica desconfiado. Tobias levanta atrasado e sai para o trabalho. Poderosa pede para Olavo levá-la até a Bras Esportes. Tobias chega na agência esportiva e é surpreendido com a notícia dada pelo pai. Ramiro avisa que Fernanda vai dividir a direção da empresa com o irmão. Poderosa chega na escolinha de futebol e se depara com Caio. Ele pergunta o que ela está fazendo na agência. Poderosa diz que veio falar com Bernardo.

Jesus

Laila se desespera com o pesadelo e é acalmada por Simão Fariseu. Tiago Menor sente ciúmes de Miriam e Shabaka. Maria estranha o olhar de Barrabás. Marta se recupera e pede um tempo para responder a Malco. Jairo e um fariseu zombam das palavras de Jesus. Joana diz que o Hidrópico precisa de um nome. Diana fica satisfeita com a felicidade do Hidrópico. Adela desconfia da visita de Gestas. Pedro fala mal de Caifás. Marta fala sobre Malco com os irmãos. Anás tenta convencer Caifás a se deitar com Judite. Petronius fica admirado ao ver que o Hidrópico foi curado.

Assisa fica mexida com as palavras de Yoná. Em conversa com Tiago Justo, Nicodemos fala da importância de perdoar. Deborah diz que não vai tirar o filho da mulher que o criou. Madalena se queixa da insistência de Judas Iscariotes. Judas Tadeu fala do encontro com Helena. Simão Zelote flagra Barrabás com uma adaga. Cláudia flagra Caius chantageando Helena. Adela questiona a atitude de Gestas. Simão Zelote exige uma explicação de Barrabás. Pilatos descobre que Jesus curou o Hidrópico. Abel vai ao encontro de Jesus. O Messias sugere que o rapaz venda tudo o que tem e venda aos pobres.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Maria pressente que há perigo por perto. Noé e Perpétua reencontram Cléo e Carvalho. Sauro avisa que quer levar Tati, a menina poderosa e dispara um tiro que acerta o braço de Marcelo. Gór e Metamorfo cuidam dos bebês. Viviane manda Pachola dar uma surra em Teófilo. Sandra e Batista quase se beijam, mas são interrompidos pela chegada de Tarso.

Escrava Mãe

Maria Isabel continua firme diante de Miguel. Ela aconselha Miguel a traçar a uma estratégia. Almeida está empolgado, ao lado de Zé Leão, observando uma luta entre dois escravos. Almeida empurra Sapião pra dentro da roda de luta. Filipa lê a carta de Guilherme que diz que em breve pode ser dispensado do serviço militar e obter o perdão do príncipe regente. Violeta tenta convencer Átila a escrever um livro sobre sobre Rosalinda. Urraca e Rosalinda tramam em como atrapalhar o baile. Almeida e Zé Leão estão muito satisfeitos em ver Sapião finalizando a luta com o outro escravo. Teresa diz a Beatrice que não quer que ela se aproxime de Quintiliano. Sapião conta a Tito Pardo que Almeida o obrigou a entrar na luta.

Dalia pede a Toze que a ensine a dançar. Violeta agradece a Tomás por ter salvo ela na pensão. Beatrice visita Urraca. Questionada sobre como foi a cerimônia na capital, Urraca disfarça e diz que foi tudo maravilhoso. Juliana diz a Sapião que o que sente por ele é amor de irmão e que ele está confundindo as coisas. Sapião diz a Juliana que a ama mais que tudo. Nestor arruma uns produtos na venda, chega Osório e bate no balcão. Zé Leão chega depois e conversa com Osório sobre a luta entre escravos. Eles discutem e Zé Leão quebra a garrafa na mesa e ameaça Osório com o caco de vidro. Quintiliano na mesa com Filipa e Tomás, terminam o jantar e discutem sobre o Almeida. Almeida diz a Teresa e Beatrice que vai promover alguns jantares, pois acaba de se lançar a presidência da Câmara Municipal.

SBT

Chiquititas

Durante o programa da apresentadora Eliana, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, é chamado no palco para cantar o webhit “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”. A plateia fica eufórica com a apresentação do cantor português. Maria Cecília, que assiste ao programa de seu apartamento, fica preocupada com o sucesso que Tobias está fazendo com o fictício Tomás Ferraz. Ao final da apresentação, Eliana parabeniza e inicia um bate-papo. O cantor revela que está num relacionamento. Enquanto isso, no orfanato, Vivi reclama para as amigas de Mosca. Mili diz para Vivi não ficar pressionando ele, pois o garoto deve estar confuso com seus sentimentos. Pata diz que acha que seu irmão está gostando de Vivi, que fica feliz com a notícia. Na cozinha, Mosca conta para Chico que gosta de Vivi, mas que não sabe se quer namorar. Após a participação no programa da Eliana, Clarita lembra Tobias que agora ele fará ainda mais sucesso. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen entra no quarto de Gabi e força a moça a tomar o remédio errado. Valentina entra no quarto e flagra situação. Carmen despista a governanta. Junior e Carol também entram no quarto e o rapaz questiona a tia sobre o que está acontecendo. Valentina conta a Junior que Carmen queria dar um remédio diferente para Gabi. Junior pede para Carmen lhe mostrar o remédio que iria dar para sua irmã. A megera mostra ao sobrinho os comprimidos e diz que é um calmante que ela toma quando precisa. O rapaz diz para Carmen que apenas Valentina deve cuidar de Gabi.

Em seu escritório, no Café Boutique, Maria Cecília está nervosa e pergunta porque Tobias não lhe contou que participaria do programa da Eliana. Tobias se desculpa com a namorada, que diz estar preocupada, pois as pessoas poderão reconhecer ele no próprio Café Boutique. O barista tenta tranquilizá-la. No jardim do orfanato, Mosca toma coragem e vai falar com Vivi. O garoto entrega um buquê de flores e lhe pede em namoro. Feliz, Vivi aceita. Na Mansão dos Almeida Campos, Carol diz para Junior mostrar para Gabi fotos de momentos felizes da família. Carmen entra no quarto de Gabi e fica irritada ao ver o casal. Junior explica para a tia que mostrar as fotos para Gabi faz parte do tratamento e que Carol também já estudou sobre isso. Carmen diz que não confia em Carol e que ela não é da família. Junior não aprova o comportamento da tia. No orfanato, as crianças vão brincar no pátio e Vivi conta aos amigos que está namorando Mosca. Cris fica triste. No Café Boutique, Leticia diz para Tobias que Armando pode não gostar de seus constantes atrasos por conta de Tomás Ferraz. Beto consegue fechar um contrato publicitário para Tomás Ferraz. Carol e Junior festejam 6 meses de namoro com trocas de presentes. Os dois decidem fazer um jantar especial. No orfanato, Mili diz para Pata que está escrevendo um romance inspirado na própria história de amor que viveu com Duda. Na cozinha, Cintia avisa as crianças que terá um concurso de dança no bairro e pergunta se todos querem participar. Animadas, os órfãos aceitam. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina diz para Carmen que levou Gabi para dar uma volta pelo bairro, conforme recomendação de Carol. Carmen se irrita com os palpites de Carol. No orfanato, as chiquititas escolhem os casais para o concurso de dança. Na cozinha, Ernestina convida Chico para ser seu par no concurso. O cozinheiro aceita. Cintia, por telefone, conversa com possíveis famílias que gostariam de adotar as chiquititas. Cintia diz sozinha na diretora: “Preciso me livrar de todos esses órfãos”.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também